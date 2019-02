RECENZE: Asus Zenfone Max Pro (M2) — obří baterie je hlavní zbraní i zkázou

Plusy Baterie s kapacitou 5000 mAh

Čistý Android, dostatek výkonu

Silikonový obal v balení

Kvalitní hlasitý reproduktor

Možnost vložit dvě SIM a micro SD Minusy Použití staršího microUSB konektoru

Vrzající konstrukce

Chybí rychlé dobíjení

Přerostlý notch, který navíc nelze skrýt

Zastaralá aplikace fotoaparátu ? 8 /10 Hodnocení

redakce Navazuje na loňského předchůdce a i když nemá záda s barevným gradientem jako kdekdo okolo, stále se drží moderní bezrámečkovitosti a výřezu v displeji při horní hraně. Řeč je o novém přírůstku do střední třídy od společnosti Asus. Jeho plné jméno zní Asus Zenfone Max Pro (M2) (ZB633KL), pro účely této recenze dále pouze jako Zenfone Max Pro. Novinka se prodává za cenu 7 590 korun v tmavě modré (Midnight Blue) a šedé (Cosmic Titanium) barvě a jak je u Asusu zvykem, je u každého modelu vždy několik kombinací. Pro český trh je určena ta nejvyšší, tedy kombinace 64 GB vnitřního úložiště a 6 GB operační paměti. Hlavní zbraní proti konkurenci je však baterie s kapacitou 5000 mAh. Zenfone Max Pro je smartphone pro ty, pro které je výdrž magickým slovem. Pohodlné dva dny používání na jedno nabití je totiž přesně tím, co se bude Asus u tohoto smartphonu snažit prodat. Potěšující bude také čistý operační systém, dostatek paměti a výkonu, plnohodnotný dualSIM se zachováním slotu pro microSD kartu a příjemným bonusem je v neposlední řadě silikonový bumper přímo v balení. Co může od koupě odradit, to je použití staršího microUSB konektoru a především absence rychlého dobíjení, které je přitom podporováno použitým čipsetem a s takto velkou baterií je jeho vynechání o to závažnější. Asus Zenfone Max Pro (M2) katalog |recenze rozměry a hmotnost: 158 × 76 × 8.5 mm, 175 g

displej: 6.3", dotykový IPS LCD, 1 080 × 2 280, 400 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (300|75 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (2 TB), RAM: 6 144 MB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 660 (8× Kryo 260, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 79 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Samotná recenze Asus Zenfone Max Pro (M2) začíná na následujícím listu.

Design Bez gradientu, zato s LED bleskem na čele. Jak už jsem zmiňoval v úvodu, Zenfone Max Pro se nevydal cestou barevného přechodu na zádech, místo toho zvolil vlastní ozvláštnění. Konstrukce přístroje je plastová, jak obvodový rám, tak zadní strana, která je přímo magnetem na otisky, ale při správném natočení i zde najdeme optický efekt odpovídající tiskovým snímkům. Co se nám bohužel nelíbilo, je fakt, že unibody konstrukce při zatížení v krutu lehce praská, což se nám u nižší a střední třídy objevovalo před pěknými pár lety.

Asus Zenfone Max Pro (M2) má rozměry 158 × 76 × 8,5 mm a váha činí 175 gramů. Pojem minimální rámečky zde zcela nedostává svému významu, jelikož zde najdeme výraznou bradu a na bocích se taky nejedná o jeden či dva milimetry, ale lze říci, že v rámci střední třídy se jedná o standard. Zajímavý je tzv. notch neboli výřez v displeji při horní hraně, do kterého výrobce mimo senzory, notifikační diodu a čelní kamerku výrobce schoval také čelní LED blesk. V krycím skle najdeme také výřez pro hlasitý reproduktor, což je jediné narušení celistvosti čelní strany.

V tzv. notchi se kromě obvyklé klasiky ukrývá také čelní LED blesk. Trochu zamrzí fakt, že výrobce osadil Zenfone Max Pro pouze starším microUSB konektorem, když konkurence v těchto cenách umí USB-C. Alespoň zde zůstal zachovaný sluchátkový konektor, který spolu s hovorovým mikrofonem a hlasitým reproduktorem zaujímá místo na spodní hraně. Na hraně horní najdeme pouze sekundární odrušovací mikrofon. Boky jsou rovněž vyhrazeny klasice: levý bok je místem pro šuplíček, kde chválíme možnost vložit dvě nanoSIM a microSD kartu zároveň, pravý bok potom skýtá útočiště pro dvojkolébku hlasitosti a tlačítko zámku.

Pravý bok ukrývá dvojkolébku hlasitosti a tlačítko zámku, na tom levém chválíme plnohodnotný dualSIM šuplíček. Na zadní straně najdeme stříbrně vyvedené logo výrobce a také údaje o designu a výrobě. V horní třetině je při levém kraji oválný svislý modul fotoaparátu, který vystupuje nad rovinu zad asi jeden milimetr. V něm se nachází LED blesk a dvojice snímačů. Na zadní straně najdeme také čtečku otisků prstů a rovněž se pod zadní stranou nachází cívka NFC antény, která odlišuje Zenfone Max Pro od nižšího sourozence (symbol NFC ale nehledejte, není tu).

Zadní plastová strana sice nemá efekt gradientu, ale jisté duhové odlesky zde přesto najdeme. Záda jsou plastová, krytka snímačů v modulu fotoaparátu potom skleněná.

