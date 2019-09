RECENZE: Google Pixel 3a – hraje podle vlastních pravidel

Plusy Čistý Android s dlouhou podporou

Špičkový fotoaparát

Skvělá stabilizace videa

Kvalitní stereo reproduktory

Podpora eSIM Minusy Není voděodolný

Nemá bezdrátové dobíjení

Plastové tělo

Nepodporuje paměťové karty

Vyšší cena kvůli neoficiální distribuci ? 8 /10 Hodnocení

redakce Řada Pixel od byla poslední roky demonstrací toho, jak by podle Googlu měl vypadat správný vlajkový telefon s Androidem. Recept je jednoduchý: čistý systém, pravidelné aktualizace, dostatek výkonu, prémiový foťák a unikátní software, který telefonu dodává významné benefity. Teď se však Google pokusil v podobě Pixelu 3a přinést stejné prémiové funkce i do střední třídy. Podaří se mu to? Google Pixel 3a za 13 000 Kč přináší do střední třídy excelentní fotoaparát hodný vlajkové lodě, kvalitní stereo reproduktory a čistý Android s pravidelnými aktualizacemi, ovšem podobně jako u jiných produktů šetří zejména na designu, ale i na dalších detailech. V úvodu podotýkám, že recenzi lze vztáhnout i na větší dvojče Pixel 3a XL, který se liší pouze velikostí těla, displeje a baterie. Google Pixel 3a katalog rozměry a hmotnost: 151 × 70 × 8,2 mm, 147 g

displej: 5,6'', kapacitní OLED, 1 080 × 2 220, 441 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (600|75 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 4 096 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 670 (8× Kryo 360, 2 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 72 %

vybavenost 1,1/6

Za zapůjčení smartphonu Google Pixel 3a děkujeme obchodu CZC.cz.

Design Plastem neurazí, ani nenadchne. Již od první generace Pixely nijak nezářily svým vzhledem, naopak na pohled působí poměrně nudně. Google si na nic nehraje a sází na čistý design a zpracování, kterým cílí hlavně na konzervativnější zákazníky. To potvrzuje i to, že Pixel 3a nabídne konvenční displej bez výřezů a se širokou dolní i horní bradičkou. V té horní umístil sluchátko, kamerku a senzory, ta spodní už je ale bohužel prázdná, jelikož se druhý stereo repráček z neznámého důvodu přesunul na stranu spodní. Někoho zde zamrzí také absence notifikační diody.

Telefon na dnešní poměry není nijak přerostlý a padne pěkně do ruky. Kdo má radši velké telefony může však sáhnout po větší verzi XL, která má stejný vzhled i výbavu. Na zadní straně pak Pixel 3a zachovává typicky rozdělenou plochu, skládající se z lesklé a matné části. Přestože na tiskových fotkách se telefon od Pixelu 3 prakticky neliší, na oblíbené sklo se soft-touch úpravou zapomeňte. Zde je vše vyrobeno pouze z polykarbonátu. Ústupek ve zpracování je také chybějící certifikace voděodolnosti.

Ani u Pixelu 3a nechybí typický designový prvek v podobě rozdělených zad. Obě jsou však plastové a ta lesklá se navíc velmi rychle špiní. Plastové zpracování na telefonu však nepůsobí nijak lacině, ba naopak. Matná část je dobře opracovaná a příjemně se drží v ruce, ta lesklá nahoře je sice bohužel magnetem na otisky prstů, alespoň však telefon trochu ozvláštňuje a nevypadá tak nudně. Na zádech se samozřejmě dále nachází čtečka otisků prstů, duální blesk a lehce vystouplá čočka fotoaparátu. Telefon se na stole sice trochu viklá, ale proti jiným telefonům je to stále snesitelné.

Google u Pixelu 3a z neznámého důvodu přesunul druhý stereo repráček z čelní na spodní stranu. Pravý bok telefonu je tradičně věnován zapínacímu tlačítku a regulaci hlasitosti. Vzhledem k množství telefonů, které mi projde ročně pod rukama jsem si nemohl dlouho zvyknout na prohozené pozice, kdy zapínací tlačítko je nahoře a volume pod ním, naštěstí se po pár dnech s tímto rozmístěním zžijete, jen musíte překousnout nutné přehmatávání při každém stisku zapínacího tlačítka, je už totiž poměrně vysoko.

