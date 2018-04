RECENZE: Cubot X18 Plus — Pan neznámý chce prorazit do vytříbené společnosti

Značka Cubot v našich končinách není příliš známa, na druhou stranu, jako jedna z mála své smartphony dováží oficiální cestou i do Evropy. Do redakce se nám dostal stávající vlajkový model Cubot X18 Plus, který má ambice na to zbořit dosavadní mýty zavedených výrobců. Pokud odhlédneme od prémiových materiálů, nabídne X18 Plus dostatečný výkon, dobrou cenu a svižný Android. A co na tom, že je to tak trochu „Čína“? S tím se musí tak trochu počítat...

Ne, ze značky si utahovat nebudeme, protože smartphone v testu překonal naše očekávání. Nemáme sice přímé srovnání s dalšími modely Cubotu, ovšem jako prvotina, která se nám od Cubotu dostala do redakce, rozhodně nezklamala. Navíc, pokud se podíváme na prodejní cenu pohybující se okolo 4 tisíc korun, V tomto cenovém segmentu X18 Plus prakticky nemá žádnou konkurenci. A nevadí ani to, že nemá zakřivený displej, skleněný zadní kryt, oční skener nebo čtečku otisků v displeji. Pokud potřebujete šikovného pracanta s čistým Androidem za málo peněz, máme pro vás tip na zajímavou novinku.

Cubot X18 Plus katalog rozměry a hmotnost: 159 × 84 × 8,6 mm, 178 g

displej: 5,99'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 160, 403 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (300|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4, GPS

paměť: 64 GB, microSD, RAM: 4 096 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Mediatek MT6750 (8× Cortex-A53, 1,5 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 20MPx (5 184 × 3 888), video (1 920 × 1 080), blesk 73 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: předběžná 4 000 Kč (duben 2018) Pořiďte si podobný model na Alza.cz

