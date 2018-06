RECENZE: Asus Zenfone 5 — výborná vyšší třída, kterou nezazdila ani cena

Asus letos představil smartphonové portfolio dřív než v předchozích letech. A měl k tomu dobrý důvod – trendy na trhu se začaly ubírat směrem bezrámečkových protáhlých displejů a Asusu takový model v nabídce chyběl. Loňská generace Zenfonů 4 navíc přišla poměrně pozdě a s vyššími cenami nebyla úplně konkurenceschopná. Výrobce si to naštěstí uvědomil, urychleně představil novou kolekci a výrazně přepracoval cenovou strategii. Nové Asusy řady Zenfone 5 pokrývají celý vyšší segment, přitom cenovky konkurují agresivním hráčům jako Xiaomi nebo Honor. Právě tohle by mohla být pro tchajwanského výrobce ta správná cesta a pivotem na ní bude model Asus Zenfone 5 (ZE620KL). Asus Zenfone 5 (2018) ZE620KL katalog | preview rozměry a hmotnost: 153 × 76 × 7,9 mm, 155 g

displej: 6,2'', kapacitní Super IPS+ LCD, 1 080 × 2 246, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (2 TB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 636 (8× Kryo 260, 14nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 73 %

vybavenost ?

výhodnost ?

Samotná recenze smartphonu Asus Zenfone 5 začíná na následujícím listu.

Design Blýskavé sklo s kružnicemi. Asus si na vzhledu svých zařízení vždy dával záležet. Úsilí nepolevuje ani u Zenfonu 5, který si ponechává poznávací znamení soustředných kružnic okolo čtečky otisků umístěné na zádech. Ta jsou vyrobena ze skla a pod zdrojem světla vytvářejí zajímavé odlesky. V prodeji je tmavě modrá a stříbrná verze. Obě mají něco do sebe, ale možná o něco víc se nám líbí stříbrná.

Efekt soustředných kružnic. Telefon se dobře drží v ruce Rám telefonu je kovový a celý monoblok drží perfektně pohromadě. Boky jsou zaoblené, takže telefon padne dobře do ruky. Velikostně patří Zenfone 5 spíše k většímu průměru. Velké skleněné plochy jsou magnetem na otisky, hadřík bude vaším věrným společníkem. Na záda doporučujeme nasadit ochranný kryt, jeden průhledný najdete přímo v balení. Bohužel schází odolnost proti vodě a prachu.

Při položení na zcela rovnou podložku foťákem dolů se telefon kývá a má tendenci samovolně sklouzávat Zásadní designovou změnou je displej s výřezem u horního okraje. Designéři se snažili minimalizovat boční rámečky, zhruba centimetrová brada ale telefonu zůstala. Telefon tak někomu může připomínat iPhone X, který trend vaničkovitého výřezu začal udávat. Také objektiv duálního fotoaparátu na zádech má podobné usazení, ale nevystupuje tolik nad povrch. Menší neoriginalita na celkových bodech nijak neubírá, telefon vypadá pěkně.

Displej Skoro jako AMOLED. Pokud nepočítáme již zmíněný výřez, má osazený displej poměr stran 18 : 9. To je teď u smartphonů prakticky standard. Výřez lze softwarově „odstranit“ tak, že se zarovná černou obrazovkou až do boků zařízení. Samotný panel je vyroben IPS technologií a na úhlopříčce 6,2 palce si vystačí s Full HD+ rozlišením. Rastr není zubatý a jemnost panelu je dostatečná.

Rámečky okolo displeje nejsou úplně nulové. Bradě se nevyhnul ani Asus Příjemně nás překvapilo barevné podání displeje, jehož podání černé se blíží AMOLED panelů. Zkreslení barev při pozorování z úhlu je jen minimální a dostatečný je i maximální jas. Přednastavené vyvážení bílé je spíše do chladnějších odstínů, ale barevné podání si můžete v menu sami upravit. K dispozici je také filtr modrého světla pro snížení únavy očí při čtení.

Hardware Dostatek paměti, dobrý zvuk. Zenfone 5 není v nabídce Asusu nejvyšší model, takže neobsahuje ani úplně nejvýkonnější dostupné komponenty. Přesto jde o vyšší střední třídu s výbavou, která bude většině uživatelů naprosto postačovat. Osmijádrový procesor Snapdragon 636 dosahuje spolu se 4GB operační pamětí výsledek okolo 140 tisíc bodů v bechmarku Antutu, což jen potvrzuje zařazení do vyšší střední třídy. Uživateli je k dispozici papírově 64GB vnitřní úložiště, z nějž systém a předinstalované aplikace ukrojí zhruba 14 GB.