Chválíme zachovaný 3,5mm jack konektor i navzdory použití USB-C. Na horní straně najdete zachovaný 3,5mm sluchátkový jack a mikrofon. Na té spodní pro změnu najdete stereo reproduktory a USB-C. Levý boku si pak vystačil pouze s šuplíčkem na jednu nano SIM. Na paměťovou kartu, či druhou fyzickou nano SIM tedy zapomeňte. O Dual SIM však úplně nepřijdete díky integrované eSIM, tu však zatím u nás podporují pouze operátoři T-Mobile a Vodafone. Déle se tentokrát musím pozastavit u balení. Google své smartphony v České republice oficiálně neprodává, takže si distribuci zajišťují přímo místní obchody. Balení se tedy často liší podle země, ze které telefon pochází. My na test dostali balení britské, tudíž mělo i napájecí adaptér s britskou zástrčkou, což vyžaduje pořízení redukce. V německém už ale tento problém nehrozí a navíc obsahuje i 3,5mm sluchátka. Před koupí tedy nemusí být na škodu poptat se na tyto detaily přímo v obchodu.

Pozor na obsah balení, liší se totiž podle distribuce. Připomínám také, že telefon má slot pouze na jednu nano SIM, naštěstí lze druhé telefonní číslo do telefonu nahrát díky integrované eSIM. Zbytek balení už je ale všude tradiční, tedy 18W rychlonabíječka, Switch adaptér s konektory USB-C (samec) a USB-A (samice) pro snadný přenos dat z předchozího telefonu, špendlíček na nanoSIM a pak samozřejmě USB-C kabel. Trochu neprakticky má však kabel USB-C na obou koncích, což nemusí udělat radost majitelům starších notebooků.

Displej Zmáčknete ho na bocích. Google Pixel 3a nabízí 5,6” OLED displej s Full HD+ rozlišením 1 080 × 2 220 pixelů. Jedná se tedy o protáhlý panel s poměrem stran 18,5 : 9. Obraz displeje je špičkově jemný, pochválit musím i skvělé barevné podání, včetně černé, což je dáno technologií displeje. Barvy si navíc můžete v přizpůsobit podle toho, zda preferujete přirozenější či živější odstíny. Zvolit lze i automatické přizpůsobení barev podle okolí.

Displej nabídne kromě změny barev displeje také funkci Active Edge. Co se týče pozorovacích vlastností, patří maximální a minimální jas telefonu v dané třídě spíše k průměru. Lepší by však mohly být hlavně pozorovací úhly, při pohledu hodně z boku totiž už začíná být patrná inverze barev. Nejde o problém, ani vás nijak nebude omezovat, ale většina stejně drahých telefonů je na tom zkrátka lépe. V nastavení displeje naopak chválím také přítomnost filtru modrého světla, adaptivní jas, který na základě vašich návyků přizpůsobuje podsvícení obrazovky a nechybí ani ambientní displej pro zobrazení základních informací při zhasnutém displeji. Obrazovka navíc podporuje funkci Active Edge, kdy při zmáčknutí na bocích vyvolá Google Assistatnta, případně jím lze ztišit příchozí hovory, upozornění či budík. Bohužel pro zapnutí Active Edge je vyžadováno přepnutí lokalizace do angličtiny.

Hardware Výkon až na druhé koleji. Výbavou telefon jako vůbec první Google Pixel spadá do střední třídy, což dokazuje i použitý procesor Qualcomm Snapdragon 670. Vzhledem k precizní optimalizaci a 4 GB operační paměti však nižší výkon při běžném používání překvapivě vůbec nepoznáte. Vše se bleskově načítá a přepínání aplikací je rovněž velmi rychlé. Na mírná omezení narazíte až u náročných her nebo v jiných složitějších úlohách. Stejně jako vlajkové modely však i Pixel 3a dostal speciální čip Titan M s šifrovaným úložištěm pro ukládání citlivých informací. Za hlavní nedostatek ve výbavě Pixelu 3a však považuji 64GB vnitřní úložiště, ze kterých je uživateli k dispozici necelých 52 GB. Telefon totiž nepodporuje paměťové karty a větší paměťová varianta zkrátka neexistuje. Pro náročnější uživatele tak může jít o zásadní omezení na které je nutné pamatovat. Rychlostmi se pak úložiště zařadí v dané ceně k běžnému průměru. Výkon - AnTuTu 7.2.3 / Antutu 8.0.5 Celkové skóre: 158 094 bodů / 179 356 bodů CPU: 61 682 bodů / 63 967 bodů GPU: 44 181 bodů / 48 677 bodů UX: 40 832 bodů / 35 857 bodů MEM: 11 399 bodů / 30 855 bodů

