RECENZE: Asus Zenfone 5Z — velký stylař posouvá hranice

Několik týdnů po recenzi Asus Zenfone 5 nám na do redakce doputovalo i jeho barcelonské dvojče Zenfone 5Z. Taiwanci tak znovu ukazují, jak v jejich podání vypadá bezrámečkový telefon, ovšem k prémiovému zpracování nyní vkládají i špičkovou výbavu. O to více potěší i agresivněji nastavená cenovka, která z telefonu může udělat velmi žádaný top model. RECENZE: Asus Zenfone 5 — výborná vyšší třída, kterou nezazdila ani cena Rád bych již v úvodu zmínil, že telefon je stran vzhledu, rozměrů, systému ale i spousty dalších drobností naprosto stejný jako zmíněný Asus Zenfone 5. Model 5Z se tak liší hlavně silnější výbavou, která cílí na ty nejnáročnější uživatele. Asus Zenfone 5Z ZS620KL katalog | preview rozměry a hmotnost: 153 × 75 × 7,9 mm, 155 g

displej: 6,2'', kapacitní Super IPS+ LCD, 1 080 × 2 246, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (2 TB), RAM: 6 144 MB, baterie: 3 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 2,8 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 73 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Samotná recenze telefonu Asus Zenfone 5Z začíná na následujícím listu.

Design Nablýskaný elegán. Po stránce designu je Asus Zenfone 5Z naprosto totožný se základní pětkou. To rozhodně není na škodu, designu a zpracování totiž není moc co vytknout. Asus zde ukazuje, jak umně dokáže kombinovat kov a sklo. Zatímco hliníková konstrukce a masivní rám dodávají telefonu potřebnou pevnost, skleněná záda odrážející na slunci soustředné kružnice kolem čtečky prstů ukazují, že jde o prémiové zařízení. Sklo je ale bohužel také silný magnet na otisky prstů. praktičtější uživatelé tak zřejmě rádi sáhnou po přibaleném silikonovém krytu.

Zenfone 5Z nabídne kvalitní materiály a zpracování. Telefon tak působí prémiovým dojmem a dokáže dobře reprezentovat. Vzhled se u Zenfone 5Z točí zejména kolem jeho bezrámečkovosti. Displej totiž zasahuje po třech stranách skoro až k okrajům. Asus však po vzoru Applu sáhl po vaničkovitém výřezu v displeji, do kterého ukryl sluchátko, selfie kamerku, proximity senzor, čidlo jasu a notifikační diodu. Zachována byla jen uzoučká spodní bradička, což třeba při držení na šířku můžete shledat jako plus, protože si pak palcem zbytečně namatláte po displeji.

Asus zde vsadil na kombinaci kovu a skla, to navíc na světlé hází efektní zenové kružnice kolem čtečky otisků prstů na zádech. Na skleněných zádech najdete čtečku otisků prstů a vystupující, vertikálně orientovaný modul duálního fotoaparátu doplněný o duální blesk. Nad povrch ale vystupuje jen trochu takže při poležení telefonu na stůl se na rozdíl od mnoha jiných telefonů nijak otravně nekýve. Pod sklem také Asus ukryl i cívku NFC. Zamrzet však někoho může absence bezdrátového nabíjení. ​

Modul fotoaparátu sice vystupuje nad povrch telefonu, přesto se zařízení na stole nijak výrazně nekýve. Přiznaný hliníkový rám nabídne na pravém boku vhodně umístěné zapínací tlačítko a regulaci hlasitosti, na levém boku pak hybridní slot pro nano SIM a paměťovou kartu a netradičně i mikrofonek. Druhý mikrofonek pak sám obsadil stranu horní. Potěšení přichází hlavně na straně spodní, kde najdeme USB-C konektor doplněný o zachovaný 3,5mm jack, třetí mikrofon a průduchy reproduktory.

Uživatele vzhledem k ceně potěší i bohaté příslušenství uvnitř balení.

Displej Velké IPS je ještě barevnější. Stejně jako u základní pětky sáhl Asus u „pětzetka” znovu po 6,2” panelu s rozlišením Full HD+ a technologií Super IPS+. Právě ta má za výsledek živější barvy a překvapivě velmi věrnou černou. Stran jemnosti obrazu je na tom telefon velmi dobře, bez přehnaného zkoumání rastr stejně nespatříte.

