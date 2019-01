RECENZE: Asus ROG Phone — herní zážitek bez kompromisů

Plusy Extrémní výkon

Design Mocný už na pohled. Asus ROG Phone již na první pohled rozbíjí všechny zavedené konvence. Vše je od vzhledu až po rozmístění jednotlivých prvků zde je přizpůsobeno pro nejlepší herní zážitek a má jasně demonstrovat obrovský výkon, který se skrývá uvnitř. Nutno dodat, že se mu to daří. Jako herní telefon samozřejmě musí být černý a navíc s kontrastními oranžovými prvky. Myslelo se i na kvalitní materiály, tedy kovový rám a sklo Gorilla Glass 5, které kryje čelní i zadní stranu. Na obou stranách je navíc zaoblené až o k okrajům pro pohodlnější úchop do ruky. Telefon by měl být také voděodolný, ale certifikací se výrobce nepochlubil.

Hranaté tvary, ostré linie, kontrastní barvy, kresby na zádech. Už tento futuristický design ukazuje, že ROG Phone není běžný telefon. S popisem začnu na čelní straně, která je na poměry smartphonů asi nejvíce standardní. Je zde totiž jen velký displej, senzory, čelní kamerka a výrazně oranžové stereo reproduktory na horní i dolní bradičce. Vrchní z nich samozřejmě funguje i jako sluchátko na volání. Nechybí zde ani LED dioda, jak jinak než oranžová. Ta pravá divočina však začíná až na zadní straně. Všechny prvky jsou zde hranaté, kontrastní a symetrii byste zde hledali marně, když k tomu ještě přidáme nakreslené linie ve skle, tak telefon působí opravdu hodně futuristicky. Už jen samotný model duálního fotoaparátu má tvar nepravidelného šestiúhelníku a podobně je na tom i blesk či čtečka otisků prstů. Ta je navíc ještě netypicky posunutá dále od středu a bohužel i poměrně vysoko, takže je hůře dostupná.

Měděný rozvaděč tepla a svítící logo zvané Aura také nejsou věci, které byste spatřili na běžném telefonu. Pak jsou tu ale další speciality jako jsou měděné průduchy rozvaděče tepla, který je napojen na parní komoru uvnitř. Díky tomuto systému chlazení by se telefon neměl tolik hřát, což mu umožní udržet vysoký výkon. Samozřejmě by to také nebyl pravý ROG produkt, kdyby zde nebylo výrazné logo této značky, které nabídne výrazné RGB podsvícení, Asus jej nazývá Aura. Můžete si tak vybrat barvu, která vám vyhovuje nebo je nechat cyklicky měnit. Pro opravdové herní „fajnšmekry” je zde také synchronizace podsvícení s dalšími ROG telefony, což se hodí při skupinovém hraní. ​

Na čelní straně dominují oranžové stereo reproduktory s špičkovým zvukem. Na bocích pak hráči najdou ultrazvukové senzory AirTriggers, jejichž přítomnost prozrazuje jen nepatrné rýhování. Další vychytávky najdeme na bocích. Asus zde totiž umístil tzv. Air Triggers, což jsou senzorická tlačítka založená na ultrazvuku, které si můžete ve hrách namapovat na herní tlačítka jako je střelba, změna zbraně, brzda, nitro apod. Jelikož se na pravém boku nachází šikovně na horním i dolním okraji, tak v landscape režimu přesně odpovídají pozicím ukazováčků. Jeden Air Trigger také Asus propašoval na levý bok dolů. V systému potom spodní dvojici můžete využít k mačkacím gestům podobně jako to mají například telefony HTC či Pixely od Googlu. Nastavit si zde přitom můžete i intenzitu stisku nebo rozdělit gesta na krátké a dlouhé zmáčknutí.

