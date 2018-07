RECENZE: Asus Zenfone 5 Lite — vějička na vyspělejší Zenfone 5

Jak již název napovídá, Asus Zenfone 5 Lite by měl být odlehčenou variantou k Zenfonu 5. Ten sice nemíří mezi nejvyšší příčky, je to ale velmi slušně vybavený telefon, u kterého výrobce nasadil poměrně atraktivní cenovku. O to více překvapí ta u Zenfonu 5 Lite, kde naopak Asus lehce přestřelil. Ve srovnání se Zenfonem 5 není odlehčení u verze Lite tak výrazné, jak tomu bývá u jiných výrobců. Rozhodně se nejedná o podvyživený nedodělek, který by se snažil problémy zakrýt zvučnějším jménem. Naopak. Až na pár drobnějších nedostatků, které nemusí vadit každému, je to poctivá střední třída bez zásadních problémů. Asus Zenfone 5 Lite ZC600KL katalog | preview rozměry a hmotnost: 161 × 76 × 7,8 mm, 168 g

displej: 6'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 160, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (300|75 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (2 TB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 630 (8× Cortex-A53, 2,2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 36898 (Nougat)

fotoaparát: 16MPx (4 672 × 3 504), video (3 840 × 2 160), blesk 78 %

Design Skleněná elegance. ZenFone 5 Lite místo kovové unibody konstrukce sází více na sklo, kromě displeje ho najdete i na zadní straně. Tenké boky telefonu, které obě velké skleněné plochy spojují, nenaznačují, že by byly z kovu a pokud ano, velmi dobře to maskují. Telefon tak při úchopu nestudí a díky zaobleným rohům a hranám neřeže do dlaně.

Jednoduchý funkční design Čistě řečí čísel není Zenfone žádné pírko, jeho téměř 170 gramů ale subjektivně působí mnohem lehčím dojmem. Díky displeji s poměrem stran 18:9 je užší než srovnatelně velká zařízení s 5,5“ displejem ve full HD, lépe se drží (zejména pokud máte menší ruce), na nerovných površích je ale potřeba mít na paměti, že by telefon mohl snadno sklouznout.

I přes větší displej dobře padne do ruky Konstrukce telefonu je dostatečně pevná, s přehledem odolává pokusům o zkroucení a ohnutí, aniž by se při tom jakkoliv akusticky projevila. Pochvalu zaslouží zpracování tlačítek na pravém boku, která jsou dostatečně hmatově odlišena, bez nepříjemně ostrých hran a s jasnou odezvou. Hlavní vypínač má na sobě i jemné vroubkování, aby se odlišil od regulace hlasitosti.

Příkladně zpracovaná tlačítka a šuplíček pro dvě SIM a paměťovku Příjemným překvapením je provedení šuplíčku na karty na levém boku. Ten totiž pojme hned tři karty – dvojici nanoSIM a paměťovku k tomu. S 64GB úložištěm by tu klidně mohl být hybridní slot, telefon by se možná obešel i zcela bez možnosti osadit paměťovou kartu, Asus se ale nenechal strhnout a uživatel tak není ve volbě karet nijak omezen.

Tenké provedení, přesto není z nejlehčích Konektor sluchátek najdete na horní straně, na spodní se pak mezi dvojicí mřížek (jedna skrývá reproduktor, druhá mikrofon) nachází microUSB. To působí rozporuplně zejména vedle marketingových materiálů hlásajících, že ZenFone je připraven na až 2TB paměťovky. USB-C by tu dávalo mnohem větší smysl.

Kromě čtečky jsou skleněná záda magnetem na otisky Čtečka otisků prstů se nachází na zadní straně pod vyvýšeným segmentem duálního fotoaparátu. Je od něj dostatečně daleko, nehrozí tedy neúmyslné ušpinění skla kryjícího snímače. Celý segment fotoaparátu vystupuje nad úroveň zad jen nepatrně, i to ale stačí, aby byl náchylnější k případnému poškození.

Balení s bonusem v podobě slušných špuntových sluchátek V krabičce najdete společně s telefonem několik manuálů, USB kabel a nabíječku s výstupem 2 A. Dále objevíte špuntová sluchátka s několika koncovkami, která sice svým přednesem výrazně neoslní, nejedná se ale ani o zcela nepoužitelné pecky, na které můžete u některých telefonů narazit. Hrají vyrovnaně s mírně slabšími středy, milovníky basů nezaujmou, méně náročným uživatelům ale budou zcela stačit.

