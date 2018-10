RECENZE: CAT S61 — Zjistí, zda je čistý vzduch a pak vás změří laserem či termovizí

Caterpillar kromě stavební techniky již roky patří také mezi přední výrobce odolných telefonů. Ačkoliv poslední dobou houstne konkurence i v tomto odvětví, smartphony CAT jasně ukazují, že i zde se dá stále inovovat. Do redakce se nám dostal jejich vlajkový model CAT S61, který je mnohem více než jen odolný smartphone.

Kromě výše zmíněného si telefon ponechává svou vysokou odolnost vůči výkyvům teplot, tlaku a dalším vlivů dle armádního standardu MIL-STD-810G a normě IP69K. Nechybí ani odolnost vůči vodě a prachu dle certifikace IP68, a to až do hloubky 3m po dobu 60 minut. Jedná se tedy o malý ústupek proti 5m hloubce u loňského modelu. Stejná je však odolnost vůči pádům z výšky až 1,8m.

Na čelní straně najdeme displej krytý ochranným sklíčkem Gorilla Glass 5 a cílovou skupinu zákazníků tohoto telefonu překvapivě potěší i široké rámečky kolem displeje. Díky nim se pod něj totiž mohly vměstnat poměrně velká fyzická tlačítka, která oceníte nejen při používání v rukavicích. Tlačítka však mají poměrně nejistý stisk a často je musíte stisknout navícekrát. Do příště bych na jejich zpracování ještě trochu zapracoval. Nad displejem pak nechybí selfie kamera, senzory, sluchátko a notifikační dioda.

O zmíněné rozměry se zde však postaraly hlavně netradiční vestavěné moduly. Tím prvním je termokamera od firmy FLIR, jejíž technika vytvořila vyrostlý hrb na vrchní straně. Její čočka se nachází na zádech a doplňuje tím objektiv konvenčního fotoaparátu, který je vybaven i duálním bleskem. Další rozměry navíc přidává modul laser, který lze použít k měření vzdálenosti až do 8 metrů.

Tank dostal termokameru a laserové zaměřování . Cat S61 je velký a těžký, a to i na poměry odolných telefonů. Telefon dokonce povyrostl i proti svému předchůdci S60. Každý milimetr a gram zde však má velmi dobrý důvod a musím se přiznat, že to telefonu nemám ani za zlé. Naopak z něj máte pocit bytelnosti, který posiluje i masivní hliníkový rám a poctivá vrstva gumy.

Displej

Full HD ovladatelné i v rukavicích. Cat S61 nabídne 5,2” IPS displej s Full HD rozlišením 1 920 × 1 080 pixelů. Obrazovka tak od předchozího modelu výrazně povyrostla spolu s jemností obrazu. Rastr tentokrát už bez velmi důkladného zkoumání nespatříte. Displej telefonu má rovněž líbivé podání barev včetně kvalitní černé, která je na poměr IPS displejů skvělá.



Jednoduché nastavení displeje. Pochválit musím zejména režim rukavic.

Displej se může chlubit ochranným sklíčkem Gorilla Glass 5, což u odolného telefonu jen kvituji. Pozorovací úhly displeje jsou rovněž na jedničku, bohužel to samé nemohu říct o jasu. Maximální jas by potřeboval ještě hodně přidat a ten minimální naopak ubrat. Samozřejmě chápu, že u obrněnce je displej až druhořadá položka, ale je potřeba myslet i vysokou pořizovací cenu, která by si zasloužila displej o trochu lepší.

Velmi vítanou funkcí zde však je režim rukavice, který zvýší citlivost displeje tak, aby jej šlo lépe ovládat i skrze tenké rukavice nebo s vlhkými prsty. Zde je vidět, že někdo logicky přemýšlel. Cat jde rovněž z trendem a nabízí i automatický filtr modrého světla, který lze pouštět manuálně či automaticky podle přednastaveného času.