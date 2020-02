RECENZE: CAT S52 – elegantní tank, který zastaví pouze cena

Do redakce dorazil odolný smartphone CAT S52 , který se na rozdíl od jiných obrněnců snaží působit více jako konvenční telefon. Navzdory kompaktnějšímu tělu stále nabízí voděodolnost a díky armádní normě se nebojí ani extrémnějších podmínek. Výbava bohužel zůstala jako u jiných obrněnců velmi podprůměrná.

Obrněnec drží štíhlou linii. Značku CAT mají fanoušci smartphonů spojenou s odolnými telefony, které se vyznačují mohutným tělem a většími rozměry, kvůli spoustě gumy okolo. S modelem CAT S52 to, ale výrobce zkusil trochu jinak. Telefon si stále zachovává voděodolnost dle stupně krytí IP68 i armádní certifikaci MIL-STD810G, ovšem s vzhledem, rozměry a tloušťkou těla menší než 10 mm se snaží více působit jako konvenční smartphone. Ostatně ani s váhou 210 gramů dnes už nijak nevybočuje.

Co se týče pozorovacích úhlů, tak je vše na jedničku. Horší už je to ale s jasem, kde telefon hodně ztrácí. S maximálním jasem už můžete mít na přímém slunci trochu problém a minimální jas je naopak zbytečně vysoký, takže používání za tmy není pro oči zrovna příjemné. Alespoň nechybí filtr modrého světla.

K horšímu průměru spadla i doba nabíjení. K telefonu sice dostanete 18W rychlonabíječku technologie MediaTek Pump Express 2.0, přesto, ale nabití do plného stavu trvá zhruba dvě a čtvrt hodiny. Na bezdrátové nabíjení zde rovnou zapomeňte.

Načítání aplikací je pomalejší, jejich pády nejsou výjimkou a nedostatek výpočetní síly je občas poznat i na sekajících se animacích operačního systému. Na hraní náročných her rovnou zapomeňte. Slabý výkon je znát i na tragickém zpracování fotek, ale o tom až později. Zkrátka CAT S52 je odolný smartphone pro základní práci, nikoliv pro zábavu.

Výkon až na posledním místě. Navzdory vysoké ceně, která je dána odolným zpracováním, se velmi šetřilo na hardwarové výbavě. Sice jsou zde 4 GB operační paměti a 64GB vnitřní úložiště s možností rozšíření pomocí paměťové karty, ovšem telefonu chybí výkon. Použitý procesor MediaTek Helio P35 s taktem 2,3 GHz totiž spadá do nižší třídy, což při používání hned poznáte.

Co se týče videa, je na tom CAT S52 podobně zle jako u fotografií. Video se díky nepříliš povedené stabilizaci dost trhá a má velmi špatnou kvalitu. Přestože jde o Full HD rozlišení, je velmi komprimované a úplně zde chybí detaily. Ostatně posuďte sami.

Přestože jsem k fotoaparátu telefonu velmi kritický, nutno připomenout, že čistě po stránce hardwaru nejde vůbec o špatný foťák. CAT totiž používá snímač Sony IMX363, který najdete například i u vynikajícího Google Pixel 3a. Důvodem špatné kvality fotek je zde pouze slabý výpočetní výkon. Nejzákladnější procesor nižší třídy na kvalitní zpracování obrazu zkrátka nestačí a je to hodně vidět.

Telefon má s přidaným portrétním režimem i umělecké ambice. V mém případě byl efekt rozmazání pozadí překvapivě slušný, ovšem to je dáno i tvarem mé hlavy a účesem. V případě zvlněných vlasů už si telefon vyláme zuby. Víc režimů už bohužel aplikace fotoaparátu nenabízí. Vystačit si tedy musíte pouze s fotoaparátem, portrétem a videem. Alespoň aplikace nabízí automatické HDR.

Odolné telefony však nikdy zrovna neexcelovaly kvalitou fotoaparátu a CAT S52 bohužel není výjimkou. Jediná pozitivní věc, kterou mu nelze upřít, je živé podání barev u denních snímků, což na první pohled vypadá líbivě. Při bližším pohledu, ale zjistíte, že telefon trochu podivně ostří, snímky naprosto postrádají detaily a když se do akce ještě přidá protisvětlo, jsou fotky prakticky nepoužitelné. Nepomůže ani automatické HDR. V noci už je to naprostá katastrofa, fotky jsou neskutečně rozmazané a plné šumu.

