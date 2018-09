RECENZE: Apple iPhone XS Max je zdařilá evoluce s větším displejem i cenou

Po úspěchu loňského iPhone X letos Apple přišel s nastupující řadou XS. Ta staví na nejlepších základech desítky, ale přidává nenápadná, přesto významná vylepšení a hlavně větší variantu XS Max. Není divu, že právě tento model jsme si vzali do hledáčku jako první a pro vás jej zrecenzovali.

Design

Bezrámečkovost v maxi provedení. Apple loni u iPhonů po letech přišel s novým designem a letošní řada XS se ho poctivě drží. Novinka tak znovu sází na bezrámečkový vzhled, který zejména na obrovském displeji iPhone XS Max vypadá ještě působivěji. Ve skutečnosti sice rámečky má, a to 3 mm po třech stranách a u výřezu nad displejem dokonce 8 mm. Díky zakulaceným okrajům a velké obrazové ploše ovšem na první pohled nejsou tak patrné.



Apple iPhone XS Max je stejný jako menší XS, dokonce i jako loňský model X, jenom je o poznání větší. Velikosti se však nebojte, je totiž srovnatelný s „pluskovými” verzemi starších iPhonů, a to navzdory o palec většímu displeji.

Na použitých materiálech Apple rozhodně nešetřil. Tělo je vyrobeno z chirurgické oceli, která je vybroušená do hladka a lesku. Tělo je tak velmi pevné a na nějaké ohýbání zapomeňte i s vynaložením velké síly. Záda a displej pak chrání sklo, které má být dle slov Applu nejodolnější na trhu. Zázraky ale nečekejte, první drop testy ukazují, že i ono má své limity. Co však rychles odhalíte sami, je to, že silně přitahuje otisky prstů.



Přestože se mluví o iPhonu XS Max jako o bezrámečkovém, rámečky zde rozhodně jsou, a to zejména ve výřezu nad displejem.

Pokud přecházíte z některého ze starších iPhonů, než je loňská desítka, potěší vás přilnavost použitých materiálů. Přestože je přístroj zakulacený, díky povrchové úpravě nijak neklouže z rukou a celkově v dlani působí jistějším dojmem. Co se bohužel nezměnilo je na zádech vystupující modul fotoaparátu, kvůli kterému se iPhone na stole nepříjemně kýve. Spravit to však můžete ochranným krytem. Modul však nabídne hned dvojici fotoaparátů doplněnou čtveřicí LED diod. Stejně jako loni je duální fotoaparát orientován na výšku.



Záda jsou letos opět skleněná. Přestože Apple tvrdí, že jde o nejodolnější sklo použité ve smartphonu, přesto bych případné pády neriskoval. Výměna by vás totiž mohla stát stejně jako starší iPhone.

Na přední straně dominuje displej, který pouze ve výřezu nad ním doplňuje selfie kamerka, nutné senzory pro Face ID a sluchátko, které zároveň slouží jako sekundární reproduktor. Apple do něj mimochodem integroval i mikrofonek, což pomůže pro nahrávání stereo zvuku. Androidisti zde mohou zaplakat nad absencí notifikační diody, ale pro Applisty bohužel nic nového.



Fotoaparát letos znovu výrazně vystupuje, nejde však o nic, co by nespravil ochranný kryt. Pochválit musím použití safírového sklíčka, které by mělo čočky ochránit před poškrábáním.

Pravý bok je již tradičně věnován šuplíčku na nanoSIM kartu a zapínacímu tlačítku, které je zde umístěné hodně vysoko, takže palcem na něj bez přehmatu nedosáhnete. Na levém boku je pak umístěna regulace hlasitosti a přepínač tichého/hlasitého režimu, který je součástí iPhonů již od první generace.



Telefon má zaoblené boky z chirurgické oceli, které jsou velmi příjemné do ruky. Narozdíl od starších modelů nijak nekloužou a v ruce se tak telefon drží daleko jistěji.

Horní strana je opět úplně prázdná, ovšem na té spodní došlo ke kosmetickým změnám. Lightning konektor uprostřed zůstává, ovšem kvůli pruhu antény byl zmenšen počet průduchů mikrofonu vlevo. Nyní tak zabírá čtveřici v levé části, tak i jeden vpravo. Zbylé průduchy vpravo už jsou pak určeny pro repráček.



Vnitřek balení rozhodně nepotěší. Jsou zde sice jablečné samolepky nebo lightning sluchátka, ovšem redukci z lightningu na 3,5mm jack byste letos hledali marně. Nejvíce nás však zklamal pomalý nabíjecí adaptér. Apple iPhone XS Max by si v balení jistě zasloužil rychlonabíječku.

Opomenout nesmím ani letošní inovaci v podobě vyššího krytí vůči vodě a prachu. Nový iPhone XS Max, stejně jako jeho menší dvojče poprvé nabízí certifikaci IP68, kterou Apple deklaruje jako odolnost vůči prachu a vodě až do hloubky 2 metrů po dobu 30 minut. Podle informací z keynote víme, že by měl zvládnout i slanou vodu, džus nebo dokonce pivo, které jsme sami vyzkoušeli.