AnTuTu s novou verzí 8.0 přechází na novou metodiku hodnocení, pro budoucí srovnání tedy přikládáme výsledky obou verzí. Po stránce konektivity počítejte se vším potřebným. Je tu plná podpora LTE (Cat. 11), Bluetooth 5.0, dvoupásmová a dokonce i dvoustreamová Wi-Fi standardu 802.11ac a nechybí samozřejmě NFC pro bezkontaktní platby Google Pay. Chvílím také zachovaný 3,5mm jack i při použití USB-C konektoru. Rychlost úložiště - AndroBench: Sekvenční čtení: 315,65 MB/s

315,65 MB/s Sekvenční zápis: 174,81 MB/s

174,81 MB/s Náhodné čtení: 91,17 MB/s (23 341,52 IOPS)

91,17 MB/s (23 341,52 IOPS) Náhodný zápis: 86,84 MB/s (22 232,69 IOPS) O výdrž se u Pixelu 3a stará 3 000 mAh baterie, která je kupodivu o něco silnější než u vlajkového modelu. Telefon tak bez problému zvládne 1,5 dne náročnějšího používání a v běžném provozu vydrží i dny dva. Díky skvělé optimalizaci však telefon exceluje hlavně ve výdrži při intenzivních aktivitách jako je třeba GPS navigace nebo přehrávání videa, kde nás výsledky opravdu mile překvapil. Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 11 hodin 52 minut

11 hodin 52 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas): ​ 16 hodin 38 minut

​ 16 hodin 38 minut Doba nabíjení (0 - 100%): netestováno (absence české nabíječky v balení) Potěší také podpora rychlého nabíjení při výkonu až 18W. Bohužel kvůli přibalené britské nabíječce jsme jej nemohli s originálním adaptérem otestovat. S jinými podobně silnými adaptéry však byl telefon nabit cca za 90 minut. Nabíjení tedy nebude problém. Více však zamrzí odstranění cívky pro bezdrátové dobíjení, což je vzhledem k plastové konstrukci poměrně nešťastný krok. Vyšší modely Pixelu jej totiž podporují. Co však chválím je skvělý zvukový přednes telefonu. Navzdory nižší ceně si totiž Pixel 3a zachoval stereo reproduktory, které vás okouzlí čistým a sytým projevem s povedenými basy a vyváženými středy i výškami. Spokojeni tedy bude při poslechu hudby, hraní her i sledování filmů. U dvou posledních zmiňovaných aktivit však zamrzí změna pozice dolního repráčku z čelní na spodní stranu, kde si jej snadněji zakryjete prsty. Sáhnout však můžete i po drátových sluchátkách s 3,5mm jackem či USB-C. Pro bezdrátový poslech je pak podporován kodek AptX a AptX HD.

Software Jde všem příkladem. Software je tou nejsilnější stránkou Pixelů a platí to i u modelů 3a. Spolehnout se totiž můžete jednak na špičkovou optimalizaci, ale také na skvělou softwarovou podporu. To znamená pravidelné bezpečnostní aktualizace každý měsíc a vždy aktuální verzi systému v příštích 3 letech (minimálně do května roku 2020). V době testování telefon sice běžel ještě na Androidu 9.0 Pie, ovšem v den vydání recenze by již měla být venku aktualizace na Android 10, kterou dostane mezi prvními smartphony na trhu.

Ukázka čistého Androidu 9.0. Telefon navíc každý měsíc dostává bezpečnostní aktualizace. Samozřejmostí řady Pixel je panensky čistý systém, kde nenajdete jediný program navíc, než ty od Googlu. Jejich nabídka je však větší než u jiných telefonů, najdete zde totiž i aplikace YouTube Music, Android Auto, či Google Home. Nechybí také Google Assistant.