Závěr

CAT S52 se snaží oslovit větší cílovku tím, že se tváří jako odolný telefon s tradičnějším vzhledem. Bohužel nelze říci, že by se mu to zrovna dařilo. Je sice lehčí a tenčí, ovšem za úkor slabší baterie a ubírání okolní izolace, což je u odolného telefonu spíše kontraproduktivní. Cena přitom činí hodně přemrštěných 13 000 Kč. Když přitom přihlédneme k výbavě, u normálních telefonů by byla cena zhruba poloviční.

Přirážku zde přitom nelze obhájit žádnými benefity jako u vyšších modelů Caterpillaru (termokamera, laserové zaměřování, senzor kvality vzduchu a další). Vyšší cenu zde představuje pouze certifikace voděodolnosti IP68 a armádní norma MIL-STD 810G, které dnes již nejsou ničím výjimečným ani u běžných smartphonů. Zmínit mohu například LG G8S ThinQ, které je o 2 000 Kč levnější, tyto normy splňuje obě, má stylové provedení a výbavu vlajkové lodě. Ovšem pád na zem by u něj narozdíl od Cat S52 nemusel skončit zrovna dobře.

Samsung Galaxy Xcover Pro katalog rozměry a hmotnost: 160 × 77 × 10,0 mm, 218 g

displej: 6,3", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 418 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 050 mAh

procesor: Samsung Exynos 9610 (8× null, 2 GHz)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 25MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 52 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz

Evolveo Strongphone Q8 katalog | recenze | info rozměry a hmotnost: 151 × 75 × 15,0 mm, 240 g

displej: 4,5", kapacitní IPS LCD, 720 × 1 280, 326 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi none, Bluetooth 4, GPS

paměť: 16 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 3 700 mAh

procesor: Mediatek MT6795 (Helio X10) (8× Cortex-A57, 2 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 4.4 (Kitkat)

fotoaparát: 13MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 47 %

vybavenost ?

výhodnost cena: už se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz

Samsung Galaxy Xcover 4s katalog |recenze rozměry a hmotnost: 146 × 73 × 9,7 mm, 172 g

displej: 5,0", kapacitní IPS LCD, 720 × 1 280, 294 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 2 800 mAh

procesor: Samsung Exynos 7885 (2× Cortex-A73, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 16MPx, video, autofocus, blesk 0 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až

I když vezmu v úvahu čistě obrněnce, tak se dá koupit například odolný Samsung Galaxy Xcover Pro nabízející stejné normy odolnosti, stejnou cenu, ale jinak je lepší prakticky po všech stránkách. Ve stejné cenové třídě se dají najít i vybavenější obrněnci exotických značek typu Doogee či Ulefone, ač zde musíte počítat s horším uživatelským zážitkem. Pokud vám ale jde hlavně odolnost nabízejí se zajímaví obrněnci Samsung Galaxy Xcover 4S nebo Evolveo StrongPhone G8, které sice mají ještě o trochu slabší výbavu, ale stojí polovinu.

CAT S52 katalog rozměry a hmotnost: 158 × 77 × 9,7 mm, 210 g

displej: 5,7", kapacitní IPS LCD, 720 × 1 440, 282 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (300|100 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 4 096 MB, baterie: 3 100 mAh

procesor: Mediatek MT6765 (Helio P35) (8× Cortex-A53, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 12MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 0 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až

Verdikt: Odolný smartphone nižší třídy, který se snaží působit elegantně při zachování voděodolnosti i armádní certifikace. Celkový dojem ovšem kazí slabá výbava, kterou ještě více sráží přemrštěná cenovka.

Plusy:

Zvýšená odolnost v konvenčním těle

Armádní certifikace a voděodolnost (IP68)

Přítomnost NFC a 3,5mm jacku

Velká RAM i vnitřní paměť

Přístup k SIM i bez špendlíku

Minusy: