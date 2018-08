RECENZE: Cubot Power má 6 000 mAh jako standard. Zvládnete větší rozměry?

Méně známá čínská značka Cubot nás zásobuje další novinkou, tentokrát modelem Cubot Power. Smartphone vzhledově vychází z nedávno cestovaného Cubotu X18 Plus, ovšem smartphone má dvě podstatné novinky. V prvé řadě byl vylepšen čipset, a to na osmijádrové Helio P23, úložiště je rovnou 128GB. Zajímavým přídavkem je i baterie, která se nafoukla na kapacitu rovných 6 000 mAh! To v mobilní branži až tak často nevidíme. Také vás zajímá, jak dlouho vydrží smartphone na jedno nabití, a jak dlouho se nabíjí? Cubot Power útočí zejména velkou kapacitou baterie, interním 128GB úložištěm a 6GB RAM. jinak se připravte spíše na průměrný hardware, který se tu a tam trochu zpomalí. Může za to zahřátí čipsetu při dlouhodobějším hraní her. Jinak ale prostředí běží velmi rychle a bez zádrhelů. Můžeme však s českou cenou 8 700 Kč brát telefon stále jako zajímavou „no name“ alternativu ke smartphonům zavedených značek? Stojí za to vstoupit do neprobádaného území? Cubot Power katalog | info rozměry a hmotnost: 158 × 74 × 10,8 mm, 215 g

displej: 6'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 160, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (300|10 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (128 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 6 000 mAh

procesor: Mediatek Helio P23 (-1× Cortex-A53, 2,2 GHz, 16nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 20MPx (5 000 × 4 000), video (1 920 × 1 080), blesk 76 %

vybavenost 2,4/6

výhodnost ?

Samotná recenze Cubot Power začíná na následujícím listu.

1. Design Působí tak trochu lacině. Cubot Power je na dnešní poměry doslova obří telefon. A není divu, napevno integrovaná 6 000 mAh baterie prostě potřebuje dostatek prostoru. Počítejte tedy s rozměry 158 × 74 × 10,8 mm, hmotnost 215 gramů je u telefonu také dost znát. Při dlouhodobém používání se dost pronese, a pocítí to zejména vaše ztuhlé zápěstí. Telefon vsadil na plastové šasi a plastový zadní kryt, a to je rozhodně dobře. Kdyby Cubot sáhl po kovu, hmotnost by určitě výrazně narostla.

Celoplastový Cubot Power se na český trh dodává v testované černé a také v atraktivnější modré barevné variantě Ale není plast jako plast. Boky jsou lesklé a hladké, na první pohled vypadají trochu lacině, tím největším problémem je ale zadní strana, na které byl použit obyčejný lesklý plast. Povrch je velmi náchylný k otiskům prstů a bohužel i ke škrábancům. Máte na výběr, buď telefon vložíte do přibaleného průhledného obalu, se kterým ještě o něco narostou celé rozměry zařízení, nebo se smíříte s tím, že se na zádi budou stále častěji objevovat drobné nevzhledné mikroškrábance. A obě řešení mají od ideálu stejně daleko. Cubot by na stále kopírovaném designu mohl přeci jen trochu zapracovat...



Detaily - USB-C, reproduktory, boční ovladače, 3,5mm jack, šuplík pro nanoSIM karty, fotoaparát a čtečka otisků prstů V oblasti nad displejem hledejte hlavní reproduktor, 13MPx selfie, čidlo pro regulaci jasu i miniaturní LED diodu. Zadní kryt drží velmi dobře, takže se už nestane to, co u Cubotu X18 Plus, že by se na některých místech dal odcvaknout. Na zadní straně to na první pohled vypadá na modul duálního fotoaparátu, zdání klame. Fotoaparát je pouze jeden a ve vystouplém modulu jej doplňuje pouze přisvětlovací dioda. Výstupek má navíc až nepříjemně ostré hrany. O něco níže je umístěna zapuštěná čtečka otisků prstů, která odemyká telefon rychle a v 99 procentech případů i bezchybně.