Zenfone 5Z se vydal cestou bezrámečkovosti ve stylu iPhone X. I zde tedy najdeme vaničkovitý výřez v displeji. Telefon se může dále chlubit vynikajícími pozorovacími úhly i maximálními hodnotami jasu, které oceníte zejména na přímém slunci. Minimální jas je však na poměry top třídy stále poměrně vysoký, ale přesto ne tak moc, aby vás v noci oslňoval. Zajímavé, že u pětky kolega v recenzi zmiňoval vyvážení bíle do chladnějších odstínů. Model 5Z to má totiž přesně naopak a barvy jsou poměrně výrazně laděny více do tepla. Naštěstí si teplotu, odstín i sytost můžete v nastavení libovolně upravit.

Nastavení displeje si můžete široce přizpůsobit.

Hardware Když chcete to nejlepší. Jako vlajková loď firmy nabídne Zenfone 5Z prakticky tu nejlepší možnou výbavu. O výkon se stará osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 845, který si bez problému poradí se vším, co mu předhodíte, ať už je to hraní nejnáročnějších her, střih videa, vše zvládne bez zaváhání. Zárukou rychlého multitaskingu je pak 6 GB operační paměti. Vnitřní úložiště u testovaného kousku mělo kapacitu 64 GB, z nichž je po první spuštění dostupných rovných 50 GB. Pokud by vám to bylo málo, tak si můžete připlatit za verzi se 256GB pamětí a řešením může být i paměťová karta. Výkon - AnTuTu 7.1.0 Celkové skóre: 265 483 bodů CPU: 91 038 bodů GPU: 107 192 bodů UX: 58 055 bodů MEM: 9 198 bodů (RAM: 3 457 bodů, ROM: 5 741 bodů)

Stran konektivity nechybí podpora vše LTE frekvencí (Cat. 18), dvoupásmová Wi-Fi podporující standard 802.11ac, Bluetooth 5.0 a nechybí ani NFC, které lze využít pro platby Google Pay. Trochu mě však mrzí absence bezdrátového nabíjení. Pochvalu však zaslouží senzorová výbava, zejména pak polohové služby s rychlou a přesnou fixací polohy. Rychlost úložiště - AndroBench: Sekvenční čtení: 718,76 MB/s

718,76 MB/s Sekvenční zápis : 194,10 MB/s

: 194,10 MB/s Náhodné čtení: 122,51 MB/s (31 364,12 IOPS)

122,51 MB/s (31 364,12 IOPS) Náhodný zápis: 105,24 MB/s (26 941,65 IOPS) Slova chvály putují i směrem ke čtečce otisků prstů, která je velmi rychlá. Zastoupit ji může dokonce i sken obličeje, ovšem pro ten Asus používá jen konvenční selfie kamerku a spolehlivostí je daleko za konkurencí. Pro správné fungování totiž potřebuje dobré světelné podmínky, ovšem ani pak není rozpoznání 100%. Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas) : 7 hodin a 11 minut

7 hodin a 11 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas): ​ 10 hodin 28 minut

​ 10 hodin 28 minut Doba nabíjení (0 - 100%): 1 hodina a 41 minut

1 hodina a 41 minut Antutu Battery: 8 101 bodů Baterie, kterou Asus u Zenfone 5Z použil má na jeho rozměry spíše průměrnou kapacitu 3 300 mAh. Přesto vás překvapí až dvoudenní výdrží při běžném provozu, a to i se zapnutými daty, Wi-Fi. Díky správci baterie PowerMaster však lze výdrž ještě prodloužit, a to například snížením výkonu procesoru, automatickému vypínání datových sítí a dalšími omezeními. Pochvalu zaslouží i velmi rychlé nabíjení díky přibalená 18W nabíječce. Na své si se Zenfonem 5Z přijdou také audiofilové. Telefon totiž nabídne kvalitní stereo reproduktory, které neskrývají své hudební ambice. Zvuk je živý s výraznými středy a nepostrádá ani basovou složku. Líbí se mi, také jeho velmi hlasitý projev, přitom ani u vyššího volume není nijak výrazný šum. Skrze sluchátkový audio jack pak dostanete zvuk s podporou Hi-Res rozlišení a díky technologii od DTS, dokáží simulovat i prostorový zvuk 7.1. Méně náročné posluchače pak potěší nadprůměrná špuntová sluchátka v balení.

Software Sbohem zbytečnostem. letech kritiky mohu poprvé Asus pochválit i za jeho operační systém. Vše stojí samozřejmě na Androidu 8.1 Oreo, ovšem překryté nadstavbou ZenUI. Ta se letos konečně zbavila veškerých zbytečností a zbyl zde pouze software od Googlu, několik opravdu užitečných utilit od Asusu a seznam zakončují aplikace Facebook a Instagram, které však můžete případně odinstalovat.

