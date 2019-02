RECENZE: Finské sportovní hodinky Polar Vantage překonávají konkurenci wattmetrem

Superlife.cz je web o radosti z pohybu, motivaci, pozitivním a zdravém životní stylu. Běh, cyklistika, dobré jídlo, zdraví, zážitky, to jsou témata, na které zde narazíte. Těšte se na testy bot, sportovního vybavení, technických vychytávek, reportáže, tipy na výlety. Kdo to myslí s během a cyklistikou trochu vážně, najde zde rady zkušených sportovců. Prostor tu mají i témata o zdraví a jídle.

Pamětníkům bude jméno Vantage možná znít povědomě a nejedná se o žádný omyl, nebo náhodu. Polar pojmenoval novou produktovou řadu po kultovním sporttesteru Vantage XL, který svého času nabízel naprosto revoluční funkce. Nové hodinky Vantage M a V by podle Polaru měly opět způsobit malou revoluci a po přečtení následujících řádků můžete sami zhodnotit, jestli k tomu opravdu došlo.

Na začátek se sluší připomenout historii, která je v případě Polaru obzvláště zajímavá. Tato finská značka totiž začala s výrobou sporttesterů před více než třiceti lety a svého času byl Polar vůbec první, kdo přišel s měřením srdeční frekvence pomocí hrudního pásu se dvěma elektrodami. Srdeční frekvence Polar provází po celou dobu jeho existence a i u nových modelů byl vždy velký důraz přesnost měření a práci s variabilitou srdečního tepu. Jedinou nevýhodou, která byla v posledních letech Polaru často vytýkána byl hranatý a nepříliš atraktivní design. To se ale s příchodem nových Vantage mění.

Displej je barevný a má vysoký kontrast. Čitelnost údajů je díky tomu vynikající a to i v okamžiku, kdy je na jedné obrazovce 4 a více datových polí. Zajímavou vychytávkou je aktivace podsvícení na pohyb zápěstí. Citlivost této funkce je solidní a vždy, když zvednete, nebo natočíte ruku, abyste se podívali na displej, tak se hodinky automaticky rozsvítí.

K ovládání sporttesteru se používá 5 vystouplých a dobře ovladatelných tlačítek, které reprezentují příkazy podsvícení, zpět, potvrdit, nahoru a dolů. Ovládání je naprosto bezproblémové i v tenkých rukavicích, nebo s promrzlými prsty. Logika ovládání se od toho, na co jste mohli být zvyklí ze starších Polarů o dost liší (vertikální navigace byla nahrazena horizontální), ale nový systém je natolik jednoduchý, že se ho naučíte během několika minut.

Vantage M se dá zakoupit buď v celočerném provedení, nebo v bílé variantě se stříbrnou lunetou. Milovníci červené barvy mají k dispozici ještě sytě rudé provedení, ale to se dá zakoupit pouze skrze stránky Polar.com a v žádné jiné internetové, nebo kamenné prodejně na ně nenarazíte.

První na řadu přichází levnější varianta Polar Vantage M a tyto hodinky vás okamžitě zaujmou svým povedeným designem. To snad ani není Polar, chtělo by se říci a každý, kdo měl během posledních deseti let zkušenost s některým ze sporttesterů této značky musí žasnout. Pryč je hranatý a nepříliš atraktivní design. Nové Vantage M jsou jednoduché, kulaté, elegantní a podle většiny lidí, kteří s nimi přišli do styku prostě krásné.

Čím se Vantage M liší od konkurence?

První z nich je neuvěřitelná výdrž baterie, která při zapnuté optice i GPS dosahuje až 30 hodin. To je dvakrát, až třikrát tolik, než jakékoliv jiné hodinky v ceně okolo sedmi tisíc korun. Druhou unikátní funkcí je schopnost měření plavání v krytém bazénu (pomocí gyroskopu, bez nutnosti mít zapnutou GPS), které většina ostatních výrobců nabízí až u sporttesterů za výrazně vyšší cenu. Jedinou výjimku tvořily hodinky od TomTomu, ale ty už se déle než rok nevyrábí.

Přesnost měření plavání je prakticky stoprocentní a výsledný graf vám váš trénink přehledně rozdělí do jednotlivých bloků seřazených podle času, plaveckého stylu i uplavané vzdálenosti. Tím je zároveň zodpovězena otázka voděodolnosti. Na potápění to sice není a Vantage byste neměli nosit ani do sauny, ale plavání v bazénu, ani na otevřené vodě jim nebude dělat nejmenší problém.

Polar Vantage M ve zkratce rozměry: 46 x 46 x 12,5 mm

hmotnost: 45 g

barometr: ne

výdrž baterie: až 30 hodin s GPS

GPS čip SONY

optický snímač tepové frekvence

cena: 7 390 Kč

Přesnost GPS

Vraťme se ale zpátky k GPS. Výdrž je jedna věc, ale druhým nejvíce diskutovaným parametrem je přesnost a bylo velmi zajímavé sledovat, jak si Polar poradí s přechodem z čipu SIRF Star IV na Sony. Staré dobré V800 používaly GPS SIRF Star IV a dodnes jsou považovány za jeden z nejpřesnějších sporttesterů na trhu a ani M430 nebyly hodnocené vůbec špatně, laťka tím pádem byla nastavena velmi vysoko.

Sporttestery Vantage M i V jsem měl možnost používat už před jejich uvedením na trh na podzim 2018 a v té době to s přesností a spolehlivostí nebyl žádný velký zázrak. Aktualizace ale přicházely v rychlém sledu a od data uvedení do projede už hodinkám v tomto směru není co vytknout. Snad jen jednu drobnost. Signalizace zachycení GPS probíhá zezelenáním patřičné ikonky při volbě tréninku. Jakmile ale vyběhnete okamžitě po tomto signálu, pak bývá prvních pár kilometrů lehce nepřesných a trasa mírně posunutá od reálné trajektorie vašeho běhu. Stačí ale počkat dalších pár vteřin a vše šlape naprosto přesně už od prvních metrů.

Rychlost načítání GPS odpovídá dnešnímu standardu a pokud hodinky pravidelně párujete s počítačem, nebo telefonem kvůli nahrání asistenčních dat, pak se GPS chytne v 99% případů do půl minuty.