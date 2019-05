RECENZE: Cubot X19 je sázka na módní gradient za málo peněz. Stačí to na úspěch?

Plusy kvalitní IPS displej s dostatečnou jemností

4 000mAh baterie

podpora dvou SIM karet ve velikosti nano

čtečka otisků prstů

nízká pořizovací cena Minusy záda náchylná na mikroškrábance

slabší hardware na hry

LED dioda nefunguje u všech aplikací

Průměrná kvalita fotografií

Update na Pie se zatím nekoná ? 4 /10 Hodnocení

redakce Čínská značka Cubot je známá spíše méně vybavenými telefony s atraktivní cenovkou, která je současně i největším lákadlem. Dnes pro vás máme redakční test Cubotu X19, který pokračuje v designových šlépějích dříve testovaného Cubotu Power a zejména Cubotu X18 Plus. Na základním tvaru se nic výrazného nemění, jen na zádech přibyl módní gradient. Cubot stlačil cenu nového modelu dost nízko, ovšem cenová hladina do čtyř tisíc bývá dost nabitá. Na druhou stranu, slušný displej, čistý Android, Dual SIM, FM rádio a duální fotoaparát mohou být spolu s nízkou cenou dostatečnými lákadly. Co na tom, že design není příliš originální a výkon spíše podprůměrný? Výrobce navíc slibuje aktualizaci na Android 9.0 Pie, což může být jedním z dalších podpůrných argumentů. U modelů nižší třídy se nejnovější verze Androidu zatím jen tak nevidí. Cubot X19 katalog rozměry a hmotnost: 155 × 75 × 9.6 mm, 185 g

displej: 5.9", dotykový IPS LCD, 1 080 × 2 160, 409 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (128 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Mediatek MT6763 (Helio P23) (8× Cortex-A53, 3 GHz, 16nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video, autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává Samotná recenze Cubot X19 začíná na následujícím listu.

Design Chybí originalita. Cubot se s designem svých telefonů nepáře, o čemž svědčí i testovaný X19. Ten vypadá jakoby z oka vypadl X18 Plus, je jen zmenšený a na zádech se zelenomodrým gradientem. Ten se výrobci povedl, lesklý černý plast v podání druhé barevné varianty vypadá nezajímavě, až fádně. V gradientu se také ztratí případně vlasové škrábance, které jsou u černé barvy doslova vystaveny světu na odiv. I tak ale na telefon raději nasaďte dodávané ochranné pouzdro.

Detaily Cubotu X19 - čtečka otisků, boční šuplík, duálním fotoaparát a USB-C s mřížkou reproduktoru Telefon se zády ve tvaru vaničky zůstává věrný lesklému plastu i na bocích. Na tom pravém je v něm vsazena zamykací klávesa a regulátory hlasitosti, v obou případech dostatečně vystouplé a dobře ovladatelné. Levý bok je zastoupen pouze šuplíkem pro nanoSIM kartu, ke které můžete přidat druhou SIM ve velikosti nano nebo microSD kartu (až 128 GB). Boční plastový šuplíček má však nepochopitelně jiný barevný odstín, než zbytek šasi telefonu.

Zadní stranu zdobí zelenomodrý barevný gradient, tóny barev se mění podle úhlu a intenzity dopadajícího světla Povedený zelenomodrý gradient na zadní straně je vyroben z plastu. Do zad byl vsazen duální fotoaparát (16 + 2 Mpx) a také vycentrovaná čtečka otisků. Ta funguje pomaleji, než jsme zvyklí. Prst navíc musíte do čtečky výrazně přiložit, jinak váš prst telefon nezaregistruje. V jedné z příruček se dále dočtete, že zadní kryt není odcvakávací. A Cubot to neuvádí jen tak náhodou, protože u předchůdce X18 Pro se nám „neodstranitelný“ zadní kryt podařil odcvaknout z poloviny bez větších problémů.

Cubot X19 v dodávaném ochranném pouzdru Telefon je celkově trochu těžší na přenášení, a hlavně z přední strany není moc vizuálně poutavý. A to musíme připustit - na tiskových snímcích vypadá telefon daleko lépe než v reálu. Mohou za to přikrášlené tenké boční rámečky, které jsou ve skutečnosti o něco tlustší.

