RECENZE: Evolveo Strongphone G9 – obrněnec s velkou baterií a eSIM

Hodnocení odolných telefonů bývá vždy složitější. Brát u nich do úvahy jen poměr výkonu a ceny je ošemetné, protože z toho vždy vyjdou špatně. Přidaná hodnota v podobě zvýšené odolnosti a vícera použitého materiálu jednoznačně zvedá cenu, což v minulosti někteří výrobci možná až zneužívali. Nicméně také u odolných telefonů je znát výrazná změna v přístupu. Dříve šlo o obrněný tank, který byl navíc i chytrý telefon. V současnosti jde o chytrý telefon, který je navíc i obrněný tank. Přesně to je příklad i StrongPhone G9: hardwarová výbava doplněná o podporu eSIM vypadá vcelku zajímavě, a když k tomu přičtete odolnost navíc, není požadovaných 7 990 Kč až tak velká částka.

Design

Obrněný, ale vkusný. Vytvořit něco designově hezkého z hromady plastu a gumy není vůbec jednoduché. Tady se to alespoň trochu povedlo. Osobně bych linky na zádech evokující ještě větší odolnost klidně oželel, stejně tak imitaci karbonu, ale toto je individuální záležitost, takže to nechám na vás. Co naopak musím hodně pochválit, jsou plochy po stranách telefonu, které mají hrubou strukturu a díky tomu se telefon velmi dobře drží. Podobně jsou vyvedena i fyzická tlačítka, takže se dají bez problémů najít i poslepu. Na pravé straně je to docela nenápadné vypínací tlačítko, nalevo pak regulace hlasitosti a červeně podbarvené akční tlačítko; jeho úlohu na stisk a dlouhé podržení lze nastavit v menu. Standardně se spouští foťák.



Strongphone G9 se snaží i v té hromadě plastu a gumy mít svůj vlastní designový podpis. Některé prvky bych oželel, ale celkově si netroufnu říct, že by to byl škaredý telefon.

Ještě jedno tlačítko stojí za zmínku – SOS na horní straně telefonu, které je také červené. Po jeho dlouhém stisknutí telefon vytočí předvolené číslo a můžete poslat i SMS zprávu, vše se dá nastavit. Překvapivě výrobce vypustil 3,5mm jack a jediným konektorem tak zůstává USB-C pro nabíjení. Po svém vyřešil výrobce i šuplík na karty, který se nevytahuje klasicky sponkou, ale nehtem zaberete za výřez a jakmile povolí gumové těsnění, je šuplík venku. Jde o hybridní systém, takže si vyberete, jestli upřednostníte druhou nanoSIM, nebo microSD kartu. Ale s ohledem na to, že telefon umí eSIM, nepředstavuje hybridní slot žádný problém.

​

Nahoře nejdete černě nabarvené tlačítko SOS, na levém boku je opět v červené akční programovatelné tlačítko.

Hlasitý reproduktor je nezvykle na zadní straně, ale líbí se mi, jak nahlas dokáže hrát. Na zádech je nutné zmínit ještě jednu věc a tou je čtečka otisků prstů, která je sice dostatečně rychlá, zato ke spolehlivosti mám mírné výhrady. A jakkoli je to třeba jen jeden z dvaceti nebo třiceti pokusů, který se nepovede, když už si však člověk zvykne, že čtečky konkurence zvládají 99 pokusů ze sta… Zmínit musím ještě samotnou odolnost, která splňuje krytí IP69. Devítka na konci znamená, že je zařízení chráněno i proti tryskající vysokotlaké teplé vodě. Právě to je parametr, který není součástí certifikace IPX8, jelikož ta reflektuje pouze potopení zařízení do určité hloubky po určitou dobu. Zde konkrétně jsou to dva metry po dobu jedné hodiny. A další odolnost je vidět v pogumovaných rozích, displej je lehce zapuštěný, a navíc má v horní a dolní části výstupky, takže se sklo na rovné ploše nedotkne povrchu. Celkově působí telefon robustně, ale ne zbytečně mohutně.

​

V balení najdete jen nabíječku a kabel. Sluchátka zase tolik nemrzí, ale přechodka z USB-C na 3,5mm jack v balení být mohla.

Balení je v tomto případě trochu chudší, čekat odolný obal je asi hloupost, ale třeba přechodka z USB-C na 3,5mm jack by se mi líbila. Takto se obsah balení smrskne na návod, USB-C kabel a nabíječku s výkonem 15 W, která by klidně mohla být i silnější, protože telefon disponuje baterií s kapacitou 5 000 mAh. To se odráží především na hmotnosti 246 g. Aby byl výčet údajů kompletní, přidám ještě rozměry telefonu: 164 × 79 × 12 mm.