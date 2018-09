RECENZE: BlackBerry Key2 — poctivý dříč, který nemá rád volný čas

Hardwarová klávesnice se bohužel negativně projevuje na ergonomii celého modelu. Jestliže telefon držíte na výšku, je vše ještě v pořádku, ačkoliv ovládání displeje je i tak mírně složištější. Horší je to ale v režimu na šířku. Přehrávání videí, hraní her, prohlížení fotek v galerii. Při všech uvedených činnostech vám bude náhle fyzická klávesnice na obtíž. Ano, řeknete si, kdo by na manažerském telefonu hrál hry, ale videa si čas od času přehraje snad každý.

Zadní strana je plastová a má zdrsněný pogumovaný povrch, který velmi dobře funguje proti vyklouznutí telefonu z ruky. Novinkou je duální fotoaparát, který nahrazuje designově výrazný snímač z předchozí generace. Z pohledu konstrukce tedy není telefonu co vytknout, veškeré součásti k sobě dokonale přiléhají a celek tak působí velmi bytelně a věříme, že bez úhony vydrží i menší pády.

Minimum změn. Ačkoliv model KeyOne měl poměrně ostré linky, verze Key2 jde v tomto ohledu ještě dále. U původního modelu byly totiž alespoň hrany oblé, u nové generace jsou všechny hrany důsledně 90stupňové. Vypadá to sice hezky, ale praktické bohužel příliš nejsou.

Displej je chráněn proti mechanickému poškození, a to jednak samotnými tlačítky klávesnice, které vystupují mírně nad povrch, a tak se displej obvykle přímo nedotýká podložky, a jednak i tvrzeným sklem Gorilla Glass 3. Zvláštní přitom je, že předchozí generace KeyOne disponovala sklem Gorilla Glass 4. generace.

I v rušném pracovním týdnu proto postačí, když model Key2 připojíte do nabíječky každý druhý večer. Pokud se vám naskytne prodloužený víkend, během něhož budete telefon používat méně, můžete nabíječku nechat doma. Jakmile telefon připojíte k nabíječce, dokáže se díky technologii Quick Charge 3.0 dobít z 0 na 50 % za delší půlhodinku. Do 100 % pak budete potřebovat necelé 2 hodiny.

Jestliže máte z pohledu bezkontaktního placení tu správnou banku, poslouží BlackBerry Key2 rovněž jako peněženka, což jí umožňuje NFC čip. Co bohužel chybí, to je podpora bezdrátového dobíjení. Útěchou uživateli však může být, že telefon má nadprůměrnou výdrž. Tu mu zajišťuje kombinace baterie s kapacitou 3 500 mAh, menší displej, relativně nižší rozlišení a úsporný procesor.

S tím mu pomáhá i grafický čip Adreno 512 a více než dostatečná 6GB RAM. Zdvojnásonila se vnitřní paměť, a to na 64 GB. Jako každý správný telefon pro manažery pak i Blackberry Key2 nabízí bohatou konektivitu. Samozřejmostí je podpora vysokorychlostních přenosů dat LTE (vč. podpory VoLTE), stejně jako bezdrátového připojení k internetu skrze dvoupásmový adaptér Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) s podporou Wi-Fi Direct a hotspotu.

Žádným způsobem přitom nenarušují ani rychlost telefonu, která je téměř příkladná. Celý ekosystém telefonu pak zcela zjevně směřuje k hlavním cílům telefonu. K větším efektivitě při komunikaci s ostatními a k větší produktivitě při užívání tohoto telefonu. Jak již bylo uvedeno výše, není tento telefon naopak vhodný ke konzumaci multimediálního obsahu nebo k hraní her.

V prostředí zůstalo rovněž množství rychlých zkratek pro rychlou tvorbu úkolů či schůzek v kalendáři, pro otevření nové zprávy, pro nastavení budíku apod. Tyto zkratky si můžete jednoduše a pohodlně připnout na pohotovostní plochu. Co je však z pohledu chodu systému nejdůležitěší, veškeré popsané funkce a aplikace běží na pozadí telefonu nenuceně a nepřekáží běžné práci.

O tom, že vývojářům záleží na bezpečí a soukromí uživatelů svědčí i další softwarové součásti jako Privacy Shield, který dokáže zatmavit jednotlivé obrazovky tak, aby vám nikdo nemohl koukat přes rameno, přes aplikaci Redactor, která umožňuje okamžitě po pořízení screenshotu začernit citlivé údaje, až po aplikaci Locker. Ta umožňuje pomocí definovaného otisku prstu ukrývat obrázky, aplikace i další soubory do jinak nepřístupné složky, přičemž přístup k nim pak umožňuje pouze po stisknutí vybrané klávesové zkratky a sejmutí otisku prstu.

Ta sdružuje veškeré notifikace, úkoly, schůzky a to napříč všemi vašimi účty. Nově na ní můžete přidávat i widgety jiných aplikací, tak abyste si ušetřili místo na pohotovostních plochách. Pokud se chcete vybranými zprávami nebo úkoly zabývat více, poslouží k tomu starý známý BlackBerry Hub. Ten prošel spíše menší aktualizací, za to ale funguje naprosto spolehlivě.

BlackBerry Key2 zvládne také videozáznam, a to maximálně ve 4K rozlišení při 30 fps. K dispozici je rovněž FullHD záznam při 60 fps. Na kvalitě videa se bohužel nepříjemně projevuje chybějící optická stabilizace obrazu. Také nám přišlo, že se videokamera nedokáže řádně vypořádat s kontrastem scény.

Loni nás fotoaparát BlackBerry KeyOne velmi příjemně překvapil. O to větší očekávání jsme měli od prvního duálního fotoaparátu v telefonu BlackBerry. Dle papírových parametrů se můžete těšit na primární snímač o velikosti 1/2,3" s rozlišením 12 Mpx, světelností F1,8 a fyzickou velikostí pixelů 1,28 µm a hybridní fázový autofokus. Sekundární 12Mpx snímač má světelnost F2,6 a fyzickou velikostí pixelů 1,0 µm. K tomu je nezbytné počítat duální LED blesk. Díky druhému snímači lze využít až 2násobný optický zoom.

Závěr

BlackBerry Key2 má jednu nespornou výhodu. Na trhu totiž jednoduše nemá konkurenci. Nikdo další, kdo by vyráběl telefon s hardwarovou klávesnicí tady v současnosti není. Troufnu si však říct, že i kdyby zde konkurence byla, BlackBerry by si s ní dokázala poradit. Přináší totiž vše, co od takového telefonu čekáte.

Klávesnice je od předchozí generace větší a lépe ovladatelná, pokročilé pracovní a bezpečností funkce a aplikace se posunuly tím správným směrem a přibyly i některé nové. Stinnou stránku telefon je pak jeho využití pro prohlížení mediálního obsahu. Skoro by se až chtělo říct, že telefon je opravdu pouze na práci a na volnočasové aktivity by to chtělo telefon jiný.

Nespornou výhodou je ale zabezpečení telefonu. Aplikace DTEK vám na rozdíl od jiných poskytuje pocit, že váš telefon je opravdu zabezpečený. Za celý uvedený balíček si však BlackBerry, potažmo TCL, nechá zaplatit. V současnosti se totiž BlackBerry Key2 prodává za zhruba 17 tisíc korun.