Takto vypadá základní balení Cubotu X19. Chybí v něm sluchátka, bonusem je základní ochranný obal Černá základní krabice se zlatým označením Cubot X19 nabídne mimo telefonu USB-C kabel, 10W adaptér, špendlík pro vytažení bočního šuplíčku, základní poloprůhledné pouzdro a uživatelské manuály.

Displej Slušná kvalita i s nalepenou fólií. Cubot X19 je osazen 5,9" IPS LCD displejem, který dostal rozlišení 2 160 × 1 080 pix. Zobrazovací panel vyplňuje cca 80 % čelní strany. Displej se pyšní jemností 408 ppi, která je absolutně dostatečná, jednotlivé pixely okem v žádném případě nerozpoznáte.

IPS LCD panel Cubutu X19 nabídne velmi slušné podání barev, navíc jej nehyzdí žádné výřezy Barvy displeje jsou na úrovní 90% barveného gamutu amerického standardu NTSC. Barvy na displeji vypadají v reálu velmi dobře a věrohodně, což je vidět zvláště při prohlížení pořízených fotografií nebo při hraní her. Displej má kontrast 1 300:1, a ani při bočních pohledech nedochází k degradaci barev. Všímáme si však velké odrazivosti okolních objektů v displeji.

Nastavení zobrazení, úprava jasu v horní liště Slušný je i maximální jas na úrovni 450 nitů, který se bude hodit na přímém slunci. Jezdec pro úpravu jasu je umístěn v horní výsuvné liště, Cubot jej však vyřešil trochu šalamounsky. Jen při deaktivaci automatiky budete posunem jezdcem měnit hodnotu jasu. V případě automatického režimu je jezdec stále přístupný, můžete s ním však jezdit jak chcete. Ručně hodnotu jasu nijak neupravíte. Jas displeje se navíc někdy automaticky nastavuje až příliš vysoko, jako by si automatika nevěděla rady. Displej v jednu chvíli zaregistruje až deset dotyků najednou.

Nastavení velikosti prvků, fontu a chování notifikační diody Součástí displeje je hned od výroby fólie, která však nemá dvakrát valnou kvalitu, v našem případě její kraje úplně nedoléhají a levý horní roh zdobí bublina vytvořená z oblepeného smítka. Pokud vám bude stačit základní ochrana displeje, zřejmě budete spokojeni. Samotný displej totiž není kryt žádným ochranným sklem, tedy sám výrobce to ve specifikacích neudává. Při pohledu na koncovou cenu telefonu jinak nemáme displeji moc co vytknout.

Hardware Největší novinka? Jiný čipset. Oproti Cubotu X18 Plus prošel největší změnou použitý čipset. Novinka běží na osmijádrovém 16nm Mediateku MT6763V/WT. Čipset nabídne osm jader Cortex-A53 (4 × 2,34 GHz + 4 × 1,8 GHz) a grafický adaptér Mali-G71 MP2. Nečekejte však žádné rekordní výkony, dosažení 94 tisíc bodů v Antutu bylo spíše zklamáním. Na druhou stranu, i přes nízký dílčí zisk běží telefon svižně, základní práce v čistém Androidu je bezproblémová, na nic nečekáte. V tom by se někteří výrobci mohli trochu přiučit, tj. jak z minima vytěžit maximum.

Podprůměrný výsledek Antutu a informace o procesoru Nemalou měrou se na tom podílí i 4GB operační paměť, která bývá při průměrném využívání telefonu obsazena zhruba z poloviny. V rámci testovaných her musíte počítat s tím, že grafický čip nepatří mezi ty nejvýkonnější. U PUBG se naše postava při rychlém běhu často zasekávala vracela se trhaně zpátky, odkud se původně běželo, což značně ovlivnilo hratelnost. A to vás hra pustí maximálně na střední detaily. U závodního Asphalt 9 jsme také viděli docela občasná grafická zaškobrtnutí. Takže hry ano, ale musíte počítat s menším výkonem a horší grafickou kvalitou. Navíc, u všech her počítejte i se zdlouhavým načítáním.



Na telefonu jsme rozjeli PUBG na střední detaily i Asphalt 9, hry však mají své mouchy vztažené k ne úplně ideálnímu hernímu výkonu Interní úložiště je 64GB, zhruba 12GB zabírá systémová ROM, zbytek vám tak zbude pro vlastní využití. Navíc můžete do smartphonu vložit i microSD kartu a tím si tak potřebnou paměť ještě zvětšit. A máte na výběr hned dva způsoby, buď bude karta využita jako přenosné externí úložiště (karta ve čtečce půjde v PC vidět samostatně), nebo kartu naformátujete a „přilepíte“ ji k interní paměti. V jiných zařízeních však microSD nebude samostatně čitelná.