V základním balení najdete i tento základní poloprůhledný kryt Regulátory hlasitosti na pravém boku společně se zamykací klávesou jsou trochu utopeny, z telefonu by rozhodně mohly více vyčnívat. Levý bok nabídne šuplík se dvěma sloty pro nanoSIM. Pokud si vystačíte jen s jednou SIM, druhý slot může být obsazen microSD kartou. Ta rozšíří již tak nadstandardní 128GB úložiště. Pro vytažení šuplíku slouží špendlík ze základního balení. USB-C konektor na spodní hraně si sice s připojenými sluchátky neporadí, zachrání vás však 3,5mm jack na horní hraně. Hlasitost stereoreproduktorů je dostatečná, kvalita zvukového výstupu spíše průměrná. Basová složka téměř chybí.

Základní balení Cubotu Power a nejdůležitější specifikace, které najdete přímo na zadní části krabice Součástí základního balení je telefon, uživatelské manuály, špendlík pro vytažení šuplíků pro nanoSIM a microSD, USB-C kabel a síťový adaptér (5V/2A). V samostatném papírovém obalu najdete i základní průhledné silikonové pouzdro.

2. Displej Pozice ovladačů v displeji neprohodíte. Cubot Power používá 5,99" „In Cell“ IPS LCD panel s rozlišením 2 160 × 1 080 pix. Díky vysoké jemnost 402ppi je obraz dostatečně ostrý, a to i při hraní her. Jednotlivé pixely od sebe ani při pohledu z blízka neodlišíte. Displej je protažen na výšku a využívá poměr stran 18:9, takže se ovladače systému musely přesunout do spodní lišty. Bohužel, tlačítka mají svojí pevnou pozici, kterou nejde nikterak změnit. Zpětná šipka je natvrdo umístěna vlevo, což nemusí každému vyhovovat. Spouštěné aplikace můžete roztáhnout přes celý displej nebo je zobrazovat v poměru stran 16:9.

Nastavení zobrazení displeje Displej podporuje automatickou regulaci jasu, která funguje vcelku obstojně, automatiku si navíc můžete ještě ručně doupravit jezdcem v horní liště. Na maximální jas na displeji i na přímém slunci většinu textů bez větších problémů přečtete. Displej z IPS technologie sice vymačkal maximum, na bezkonkurenční čitelnost AMOLEDů se ale nedotáhl. Zobrazovací panel má velmi dobré pozorovací úhly, živé barvy a vysoký kontrast. Škoda jen velké odrazivosti okolních objektů v displeji.

Výběr fontu, velikosti prvků, detaily notifikační diody a nastavení aplikací, které se mají roztáhnout přes celý displej Dotyková plocha rozezná až 10 dotyků najednou a má rychlou odezvu. Cubot sice neuvádí, zda používá odolné sklo od některého z renomovaných výrobců, v průběhu testování se nám však škrábance na displeji po odlepení fólie vyhýbaly velkým obloukem (na rozdíl od zadního plastového krytu).

Fólie byla na displeji od výroby, nebyla však nalepena úplně rovně. Pozice zpětné šipky a klávesy spuštěných aplikací nelze ve spodní liště prohodit Boční rámečky displeje jsou minimální, telefon si však zachoval velké brady pod displejem a nad ním. Přesto můžete displej poměrně pohodlně ovládat v jedné ruce. Cubot vám hned od výroby na displej nalepí ochrannou fólii. Za to jednoznačně palec nahoru, ovšem v našem případě byla nalepena nakřivo, než nepůsobilo zrovna dvakrát esteticky, a proto šla fólie velmi rychle dolů.

3. Hardware Až na efektivitu čipsetu, není moc co vytknout. Cubot Power je postaven na loňském MediaTeku Helio P23, který je určen pro zařízení střední třídy. Čipset vychází z předloňského MediaTeku P20, čtveřice méně výkonnějších jader je nepatrně přetaktována, čipset nabídne rychlejší přenosy v sítích 4. generace a VoLTE, jinak je ovšem stále vyráběn 16nm výrobním procesem. Výsledky benchmarku Antutu 7.0.9: CPU: 35 377

35 377 GPU: 17 940

17 940 UX : 24 706

: 24 706 MEM: 7 515

7 515 Celkem: 86 538 Z pohledu moderních smartphonů, kteří už pomalu atakují 10nm a ještě efektivnější výrobní procesy, tedy čipset není dvakrát moc úsporný. Konkrétní označení čipsetu v telefonu zní MT6763V/WT, jeho maximální takt je u čtveřice nejvýkonnějších jader 2,34 GHz, zbylá čtyřka pracuje s maximálním taktem 1,65 GHz.

