RECENZE: Asus Zenfone 6 – pro blogery jako stvořený

Asus u šesté generace Zenfonu příjemně překvapil. Osekal portfolio v podstatě až na kost, zbavil se nejrůznějších derivátů s přídomky Pro, Selfie, Laser, Plus, Minus, Autobus a představil jediný nosný model Asus Zenfone 6. Ten sice existuje v několika paměťových variantách, ale základ v čele s procesorem, displejem, fotoaparátem a další výbavou je vždy stejný – tudíž pro zákazníka naprosto přehledný. Asus Zenfone 6 je futuristický robot. S překlápěcím foťákem budou selfíčka bez kompromisů Telefon se na českém trhu prodává v elegantní černé barvě s kontrastním modrým logem, anebo atraktivní modro-stříbrné gradientové úpravě. Každá z verzí má něco do sebe a dvojice barevných variant bohatě stačí. Na výběr jsou paměťové specifikace 6 + 64 GB, 6 + 128 GB nebo 8 + 256 GB s velmi konkurenceschopnými cenovkami 12 990 Kč, 14 490 Kč, resp. 15 990 Kč. Bonusovou variantou je limitovaná edice 12 + 512 GB ke 30. výročí Asusu, která ovšem není volně na trhu dostupná. Asus Zenfone 6 je smartphone pro náročné uživatele, kteří hojně využívají multimédia, tudíž potřebují vysoký výkon, dlouhou výdrž na baterii a kvalitní fotoaparát pro statické snímky i video vpředu i vzadu. Přesně na tyto oblasti se telefon jasně soustředí a vychází mu to skvěle. Některé prvky výbavy jsou naopak mimo jeho zájem (např. nemá bezdrátové dobíjení) a ve finále vám vlastně vůbec chybět nebudou.

Design Jde to i bez kružnic. Asus si vždy na vzhledu svých produktů dával hodně záležet, a tak i Zenfone 6 má svébytný a povedený design. Známé „zenové“ kružnice sice ustoupily do pozadí (najdeme je pouze u limitované edice k 30. výročí), ale skleněné plochy hrají nadále prim. Námi testovanou černou variantu oživuje jasně modré logo uprostřed zad, která se mírně k okrajům zakřivují. Konstrukce drží díky pevnému kovovému rámu, jenž je mírně zaoblen, aby neřezal do dlaně, ale ne zase tolik, aby z ní vyklouzl. Zenfone 6 jeden z větších a těžších telefonů, ale rozměry ani hmotnost rozhodně nepřekračují únosnou mez. Hlavním designovým rozpoznávacím znamením je výklopný flipový fotoaparát se dvěma objektivy, který ve vyklopeném stavu připomíná hlavičku robota. Funkcím modulu se budeme věnovat podrobněji v kapitole Fotoaparát. Přední displejová strana je takřka bez rámečků – zcela eliminovat tenkou spodní bradu je technologicky velmi náročné a mohlo by se to projevit na tloušťce. Ta mimochodem u Zenfonu 6 i přes obsaženou baterii s kapacitou 5 000 mAh není nijak přehnaná a dosahuje v nejtlustším místě něco málo přes 9 mm. To je shodou okolností místo, kde v zaklopeném stavu mírně vyčuhuje objektiv fotoaparátu a chrání tak čočky před poškrábáním. Čtečka otisků je klasická, umístěná na dobře dostupném místě v horní polovině zad. Chválíme zachování 3,5mm jacku, jenž se už u mnoha výrobců začíná z nejvyšších modelů vytrácet. Daní za něj (a zřejmě i netradiční konstrukci fotoaparátu) je chybějící voděodolnost jakéhokoli stupně. Telefon by tedy ideálně neměl ani zmoknout.

Displej IPS, ale výborný. Displej v Zenfonu 6 se natáhl na úhlopříčku 6,4 palce a neobsahuje žádné ošklivé výřezy, výkroje nebo průstřely. Tím, že se fotoaparát dá vyklopit o 180°, zbavil se výrobce bádání nad tím, kam umístit selfie kameru. Displej i jeho krycí sklo Gorilla Glass 6 je rovný. Tím pádem mohl Asus poměrně použít IPS panel s Full HD+ rozlišením a širokoúhlým poměrem stran 19,5 : 9. Displej vyniká velmi věrným barevným podáním a podporuje zobrazení v normovaném profilu HDR10. Sytost a kontrast jsou bez výhrad, vyvážení bílé si můžete sami přizpůsobit nastavení. Hodnoty maximálního jasu jsou vynikající a pohybují se na úrovni 600 cd/m2. Ani tradičně slabší disciplína IPS displejů – podání černé barvy – je u Zenfonu 6 na velmi dobré úrovni.

Hardware Super výkon, super baterie. Ačkoli některé vychytávky (čtečku v displeji, bezdrátové dobíjení) Zenfone 6 neobsahuje, beze sporu patří mezi špičku po stránce výkonu i paměti. Možnosti paměťových variant jsou opravdu nezvykle široké (psali jsme v úvodu) – čtvero kombinací kapacit od jednoho modelu nenabízí snad žádný jiný výrobce. A k tomu aktuálně nejvýkonnější čipset pro androidové smartphony Snapdragon 855.

Výkon Zenfonu 6 změřený benchmarkem Antutu Výsledek z benchmarku Antutu okolo 370 tisíc bodů ukazuje, že telefon má nejen vysoký hrubý výpočetní výkon, ale i výbornou grafiku, dobře optimalizované prostředí a rychlé paměti (testovali jsme variantu 8 + 256 GB). Mimochodem při spuštění Antutu se telefon sám přihlásí o navýšení výkonu pomocí funkce Power Master. Tu můžete aktivovat ručně z rolety s přepínači (symbol raketky), hodí se pro vynucení maximálního výkonu například pro hraní her. K výstupu zvuku je určen hlavní reproduktor na spodní hraně telefonu, výšky a středy potom doplňuje se svým trochu plošším zvukem telefonní sluchátko. Ocenili bychom dva stejně hrající reproduktory, na druhou stranu vzhledem k bezrámečkovosti displeje můžeme být rádi, že Asus použil klasické sluchátko s mřížkou a neexperimentoval s piezoelektrickým reprákem pod sklem. Zvuk multimédií je dostatečně hlasitý, ale trochu plechový. Chtělo by to víc plastičnosti a basů. Zvuk do sluchátek přes 3,5mm jack i bezdrátově je bez větších výhrad. Pro mnohé zásadním parametrem při rozhodování o koupi nového mobilu je kapacita baterie. Asus je jeden z prvních výrobců, který používá kapacitu 5 000 mAh u vlajkového modelu. Život s tak velkou baterií je hned o něco bezstarostnější – první den po vyndání z nabíječky se o zbývající procenta vůbec nestaráte, ať jste jakkoli náročný uživatel. Většina se potom dostane i bohatě za polovinu druhého dne. Funguje rychlé dobíjení Quick Charge 4.0, pomocí kterého se přes kabel baterie do plné kapacity doplní za 2 a půl hodiny.

Software Minimalistický přístup. Inovovaná nadstavba ZenUI 6 nad Androidem 9 Pie je dalším z velmi příjemných překvapení Zenfonu 6. Už loňská verze nadstavby Asusu zaznamenala výraznou zeštíhlovací kúru, letos se ve snahách o zpřehlednění a zrychlení úspěšně pokračovalo. V částech nabídky už prostředí připomíná dokonce čistý Android a přitom obsahuje i něco navíc (např. i tolik diskutované téma tmavého schématu prostředí, byť jde z vývojářského hlediska o naprostou banalitu).

Prostředí ZenUI 6 s tapetami, hlavní nabídkou a tmavým nebo světlým schématem Prostředí je rychlé jako blesk, hlavní nabídka přehledná a intuitivní, nikde žádné teatrální animace, ikony aplikací Asusu mají minimalistickou grafiku a snaží se přiblížit těm od Googlu. V prostředí jsou předinstalované překvapivě vkusné tapety se symbolem „6“ a další líbivé fotografie. Hlavní nabídka se vysouvá tahem odspodu vzhůru, notifikační roleta směrem opačným. Učinit tak můžete prakticky v libovolné výšce obrazovky, takže nemusíte šátrat prsty někam k okrajům.

Roletka s přepínači, hlavní nabídka, nastavení displeje, režim řízení výkonu, údaje o paměti, správce souborů V prostředí je kromě aplikací Googlu předinstalováno pouze několik málo vlastních utilit od Asusu a většina má své opodstatnění. Aplikací třetích stran je minimum – jsou to jen notorické Facebooky, Instagramy a další internety, které můžete v případě nezájmu zcela odinstalovat. V nabídce je i mnoho gest, včetně dvojího poklepání pro probuzení, a dokonce programovatelné funkční tlačítko! K dokonalosti tak chybí pouze Always-on displej.

Přednastavená klávesnice Google, nastavení funkčního tlačítka (jemuž se říká v překladu Chytrý klíč, ovládací gesta systému

Fotoaparát Dvě čočky s motorkem. Výklopný flipový foťák, který dokáže snímat scénu pod různým úhlem od 0 do 180°, je technologickým klenotem celého telefonu. Asus musel vymyslet mechanismus, který takovou konstrukci umožní a zároveň zajistí, že se po několika pohybech neporouchá nebo nezasekne. Výsledkem je pokročilý krokový motorek a otočný modul vyrobený z amorfní slitiny, která je lehká, ale zároveň pevná.

Vyklápění modulu probíhá po krocích, zvolit můžete nejrůznější úhly Pohyb foťáku po krocích lze realizovat automaticky pomocí tlačítek hlasitosti, anebo i ručně prostým tlačením prsty. Možná vám to bude trochu proti srsti, ale Asus říká, že ruční posuv foťáku nijak neublíží, a jen tak nejlíp ucítíte, jak jsou někde uvnitř mechanismu zoubky, do nichž kloub postupně zapadá.

Takto vypadá motorek, jenž otáčí modulem fotoaparátu Co se týče samotné optiky a senzorů, Zenfone 6 obsahuje duální fotoaparát s hlavním 48Mpx senzorem na primárním objektivu se světelností f1.79 a sekundární čočkou pro širokoúhlý záběr 125° s 13Mpx senzorem. Oba objektivy fungují stejně v zadní i přední překlopené poloze, při selfie režimu pouze zmizí režimy Noc, Panorama a Sledování pohybu, které pro selfíčka nejsou potřeba.

Režim fotografie a videa a výběr rozlišení Už podle denních snímků je vidět, že primární senzor je výrazně pokročilejší a budete na něj fotit určitě častěji. Ve snímcích je více detailů a výrazně méně šumu. Barevné podání je věrné, foťák si nevymýšlí. Ani sekundární objektiv nefotí zle, nicméně rozdíly jsou patrné – ať už jde o trochu jiné barevné podání nebo nižší množství detailů při zobrazení snímku v plné velikosti. Denní snímky (vlevo primární 48Mpx snímač, vpravo širokoúhlý objektiv):









U nočních snímků jsme namísto širokoúhlého záběru použili režim Noc, který viditelně oživuje barvy a prosvětluje některé tmavé části snímku. Původně byl noční režim určen pouze pro primární objektiv, po aktualizaci funguje nově i na širokoúhlou kameru. Noční režim je užitečný, ale není všespásný. V náročných scénách by pomohla optická stabilizace, kterou ovšem fotoaparát nemá. Noční snímky (vlevo normální režim, vpravo režim Noc):





Fotoaparát v Zenfonu 6 možná neporazí nejlepší fotomobily na trhu jako Huawei P30 Pro nebo Samsung Galaxy S10+ ve všech podmínkách a scénách, ale ty nejběžnější za denního světla v exteriéru zvládá bravurně – předností je zejména velmi účinné HD. Nezlobili bychom se ani za třetí čočku pro zoom, ale to už by zřejmě hodně zkomplikovalo konstrukci modulu. Denní snímky s účinným HDR: Zoom můžete použít dvojnásobný díky výřezu obrazu z velkého 48 Mpx senzoru, dále pak už jen digitální ztrátové přiblížení. Pozor – při zoomu není možné využít vylepšovací funkci slučování čtyř pixelů (Quad Bayer) do jednoho, protože na přiblížení jsou potřeba všechna obrazová data. Zajímavou vychytávkou využívající pohyb kamery je automatické 180° panorama. Místo abyste ručně (a tudíž s rizikem neplynulosti a třepání) pohybovali fotoaparátem v uvedeném směru pro ultra širokoúhlý záběr, necháte pracovat motorek a výsledkem bude přesně navázaný a z osy nevychýlený panoramatický snímek. Ukázkové video (Full HD, 60 fps): Video těží z velmi účinné elektronické stabilizace. Maximální podporované rozlišení je 4K se snímkovací frekvencí 60 fps, v praxi ale bohatě postačí natáčet na Full HD. Video je podobně jako fotky při dobrých světelných podmínkách s dostatkem detailů, kamera necuká a zbytečně nepřeostřuje. Také expozici hodnotíme jako optimální. O něco kvalitnější by mohla být zvuková složka videa. V průběhu natáčení nelze přepínat z jednoho objektivu na druhý, šířku záběru musíte zvolit předem.

Závěr Asus Zenfone 6 je rozhodně velmi povedený vlajkový smartphone. Výrobce zde na rozdíl od konkurence neuplatňoval postup – čím víc funkcí, tím lepší smartphone, ale naopak vzhledem ke konečné prodejní ceně zvolil opravdu ty nejpodstatnější prvky výbavy a ty méně důležité buď vynechal nebo nahradil levnějším, ale akceptovatelným řešením. V tomto ohledu je asi jediným závažnějším nedostatkem chybějící voděodolnost.

Krabice a obsah balení Výkon je špičkový, paměť si každý může zvolit podle svých potřeb, baterie vystačí na dva dny provozu bez dobíjení a prostředí zeštíhlelo a zelegantnělo téměř na úroveň čistého Androidu. Chloubou je flipový foťák s unikátním mechanismem a schopností natáčet a fotit stejně kvalitní snímky zepředu i zezadu, což ocení hlavně cestovatelé a video blogeři. Je pravda, že co do kvality fotografií zejména ve zhoršených světelných podmínkách existují i lepší fotomobily, ale Asus Zenfone 6 je strčí do kapsy právě svojí univerzálností a možností záběrů s mnohem variabilnější perspektivou. Asus ZenFone 6 (2019) ZS630KL katalog | preview rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 9,2 mm, 190 g

výhodnost cena: až Verdikt: Špičkový smartphone pro náročné uživatele, který se soustředí na podstatné prvky výbavy, jako je velký výběr pamětí, vysoký výkon a dlouhá výdrž. Unikátním prvkem je výklopný fotoaparát, který vytváří nadprůměrně dobré snímky i video. Plusy: Vysoký výkon

Velký výběr pamětí

Dvoudenní výdrž baterie

Zachovává 3,5mm jack

Unikátní flipový fotoaparát

Účinné HDR

180° panorama Minusy: Není voděodolný

Displej bez Always-on režimu

Trochu plechový zvuk z reproduktorů

Nemá bezdrátové dobíjení

Chybí optická stabilizace fotoaparátu