RECENZE: Google Pixel 4 – nepřesvědčivé přešlapování na místě

Předchozí model Google Pixel 3 mě bavil, byl to hezký telefon, který šel s dobou a očividně se dobře prodával, stejně jako jeho větší verze s přídomkem XL. Proto také Google poměrně rychle přispěchal s modely 3a a 3a XL, které nabídly trochu horší výbavu, ale zároveň i nižší cenu. U Pixelu 4 se ale nemohu zbavit dojmu přešlapování na místě a nijak to nemění ani větší model XL. A to, že se u nás opět oficiálně neprodává a musí jej dovážet e-shopy, ten obraz moc nevylepšuje. Dovozci tak na sebe berou druhý rok záruky, proto je cena vyšší než u přímého nákupu v zahraničí. Pokud tohle čte někdo z kompetentních lidí: „Drahý Google, v ČR máme elektřinu a jíme příborem. Není už čas začít brát naši zemi vážně? Lidé u nás Pixely očividně chtějí, tak proč jim házíš klacky pod nohy?" Google Pixel 4 rozměry a hmotnost: 147 × 69 × 8,2 mm, 162 g

displej: 5,7", kapacitní OLED, 1 080 × 2 280, 443 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 2 800 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 (8× Cortex-A76, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk

Celou recenzi Google Pixel 4 si můžete přečíst na následujících listech. Za zapůjčení smartphonu Google Pixel 4 děkujeme e-shopu CZC.cz.

displej: 5,7", kapacitní OLED, 1 080 × 2 280, 443 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 2 800 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 (8× Cortex-A76, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Celou recenzi Google Pixel 4 si můžete přečíst na následujících listech. Za zapůjčení smartphonu Google Pixel 4 děkujeme e-shopu CZC.cz.

Design Hezký, ale nikoli prémiový. Pixel 4 je výjimečný hned z několika ohledů: zadní mléčné sklo vypadá fantasticky, skvěle se drží a nejsou na něm vidět otisky prstů. Kovový rám v matné černé působí krásně kontrastně, ale také je i praktický a velmi dobře se drží. A třetí věc – telefon nemá výřez, ani průstřel, ale prostě se ubralo kus místa nad displejem. Poměrně masivní „ostrůvek“ na zádech, kde našly svá místa fotoaparáty a další nezbytná technika, nepůsobí – držíte-li telefon v ruce – až tak divoce, nicméně při položení na stůl se přesně kvůli tomuto telefon houpe.

Kombinace bílého mléčného skla a matného černého rámu vypadá moc hezky. Ten kontrast nejde přejít bez povšimnutí. Zpracování telefonu je vynikající, krásně sedí v ruce, leč dojem výjimečnosti se nedostavuje. Pokud byste dali telefon do ruky neznalému uživateli, určitě by netrefil cenu 22 000 Kč. Tak jako u předchozích Pixelů i zde se můžete rozloučit s 3,5mm jackem nebo slotem pro microSD kartu. Šuplík na levém boku je jen pro jednu nanoSIM (druhá karta může být eSIM) a jediný konektor USB-C je ve spodní části telefonu. Pochvalu si zaslouží velmi dobře hrající stereo reproduktory; jeden najdete na spodní straně telefonu, druhý je kombinovaný s telefonním sluchátkem.

Barevně odlišené zapínací tlačítko mají Pixely už dlouho, je to jejich jasné poznávací znamení, byť některá konkurence se už inspirovala. Ještě se musím zastavit u širokého horního okraje nad displejem, kam se kromě klasických čidel, selfie kamery a reproduktoru muselo vejít ještě o dost více čidel. Jako první zmíním technologii pro odemykání obličejem, tedy 3D sken, který je technicky velmi podobný tomu, co má Apple u iPhonu X a novějších. Druhým čidlem je Motion Sense neboli radar využívající technologii Soli. Tato součástka umí rozpoznat pohyb v okolí telefonu a umožňuje tak bezdotykové ovládání. Dle všeho je silný černý okraj nad displejem spíše technologická nutnost, protože do výřezu by se toto všechno prostě nevešlo. Navíc, když se na telefon budete dívat několik dní, tak si tlustějšího okraje přestanete všímat.

Telefon má slot jen na jednu nanoSIM a jediný konektor je USB-C. Zajímavé je, že v balení nenajdete ani sluchátka, ani redukci z USB-C na 3,5mm jack. Jediné, co je tu navíc, je OTG redukce. Pochvalu si telefon zaslouží také za zvýšenou odolnost IP68, Pixel tak může strávit až 30 minut pod vodní hladinou v hloubce 1,5 m. Pocitově je telefon příjemně lehký, no reálná hmotnost 162 g není vůbec malá. Velkým tahákem by pro mnohé mohla být menší velikost těla, rozměry činí 147 × 69 × 8,2 mm. Nejde o úplně malý telefon, ale krásně padne i do menší ruky a nepůsobí v ní nepatřičně. Je to docela příjemná změna po značném rozmachu velkých plácaček, kam se dá zařadit 6,3" Google Pixel 4 XL.

Displej P-OLED a jeho 90 Hz. Rozporuplné pocity z těla telefonu se rychle rozplynou při pohledu na displej – máte před sebou skvělý P-OLED panel s Full HD+ rozlišením a úhlopříčkou 5,7". Kromě velmi dobrého barevného ladění a ukázkové čitelnosti na slunci, má displej pochopitelně podporu HDR. Umí také široký barevný prostor DCI-P3 a Always-on. Ze softwarových vychytávek můžete v nastavení zapnout omezení produkce modrého světla v noci, můžete zapnout tmavý režim, který vypadá na OLED panelu obzvláště dobře, a v neposlední řadě je zde i několik barevných režimů. Naměření hodnoty optickou sondou pocházejí z režimu Přirozený, který ma nejvěrnější podání. Režim Zesílený se snaží být hodně líbivý, což ne vždy vypadá úplně přirozeně. Režim Adaptivní je zapnutý v základu a vlastně přepíná podle potřeby mezi předchozími dvěma režimy. Naměřené parametry displeje: minimální a maximální jas: 2/442 cd/m 2

2/442 cd/m gamma: 2,22

2,22 průměrná a maximální barevná odchylka (ΔE): 1,92/5,16 Naměřené hodnoty jsou celkově nadprůměrné, byť v kontextu špičkových telefonů by mohlo být barevné ladění ještě o něco lepší. Obecně má ale Pixel 4 špičkový displej. Displej má ještě jednu přednost: 90Hz obnovovací frekvenci. V základu používá telefon chytré přepínaní mezi 60 a 90 Hz jen tam, kde je to třeba, což je to hlavně z důvodu šetření baterie. Když chytré přepínání vypnete, bude telefon fungovat jen na 60 Hz. Tato změna hodně šetří baterku, ale v přímém srovnání 60 vs. 90 Hz je radost z používání telefonu doslova dvoutřetinová. Vynutit si trvale 90 Hz je možné jen v nastavení pro vývojáře a počítejte s kratší výdrží. Tak, či tak, displej je vynikající.

Nastavení obrazovky je poměrně jednoduché: jsou zde tři režimy nastavení barev, chytrý přepínač, který mění podle potřeby 60 a 90Hz obnovovací frekvenci atd. Pokud chcete 90 Hz vynutit trvale a bojovat s kratší výdrží, musíte do menu pro vývojáře.

Hardware Výkonu dost, paměti málo. Dobře si rozmyslete, jestli budete chtít základní 64GB verzi, kterou mám na test, nebo si připlatíte 7 000 Kč za 128GB verzi. Telefon nepodporuje paměťové karty, takže kapacita, kterou si koupíte, je bohužel konečná. Větší úložiště v nabídce bohužel není. A tohle je docela zásadní přešlap, náročným uživatelům může být i 128 GB málo a Google jim nemá co jiného nabídnout. Výkon - AnTuTu 8.0.5-OB Celkové skóre: 409 478 bodů CPU: 129 694 bodů GPU: 167 743 bodů MEM: 58 754 bodů UX: 53 287 bodů

O chod telefonu se stará Snapdragon 855 a 6 GB RAM, takže přemýšlet, jestli je telefon pomalý, je zbytečné. Nechybí pochopitelně bezdrátové nabíjení Qi, NFC, podpora rychlých sítí Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 a navigačních čtveřice: GPS, GLONASS, BeiDou a Galileo. Po hardwarové stránce představuje největší problém baterie; kapacita 2 800 mAh stačí tak na jeden náročnější den, a to často jen s odřenýma ušima. 18W nabíječka není sice papírově žádné terno, ale vzhledem k malé baterii je nabíjení docela rychlé. Výdrž baterie: Přehrávání Full HD videa, maximální jas: 8:10 h

8:10 h Obnovování web stránky každých 15 s, poloviční jas: 10:17 h

10:17 h Nabíjení z 15 na 90 %: 1:02 h V hardwarové části ještě stojí za zmínku 3D sken obličeje. Rozpoznávání tváře funguje po technické stránce stejně jako u iPhonu: telefon na vás posvítí hromadou infračervených teček a pomocí kamery ve stejném světelném spektru udělá vlastně digitální „sádrový odlitek“ vaší tváře. V tomto případě jde o biometrická data, což je mezi androidovými telefony výjimka. Dá se hovořit o vysoké úrovni zabezpečení. Drobný fail spočívá v tom, že telefon odemknete tváří, i když máte zavřené oči, což třeba iPhone nedovolí. Pixel vás na tuto skutečnost, že někdo může odemknou váš telefon, když vás naskenuje ve spánku, upozorňuje. Podle zákulisních informací se chystá náprava. V kombinaci s radarem, o které se rozepíšu později, je odemykání velmi spolehlivé a hlavně bleskové.

Software Čistý Android 10 a tím to končí. Stran softwaru je telefon bez překvapení: Android 10 s ovládáním gesty, tmavým režimem, integrovaným asistentem (který je u nás k ničemu, protože neumí česky, přesněji se k němu ani nedostanete) atd. Je tu vlastně jen výbava od Googlu a úžasná rychlost, kterou telefon reaguje na příkazy. Obecně je Android 10 jen lehkou evolucí Androidu 9, což rozhodně nemám Googlu za zlé. Prostě to funguje, tak se ladí jen detaily. Ostatně Apple to s iOS 13 udělal úplně stejně. Takže co se týče rychlosti systému, stability a funkčnosti, nemám výhrad.

Prostředí Android 10 nijak nevybočuje z toho, na co jsou uživatelé zvyklí. Jde lehkou evoluci, což rozhodně není výtka. Proč měnit něco, co funguje? Negativní změnou oproti minulým modelům je absence neomezeného nahrávání fotek v maximální kvalitě do Google Fotek, což Pixel 3 nabízí. Pixel 4 se tak řadí mezi obyčejné telefony, jejichž majitelé musí řešit, kolik místa fotky zaberou, a případně přikoupit místo v cloudu. A tohle může být pro někoho také dost silný argument, proč si telefon nekoupí. Toto rozhodnutí je od Googlu vyložená pitomost, protože tím smazal jeden z nejvýraznějších rozdílů mezi Pixely a telefony s Androidem One.