Ukázka zasekaných a plynulých her. Horizontální přechody v Hogwarts Mystery a samotné načítání je dost zdlouhavé. U Asphalt 8 si na loading načekáte trochu déle, hra je však následně úplně plynulá Pro práci se systémem čipset plně postačuje, to stejné můžeme tvrdit o 6GB RAM. Systém však někdy nepochopitelně přerušuje operace na pozadí, např. stahování souborů u datově náročných her. Data pro Asphalt 8 se stahovala na pozadí, jednou se zastavila na 512 MB, podruhé u 764 MB, kompletní stažení proběhlo až tehdy, pokud jste download nechali zobrazený na popředí. Garbage Collector by tedy nemusel být až tolik striktní, má-li navíc k dispozici luxusních 6 GB RAM.

Papírově 128 GB, v reálu volných 116 GB. A s tím už se dá pracovat. Po připojení k počítači je však vždy aktivní režim Nabíjení. Na přenos dat musíte ručně přepnout v horní liště O nějakých problémech systému, který by nebyl plynulý, nemůže být řeč. Smutnou výjimkou však bylo dlouhodobé hraní náročnějších her (hodinu a půl a déle), které způsobily citelné zahřátí zadní strany telefonu. A to vedlo ke zpomaleným reakcím ve spuštěných hrách. Počítejte také s tím, že některé hry jsou, z neznámých důvodů, s testovaným Cubotem nekompatibilní. Jedná se např. o nejnovější pecku Asphalt 9: Legends. Asphalt 8 však na telefonu běží bez větších problémů. Použitým grafickým adaptérem je 700MHz Mali-G71. Výsledky benchmarku Androbench: Sekvenční čtení: 289,06 MB/s

Sekvenční zápis: 240,76 MB/s

Náhodné čtení: 59,33 MB/s (15 189,63 IOPS)

Náhodný zápis: 13,96 MB/s (3 575,33 IOPS) Testovaný smartphone se může pyšnit 128GB interním úložištěm, které vám poskytne více než dostatečný úložný prostor. Můžete jej ještě zkombinovat s vloženou paměťovou kartou nebo s druhou SIM kartou, pokud vám interní paměť bude plně stačit. Benchmark Androbench sice ukazuje, že se nejedná o žádné rychlé úložiště (čekejte hodně zdlouhavé „loadingy“), pokud jsou pro vás však hlavním ukazatelem vyčíslené hodnoty bez ohledu na rychlosti, tak z paměti je po prvním spuštění zabráno jen necelých 10 GB dat. 118GB je vám tak plně k dispozici k ukládání jakéhokoliv obsahu.

CPU-Z, Antutu a Androbench Pokud si do smartphonu nezasunete microSD kartu, slouží šuplík k vložení dvou nanoSIM karet. V nastavení si můžete následně nastavit preferovanou SIM pro mobilní data, volání a SMS zprávy. A to, buď napevno, nebo se vás telefon při každé operaci zeptá na výběr SIM. Konektivita je poměrně bohatá, nechybí podpora Wi-Fi, Bluetooth 4.2 ani českých LTE frekvencí, protože však postrádáme NFC, na telefonu nerozjede platby Google Pay. Senzorová nabídka zahrnuje gyroskop, kompas a GPS, kvalita příjmu signálu je velmi vysoká a telefon za to vděčí zejména plastovému tělu. Výsledky benchmarku Antutu Battery Test: 16 266 bodů Kvalita hovorů je však spíše průměrná, protistraně jsme měli občas problém úplně správně porozumět. U hlasitosti sluchátka žádný problém neregistrujeme. Zvuk by mohl být lepší i u spodního stereoreproduktoru, který snad jako by úplně přišel o basovou složku. Mnohem lepší je to ve sluchátkách, protože si hlasový výstup můžete ještě upravit ekvalizérem včetně zvukových efektů. Zapojit si ale musíte svá vlastní, v základním balení žádná nedostanete.

