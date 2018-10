RECENZE: Evolveo Strongphone G8 — český tank s titanovou zbrojí

Na bocích kvůli zmíněné voděodolnosti Evolveo použilo ochranné krytky, které chrání hybridní nanoSIM /microSD slot na levém boku, sluchátkový jack na horní straně a USB-C konektor na straně spodní. Zde jen pozor na klasický kabel, který by kvůli velkému zanoření nemusel ke konektoru dosáhnout. Dole rovněž nejdeme mikrofonek a repráček. Na pravém boku ještě pochválím vroubkované tlačítka hlasitosti a zapínací tlačítko, které je pro snazší rozpoznání navíc modře obarvené.

Čelní straně dominuje displej, který je sice více zanořený pod krycím sklíčkem, ale i to může být u odolného telefonu spíše k dobru. Nechybí ani sluchátko, čelní kamerka, nutné senzory nebo notifikační LED dioda. Zamrzí jen nevyužitý prostor pod displejem, kam výrobce mohl s přehledem umístit senzorová tlačítka. V lepším případě i fyzická, jako to mají někteří obrněnci. Takto si ale bohužel musíte vystačit jen s těmi na displeji.

Díky certifikaci IP68 se nebojí prachu ani vody, a to při potopení do hloubky až 1,2m po dobu 30 minut. Armádní standard MIL-STD-810G:2008 je pak zárukou odolnosti proti výkyvům tlaku, slunečnímu záření, vlhkosti či kyselému prostředí. Zmíněné pogumování a ochranné sklíčko Gorilla Glass 3 jsou pak velmi dostatečnou ochranou proti pádům.

Obrněnec po liposukci. Když si vzpomenu, jak ještě před pár lety vypadaly čistokrevné odolné telefony, mám z Evolveo StrongPhone G8 velkou radost. Telefon je totiž obrněný, aniž by byl nějak masivní, jak jsme u mobilních těžkooděnců zvyklí. Přesto nedošlo na žádné ústupky. Telefon má kovovou konstrukci, pogumování na bocích, vyztužená záda a dojem odolnosti posilují i všudypřítomné šroubky. Přesto když vezmete telefon do ruky, nepřijde vám nijak velký.

Pozorovací úhly displeje jsou i navzdory jeho většímu zanoření v pořádku, horší je to však s hodnotami jasu. Ten minimální je stále dost vysoký, což může být v noci nepříjemné na oči a ten vysoký naopak poměrně nízký, takže počítejte s trochu horší světelností na přímém slunečním světle. Ale na poměry obrněnců v dané cenové kategorii jde stále spíše o nadprůměr. Jediné co mi zde trochu chybělo je třeba režim rukavice, který se u odolných telefonů dříve ve velkém používal.

Samozřejmě střídmějším používáním lze výdrž prodloužit, ale třeba dosáhnutí mety dvou dnů už si v mém případě vyžádalo poměrně velké odříkání. Spíše podprůměrnou výdrž potvrzují i naměřené hodnoty při simulovaném procházení webu či přehrávání Full HD videa. Samotný proces nabíjení z vybitého do plného stavu trvá okolo dvou hodin.

Na slabší hardware jsem u odolných telefonů zvyklý, přesto mě u StrongPhone G8 zklamala i výdrž. Navzdory slabšímu procesoru a menšímu displeji vystačí 3 000mAh baterie pouze na jednodenní výdrž při běžném aktivním používání. Tím myslím používání sociálních sítí, poslech streamované hudby, surfování na webu, volání, a to vše při zapnutých datech a Wi-Fi.

Starší použitý čip nás bohužel vrací zpátky v čase i stran konektivity. Podporovány jsou sice všechny potřebné LTE frekvence, ovšem třeba Wi-Fi si poradí jen se staršími standardy 802.11 a/b/g/n a to navíc jen v pásmu 2,4 GHz. Ve specifikacích zamrzí i stařičké Bluetooth 4.0. Navzdory obrněné konstrukci ale chválím přítomnost NFC využitelné například pro bezkontaktní platby Google Pay nebo také využití moderního USB-C konektoru. Zachován přitom zůstal 3,5mm jack, který nepřímo souvisí i s podporou FM rádia.

Naopak velmi kladně hodnotím přítomnost nadprůměrných 4 GB operační paměti a 64GB vnitřní úložiště. Po rychlostní stránce sice úložiště patří spíše do nižší třídy, ale pokud nehodláte ukládat velké objemy dat, nebo instalovat objemné aplikace, tak vás nijak výrazně omezovat nebude. Potěšující je pak hlavně možnost rozšíření paměťovou kartou.

Málo výkonu, ale spousta paměti. Ačkoliv je StrongPhone G8 v mobilním portfóliu Evolveo aktuálně tím nejvybavenějším modelem. Stran výkonu však nečekejte žádné zázraky. Stařičký procesor MediaTek Helio P10 (MT6755) po třech letech, kdy jej vídáme ve smartphonech výkonem sotva vystačí na střední třídu. Pro běžné používání sice má síly dostatek, ale při větším multitaskingu nebo hraní her narazíte na jeho limity. Vysoký výkon však nikdy nebyl doménou obrněných telefonů a s tím zkrátka před pořízením musíte počítat.

Software

Starý Nougat v čisté podobě. Návrat do minulosti trochu připomíná i předloňský operační systém Android 7.0 Nougat. Útěchou tedy je alespoň to, že se o něj Evolveo stará bezpečnostními aktualizacemi, které jsem za dobu testování obdržel rovnou dvě. Potěší také jednoduché čisté prostředí, které se velmi podobá čistému Androidu.



Android 7.0 Nougat v čisté podobě

Jediné, co si zde Evolveo upravilo je vlastní prohlížeč, záznamník, kalendář, správce souborů, FM rádio či aplikaci fotoaparátu. Sice aplikace působí na dnešní poměry trochu zastarale, ale fungují a nijak nezatěžují systém. Celkově už po prvním spuštění telefonu máte k dispozici 60 ze 64 GB, a to je velmi slušný výsledek. Rovněž je vidět, že si Evolveo pohrálo s optimalizací, která se snaží z průměrného hardwaru vytáhnout maximum. Aktualizaci na Oreo by si však telefon určitě zasloužil.



Předinstalované aplikace kromě těch od Googlu.