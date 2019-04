Recenze FitBit Versa Lite: Ušetříte, ale sleva není zadarmo

Nové levnější chytré hodinky Versa Lite na první pohled vypadají jako logické rozšíření pole zájemců o chytré hodinky Fitbit Versa. Výrobce nabídne levnější model a osloví tak širší pole zájemců, kteří by jinak dražší verzi nevybrali. Současně ale musí čelit případné kanibalizaci, kdy dražší model pořád musí nabídnout více funkcí, aby jej z trhu nevytlačila levnější varianta.

FitBit Versa Lite rozměry hodinek: 37 × 39 × 11,2 mm ● hmotnost 38 g ● displej: 34 mm, 300×300, LCD ● výdrž: 4-5 dní ● akcelerometr, měřič tepu a SpO2 ● vodotěsnost: 50m ● výměnné pásky 22 mm cena: 4 190 Kč

V rámci chytrých hodinek se osobně přikláním více na stranu správy notifikací než na rozšířené fitness funkce. Nepotřebuji hodinky s vestavěnou GPS, zato více ocením možnost přímo reagovat na zprávy z hodinek na zápěstí. Proto mi vyhovovaly hodinky Pebble, jejichž softwarový tým skončil v náruči FitBitu a právě hodinky FitBit Versa jsou blízko odkazu původních hodinek Pebble. Samozřejmě bych raději ocenil trvale viditelný pasivní displej než svítící LCD a také větší důraz na ovládání pomocí tlačítek, ale ve finále jsou hodinky Versa s pětidenní výdrží docela blízko tomu, co očekávám od chytrých hodinek.



V základu dostanete dvě délky silikonového pásku

Při oznámení nových hodinek Versa Lite mne tak na první pohled odradilo odstranění dvou tlačítek. To se přece bude špatně ovládat, vždyť nemůžou vzít systém z hodinek Versa se třemi tlačítky a bez úprav jej hodit na jednotlačítkové Versa Lite. Jak se ale ukázalo, můžou a zásadní problém to nakonec nepředstavuje.

Versa a Versa Lite vypadají kromě počtu tlačítek na pohled zcela identicky. Nemění se vnější rozměry, velikost displeje, nebo uchycení výměnných pásků. Versa Lite jsou k dispozici ve výraznějších barevných kombinacích – pouzdro v modré, červenofialové nebo stříbrné s několika verzemi přibalených silikonových řemínků.



Fitbit Versa (šedé) vs FitBit Versa Lite (modré). Liší se jen počtem tlačítek a otvorem pro barometr u Versa

Ovládání prstem na displeji

Přechod z hodinek Versa na Versa Lite nebyl z pohledu ovládání zásadně horší. Ovládání gesty a dotyky na displeji je docela logické a ona ta dvě tlačítka navíc u hodinek Versa slouží spíše jako rychlé zkratky k funkcím, než třeba pro posouvání a výběr položek. Například moje nastavená cesta k předpovědi počasí u hodinek Versa spočívá ve stisknutí pravého horního tlačítka, u hodinek Versa Lite to znamená probudit displej, swajpnout z pravé strany a ťuknout na ikonu počasí. Je to pomalejší, ale nenutí mne to ze vzteku strhnout hodinky z ruky a hodit je do koše.

Právě swajpování je hlavní způsob ovládání. Z ciferníku si zeshora přisunete notifikace, zespodu aktuální fitness statistiky (kroky, tep, spánek, cvičení, případně tekutiny, jídlo a odznaky za pokrok). Vpravo pak najdete ikony vestavěných a nainstalovaných aplikací jako jsou budíky, měření aktivit, počasí a další.

Bez počítání pater a bazénů

Nakonec víc než ta dvě chybějící tlačítka mi na Versa Lite vadí omezení pro přesnější měření fitness aktivit, a to i když se mezi sportovně zaměřené jedince rozhodně nepočítám. Versa Lite především nemá barometr, takže nedokáže počítat nastoupaná patra a chybějící gyroskop znemožňuje přesnější měření aktivit (například počítání délek bazénů při plavání). Počítání kroků je v zásadě velmi podobné jako u vybavenějších hodinek Versa, rozdíly při denních tisících kroků jsou v řádu jednotek procent (Versa naměří o něco víc než Versa Lite). Snímač tepové frekvence se nemění a poskytuje velmi blízké (a přesné) hodnoty na obou hodinkách.

Srovnání hodinek Versa Lite a Versa

Fitbit Versa Lite Fitbit Versa Velikost displeje 34 mm 34 mm Rozlišení 300 × 300 300 × 300 Dotykový displej Ano Ano Barevný displej Ano Ano Konektivita Bluetooth LE Bluetooth LE, Wi-Fi, NFC Hmotnost 38 gramů 38 gramů Rozměry v × š × h 37 × 39 × 11,2 mm 37 × 39 × 11,2 mm Vyměnitelný pásek Ano, 22 mm Ano, 22 mm Akcelerometr Ano Ano Gyroskop Ne Ano Výškoměr Ne Ano Senzor osvětlení Ano Ano Měření tepu Ano Ano GPS Ne (nutný telefon) Ne (nutný telefon) SpO2 Ano Ano Navigace Ano Ano Vodotěsnost Ano, 50 m Ano, 50 m Výdrž 4+ dní 4+ dní Počítání pater Ne Ano Počítání bazénů při plavání Ne Ano Průvodci cvičením Ne Ano Úložiště pro hudbu Ne Ano Doporučená cena 4 190 Kč 4 890 Kč

Zbytečně jiná nabíjecí kolébka

Chybějící úložiště pro skladby mne vůbec netrápí, bez možnosti připojení Wi-Fi se také obejdu a NFC pro bezkontaktní platby také nepotřebuji, když mám mobil s NFC vždy po ruce. Ořezání funkcí ale zásadně neprodloužilo výdrž, takže hodinky stále vydrží 4 až 5 dní běžného používání.

Naprosto nesmyslně ale FitBit změnil nabíjecí kolébku a místo aby použil existující a kompatibilní kolébku pro hodinky Versa, vymyslel novou horší. U kolébky pro Versa vede napájecí kabel vodorovně a hodinky tak při nabíjení pohodlně odpočívají na stole. V případě Versa Lite vede kabel z kolébky svisle dolů, takže na stole působí podivně pohozeným dojmem a kabel se ohýbá v ostrém úhlu, když chcete, aby vše pěkně leželo na stole.



Nabíjecí kolébka trochu nešťastně vede kabel přímo dolů, což brání položení na stůl. Mechanické uchycení při nabíjení hodinky nepustí

Já bych si připlatil, někdo ale barvy ocení

Cenový rozdíl mezi hodinkami Versa a Versa Lite je zhruba sedm set korun. Myslím si, že větší motivací pro koupi hodinek Versa Lite bude širší nabídka výraznějších barevných variant, než mírně nižší cena. FitBitu se tak s Versa Lite povedl zajímavý kompromis a jak to už bývá, kompromis neznamená spokojenost, ale spíše vyrovnané zklamání na všech stranách.

Hodinky Versa Lite tak zásadně neohrožují plnotučné hodinky Versa, ale spíše doplňují nabídku. Přitom stále platí, že design hodinek Versa/Versa Lite působí příjemným nekonfliktním a přitom odolným dojmem, chytré funkce tak nějak stačí a nemusíte je každý den sundávat kvůli nabíjení.