Zvukové možnosti, režim Nerušit s předvolenými profily a také ekvalizér. Některé zvukové efekty jsou dostupné jen při zapojených sluchátkách Biometrický přístup k telefonu zajišťuje čtečka otisků prstů. Do telefonu si můžete otisků přidat hned několik. Telefon odemyká velmi rychle a to ze zamknutého stavu bez nutnosti „oživení“ telefonu. Otisk prstu je třeba pojistit PIN kódem nebo gestem.

Přidáváme otisk prstu Konečně se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu. Cubot Power je totiž napájen 6 000 mAh akumulátorem, což je často až dvojnásobek toho, na co dnes můžete u šestipalcových smartphonů narazit. Při testování jsem vůbec poprvé za svou dlouhou testovací kariéru zažil pocit, kdy se vůbec nestaráte o stav baterie telefonu. Při průměrném dvou až tříhodinovém denním používání vám vydrží tři dny na jedno nabití a ještě mu nějaká procenta baterie zbudou. Pokud budete hrát náročně hry počítejte se spotřebou zhruba 12 % baterie za hodinu, hodinový Full HD film z YouTube „spolkne“ 8 procent. V obou případech byl jas displeje nastaven zhruba na polovinu.

Detailní statistiky baterie. Podívat se můžete i na to, která aplikace akumulátor vybíjí nejvýrazněji. Čtvrthodina hraní her, to je ztráta 2 procent baterie Energetická efektivita je ale věc druhá. V době výdrže na jedno nabití se telefon výrazně přibližuje Xiaomi Redmi Note 5, který má „pouze“ 4 000mAh akumulátor. S úspornějším čipsetem by se u Cubotu Power dalo počítat i s více dny na jedno nabití. Bezdrátové dobíjení chybí a připravte se i na další dobu kabelového nabíjení. S dodávaným adaptérem (5V/2A) dobijete z nuly na sto zhruba za 3 a půl hodiny. A to už je opravdu dlouho.

4. Software Rychlý systém bez kompromisů. Cubot Power běží na čistém Androidu 8.1.0, a absolutně si nemůžeme stěžovat na jakékoliv zpožděné reakce systému. Ukazuje se, že na plynulost používání Androidu mají největší dopady právě různé grafické nadstavby a nestandardní úpravy jednotlivých výrobců. Cubot Power reaguje bleskově, drobné zpoždění se týká jen vybraných doinstalovaných aplikací, např. Facebooku. Updaty však zaostávají v zabezpečení, v telefonu je totiž stále verze z května 2018, tedy tři měsíce stará. Z hlavy si ale vybavím minimálně desítku smartphonů, která je na tom ještě daleko hůře.

Zamykací obrazovka, pohotovostní plocha, režim editace, výběr pozadí a wigdetů Domovská obrazovka nabídne prostor pro ikony aplikací a widgety, hlavní nabídku vysouváte potažením prstu nahoru. Tak se prostě chová čistý Android. Počítat můžete i se zástupci rychlého spuštění v horní liště, byť poměrně dost neefektivně zabírají dostupný prostor. Rychle si tak můžete aktivovat svítilnu, spořič baterie, blokovací režim nebo spořič dat. Moc necháme položku pro inverzi barev, ta v liště jen evidentně vyplňuje volnou pozici. ​

Vlevo od základní plochy najdete informační aplikaci Google Home, vysunutá a zasunutá lišta, hlavní nabídka a systémové nastavení Pod aplikace se velkou měrou podepsal Google. V telefonu tedy najdete obvyklý základ, v němž nechybí Google Fotky, Chrome, Duo, Gmail, služby Googlu, Kalendář, kontakty, Mapy, YouTube nebo Obchod Play. Trochu do počtu jsou zdvojení správci souborů, z nichž ani jeden není dvakrát přehledný. Aplikace DuraSpeed slouží k omezení běhu aplikací na pozadí, z našich zkušeností však, zejména s ohledem na dostatečnou RAM, nebyla třeba. No, a pokud si do telefonu zapojíte sluchátka, můžete si užít i poslech FM rádia.