Pokud by vám nestačil jeden USB-C výstup, druhý najdete na boku. To umožní pohodlné hraní při nabíjení, ale také připojení příslušenství jako je například větráček. Na pravý bok jinak Asus dále umístil také zapínací tlačítko, regulaci hlasitosti a mikrofonek. Druhý mikrofon se pak osamoceně nachází i na horní straně telefonu. Třetí mikrofon pak najdete na straně spodní doplněný o USB-C konektor a 3,5mm sluchátkový jack. Na závěr si speciálně nechávám levý bok, kde kromě slotu na dvojici nano SIM karet najdete další, a to dokonce zdvojený USB-C port. Ten levý může přitom sloužit rovněž k nabíjení v landscape režimu, přičemž pravý je jen datový a má pro jistotu jiné klíčování, aby do něj tradiční USB-C nešlo strčit. Primárně má totiž tento zdvojený konektor hlavně sloužit k připojení originálního příslušenství.

Už samotné balení telefonu působí velkolepě. Uvnitř najdete telefon, rychlou nabíječku a přídavný větráček. V originálním balení dostanete totiž přibalený větráček, který snadno připnete k zádům a ještě zefektivníte chlazení telefonu. Otáčky větráčku lze přitom nastavit manuálně či nechat regulovat automaticky dle potřeby. Ve výsledku si ale moc nepomůžete, teplota na snímači se při hraní s větráčkem a bez něj prakticky neliší. Trochu mám výhrady jen k odvodům vzduchu. Větráček totiž fouká jak kolmo od telefonu, ale bohužel i do stran přímo na ruce, což je při větších otáčkách poměrně nepříjemné.

K telefonu je možné přikoupit různé herní příslušenství. V základním balení k telefonu totiž dostanete jen svítící větráček (viz první fotografie). Pochválit však musím, že i větráček má výstup na USB-C a 3,5mm, které navíc směřují směrem dolů, takže vám při hraní nebudou překážet. Mrzet vás nemusí ani to, že si větráčkem zakryjete svítící logo telefonu. Má totiž své vlastní, které rovněž svítí a mění barvy. Barviček a světel si tedy s ROG užijete dosyta. Větráčkem však příslušenství nekončí, samostatně si totiž můžete k telefonu přikoupit třeba druhý displej, dokovací stanici s plnou konektivitou nebo také postranní ovladače se kterými pak telefon lehce připomíná konzoli Nintendo Switch. Jak jsme testovali příslušenství si můžete prohlédnout na videu:

Displej AMOLED na steroidech. Asus ROG Phone používá 6” panel sice jen s Full HD+ rozlišením, ovšem více oceníte skvělou obnovovací frekvenci 90Hz, což je v případě AMOLED špičková hodnota. Víc si u mobilů dovolí už jen IPS panely. Překreslování obrazu je tedy výrazně plynulejší, což poznáte jak při hraní, tak i při scrollování na webu. Pokud chcete šetřit baterii, můžete frekvenci snížit, nebo ji nechat automaticky měnit na základě aplikací.

Displej telefonu má živé barvy, vysokou obnovovací frekvenci a při sledování filmů potěší i podpora HDR. Trochu mimo je však podání barev. Dokonce i očima poznáte, že Asus se snaží hnát kontrast na maximum a barvy jsou o dost sytější, líbivější. U herního telefonu bych to, ale neviděl jako překážku, navíc si tyto parametry můžete v nastavení upravit. Ohromné plus však displej dostává za podporu HDR se kterým se počítá už na hardwarové úrovni. Obraz u podporovaných titulů je nádherný, zvýší se kontrast, barvy jsou ještě působivější a celkově to posouvá zážitek z videa. Osobně doufám, že se z HDR displeje u telefonů brzy stane standard, výsledek totiž stojí za to.

V nastavení displeje si můžete změnit natavení barev, ale třeba i obnovovací frekvenci. ROG Phone ale musím pochválit také za špičkové pozorovací úhly a hodnoty minimálního a maximálního jasu. Obraz bude tedy pohodlně čitelný na přímém slunečním světle, ale i za tmy, kde jej podpoří i filtr modrého světle nebo defaultně temný mód systému. Potěší také podpora ovládaní v rukavicích nebo funkce Always On.

Hardware Silný po všech stránkách. Hardwarová výbava a hlavně výkon, to je pro herní telefon alfou omegou, proto zde najdete opravdu to nejlepší. Vevnitř tepe vůbec nejvýkonnější osmijádrový Qualcomm Snapdragon 845, který v telefonech najdete. Díky zmíněnému systému chlazení si jej totiž Asus dovolil přetaktovat na 2,96 GHz. Výkon pro hraní je tedy ohromný a špičkově si poradí se všemi mobilními hrami v Play Store, a to v maximálních detailech a volitelně nastavitelným antialiasingem, který můžete aktivovat přímo v obslužné aplikaci ROG.

Telefon si bez problému poradí s jakoukoliv mobilní hrou Pokud na cestách potřebujete šetřit baterii, můžete zde snížit frekvenci procesoru, a to až na pouhé 2,09 GHz pro každé jádro. Rychlost telefonu ovšem poznáte i při běžném užívání na opravdu bleskovém spuštění a přepínání aplikací. Ostatně proto Asus telefonem osadil i 8 GB RAM (LPDD4X). Výkon - AnTuTu 7.1.1 Celkové skóre: 299 420 bodů CPU: 97 220 bodů GPU: 127 024 bodů UX: 60 986 bodů MEM: 14 190 bodů (RAM: 3 459 , ROM: 10 731 bodů)

Špičková je také rychlost vnitřního úložiště, jehož hodnoty pro čtení a zápis ať sekvenčně, tak náhodně patří k tomu úplně nejlepšímu, co jsme v redakci kdy naměřili. Strach nemusíte mít ani o místo. Základní verze totiž startuje na 128 GB, což dle mého postačí většině uživatelů. Přesto je na to nutné pamatovat z důvodu absence slotu na paměťové karty. Systém si totiž ukousne nezanedbatelných 15 GB. Příjemným bonusem je však 100 GB zdarma na Google Disk (1 rok).

Skrze herní centrum můžete měnit takt procesoru, displeje, ale můžete zde také sledovat procentuální využití hardwaru včetně teploty. Nadstandardní je také konektivita, ať už drátová, či bezdrátová. Samozřejmostí je gigabitové LTE (Cat 16) podporující všechny nutné frekvence, Bluetooth 5 a NFC. Téměř nevídaná je však třípásmová Wi-Fi, která díky standardu 802.11ac/ad podporuje pásmo 2,4, 5 a 60 GHz. To poslední zmíněné lze hlavně využít bezdrátovému sdílení obrazu s minimální latencí. Jen počítejte s velmi krátkým dosahem. Rychlost úložiště - AndroBench: Sekvenční čtení: 743,43 MB/s

743,43 MB/s Sekvenční zápis: 246,42 MB/s

246,42 MB/s Náhodné čtení: 140,32 MB/s (35 923,91 IOPS)