Některé předinstalované aplikace od Googlu Určité zklamání však tentokrát přichází s aplikací Google Fotky. Pixel 3a totiž kvůli nižší cenně přišel o jedu z hlavních výhod telefonů Pixel, tedy neomezené úložiště pro fotky v originální kvalitě. Zde si bohužel stejně jako ostatních smartphonů musíte vystačit s mírně komprimovanou kvalitou, ale i ta většině běžných uživatelů bohatě postačí.

Fotoaparát Oživí den a vygumuje noc. Tím největším lákadlem Pixelu 3a je bez debaty fotoaparát. Telefon získal totiž stejný 12,2Mpx snímač se světelností f/1.8 jako má vlajkový model Pixel 3 a nepostrádá ani optickou stabilizaci. Telefon má vzadu sice jedinou čočku ale to mu vůbec nevadí, tím nejdůležitějším je tu totiž software Googlu, který s fotkami dokáže dělat vyloženě zázraky, a to jak ve dne, tak v noci. Výsledkem jsou totiž snímky, které v této cenové třídě zkrátka nemají konkurenci.

Ukázkové snímky z hlavního foťáku, pořízené ve výchozím nastavení se zapnutým HDR+. Co vás při pohledu na fotky praští do očí na první pohled je líbivé barevné podání a špičková ostrost snímků a skvělé detaily i po přiblížení. Vynikající jsou také výsledky u fotek s protisvětlem či celkově velkým dynamickým rozsahem, kde telefon naprosto exceluje. Ke všemu zmíněnému zde velkou měrou dopomáhá funkce HDR+. Ta stejně jako tradiční HDR vychází z pořízení více stejných snímků, ovšem zde dochází ještě k úpravě fotek pomocí umělé inteligence. HDR+ je u Pixelu defaultně aktivované a osobně jej doporučuji nechat zapnuté, jelikož výsledky opravdu stojí za to, jen občas působí trochu uměle. Přesto ale stále zůstává v rozumných mezích narozdíl od vylepšeného HDR+ Enhanced, kde už je občas barevná věrnost i přehnaná ostrost přes čáru. Naprostá fantazie je však noční režim Night Sight, který je hlavním trumfem telefonu. V noci totiž dokáže naprosté divy a jak jsme demonstrovali již v prvních verzcíh před rokem, umí téměř vymazat noc. Software se však stále vyvíjí a s Pixelem 3a jsou výsledky zase o kus lepší. Pro srovnání se můžete podívat na snímky pořízené s nočním a a bez nočního režimu, rozdíl je naprosto propastný. Někdy byste skoro až neřekli, ž fotka nemohla být pořízena za tmy.

Noční režim Night Sight dokáže kouzlit se zadní i čelní kamerkou. Za celým kouzlem přitom stojí složení několika fotek s různými expozicemi, které podpoří umělá inteligence. S tímto účinným kombem pak i z ruky a na automatiku dokážete za tmy získat dostatek světla pro detailní noční fotky, na kterých by si vylámaly zuby i mnohé vlajkové lodě s lepší optikou. S ručním zásahem pak zvládne zachytit ještě více, dokonce i hvězdy na nebi, a to je u telefonu střední třídy působivé. Nejzajímavější je, že kvalita zde nestojí na fotoaparátu, ale na softwaru. Telefon se tedy nemusí omezovat jen na hlavní kamerku, ale stejné vlastnosti získáte i u čelní 8Mpx kamerky, která tím pádem nabídne naprosto špičkové výsledky. Navíc díky technologii Dual Pixel zvládne i s jednou čočkou velmi působivé portrétní snímky s bokeh efektem.

Ukázková selfie Abych ale jen nechválil, v aplikaci fotoaparát jsem například postrádal samostatný manuální mód, ačkoliv některé nástroje jako je třeba kompenzace expozice je po ručním zaostření dostupná i v běžném režimu.

Prostředí aplikace fotoaparátu Telefon samozřejmě umí natáčet také video, a to až ve 4K při 30fps, nechybí však samozřejmě ani Full HD až při 60 snímcích za sekundu. Pochválit musí jednak kvalitu detailů, ale také výbornou stabilizaci. Zvolit si navíc můžete, zda chcete natáčet ve formátu h.264 či efektnějším h.265. Ukázkové video (1080p, 30 fps):