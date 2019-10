RECENZE: Asus ROG Phone II – extrémní výbava, která těžko hledá konkurenci

rozměry a hmotnost: 171 × 78 × 9,5 mm, 240 g displej: 6,6", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 340, 390 PPI sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (1200|400 Mb/s) konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/ad/b/g/n, Bluetooth 5, GPS paměť: 512 GB, RAM: 12 288 MB, baterie: 6 000 mAh procesor: Qualcomm Snapdragon 855 Plus (8× Kryo 485, 3 GHz, 7nm) operační systém: Google Android 9 (Pie) fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk

Asus ROG Phone II za cenu 23 990 Kč nabídne tu nejlepší možnou výbavu, jakou momentálně Android telefony nabízí. Hráči budou nadšení především z designu a senzorických tlačítek Air Triggers pro pohodlnější hraní. Enormní výkon, skvělý displej, stereo repráčky i excelentní výdrž baterie udělají radost i normálním uživatelům. O to více, když lze prostředí konečně přepnout i na vzhled podobný čistému Androidu.

Loni se Asus vrhl do segmentů herních telefonů a jeho první ROG Phone se svojí výbavou a technologiemi byl prakticky snem mobilního hráče. Nyní je tu druhá generace, která se posunula po všech ohledech zase o velký kus dále. Asus však tentokrát myslel i na ty, kteří tolik nehrají, ale chtějí si plně vychutnat tu nejlepší možnou výbavu a špičkovou výdrž baterie.

Komu by základní příslušenství nestačilo, může si vybrat z opravdu široké nabídky. Přikoupit si můžete například sekundární displej, dokovací stanici, herní ovladač Kunai (ve stylu Nintendo Switch), nebo WiGig Display pro bezdrátové streamování obrazu na televizi skrze 60GHz Wi-Fi 802.11ad. Novinkou je i nový ochranný kryt se svítícím logem a nápisem Republic of Gamers.

U balení ještě zůstanu. Stále platí, že součástí originálního balení je přídavný větráček, který byl nepatrně přepracovaný a při testování se mi zdálo, že již tolik nefouká na ruce. Jeho součástí je samozřejmě přídavný USB-C port a další 3,5mm jack, aby vám při hraní kabel nijak nepřekážel při držení telefonu. Kdo by se bál, že si větráčkem zakryje svítící logo telefonu, nebojte, větráček má vlastní, takže o barvičky nepřijdete.

A pak samozřejmě ještě jeden zásadní detail: velikost. Telefon totiž hodně vyrostl a přibral na váze. Zatímco první generace rozměry nijak nevybočovala, dvojka se zařadí mezi největší smartphony na trhu. Přístroje je tedy o něco méně praktický při běžném používání, ale větší rozměry naopak oceníte při hraní her, což je v tomto případě zásadní plus. Pokud jde o váhu, ani zde se nemusíte bát, navzdory 240 gramům vás ani po delším hraní ruce bolet nebudou.

Design jako z budoucnosti. Asus ROG Phone II je na první pohled jasnou demonstrací futuristického designu. Ostré tvary, barevné svítící logo, a výrazné linie na zádech, které pod světlem vrhají duhové odlesky. Tento telefon zkrátka dává jasně najevo, že nejde o konvenční telefon. Pokud znáte první generaci, nic vás zde nepřekvapí, jelikož až na drobnosti vypadá stejně. Přesunula se pouze čtečka otisků prstů ze zad přímo do displeje a novinkou je i matná verze skla, na které tolik neulpívají otisky prstů. Sáhnout však můžete i po klasické, lesklé verzi.

Asus k displeji však přidal i další vychytávky. Hodně se mi líbila funkce, která udrží rozsvícený displej, pokud je telefon ve vertikální poloze (typicky když jej držíte v ruce), při čtení webu či jiného obsahu vám tak displej nezhasne. A když už zhasne můžete využít Always-On panelu, který zobrazuje na vypnuté obrazovce datum, čas, stav baterie a případné notifikace. Připomenu také to, že v displeji najdete také integrovanou čtečku otisků prstů.

Kvůli tomu mu snad rádi odpustíte jen Full HD+ rozlišení 2 340 × 1 080 pixelů, které sice na úhlopříčce 6,59“ už zdaleka není tím nejlepším, ale jemnost 390 ppi vás rozhodně omezovat nebude. Naopak to dopomáhá k už tak excelentní výdrži baterie, ale o tom až později. Více vám udělá radost vysoký kontrast 500 000 : 1 a hlavně podpora HDR10, což se hodí při sledování filmů například z Netflixu, který jej podporuje.

Hardware

Extrémní po všech stránkách. Vzhledem k tomu, že herní smartphony mají největší požadavky na výkon, nedělal Asus u ROG Phone II žádné kompromisy a do telefonu napěchoval to nejlepší, co je aktuálně k dispozici. Je tu přetaktovaný Qualcomm Snapdragon 855+ doplněný o 12 GB RAM a grafiku Adreno 640. Vzhledem k tomu, že v době psaní recenze jde podle žebříčku Antutu o nejvýkonnější androidí smartphone na trhu, netřeba dodávat, že telefon bleskově zvládne jakýkoliv náročný úkol, který mu předhodíte.

Není se tedy čemu divit, že tato enormní dávka výkonu si vyžádala speciální systém chlazení s parní komorou a měděným chladičem. K tomu vám ještě Asus přibalí aktivní ventilátor, který si přicvaknete na záda telefonu. Zkrátka něco, co u tradičních smartphonů nepatří do tradiční výbavy.

Výkon - AnTuTu 7.2.3 / Antutu 8.0.5 Celkové skóre: 400 764 bodů / 645 827 bodů CPU: 127 397 bodů / 142 973 bodů GPU: 176 315 bodů / 340 888 bodů UX: 81 280 bodů / 69 012 bodů MEM: 15 772 bodů / 92 954 bodů

AnTuTu s novou verzí 8.0 přechází na novou metodiku hodnocení, pro budoucí srovnání tedy přikládáme výsledky obou verzí.

Jako blesk je rychlé i použité vnitřní úložiště typu UFS 3.0, které se naměřenými rychlostmi při čtení i zápisu zařadí mezi nejrychlejší testované telefony po boku Samsungu Galaxy Note10+ a OnePlus 7 Pro. Třešničkou na dortu je zde pak kapacita vnitřního úložiště, která v „nejnižší” verzi startuje na 512 GB, přičemž si můžete připlatit i za 1TB verzi. V obou případech ale se dá ROG Phonu II odpustit absence slotu na paměťové karty.

Po stránce konektivity se telefon také zařadí na aktuální špičku. Podporováno je zde dvougigabitové LTE se čtyřmi streamy (4 × 4 MIMO), nechybí ani Wi-Fi 5 a téměř raritou je zde podpora 60 GHz Wi-Fi 802.11ad, který lze po přikoupení ROG WiGig docku využít k bezdrátovému zrcadlení obrazu na televizor. Samozřejmě telefon podporuje také Bluetooth 5.0 či NFC. Z drátové konektivity potěší zachovaný 3,5mm jack a rovnou dva USB-C porty. Z běžně vídané výbavy tedy chybí jedině infračervený port, nebo v ČR zatím nevyužitelné 5G připojení.

Rychlost úložiště - AndroBench: Sekvenční čtení: 1 444,05 MB/s

1 444,05 MB/s Sekvenční zápis: 400,30 MB/s

400,30 MB/s Náhodné čtení: 182,82 MB/s (46 802,03 IOPS)

182,82 MB/s (46 802,03 IOPS) Náhodný zápis: 210,3 MB/s (53 838,18 IOPS)

Ze senzorové výbavy musím v první řadě zmínit ultrazvuková boční senzory AirTriggers II, které lze ve hrách namapovat na libovolné funkce, čímž získáte v podstatě dodatečná tlačítka, což představuje obrovskou konkurenční výhodu v podobě rychlejších reakcí, ale i mnohem pohodlnějšího ovládání zejména u stříleček. Chválím, že proti prvnímu ROG Phonu jsou oba senzory konečně doplněny o vibrační motorky, takže při stisku cítíte haptickou odezvu, což přináší mnohem jistější a příjemnější používání. Zmizel kvůli tomu ale třetí AirTrigger na levém boku, který u předchozí generace sloužil jako tlačítko zpět.



Hraní s AirTriggers je díky haptice mnohem pohodlnější a proti ovládání displejem máte i citelněji rychlejší reakce. Herní džin pak umožní zakázat upozornění, streaming videa či zobrazit fps, teplotu komponent či odhadovanou výdrž baterie.

Naprosto nadšený jsem při používání byl z vestavěné 6 000mAh baterie. To je prakticky dvojnásobná hodnota, než kterou vídáme v tradičních smartphonech, takže jsem měl logicky velká očekávání. Ta se naštěstí potvrdila. Telefon totiž zvládne bez problému 3 dny běžného používání s automatickým jasem a zapnutými daty. Dokonce i při hodně náročném používání máte problém ROG Phone vybít za dva dny Jako výstižný příklad slouží náš redakční test přehrávání FullHD videa na Wi-Fi s plným jasem, který běžel v kuse více než 24 hodin, než se baterie konečně vybila.

Jsem rád, že vzhledem k silné baterii Asus nepodcenil situaci a k telefonu přibalil 30W nabíječku s technologií Hyper Charge, která telefon nabije do plného stavu za necelé 2 hodiny. Telefon je navíc plně kompatibilní s technologiemi rychlého nabíjení Qualcomm QuickCharge 4.0 a USB Power Delivery 3.0, takže se nemusíte spoléhat jen na originální nabíječku. Jediným velkým nedostatkem je zde pouze absence bezdrátového dobíjení.

Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 24 hodin 23 minut

24 hodin 23 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas): ​ 22 hodin 7 minut

​ 22 hodin 7 minut Doba nabíjení (0 - 100%): 1 hodina 43 minut

Při hraní, přehrávání filmů či hudby stojí za to vyzkoušet také vestavěné stereo reproduktory. Ty jsou oba umístěny na čelní straně, takže směřují přímo na vás a prostorový efekt je o to lepší. Navíc hrají opravdu hlasitě, mají živý projev, špičkové basy a překvapivě dobře simulují prostorový zvuk, což je výsledkem použité technologie DTS:X Ultra. Jediné co bych repráčkům vytknul jsou celkem přehnané výšky, které při vyšším volume už trochu tahají za uši.

Telefon samozřejmě nabízí i 3,5mm sluchátkový výstup, který rovněž podporuje prostorový zvuk. Výhodou je, že pokud by vám při hraní vadilo jeho umístnění na spodní straně, stačí můžete k telefonu připnout přibalený větráček, který telefonu dodá druhý 3,5mm port, který pak při hraní směřuje dolů.