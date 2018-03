RECENZE: Doro 8040 má specializaci na 60+

Firma Doro si dala nelehký úkol: vyrobit chytrý telefon pro dříve narozené. Může to znít jako oxymóron, ale Švédi to skutečně dokázali a funguje to skvěle. Doro 8040 je ve své podstatě klasický androidový telefon a umí vlastně vše, co očekáváte od smartphonu. Někdo si dal obrovskou práci, aby přepracoval ovládání a do jisté míry i filosofii systému tak, aby bylo vše pochopitelné a jednoduché pro seniory. Obrovský kus práce, ze který má firma můj obdiv.

Byť jde o chytrý telefon s Androidem a technicky by měl být hodnocen jako každý jiný, tak to v tomto případě naprosto postrádá smysl. Je to jako měřit zrychlení u kombajnu jen proto, že má čtyři kola a volant. Doro 8040 má jasnou cílovku, která má specifické potřeby a ty tento telefon respektuje a ani v nejmenším nemá ambice konkurovat stejně drahým konvenčním telefonům.

Samotná recenze Doro 8040 začíná na následujícím listu.