140,32 MB/s (35 923,91 IOPS) Náhodný zápis: 155,98 MB/s (39 932,63 IOPS) Z drátové výbavy se nezapomnělo na sluchátkový jack, který lze se sluchátky využít i pro FM Rádio. Absolutní výjimkou jsou pak rovnou dva využitelné USB-C konektory. Ten boční je sice ještě rozdvojený, ale kvůli různému klíčování tradiční kabel pasuje pouze do jednoho z nich. Pokud do něj však připojíte přibalený chladící větráček, můžete získat kromě druhého USB-C také další sluchátkový jack. Bohužel si ale systém nedokáže poradit s tím, aby fungovaly oba naráz. Vždy je tak aktivní jen ten 3,5mm konektor, kam prvně zapojíte sluchátka. Škoda. Věřím, že by lidé ocenili, kdyby mohli ve dvojici se sluchátky společně sledovat film nebo hudbu. Alespoň, že sluchátkový výstup podporuje simulovaný prostorový zvuk (7.1). Vždycky však k hudbě můžete využít i vestavěných stereo reproduktorů. Ty totiž na poměry telefonů hrají naprosto excelentně. Mají silný, hutný zvuk, výrazné basy vyrovnané středy a výšky a skvěle si poradí prakticky s každým typem hudby, ať už jde o metal, pop, rap či klasiku. Osobně ROG Phone jednoznačně hodnotím za nejlépe hrající telefon na trhu, ať už jej srovnám s novými iPhony či jinými skvěle hrajícími telefony, které jsem měl možnost testovat. Dokonce si troufnu tvrdit, že kvalitou a výkonem strčí do kapsy i levnější notebooky. Hráči tedy dostanou pro svůj herní zážitek to nejlepší. Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 12 hodin 7 minut

12 hodin 7 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas): ​ 13 hodin 21 minut

​ 13 hodin 21 minut Doba nabíjení (0 - 100%): 1 hodina 32 minut Asus ROG Phone nabídne také solidní výdrž baterie. Uvnitř se totiž ukrývá akumulátor o kapacitě 4 000 mAh, který pohodlně vystačí i na dva vytížené pracovní dny. Hráči se však musí spokojit s tím, že budou nabíjet každý den. Při hodně intenzivním hraní to pravděpodobně stihnou i dvakrát. Výdrž se však dá prodloužit s některým úsporným režimem, snížením frekvence procesoru nebo i displeje.

Software Systém vyladěný pro hráče. Po dlouhém výčtu netradičního hardwaru je zda samozřejmě také software. Bohužel navzdory očekávání ROG Phone stále běží na starém Android 8.1 Oreo, dá se očekávat, že jakožto nejvyšší model značky se časem dočká aktualizace, ale termín je neznámý. Alespoň Asus myslí na bezpečnostní záplaty. Prostředí ROG Phone je však vzhledově velmi odlišné tomu, na co jsme u Asusu zvyklí. Tradiční nadstavbu ZenUI zde totiž nahrazuje vylepšené prostředí Gaming X.

Prostředí Gaming X je v podstatě jen ZenUI přizpůsobené pro hráče. Nabídne temný režim a herní funkce. Zajímavostí je, že pokud v systému zapnete herní mód, tak nejen, že se rozsvítí světlo Aura na zádech, ale rozzáří se i kostka na pozadí a ikony. To se nese v duchu temného režimu se svítivě kontrastními prvky (ostatně jako celý design telefonu), zbavuje se nepotřebných aplikací ZenUI a naopak bylo rozšířeno o herní vychytávky. Hlavní novinkou je Herní centrum, kde můžete měnit profily pro spouštění her ovlivňující výkon procesoru, grafické detaily nebo i obnovovací frekvenci displeje. Máte zde také přehled o teplotě zařízení, pamětech či taktu procesoru a grafiky. Mimo to zde můžete měnit barvu a režim svítícího loga Aura či rychlost otáček přídavného větráčku. Samozřejmě nechybí ani nastavení senzorů AirTriggers.

Některé z předinstalovaných aplikací Systém je vám oporou také při samotném hraní her, kdy máte k dispozici lištu s rychlými funkcemi jako je rychlé vyčištění paměti pro zvýšení výkonu, přizpůsobení AirTriggers nebo blokace notifikací či příchozích hovorů, aby vás nerušily při hraní. Vlogeři zde mohou zapnout nahrávání obrazu včetně toho z čelní kamerky. Vytvářet zde můžete i různá makra pro snadnější ovládání ve hrách. Užitečnou funkcí je i zobrazení informací o vytížení a teplotě hardwaru.