Správce SIM karet a průměrné využití RAM za 24 hodin Testovaný model podporuje vložení dvou SIM karet, vy si můžete vybrat, kterou z nich použijete pro mobilní data, a kterou pro odchozí volání a SMS. Pokud používáte obě karty aktivně, můžete před vytočením nebo odesláním textovky vybrat, která SIM se má pro tuto operaci použít. Mobilní data můžete využít přes LTE (podpora VoLTE chybí) či přes Wi-Fi. Příjem byl dostatečně silný i ve větší vzdálenosti od směrovače, z čímž mívají některé námi testované smartphony už trochu problémy.

Wi-Fi Direct a propojení z Chromebookem. V rámci konektivity vám může chybět NFC Pro lokální přenosy dat využijete Wi-Fi Direct příp. Bluetooth 4.2. S ohledem na mobilní platby můžete postrádat NFC. Po připojení k počítači se telefon tváří jako vyměnitelný disk bez složkové struktury, přes nastavení musíte nejprve přepnout Režim nabíjení na Režim přenosu souborů. Cubot X19 lze i rychle připojit k Chromebooku. Fixace GPS pozice je rychlá, s přesností má však Cubot trochu problém. Musíte mu dát notnou chvilku, než se udávaná pozice přesně „srovná“.

Při připojení k počítači musíte vždy překliknout z režimu nabíjení na přenos souborů, vložená karta může figurovat samostatně nebo se „přidruží“ k interní paměti Biometrický přístup k telefonu zajišťuje čtečka otisků prstů, která by mohla být trochu více zapuštěná, nebo alespoň trochu zdrsněná. Při přikládání prstu poslepu občas přesné místo minete. Čtečka některý samotné přiložení neregistruje, takže přes ní musíte prstem ještě klepnout, zato funguje i při zamknutém displeji. A ano, mohla by být i o něco rychlejší. Alternativou je skenování obličeje, které sice funguje bleskově, ale bezpečnost není taková jako u čtečky otisků.

Nastavujeme Face unlock a otisk prstu Součástí výbavy je FM Rádio s RDS, pro jeho spuštění bude potřebovat vlastní sluchátka, která poslouží jako anténa. I když jsou na spodní hraně dvě mřížky reproduktoru, zvuk se line pouze z pravé strany. Reprák hraje dost hlasitě, ale kvalita je dost špatná. Basy téměř neexistují, takže se z celku stává spíše chrastítko.

FM rádio zahraje až s připojenými sluchátky, zvýraznění basů a prostorové audio je k dispozici až s připojenými sluchátky K ekvalizéru se dopracujete až poměrně hluboko v nastavení přehrávače, zvýraznění basů a prostorový zvuk fungují jen se sluchátky. I když kvalita výstupu závisí na použitých sluchátkách, u testovacích, které používáme pokaždé, nás výstup moc nepřesvědčil.

Možnosti systémového správce baterie Cubot X19 dostal 4 000mAh baterii, což je v segmentu okolo tří a půl tisíc spíše nadprůměr. Při pohledu do stavové lišty ubývá zhruba každé dvě hodiny 1% v zamknutém stavu. Při víkendovém provozu na příjmu s občasným focením vydržel telefon celé dva dny. V průběhu běžného pracovního týdne je jeho výdrž spíše okolo dne a půl. Spouštěné hry a sledování videí jsou velkými žrouty energie, ještě když k tomu připočteme automatický jas, který často volí zbytečně velkou intenzitu jasu. Z nuly na sto dobijete baterii s dodávaným 5V/2A adaptérem zhruba za dvě a půl hodiny, nabíječka se dost výrazně zahřívá.

Software Čistý Android, Cubot sice slibuje Pie, jenže... stále zůstává na Oreo, a i po několika měsících od vydání. A to Cubot sliboval „brzkou“ aktualizaci na Android Pie. V telefonu běží čistý Android, takže vám nebude zaclánět žádný bloatware ani custom launcher. Vše je pěkně čisté, přehledné a hlavně svižné. Google nám tak již poněkolikáté dokazuje, že i na průměrném hardwaru může čistý Android běžet dostatečně svižně.