Displej Slušný šestipalec bez výřezu. Protažený displej 18:9 je dnes již téměř povinností. U ZenFonu má 6“, rozlišení FHD+ (2 160 × 1 080), zaoblené rohy a obešel se bez výřezu kolem reproduktoru. IPS panel nabídne široké pozorovací úhly, pěkné syté barvy, čitelnost na slunci je bezproblémová.

Protáhlý displej, ovšem bez výřezu Úpravy zobrazení jsou spíše skromnější. Využít lze automatický jas, filtr modrého světla, se změnou barevného podání nebo úpravami kontrastu se už nepočítá. Displej lze zapnout a/nebo vypnout poklepáním, gesty (šest znaků) na vypnuté obrazovce lze přímo spouštět vybrané aplikace. Nad displejem sídlí kromě obvyklého reproduktoru a senzorů dvojice čelních kamerek doplněná přisvětlovací diodou, notifikační LED se schovává v rohu. Její svit je dostatečný, ve tmě neruší, zamrzí ale nulové možnosti konfigurace.

Filtr modrého světla • Notifikační LED • Zapnutí poklepáním Poklepáním na tlačítko domů aktivujete zmenšené zobrazení, jehož velikost lze plynule měnit. Zmenšené okno také můžete posunout na libovolné místo na displeji, telefon si pozici zapamatuje. Kromě čtečky otisků prstů můžete telefon odemykat i obličejem – stačí aktivovat displej (hlavním vypínačem nebo poklepáním) a nasměrovat čelní kamerku. Prodleva v odemykání je zhruba půl sekundy, rychlost i úspěšnost se nijak výrazně neodlišuje od konkurentů.

Zmenšení zobrazení • Odemykání obličejem • Nastavení tváře Tlačítka jsou realizována softwarově přímo na ploše displeje. Vedle tradičního rozmístění (zleva Zpět, Domů, Poslední spuštěné aplikace) můžete krajní tlačítka prohodit, podržením tlačítka posledních aplikací lze vytvářet snímky obrazovky nebo aktivovat režim rozdělené obrazovky a celý panel s tlačítky lze skrývat.

Nastavení tlačítek

Hardware Zbytečné chybičky kazí jinak dobrý dojem. Osmijádrový Qualcomm Snapdragon 630 spolupracuje se 4 GB RAM, ze kterých jsou po spuštění volné 2,2. I při intenzivnějším využití se volná paměť pohybuje nad hranicí jednoho gigabajtu. Po prvním startu je z 64GB úložiště dostupných necelých 51. Prvotní aktualizace všech aplikací si řekne o další zhruba dva gigabajty.

Dostupná paměť RAM • Vnitřní úložiště • Úložiště po prvotní aktualizaci Telefon reaguje na podněty svižně, pracuje rychle, nemá problémy ani s intenzivnějším multitaskingem. Spustíte na něm i náročné hry a to obvykle bez nutnosti snižovat nastavení detailů. Asus si poradí i s přehráváním videí ve 4K, v zátěži se nepřehřívá. Výsledky benchmarku AnTuTu: celkové skóre: 86 974

CPU: 39 389

GPU: 19 541

UX: 22 567

MEM: 5 477 Telefonu nechybí podpora 5GHz pásma u Wi-Fi, USB OTG, příznivci mobilního placení ocení přítomnost NFC. I když se rozhodnete osadit oba sloty určené pro SIM (LTE lze provozovat na obou), stále můžete přidat paměťovku. Sestavu výbavy vyloženě kazí microUSB, absence infraportu nejspíš nebude představovat až tak velký problém.

LTE na primární SIM • LTE na sekundární SIM • USB OTG Kromě testované konfigurace existuje ZenFone 5 Lite ještě v méně vybavené variantě. Místo Snapdragonu 630 má jen slabší 430, paměťový prostor je útlejší (3/32), nezvládne 5GHz pásmo u Wi-Fi, místo Bluetooth 4.2 má jen 4.1 a natáčení videa končí u full HD (testovaná varianta umí i 4K).

Čtečka otisků prstů Čtečka otisků prstů si zapamatuje až pět otisků, počet chybových čtení je zanedbatelný. Vysoká úspěšnost čtení bohužel nevyváží to, že čtečka nepatří mezi nejrychlejší. Prodleva mezi přiložením prstu a odemknutím telefonu je znatelná, vejde se sice pod sekundu, nebezpečně se ale blíží hranici, za kterou by vás zdržovala. Subjektivně je jen o něco rychlejší než odemykání obličejem. AnTuTu Battery Test: 18 352 Baterie s kapacitou 3 300 mAh zvládá pohánět telefon i při náročnějším používání dva dny. Umírněnější uživatelé se mohou přiblížit i k třídenní výdrži, delší pobyt mimo nabíječku už ale bude znamenat výrazné ústupky při používání. S dodávanou nabíječkou (2A výstup) nabijete telefon z 20 na 100 % zhruba za hodinu a půl.