Největší výhoda telefonu je zřejmá - běží na nejnovějším čistém Androidu 8.1 Oreo. Vadou na kráse jsou jen pomalejší aktualizace zabezpečení. V našem testovacím telefonu totiž byla aktualizace z května a nebylo ji možné aktualizovat na novější verzi Nastavení čistého Androidu může být pro leckoho matoucí, ještě když tomu připočteme napůl přeložené přídavky od Cubotu. Ale neberte nás za slovo, systém a nabídky jsou plně v češtině, v nastavení to však občas hapruje. Místo notifikační diody máte např. zobrazen text „Breathing light“. Klávesnice od Googlu má velmi výrazné vibrace a psalo se nám na ní komfortně a bez překlepů. Škoda jen, že k zadávání číslic se musíte v klávesnici neustále přepínat. Aplikace Zprávy vás navíc navádí k tomu, abyste textovky posílali přímo z webového prohlížeče. Stačí k tou jen naskenovat QR kód.

Psaní SMS na Google klávesnici. Celý proces ale můžete přesměrovat i na počítač Po softwarové stránce nám toho tedy moc nechybí. Jistě, svítící bílé podbarvení nabídek je v noci dost nepříjemné, hodily by se tak systémová schémata. Možnosti personalizace vzhledu, velikosti nabídek a písma jsou však jinak dostatečné. A to co v telefonu nemáte, doinstalujete z Google Play. Cubot je veden jako partner Googlu, takže se vám nemůže stát, že by zčistajasna přestaly fungovat, nebo dokonce úplně zmizely, veškeré služby od Googlu. To je problémem některých jiných čínských výrobců, kteří Android do smartphonu integrují „načerno“.

5. Fotoaparát Není to duální snímač. Zdání klame. Cubot Power na zadní straně sice používá „známý“ široký fotomodul, ukrývá se v něm ale pouze jeden snímač. Jedná se o 20MPx senzor od Samsungu se světelností f/2.0. Bohužel, systém jeho označení nezná, a jsme tak trochu skeptičtí... Cubot u fotoaparátu uvádí zejména vylepšený zoom, bavíme se však stále o digitálním zoomu, který v praxi není vůbec využitelný.

Hledáček a fotoefekty rychle dostupné po vysunutí prstem Fotoaparát zvládá automaticky zaostřovat (soustava 6P čoček při zaostření hlasitě cvakne) a k dispozici má i přisvětlovací diodu. Ta však funguje spíše jen na pár metrů. Fotoaparát nabídne bohaté nastavení, upravit si můžete vyvážení bílé, redukci otřesů, samospoušť, potlačení šumu a další úpravy obrazu (odstín, jas, sytost a kontrast). Při focení venku je kvalita fotek lehce nadprůměrná, při nedostatku světla však sklouzává spíše k průměru

Dostupná nastavení fotoaparátu Kamerka pro selfie je třináctimegapixelová, dokáže pořizovat obstojné fotografie, ale nechtějte to po ní na přímém slunci. Snímač má často problémy s adekvátním vyvážení bílé, takže jsou výsledné snímky přeexponované. Maximální rozlišení natáčených videí je Full HD, ovšem, i když si nastavíte elektronickou stabilizaci obrazu, výsledné video bude i přesto dost trhané. I pro natáčení videí platí, že si snímač neumí poradit s nadbytkem světla, takže jsou natočené videosekvence často dost přesvětlené. Ukázkové fotografie:

'

Snímky pořízené v interiéru



Vliv HDR je zcela jasně patrný



Fotografie pořízené za slunečného počasí

Selfie kamerka vyložené nemá ráda pobyt na přímém slunci, v interiérech od ní ale zázraky také nečekejte

Čas od času otřete snímač, nebude fotit takovéto nevzhledné fotografie Ukázková videa:

displej: 6'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 160, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 636 (8× Kryo 260, 1,8 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (1 920 × 1 080), blesk 80 %

vybavenost ?

výhodnost ?

obří baterie s kapacitou 6 000 mAh

základní varianta se 128GB pamětí

hybridní Dual SIM

drobná notifikační LED dioda

slušný poměr výkon/cena Minusy: plastové tělo, lesklý zadní kryt nemá k poškrábání daleko

málo vystouplá boční tlačítka

nelze upravit rozložení softwarových ovladačů

kvůli vyšší hmotnosti a rozměrům se telefon nedrží moc pohodlně

horší kvalita stereoreproduktorů

fólie na displeji od výroby nalepena nakřivo

průměrné fotografie

delší hraní způsobuje zahřátí a zpomalení reakcí telefonu