Telefon se nabíjí přes USB-C konektor, 3,5mm jack zůstal zachován Zařízení díky podpoře procesoru pracuje s umělou inteligencí (AI). Ta se vedle fotoaparátu uplatňuje zejména při strojovém učení a jím získaných poznatcích v efektivnější práci s operační pamětí, baterií a dalších uživateli neviditelných procesů. Přímo v nabídce lze aktivovat funkci „Zlepšení UI“, která má povolit krátkodobé navýšení výkonu při náročných operacích (např. hraní her). V praxi jsme ale žádný velký efekt nepozorovali, telefon pracoval plynule se zapnutou funkcí, i bez ní.

Tváří Zenfonu 5 na českém trhu je Andrea Verešová Vestavěná baterie disponuje kapacitou 3 300 mAh, což je dnes standard. Také výdrž se nijak zásadně normě nevymyká a bez nabíječky se můžete spolehnout na půldruhého dne výdrže. Umělá inteligence se v tomto případě podílí na šetrnějším procesu nabíjení, které je ale zároveň rychlé. Do plné kapacity se baterie dobije zhruba za 100 minut, k nabíjení slouží USB-C konektor. Ačkoli má telefon skleněná záda, bezdrátové dobíjení nebylo implementováno.

Hybridní slot dává na výběr dvě SIM nebo jednu SIM a jednu microSD Jsme moc rádi, že Asus nepodlehl úplně všem módním trendům a nevynechal z výbavy 3,5mm konektor. Jako příjemný bonus v telefonu najdeme dokonce FM rádio, kterému jako anténa poslouží právě sluchátka zapojená do analogového jacku. Zvuk do hlasitých reproduktorů je slušně hlasitý, ale víc by se nám líbil lepší stereo efekt. Hlavní reproduktor leží ve spodní hraně a telefonní sluchátko jenom trochu přikresluje výšky. Poslech do sluchátek je o mnoho lepší zážitek, zde se kvalitou blíží smartphonům Sony, které jsou považovány za etalon zvuku. Zařízení disponuje kompletní konektivitou, z níž se bude hodit zejména dvoupásmová Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), NFC pro bezkontaktní platby Google Pay, ale také Bluetooth v úsporné specifikaci 5.0. Telefon se prodává jako Dual SIM s podporou všech evropských LTE pásem s hybridním slotem, u jehož druhé pozice je možné zvolit mezi SIM kartou nebo paměťovou kartou. Čtečka otisků na zádech funguje spolehlivě a je dostatečně rychlá.

Software Očištěný od zbytečností. Asus zůstává také u Zenfonu 5 věrný svojí nadstavbě ZenUI, která nad Androidem Oreo dospěla do své páté verze. Grafika pořád působí trochu moc ilustrovaným dojmem, ale prostředí je svižné a přehledné. Co nenajdete intuitivně v položkách nastavení, můžete objevit pomocí fulltextového vyhledávacího políčka.

Prostředí ZenUI se dočkalo vylepšení. Výřez se do screenshotu neukládá, ale všimněte si nevyužitého místa pro stavové ikonky. Ty potom musíte lovit z druhého řádku Dobrou zprávou je, že se výrazně snížil počet předinstalovaných aplikací. Je to hlavně tím, že Asus se v mnoha funkcích spoléhá na systémové řešení Googlu a nesnaží se za každou cenu nabízet svoje alternativy. Primárním nástrojem od Googlu je např. prohlížeč (Chrome), klávesnice (GBoard) i editor zpráv (Zprávy pro Android). Asus přidal užitečného Správce souborů, obyčejný záznamník zvuku, kalkulačku a zbytečné avatary Zenimoji, které vypadají a hýbají se, jako by těm od Applu dal někdo čichnout toluenu.

Zenimoji se moc nepovedly. To Správce souborů nebo FM rádio jsou užitečnější Jednu menší výhradu máme k řešení prostoru okolo vyříznutého okraje. Zde mají být shromážděny všechny notifikační piktogramy, ale protože se nevejdou kvůli výřezu do jednoho řádku, Asus se rozhodl je skrýt do druhého pod tři tečky. Na ty ale nejdřív musíte klepnout, aby se druhý řádek zobrazil. To je trochu nepraktické a ukazuje to, že Android ve verzi 8 ještě není na smartphony s vykousnutým displejem připravený.