Prostředí ZenUI Samotné prostředí si zachovává ilustrovaný design, který je poměrně vkusný, líbí se mi však, že je výrazně přehlednější, a to nejen v nastavení. Zmíněné aplikace totiž najdete v centrální nabídce, ale ty oblíbené můžete umístit na plochu. Přehlednosti pomůže i nabídka vyhledávání, kterou vyvoláte vytažením odspodu displeje .

Několik předinstalovaných aplikací Nejvíce mi v systému vadilo, jak se Asus vypořádal s bezrámečkovostí displeje. Narozdíl od jiných značek totiž nenásledoval s gesty Apple, ale šel svou, nepříliš intuitivní cestou. Možnosti totiž máte tři. Buď necháte nastálo zobrazenou ovládací lištičku, která vám bude zabírat drahocenné místo. V druhém případě se tato lišta bude automaticky schovávat, ovšem vždy ji pak musíte znovu vyvolat, což si žádá zbytečný krok navíc.

Systém můžete ovládat softwarovými tlačítky nebo gesty, Asus však nezvolil zrovna pohodlné řešení. Příliš se nepovedla ani navigační gesta, kdy tažením do stran či nahoru ke třem ovládacím tečkám vyvoláváte patřičné akce. Ovšem musíte se správně trefit, jinak uděláte něco úplně jiného, tečky se navíc kryjí v s obsahem v pozadí, takže nejsou zrovna dobře viditelné. Chce to zkrátka trochu cviku, ale časem se to zvyknout dá.

Fotoaparát Kvalitní dvojočko s optickým zoomem. Ačkoliv je Zenfone 5Z vlajkový model, dostal do vínku úplně stejný duální fotoaparát jako základní Zenfone 5. I zde se tedy jedná o hlavní snímače s rozlišeními 12 Mpx a 8Mpx a světelností f/1.8 respektive f/2.2 ve prospěch lepšího fotoaparátu. Výhodou je také schopnost 2× zoomu díky rozdílným ohniskům.

Ukázkové fotografie Zatímco u základního modelu jsme fotoaparát hodnotily jako nadprůměrný, v top třídě už jsme zvyknutí na vyšší standard. Chválíme sice, že fotky jsou pěkně ostré a díky živým barvám působí na oko velmi líbivě. Při focení v automatickém režimu si ovšem nelze nevšimnou větší komprese snímků, což poznáte na hlavně na ztrácejících se detailech.

2× optický zoom v praxi Pochválit však musím makro snímky, kdy telefon dokáže dobře zaostřit i velmi blízké objekty. Velmi dobře působí i noční fotografie, kde je díky dobré světelnosti a zejména optické stabilizaci minimum šumu, fotografie zůstávají ostré a netrpí ani na přepaly.

Umělá inteligence fotoaparátu dokáže rozpoznat scénu, ale i text. Velkou roli u fotoaparátu letos hraje také umělá inteligence. Ta je během focení schopna rozpoznat až 16 různých scéna jako je třeba jídlo, obloha, louka, rostliny, lidé atd. a podle toho přizpůsobit nastavení fotoaparátu. Nechybí také funkce Google Lens, která umí rozpoznat snímaný text a zobrazí k němu relevantní odkazy na web.

Ukázková selfie Pokud jde o přední kamerku, tak ta nabídne rozlišení 8 Mpx se clonou f/2. Na ní mě nejvíc zklamalo mdlejší podání barev, které je vyloženě v kontrastu se sytými barvami u hlavního foťáku. Je také citlivější na světlo a otřesy, takže se často setkáte s přepálenou či lehce rozmázlou fotografií. Líbit se vám však mohou různé filtry pro zkrášlení obličeje nebo tzv. Zenimoji, nebo-li animovaní avataři, kteří kopírují vaše pohyby a grimasy.

Režim krásy a Zenimoji Samotná aplikace fotoaparátu je přehledná a dělí se na tři části. Hlavní je přímo náhled fotoaparátu s užitečnými přepínači jako je HDR, samospoušť či bokeh. Posunutím vlevo se dostanete na přednastavené režimy jako je plně manuální mód, časosběr, slow-mo a několik dalších. Posunutí vpravo pak nabídne 9 barevných filtrů.

Aplikace fotoaparátu Zapomenout samozřejmě nesmím ani na video, kde musím vyzdvihnout zejména podporu natáčet až ve 4K rozlišení při 60 snímcích za vteřinu, což zatím moc telefonů nenabízí. Stejná snímkovací frekvence je možná samozřejmě i u Full HD. Video potěší svými živými barvami a hlavně špičkovou stabilizací. Výsledný dojem však bohužel zase trochu sráží větší komprese. Ukázkové video (1080p, 30 fps):