Software Detailní možnosti přizpůsobení. Pod nadstavbou ZenUI pracuje systém Android ve verzi 7.1.1, přičemž aktualizace na Oreo je přislíbena na třetí čtvrtletí 2018. Systém pracuje svižně, reaguje bez prodlev, stejně tak nenarazíte na zasekávání a ani na náznak zpomalování. Prostředí si můžete detailně nastavit a vizuálně upravit podle svých preferencí.

Informace o systému • Plocha • Nastavení plochy • Rozložení Aplikace mohou být všechny přímo na plochách, nebo je necháte v hlavní nabídce. Ploch může být až sedm, hlavní lze zvolit kteroukoliv z nich, upravit můžete velikost ikon, počet na jedné ploše, velikost, barvu i font. Aktivovat můžete cyklické procházení, upravit efekt přechodu a řadu dalších detailů, jak bude prostředí vypadat a jak se bude chovat. Stejně tak můžete měnit chování a vzhled hlavní nabídky a nezapomnělo se ani na motivy.

Hlavní nabídka • Motivy • Poslední spuštěné aplikace • Nastavení Oznamovací panel zobrazí nad oznámeními čtveřici přepínačů bezdrátových modulů, pokud nejsou žádná oznámení, zobrazí jich rovnou dvanáct. Pořadí i počet volíte z 29 dostupných, vyberete-li více než dvanáct, rozmístí se na stránky vodorovně vedle sebe. Oznamovací panel lze zobrazit i tažením prstu na ploše směrem dolů, nebo tímto gestem aktivujete vyhledávání.

Oznamovací panel • Nastavení přepínačů • Telefon • Zprávy Asus to sice s předinstalovanými aplikacemi nepřeháněl, přesto jich v telefonu pár najdete. Pokud nevyužijete Facebook, Instagram a Messenger, budete je muset v telefonu přetrpět, odinstalovat je nelze. Příjemně překvapí bonusových 100 GB na Disku Google na rok. Z doplňkových aplikací je připraven správce souborů a diktafon, nástroje jako kompas, poznámky nebo úkolovník budete muset doinstalovat.

Disk Google • Správce souborů • Diktafon • Správce telefonu Zenfone na tom není špatně ani v oblasti užitečných pomocníků. Displej zapnete i vypnete poklepáním, gesty lze přímo na zamčené obrazovce spouštět vybrané aplikace. Vyzvánějící telefon ztlumíte překlopením, hovor přijmete zvednutím k uchu. A pokud by byl displej telefonu příliš velký pro obsluhu jedním prstem, lze aktivovat menší zobrazení.

Fotoaparát Nadprůměr nejen ve fotkách, ale i videu. V prostředí fotoaparátu máte k dispozici několik voleb hned na okraji obrazovky, další pak najdete v nastavení. Mezi natáčením a focením se nemusíte přepínat, k dispozici máte dvě spouště, stačí klepnout na tu správnou a pořídíte statický snímek nebo začnete natáčet.

Prostředí fotoaparátu • Nastavení fotoaparátu Fotoaparát reaguje svižně, rychle ostří, a pokud se vám podaří najít optimální světelné podmínky, pořídíte s nadprůměrné fotografie. Snímky jsou ostré, s dostatečnými detaily, barevně věrné, i když barvy by mohly být saturovanější, šum jim výrazně na kvalitě neubírá. Jakmile ovšem nejsou podmínky při focení ideální, připravte se na boj s přepaly a nepřirozenými barvami. Zenfone 5 Lite umí fotit dobře, jen chvíli trvá, než najdete to správné nastavení. Ukázkové fotografie:

Další fotografie pořízené telefonem najdete na následujícím listu U videí můžete kromě klasiky (full HD, 30 fps) zvolit i 4K, případně sáhnout po vyšším snímkování (full HD, 60 fps). Videa jsou ostrá, přepaly nejsou tak výrazné, prospělo by jim lepší zpracování barev. Na jednom záběru najdete oblasti, které by mohly být barevně živější, přitom jen o kousek dál jsou nepřirozeně syté. Ukázkové video (full HD, 30 fps): Ukázkové video (full HD, 60 fps): Ukázkové video (4K, 30 fps):