Fotoaparát Velmi slušný hlavní snímač. Duální fotoaparát je téměř povinností i v nižších třídách, takže dvě čočky u Zenfonu 5 rozhodně nepřekvapí. Asus si jde ale nadále vlastní cestou v tom, jak s nimi pracuje. Každý ze dvou objektivů je v podstatě samostatnou jednotkou a dohromady pracují pouze u rozostřování pozadí v portrétním režimu, resp. režimu nazvaném „efekt hloubky“.

Fotoaparát je umístěn podobně jako u iPhonu X, ale nevystupuje tolik nad profil Primární fotoaparát má 12Mpx senzor a objektiv se světelností f/1.8 s 24mm ohniskem. Sekundární foťák už má jen 8Mpx senzor a objektiv se světelností f/2.2, přitom ohnisko 12 mm. To znamená, že telefon v podstatě umí dvojnásobný optický zoom, ale protože primární záběr je ten přiblížený, předkládá Asus sekundární foťák jako širokoúhlý záběr. Bohužel jeho zobrazovací vlastnosti jsou výrazně horší, že pokud to jde, je lepší od objektu poodstoupit a vyfotit jej primárním fotoaparátem.

Prostředí fotoaparátu a dostupné režimy včetně Pro režimu V plně automatickém režimu může do fotografování promluvit umělá inteligence, která rozezná šestnáct typů scén (jídlo, obloha, louka, rostliny, oceán, západ slunce, sníh, květina, pódium, pes, kočka, lidé, text, stativ, QR kód, noční scenérie). AI nezasahuje do snímků nějak drasticky, ale i tak jsme nikde neobjevili možnost jejího vypnutí. To řeší až manuální Pro režim. Ukázkové fotografie (automatický režim, 12 Mpx, 4 : 3)



Exteriér

Interiér

Makro

Vlevo běžný režim, vpravo „Efekt hloubky“



Vlevo primární fotoaparát, vpravo širokoúhlý objektiv – snímky focené sekundárním fotoaparátem jsou výrazně horší, mají jiné podání barev a méně detailní kresbu Tolik tedy teorie. Praxe předkládá překvapivě dobré výsledky – pokud tedy hodnotíme snímky z primárního foťáku. Za dobrého světla jsou snímky dobře proostřené a mají věrné podání barev. Detaily se úplně neztrácí ani při zvětšení fotografie na nativní velikost. Správné a rychlé je také automatické ostření. HDR by někdy mohlo pracovat agresivněji. Asus Zenfone 5 má podle testu DxOMark jeden z nejlepších foťáků ve střední třídě S ubývajícím světlem přibývá šumu, ale ostrost se snaží udržet optická stabilizace obrazu. U softwarově vytvářeného bokeh efektu (rozmazání pozadí za hlavním objektem) se objevují nepřesnosti. Snímky ze sekundární čočky hlavního fotoaparátu jsou celkově méně kvalitní a trpí deformací objektů, čočka je zkrátka až příliš plochá. Ukázkové video (Full HD, 60 fps) V režimu kamery dokáže hlavní fotoaparát nahrávat video až ve 4K rozlišení při 30 snímcích za sekundu. Pokud vám ale bude stačit 1 080p, můžete volit snímkovací frekvenci až 60 fps. Video je plynulejší, ale zase není zapojena elektronická stabilizace obrazu, která pracuje jen při Full HD 30 fps. Pokud nastavíte hodnoty 120 fps (Full HD nebo HD), natočíte 4× zpomalené video, kde zvuková stopa bude přerušovaná.

Závěr Zajímavý poměr ceny a výbavy. Asus Zenfone 5 je velmi nadějný zástupce vyšší střední třídy, který by mohl oslovit mnoho potenciálních uživatelů. Má moderní design s vykousnutým, takřka bezrámečkovým displejem a kvalitní zpracování z kovu a skla. Výkon i paměť bude většině uživatelům postačovat a nezklame ani fotoaparát, který je v dané cenové kategorii nadprůměrný.

dostatek výkonu i paměti

umělá inteligence v prostředí i ve fotoaparátu

dobré podání zvuku

ve své třídě nadprůměrný fotoaparát

konkurenceschopná cenovka Minusy: chybí voděodolnost

příliš velká brada pod jinak bezrámečkovým displejem

ošklivé Zenimoji, kterými se Asus za každou cenu snaží podobat Applu

hůř fotící sekundární širokoúhlý objektiv