Při hraní her vám je k dispozici lištička herního centra ve které můžete aktivovat užitečné funkce nebo zablokovat notifikace. Samotný systém musím pochválit skvělou optimalizací a také minimem bloatwaru. Najdete zde opravdu jen důležité aplikace jako je počasí, obchod s motivy, nebo nástroje pro zálohu zařízení. Povedená je také vlastní galerie fotek, která umí pořízené snímky přehledně třídit podle osob, místa pořízení nebo typu scény. Součástí systému jsou také dvě hry, střílečka Free Fire a závodní klasika Asphalt 9. Zde jejich přítomnost hodnotím spíše jako plus. Druhá zmiňovaná dokonce majitelům ROG Phonu nabízí různé exkluzivní závody a turnaje.

S ROG Phonem počítají i některá herní studia. Například Asphalt 9 nabízí pro majitele ROG Phonu exkluzivní závodní turnaje.

Fotoaparát Neusíná na vavřínech. Asus ROG Phone jakožto herní fotoaparát překvapivě nezanedbává ani fotoaparát. Nachází se zde totiž duální fotoaparát s rozlišeními 12 + 8 Mpx a světelnost f/1.7 respektive f/2.2. Primární kamerkou je však stejný snímač (Sony IMX363), který najdeme například v modelu Zenfone 5/5Z. Doplněn je navíc o čtyřosou optickou stabilizaci.

Ukázkové fotografie Telefon je tedy schopen za dobrého světla pořizovat velmi dobré snímky, které jsou ostré, detailní a mají poměrně přirozené barvy. Telefon také poměrně rychle a dobře ostří, což ještě v závěru testování zlepšila nová aktualizace systému. Obstojně si kamerka poradí i s makro snímky. Horší je to ovšem v noci, kde se projeví šum a ztrácení detailů. Kresba není už tak ostrá a na automatiky může dojít u jasných objektů i na přepaly. Zmínit musím také druhou kamerku, která má 8Mpx (4:3), ale ve výchozím stavu je nastavená na širokoúhlých 5Mpx. Díky tomu a také kvůli širokoúhlému objektivu je schopna pořídit až o 200% širší záběr. Trochu zjednodušeně bychom to mohli nazvat i jako dvojnásobné oddálení. Zde ovšem pozor na to, že kamerka má fixní ostření a ostří na nekonečno. Při pořízení totožné scény je tak u této kamerky patrná menší ostrost a nejsou zde takové detaily. Navíc je zde patrný jemný efekt rybího oka, kdy lehce se deformují okraje snímku.

Klasický × širokoúhlý objektiv Aplikace fotoaparátu je povedená a ROG Phone jí přejímá z ostatních smartphonů Asus. Je tedy přehledná, jednoduchá a všechny nutné přepínače máte hned při ruce, včetně přepínání mezi objektivy. Nechybí zde ani manuální režim s možností focení do RAW, vytváření GIF animací, časosběr nebo Google Lens pro rozpoznání textu a objektů z fotografií.

Aplikace fotoaparátu Přední 8Mpx kamerka fotí velmi dobře a ve výchozím nastavení překvapivě ani tolik nedeformuje váš obličej, jak mají ve zvyku jiné telefony se zkrášlovacími režimy. Snímky jsou ostré, také mají dostatek detailů, jen s tím, že automaticky ostří obličej, takže často dochází k přeexponování oblohy či jiných světlých objektů na pozadí.

Ukázková selfie Telefon umí samozřejmě také natáčet video, a to až ve 4K při skvělých 60 fps. Video je tedy plynulé a pro běžného člověka poslouží skvěle. Problém mám však s horší stabilizací, díky které je telefon citlivý na prudší pohyby. Zde má Asus ještě co vylepšovat. Ukázkové video (1080p, 30 fps):