Domovská obrazovka, hlavní nabídky a karty Google Now Čistá Android obsahuje povinné aplikace od Googlu, k nimž Cubot nepřidal nic z vlastní stáje. Z obvyklé plejády aplikací, které najdete i u ostatních Androidů, tak vyčnívá jen zmiňované FM rádio. Smartphone však potřebuje připojit sluchátka, protože ta slouží jako anténa. V horní výsuvní liště najdete devět pozic pro zástupce rychlého spuštění, které si můžete ručně upravit. Vhod přijde rychlá úprava zvuku, svítilna nebo spořič baterie. Třeba takové pořízení screenshotu nahraďte jinou položkou, stačí vám soutisk snížení hlasitosti a zamykací klávesy.

Výsuvná lišta se zástupci rychlého spuštění, v jednu chvíli můžete mít na displeji spuštěny najednou až dvě podporované aplikace Systémové nastavení je v základu rozděleno poměrně logicky, v rámci některých podnabídek budete muset rozkliknout zrychlené volby, základní navigace je ale jednoznačná. Úpravy vzhledu systému se točí jen okolo tapet, které mohou být i animované. Ikony systému si neupravíte, stejně jako pozici zpětné šipky. Vlevo nemusí vyhovovat každému. Delším podržením klávesy napravo od Home buttonu můžete v podporovaných aplikacích zobrazit na displeji současně i aplikaci druhou. Škoda jen, že telefon automaticky nefiltruje aplikace, které zobrazení na rozdělené obrazovce podporují.

Systémové nastavení čistého Androidu Přepínání aplikací funguje svižně, s hláškou o tom, že „Aplikace nereaguje“ jsme se za celé testování nesetkali a to platí i o případných pádech či zasekávání aplikací. Stabilita systému je na výbornou, navíc je pak víceuživatelský režim - to, kdybyste chtěli telefon sdílet např. v domácnosti mezi svými dětmi. Zdrojem aplikací a her je portál Google Play, většina vyhledaných titulů byla s telefonem plně kompatibilní. A to je často problém třeba u Asphaltu 9, který byl zpřístupněn až po měsíčním používání.

Fotoaparát Na sluníčku spokojenost, za šera už moc ne. Cubot X19 nabídne na zadní straně duální fotoaparát. Bezejmenný 16MPx hlavní snímač doplňuje 2Mpx kamerka pro hrátky s rozmazaným pozadím. Za dobrého počasí pořídíte fotografie, které na displeji telefon vypadají velmi dobře, v počítači to může být už trochu horší, stále se však jedná o koukatelné fotografie. Podání barev úplně nesedí, na fotkách jsou odstíny trochu teplejší. Režim HDR zapínejte ručně jen tehdy, pokud na fotkách vidíte i zastíněná místa. Fotoaparát jinak scénu nepříjemně přepálí.

Nepříliš atraktivní uživatelské rozhraní fotoaparátu Občas hapruje vyvážení bílé, telefon pomaleji ostří a občas vám sice tvrdí, že má zaostřeno, v galerii se však přesvědčíte o úplném opaku. Tento neduh se však objevil zejména při rychlém focení, pokud telefonu dáte čas, můžete si díky dotykovému ostření vychutnat povedené makrosnímky. Za šera sice Cubot vcelku zdařile filtruje obrazový šum, téměř každá fotka focená z ruky je však rozmazaná. Celkově je kvalita fotografií průměrná, s ohledem na koncovou cenu jsme od Cubotu X19 snad ani víc nečekali. Ukázkové fotografie:

Automatika někdy nekáže zaostřit i na „jednoduché“ scény. Používejte dotykové ostření a máte po starostech



Pokud snímač zaostří, máte jistotu povedených makrosnímků

Foceno krátce po sobě, konstantní vyvážení bílé u fotoaparátu trochu hapruje



U fotek s mnoha detaily je snímač v koncích. Na první pohled kvalitní fotky, ale zkuste jen trochu přiblížit a zjistíte, že detaily se dost výrazně slévají

Fotografie pořízené v interiéru

S bleskem a bez přisvětlení

Focení s rozostřenými okraji Maximální rozlišení natáčených videí je Full HD s 30 fps, už samotný formát videa *.3gp nasvědčuje tomu, že ani výrobce on něj nic světoborného neočekává. A neměli byste ani vy, protože efekt elektronické stabilizace vůbec není poznat. Na druhou stranu, nenáročný uživatel, který je cílovkou Cubotu X19, by i přesto mohl být spokojen. Ukázková videa: