RECENZE: Doogee Y7 je víc než jen základ, ale dobrý dojem kazí fotoaparát

Plusy přívětivá cena

povedený displej

dobrá výdrž

hlasitý repoduktor Minusy neodladěný systém

nespolehlivá čtečka otisků

špatný fotoaparát

místy chybějící překlad ? 6 /10 Hodnocení

redakce Společnost Doogee působí na většinu zkušených mobilmaniaků jako ta nejlevnější alternativa pro začátečníky s chytrými telefony. Na rozdíl od jiných čínských výrobců se totiž společnosti Doogee dosud nepodařilo přesvědčit kvalitou svých výrobků. Obvykle její modely lákají na skvělé papírové specifikace, avšak samotný uživatelský zážitek pak výrazně pokulhává. Doogee Y7 chce zaujmout mládežníky. Pomoci může i velmi příznivá cena Dalším z modelů, který to má změnit, je Doogee Y7. Jedná se o model nižší třídy, že se bude snažit zaujmout zejména mladší generaci. S cenovkou, která nedosahuje ani tří tisíc korun, láká Doogee Y7 na 5,8palcový displej, čtečku otisků prstů, kombinaci 3 GB RAM a 32GB úložiště a větší - 3 360mAh baterii. Doogee Y7 katalog rozměry a hmotnost: 151 × 74 × 8,9 mm, 180 g

displej: 5,8'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 280, 435 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11, Bluetooth, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (64 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 360 mAh

procesor: Spreadtrum SC9863A (8× Cortex-A55, 1,6 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (1 920 × 1 080), blesk 70 %

vybavenost 4,8/6

výhodnost cena: až Recenzi Doogee Y7 si můžete přečíst na následujících listech.

Design Po stopách slavnějších. Byznys modelem menších čínských výrobců je do velké míry, kulantně řečeno, inspirace největšími výrobci, a to i co se týká designu. Proto také Doogee Y7 má moderní výřez v displeji, který se nejvíce blíží tomu, jaký známe z Huawei P20. Boční rámečky a spodní brada telefonu má ale znatelně větší rozměry.

Rozměry Doogee Y7 jsou 151 × 74 × 8,9 mm, přičemž váží 180 g Jakmile vezmete telefon do ruky, překvapí vás také, na současné poměry, větší tloušťka. Nicméně nejedná se o nic hrozného. Na pravém boku jsou jasně rozpoznatelná tlačítka a na levém boku budete hledat šuplík pro dvojici nanoSIM karet. S ohledem na cenu nelze očekávat USB-C konektor, a tedy je zřejmé, že telefon budete dobíjet prostřednictvím kabelu s microUSB koncovkou.

Obvyklý trik čeká na spodní hraně. První pohled evokuje stereo reproduktory, skutečnost je ale skromnější - hudba se line pouze z pravého reproduktoru Zadní část by měla mít tzv. gradientový efekt. Na rozdíl od již zmiňovaného modelu Huawei P20 však ten přechod není zdaleka tak viditelný. Na první pohled se vám totiž bude zdát, že záda jsou jednobarevná. Až při bližším zkoumání zjistíte, že jsou záda opravdu vícebarevná.

Na zadní straně nechybí duální fotoaparát s dvojitým bleskem Z celkového pohledu lze shrnout, že Doogee Y7 disponuje na první pohled bytelnou konstrukcí a zády s lehkým gradientových efektem, přičemž má pouze minimum kosmetických nedokonalostí (šuplík se SIM kartami úplně nelícuje s bočním rámečkem). Ve své cenové relaci tak tento model rozhodně neurazí.

Displej Wow efekt. V minulosti mi prošlo ruka množství telefonů nižší a nižší střední třídy, přičemž mohu říct, že displej Doogee Y7 byl pro mne jedním z nejpřekvapivějších, a to v tom pozitivním smyslu. Zaujme především svým velmi dobrým barevným podáním, které nekazí ani, jak to tak bývalo, hrubý rastr displeje. 5,8palcový LCD panel totiž má FullHD+ rozlišením (1 080 × 2 280 pixelů), což dohromady dává jemnost 435 ppi.

Jas displeje se automaticky přizpůsobuje okolnímu prostředí Pokud by vám však barevné podání nevyhovovalo, můžete si kontrast a teplotu barev upravit v nastavení. Jinak nastavení neobsahuje žádné speciální funkce, kromě systémového nočního režimu, který dokáže potlačit záření modrého světla. Co ale telefonu nesvědčí, to je přímé sluneční světlo, které výrazně snižuje čitelnost displeje.

Hardware Krok do neznáma. Doogee Y7 se po stránce použitého procesoru vymyká zavedeným pořádkům. Nevsadila totiž ani na Qualcomm, ani na MediaTek nebo snad na HiSilicon, ale pod jejím zevnějškem šlape osmijádrový procesor Unisoc SC9863A (dříve Spreadtrum) s jádry taktovanými na 1,6 GHz a 1,2 GHz. Stojí za zmínku, že procesor je vyroben starší 28nm technologií. Výsledky benchmarku AnTuTu: celkové skóre: 74 383

CPU: 34 095

UX: 21 386

MEM: 8 540 (RAM: 2 519, ROM: 6 021) Doplňuje ho 3GB RAM a také grafický čip PowerVR GE8322. Důležité ale je, že zmíněné „železo” dokáže telefonu dát dostatek výkonu, aby ho bylo možné vcelku bez problémů používat. Systém je až překvapivě rychlý a animace plynulé. S ohledem na 32GB úložiště (reálně cca 26 GB) a dostatečně výkoný procesor tak můžete telefon zaplnit aplikacemi bez dalších omezení. Jestliže by vám scházelo místo v paměti, lze ji rozšířit o paměťovou microSD kartu (až o 64 GB).

Čtečka otisků prstů nefunguje příliš dobře, často se stane, že otisk telefon vůbec neprozpozná nebo až na opakované přiložení Při používání telefonu se můžete spolehnout na rychlá mobilní data, které zajistí LTE modem, anebo na bezdrátový adaptér Wi-Fi. K přenosu souborů nebo párování chytrého příslušenství je připravené Bluetooth 4.0 a hudební nadšence potěší 3,5mm jack pro připojení sluchátek (i když pouze průměrné kvality). Ve výbavě ze pochopitelných (cenových) důvodů absentuje NFC nebo infraport.

A-GPS lokátor umožňuje využít Doogee Y7 jako navigaci, přičemž fixace satelitů trvá mírně delší dobu Doogee Y7 je jedním z malá současných modelů, který si udržel úhlopříčku pod 6 palci. To mj. znamená, že má rovněž nižší nároky na baterii, která má v tomto případě kapacitu 3 360 mAh. Ta je schopna na jedno nabití udržet telefon v chodu celé dva dny, a to ho ani nemusíte příliš šetřit. Horší je to s dobou dobíjení, která při dobíjení z 0 na 100 zabere více než 2 a půl hodiny.

Software Lepší než dřív. Doogee Y7 využívá operační systém Android, a to ve verzi 8.1 a je otázka, zda můžeme očekávat upgrade na vyšší, devítkovou, verzi. Spíše se přikláníme k tomu, že nikoliv. Současná verze však poměrně často hlásí menší aktualizace, které systém postupně vylepšují. Telefon přitom nepoužívá žádnou grafickou nadstavbu, a tak se můžete těšit na téměř čistý Android.

Telefon obsahuje hlavní nabídku aplikací a vy se tak nemusíte starat, kam na pohotovostních plochách ukryjete všechny aplikace V telefonu pak opět trochu překvapivě není předinstalovaný žádný balast a drobných změn doznalo pouze nastavení telefonu. Zde se kromě klasických položek nachází také položka Inteligentní ovládání, což je pouze vznešený název pro funkci zajišťující zobrazení notifikací a času na vypnuté obrazovce (obdoba always-on displeje).

Další přidanou fukncí jsou profily, v rámci nichž si můžete dopodrobna nastavit příchozí notifikace pro jednotlivé situace Doogee Y7 se však potýká s častým problémem levných čínských telefonů, a to s nedokonalým nebo chybějícím překladem. V nastavení tak občas narazíte na anglicky nadepsané položky.

Trochu komicky působí funkce skrýt výřezy. Ta totiž sice přidá do horní části obrazovky černý pruh, ten ale není úplně rovnoběžný s výřezem, a tak i poté je část výřezu jasně vidět.

Fotoaparát Skutečná slabina. Těžko se tomu dá uvěřit, ale i Doogee Y7 má dvojitý fotoaparát, když hlavní 16Mpx snímač doplňuje ještě druhý 13Mpx. Bližší informace o fotoaparátu však nemáme. Čelní kamerka má rovněž 16 Mpx. Aplikace fotoaparátu je jednoduchá a na první pohled přehledná. Posunutím doprava přejdete na různé režimy (Pro, panorama, QR čtečka, noční režim apod.)., posunutím doleva pak otevřete nastavení. Zde si můžete dokonce aktivovat pokročilejší funkce jako detekci obličeje nebo úsměvu. V rychlých přepínačím zaujme HDR režim (auto) nebo funkce rozostřující pozadí fotografie.

Prostředí fotoaparátu Dlouho jsem přitom čekal na to, zda telefonu bude mít nějakou opravdovou slabinu, a právě u fotoaparátu jsem se bohužel dočkal. Přestože má Doogee Y7 duální fotoaparát, jeho fotografie neumí bohužel vylepšit ani různé filtry sociálních sítí. Ani ve dne nejsou fotografie dostatečně ostré a barvy působí poněkud mdle. Při sebemenším úbytku světla se pak fotoaparát stává zcela nepoužitelným, a to skutečně nemluvím o nočních fotograficích, ale stačí zajít do místnosti s horším světlem a hned budete mít místo fotografie spíše černou obrazovku. Podobné je to i s videem, které, ač ve FullHD rozlišení, nepůsobí příliš dobře, když zejména ztrácí na ostrosti na plynulosti.

Závěr Doogee Y7 je z celkového pohledu poměrně zajímavý telefon. Za cenu, která nedosahuje ani tří tisíc korun dostanete výborný displej, dostatečný hardware a slušnou výdrž baterie. Výrobce to nezabil ani optimalizací, když vsadil na téměř čistý Android.

Balení se musí obejít bez sluchátek, za to obsahuje ochranný silikonový kryt Mezi hlavní nevýhody tohoto modelu pak lze zařadit opravdu špatný fotoaparát, nespolehlivou čtečku otisků prstů a místy horší lokalizaci a překlad systémového prostředí. Až na špatný fotoaparát se všechny uvedené mínusy dají telefonu odpustit. Doogee Y7 katalog rozměry a hmotnost: 151 × 74 × 8,9 mm, 180 g

displej: 5,8'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 280, 435 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11, Bluetooth, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (64 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 360 mAh

procesor: Spreadtrum SC9863A (8× Cortex-A55, 1,6 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (1 920 × 1 080), blesk 70 %

vybavenost 4,8/6

výhodnost cena: až Hlavní konkurence: Honor 7S katalog | recenze rozměry a hmotnost: 147 × 71 × 8,3 mm, 142 g

displej: 5,5'', kapacitní IPS LCD, 720 × 1 440, 293 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 16 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 3 020 mAh

procesor: Mediatek MT6739 (4× Cortex-A53, 28nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk 69 %

vybavenost 5/6

výhodnost cena: až Xiaomi Redmi 6 katalog | preview rozměry a hmotnost: 148 × 72 × 8,3 mm, 146 g

displej: 5,5'', kapacitní IPS LCD, 720 × 1 440, 293 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Mediatek MT6762 (Helio P22) (8× Cortex-A53, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (1 920 × 1 080), blesk 70 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz Nokia 3.1 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 146 × 69 × 8,7 mm, 138 g

displej: 5,2'', kapacitní IPS LCD, 720 × 1 440, 310 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 16 GB, microSDXC (128 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 2 990 mAh

procesor: Mediatek MT6750 (8× Cortex-A53, 1,5 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 160 × 3 120), video (1 920 × 1 080), blesk 73 %

vybavenost 4,6/6

výhodnost cena: až Verdikt: Doogee Y7 překvapí zejména svým kvalitním displejem, který v součtu s dostatečným hardwarem utváří zajímavou kombinaci a volbu pro zejména mladší publikum, kterému nevadí jen málo použitelný fotoaparát. Plusy: dobrý poměr cena/výkon

velmi dobrý displej

slušná výdrž

dostatečný výkon Minusy: nespolehlivá čtečka otisků prstů

horší lokalizace a překlad systému

velmi špatný fotoaparát