Závěr Říci, že je ROG Phone netradiční telefon je po několika týdnech testování slabé slovo. Tento telefon je totiž v jistých poměrech naprosto šílený, a věřte že to myslím jen a jen v dobrém. Nemá moc cenu ho srovnávat s ostatními telefony, má totiž svou vlastní kategorii - tu herní, ve které exceluje. Navíc věřte, že s ním budete řešit věci, které by jste u telefonu nikdy nečekali, ať už je to takt procesoru, barva podsvícení nebo nastavení větráčku a dalších funkcí. Nudit se s ním rozhodě nebudete. Telefon ale překvapivě nezaostává ani v běžných ohledech. Překvapivě dobře fotí, audiofilům učeruje úchvatnými stereo repráčky a oko si velmi rychne zvykne na plynulý obraz díky 90Hz obnovovací frekvenci. Třešničkou na dortu je pak podpora HDR či dlouhá výdrž baterie. Navzdory mé prvnotní skepsi upřímně mohu telefon za cenu s klidným 23 000 rozhodně doporučit. Asus ROG Phone ZS600KL katalog |recenze rozměry a hmotnost: 159 × 76 × 8.7 mm, 200 g

displej: 6", dotykový AMOLED, 1 080 × 2 160, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (1024|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/ad/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 192 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 3 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 79 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Abych ovšem jen nechválil, je zde třeba počítat i s nedostatky. Tím hlavním je jednoznačně Android Oreo, který na začátku roku 2019 dle mě už patří do starého železa. Zklamáním je pro mě také kvalita pořizovaného videa. Chybí mi zde rovněž bezdrátové nabíjení a opatrný bych byl i s voděodolností, když se u ní výrobce nechlubí žádnou certifikací. S výčtem konkurentů rád odpovím na otázku, zda má herní telefon vůbec nějakou přidanou hodnotu proti tomu běžnému. Vězte, že to není ani tak o výkonu, ale hlavně o možném příslušenství a o systému, který je pro hráče na míru přizpůsobený. Výhodou herních telefonů jsou také plynulejší displeje s vyšší frekvencí a většinou i kvalitní zvuk. V případě ROG Phonu jsou velkou přidanou hodnotou také AirTriggers pro přirozenější ovládání. Konkurenti: Mezi jasné konkurenty Asus ROG Phone řadím jednoznačně Razer Phone 2, který má však menší displej, nepatrně slabší výkon, ale je zase o pár tisíc levnější. Mezi herními konkurenty lze zařadit také Xiaomi Black Shark a Nubia Red Magic, ale ty v Česku nejsou dobře k sehnání. Tím bohužel herní nabídka končí. Pokud jste ale nenároční hráči jde vám čistě jen o výkon, sáhněte po téměř kterékoliv vlajkové lodi výrobce. Jen nepočítejte s takovým herním zážitkem. Razer Phone 2 katalog | preview rozměry a hmotnost: 159 × 79 × 8,5 mm

displej: 5,7'', kapacitní IGZO LCD, 1 440 × 2 560, 515 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 8 192 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 2,8 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 77 %

vybavenost ?

výhodnost cena: až Xiaomi Black Shark katalog | preview rozměry a hmotnost: 162 × 75 × 9,3 mm, 190 g

displej: 6'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 160, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 2,8 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 73 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz Verdikt: Špičkový herní telefon s extrémně výkoou výbavou, špičkovým zvukem i displejem, který navíc nabídne netradiční příslušenství i funkce. Telefon za elitou mírně ztrácí jen po stránce fotoaparátu a starším Androidem. Své zájemce si však najde nejte mezi hráči, ale i mezi náročnými uživateli. Plusy: Futuristický design

Extrémní výkon

Rychlé úložiště

Špičkové stereo reproduktory

Systém je skvěle přizpůsobený na hry

AirTriggers zlepší požitek z hraní a zrychlí ovládání systému

Solidní výdrž

Rychlé nabíjení

Dva USB-C porty (jeden na boku pro lepší hraní)

Větráček jako součást balení Minusy: Starší Android 8.1 Oreo

Nemá bezdrátové nabíjení

Voděodolnost bez certifikace

Nepodporuje paměťové karty

Příslušenství je poměrně drahé