RECENZE: BlackBerry Key2 LE — když chcete klávesnici a trápí vás rozpočet

Nižší cena samozřejmě znamená i pár ústupků, ale většinu z nich telefonu rychle odpustíte. Kompenzuje to totiž špičkovým manažerským softwarem a silným zabezpečením na hardwarové úrovni, takže by vaše data měla být v bezpečí.

Manažerský telefon s Androidem a QWERTY klávesnicí. To není u BlackBerry nic nového, ostatně loňský model KeyOne slavil úspěch a dobře si vede také jeho nástupce Key2. Nevýhodou však byla dosud poměrně vysoká cena. Proto je tu odlehčený model Key 2 LE, který přináší hlavní vychytávky kanandsko-čínské ostružiny i za mnohem dostupnější cenu.

Záda jsou tradičně pokrytá měkčený plast, který je velmi příjemný na dotyk, nezůstávají na něm žádné otisky a mimo to také zabraňuje vyklouznutí telefonu z ruky. Dále zde najdeme nepatrně vystouplý duální fotoaparát a samozřejmě LED diodu. Na horní straně najdeme sluchátkový jack a mikrofonek, spodní straně patří mikrofon, repráček a USB-C konektor.

Velmi intuitivní je také čtečka otisků prstů v mezerníku a uživatele potěší také možnost přiřadit jednotlivým klávesám spouštění různých aplikací. Rozlišován je přitom jak krátký, tak dlouhý stisk. Klávesnice má proti vyšším modelům přece jenom jeden nedostatek - absenci trackpadu. Co mi na čelní straně při používání vadilo nejvíce však byla senzorická tlačítka systému. Při psaní jsem o ně totiž nejednou zavadil a tím pádem úplně vyskočil z dané aplikace.

Plastový fešák s QWERTY. To, že jde o BlackBerry poznáte při pohledu na telefon okamžitě. Výrazné logo ostružiny na zádech a hlavně hardwarovou QWERTY klávesnici totiž nepřehlédnete. Je kvalitně zpracovaná, nabízí podsvícení tlačítek a velmi pohodlně se na ní píše. Nováčkům jako jsem byl já, dá učení s ní několik dnů zabrat, časem si jí však zamilujete. Zamrzí jen méně praktické zadávání emoji, které vyžaduje minimálně krok navíc.

I s vnitřní pamětí je to u BlackBerry Key 2 LE trochu zvláštní. Velikost úložiště totiž souvisí s počtem podporovaných SIM karet. V případě mnou testované Single SIM verze máte k dispozici pouze 32 GB paměti. Pokud připlatíte několik stovek korun za Dual SIM verzi, získáte dvojnásobek. Počítat přitom musíte s tím, že samotný systém vám z výchozí hodnoty ukrojí 10 GB. Naštěstí je zde možnost rozšíření pomocí paměťových karet až o 256 GB.

K dispozici zde máte 4 GB RAM, což je pro většinu lidí dostatečná hodnota. Pro koktejl Androidu a spousty manažerských aplikací BlackBerry je to ovšem tak akorát. Při běžném používání jsem se totiž nesčetněkrát setkal s upozorněním o nedostatku RAM, načež mě systém vybídl k výběru aplikací, které chci ukončit. Správce paměti je ale velmi citlivý a křičet začne i když je ještě 500 MB volných, což je i několikrát denně. Náročnějším uživatelů tedy upozornění raději doporučím vypnout nebo ještě lépe, připlatit si za vyšší model Key2 se 6 GB RAM.

Pro náročné manažery. Operační systém, to je specialita BlackBerry. Ačkoliv je zde předinstalovaný Android 8.1 Oreo, celé prostředí je rozšířeno o nespočet funkcí, aplikací a bezpečnostních řešení BlackBerry. Telefony této značky totiž patří mezi nejbezpečnější telefony s Androidem a Key 2 LE není výjimka. V první řadě si zamilujete propracované manažerské aplikace jako je agregátor zpráv BlackBerry HUB, pokročilý organizér, úkolníček i kalendář.

Fotoaparát

Dvojočko se bojí noci. Pokud bych měl jmenovat jednu jedinou věc, která mě na telefonu opravdu zklamala, tak to je rozhodně fotoaparát. Duální kamera s rozlišeními 13 a 5 Mpx při světelnosti f/2.2 respektive f/2.4 totiž dle mého nemá u telefonu v této cenové třídě co dělat. Ačkoliv za dobrého světla se dají vyfotit použitelné snímky, které jsou poměrně ostré a mají dostatek detailů, přesto je kazí zvláštní zbarvení do teplejších odstínů. O žádném zázraku se nedá mluvit ani v případě makra či bokeh efektu.



Ukázkové snímky fotoaparátu

Naprostý děs ovšem předvádí kamerka v noci, kde je neúnosná komprese i šum, a to až do takové míry, že objekt na fotce vypadá jako by byl zahalený v mlze. Detaily chybí a fotky jsou kvůli dlouhé expozici z ruky většinou rozmazané. Pro použitelnou fotku tedy musíte projevit opravdu velké úsilí. Poslední měsíce mi prošlo rukama spousty telefon i s poloviční cenou a přesto se odvážím tvrdit, že fotili lépe. Pro zaznamenání běžných věcí poslouží, ale pokud máte fotografické ambice, zde jste na opravdu špatné adrese.

Pro úplnost samozřejmě nesmím zapomenout na selfie kamerku, která nabízí rozlišení 8 Mpx. Vlastnosti fotek ale zejména díky stejnému postprocessingu zůstávají velmi podobné. Pro občasné sdílení na sociální sítě či videohovor však bohatě postačí.



Ukázkové selfie

Přitom samotná aplikace, která vychází hlavně ze základního Key2 je velmi povedená. Nabízí spoustu užitečných funkcí jako je portrét, slow-motion, manuální režim a nebo skener dokumentů. Šikovné je i ovládání, kde máte po ruce užitečné přepínače a uživatele potěší i možnost využít čtečku otisků v mezerníku jako spoušť foťáku.



Aplikace fotoaparátu

Telefon umí samozřejmě také natáčet videa, a to až ve 4K rozlišení při 30 fps, ale zvládá i Full HD při 60 fps. Stejně jako fotkám i videu chybí nutné detaily a poznat na kvalitě není ani zapnutá elektronická stabilizace, při které jsou videa dost roztřesená.

Ukázkové video (1080p, 30 fps):