Displej Kvalitní IPS panel s přerostlým notchem. Na 6,3" nabídne Zenfone Max Pro IPS panel s Full HD+ rozlišením, tedy mřížkou 1080 × 2280 obrazových bodů, což ve výsledku dává jemnost 400 PPI. Asus se zde chlubí kontrastem 1500:1, jasem 450 nitů, poměrem displeje k ploše čelní strany 90 % a ochranou tvrzeným sklem Corning Gorilla Glass šesté generace. Papírově se jedná o silná slova, displej je ale výborný i na pohled. Barevná věrnost, pozorovací úhly, blesková regulace jasu, vše funguje výborně. Pouze bych ocenil větší rozpětí extrémů jasu, tzn. ještě méně potmě a ještě více za jasného dne.

Nastavení obrazovky jsou v čistém Andoridu poměrně strohá. Nastavení obrazovky jsou poměrně strohá. Najdeme zde možnost ovládat displej v rukavicích, korigovat velikost písma i škálování prostředí, je možné de/aktivovat notifikační diodu, zapnout noční režim s možností manuálně korigovat intenzitu a lze také korigovat barevné podání displeje, i když ve velmi spartánské podobě. Navolit lze ještě, zda budete chtít zobrazovat procenta baterie, nebo nikoliv. Zenfone Max Pro běží na čistém Androidu a tak v něm nenajdeme celkově mnoho přidané hodnoty od výrobce. Zarážející je především absence možnosti skrýt tzv. notch, aby displej alespoň vypadal, že žádný výřez nemá. A u výřezu se ještě zastavím. Zasahuje poměrně hodně do plochy displeje a zatímco jinde je stavová lišta zarovnána s výřezem, zde výřez přesahuje ještě o dobré dva milimetry níže. Ne, že by to byl problém, ale ve snaze o absolutně uhlazené prostředí čistého Androidu to působí dosti rušivě/odfláknutě.

Hardware Dva dny s baterií 5000 mAh. Zenfone Max Pro je poháněn chipsetem Qualcomm Snapdragon 660, což znamená osm jader (4 × 2,2 GHz a 4 × 1,8 GHz), k tomu spolupracující grafický akcelerátor Adreno 512 s taktem 650 MHz a 6 GB operační paměti. I podle benchmarku AnTuTu je to dostatek výkonu nejen pro střední třídu, ale pro používání smartphonu obecně. Čistý Android zde běhá naprosto plynule, prostředí je bez záseků a po dobu testování se nezasekla ani nespadla jediná aplikace. Výsledky benchmarku AnTuTu v7.1.4: celkové skóre: 126 475 bodů

CPU: 58 363

GPU: 27 323

UX: 35 415

MEM: 5 374 Uživatelské úložiště má kapacitu 64 GB, z nichž po zapnutí a dvou aktualizacích, které jsme během testování obdrželi, zůstává volných přibližně 51 GB. Úložiště lze rozšířit microSD kartou do velikosti 2 TB, dostupných je také 100 GB jako dárek na Google Drive po dobu jednoho roku. Hlavním trhákem je zde ovšem baterie. 5000 mAh dostačí na dva dny plnohodnotného používání, nabíjení probíhá přiloženým 10W adaptérem a zabere přes tři hodiny. Což je škoda vzhledem k absenci rychlého nabíjení, které však chipset normálně podporuje, proto nerozumíme tomu, proč zde není podporováno.

Nakládání se systémovými prostředky. Baterie i paměti RAM má ASUS na rozdávání, pokud by vám 64 GB paměti bylo málo, lze použít microSD do velikosti 2 TB, případně si aktivovat dárek 100 GB na Google Drive. Z konektivity Zenfonu Max pro jmenujme Wi-Fi standardů b/g/n. Bluetooth 5.0, NFC, podpora pětice lokalizačních systémů GPS, GLO, BDS, GAL, QZSS a podpora českého LTE na obou SIM kartách. Přítomno je i FM rádio. Ze senzorů jmenujme čtečku otisků prstů, akcelerometr, elektronický kompas, senzor přiblížení a okolního osvětlení a gyroskop.

Zenfone Max Pro lze zabezpečit standardním otiskem prstu, ale přidat lze také rozpoznávání obličeje skrze čelní kamerku.

Software Čistý Android 8.1. Zenfone Max Pro se chlubí čistým Androidem. Prostředí je rozhodně plynulé, vše je hezky čisté a během testování jsme obdrželi dvě aktualizace, každou zhruba 400 MB, které povýšily dataci úrovně zabezpečení a změnily číslo sestavení. Těžko říci, co se na pozadí událo a co se změnilo, žádný seznam změn telefon nenabídl. Není tu pořádně, co bychom mohli popisovat, vzhled systému pochází od Googlu a výrobce s ním udělal, pokud dobře počítám, dvě věci. Přidal možnost ovládat telefon v rukavicích a poté možnost dvojitým poklepáním probudit/uspat.

Ukázka prostředí Androidu 8.1 Oreo na Zenfonu Max Pro. Najdeme tu dvě tapety, zřejmě také od Asusu, a nějaké změny se nejspíše udály i v aplikaci fotoaparátu, kde mě pár věcí štve a pár věcí chybí. Poté (mimo logo výrobce při spuštění) už žádné inovace nehledejme. Neříkám, že je to dobře nebo špatně, obě filozofie mají svoje pro a proti, prostě jenom konstatuji. Stejně tak mohu jen konstatovat, že všechny ikony v systému (včetně nově instalovaných) jsou kulaté, ale ikona pro fotoaparát kulatá není, nebo že předinstalované aplikace Facebook, Instagram a Messenger nejde z telefonu odstranit, pouze deaktivovat.

Nic dalšího, než zapnout funkci probuzení a uspání displeje dvojitým poklepáním, v nastavení Zenfonu Max Pro nenajdeme.