Tmavý režim je hodně návyková záležitost, zejména na P-OLED panelu. V noci displej tolik netáhne oči a navíc se citelně prodlouží výdrž telefonu. Snad největším zklamáním je ale funkce radaru Motion Sense. Mávnutím ruky nad telefonem můžete odmítnout hovor, posunout skladbu a odložit budík. A to je všechno. Vlastně ne, ještě vám může zamávat Pikachu z plochy, a když máte na telefonu ambientní displej, tak radar pozná, že se blížíte, rozsvítí displej a připraví čidla pro odemykání obličejem, proto je odemykání tak bleskové. Přesto mi přijde výčet možností, jak využít novou technologii, docela slabý. Navíc musíte vychytat rychlost mávnutí, vzdálenost od telefonu – prostě to není ani moc intuitivní. Úplně otevřeně, bez radaru se dá žít a za několik dní jej nebudete používat vůbec, tím jsem si skoro jistý.

Nastavení Motion Sense je celkem jednoduché, protože vlastně skoro nic neumí. Snad tady Google zabere a další funkce budou přibývat hodně rychle. Jinak je tato technologie naprosto postradatelná.

Fotoaparát 2× přiblížení namísto ultraširokáče. A zapomenout nesmím ani na foťáky, místo ultraširokoúhlého snímače přidal Google foťák s 2× přiblížením a s rozlišením 16 Mpx. Původní široký foťák zůstává na rozlišení 12,2 Mpx. Přiznám se, že za ultraširoký objektiv bych byl raději, ale to je otázka preferencí. Naopak mě příliš netíží absence videa 4K při 60 fps, nicméně někomu bude možná chybět. Co mě však velmi iritovalo, je nemožnost skočit na 2× přiblížení v aplikaci, musíte se tam hezky doploužit posuvníkem. Naopak se mi hodně líbí posuvníky pro korekci světel a stínů, kterými si můžete fotku vyladit dle libosti.

Prostředí foťáku má sice posuvník na přibližování, ale nejde skočit rovnou na 2× přiblížení a využít druhý objektiv, jednoduše se musíte na přesnou hodnotou doploužit prstem, jinak degradujete snímky digitálním zoomem. Naopak se mi líbí posuvníky na korekci světel a stínů.

Ukázkové snímky z Google Pixel 4 Pixel 4 fotí moc hezky, ale oproti předchůdci není posun příliš znát. Portrétní režim je skvělý, stejně jako focení v noci a dokonce je tu i astro režim pro focení noční oblohy, který eliminuje posun hvězd. Ten jsme bohužel neměl kde vyzkoušet, protože v noci byly neustále vidět jen mraky. Celkově jsem však od tohoto telefonu čekal trochu víc. Objektivně ale musím říct, že se mi na Pixelu líbí ta přirozenost, ty věrné barvy a to, že nedělá omalovánky. Pořád jste to vy, kdo může zasáhnout do expozice a říct, jak ma fotka vypadat. A za tohle děkuji, byť vím, že už jsem asi v minoritě. Ukázkové video – den (1 080p, 30 fps): Ukázkové video – noc (1 080p, 30 fps):

Závěr Už dlouho se mi nepsal závěr tak špatně jako právě u Pixelu 4. Možná za to mohou až příliš velká očekávání, nebo jsem prostě telefon nepochopil. Když se totiž člověk podívá na pomyslný duel iPhone 11 vs. Pixel 4, tak jsou si telefony neskutečně podobné. Tak proč jsem z iPhonu nadšený a z Pixelu zklamaný? Odpověď je jednoduchá: dotažené detaily. iPhone jasně deklaruje, co umí a kde máte chtít špičkové výsledky. Pixel 4 experimentuje se spoustou věcí, ale zůstává stát někde na půlce cesty: Složité radarové čidlo, které umí asi tři úkony. Pokročilá technologie skenování obličeje, které je jedno, jestli spíte nebo jestli jste naživu. Slabá výdrž, 90Hz displej jen tak na půl atd. Je to celé kombinace drobných nedodělků, které ve finále znamenají, že kdybych si měl vybrat Pixel, tak si koupím trojku. Software je stejný, Snapdragon 845 je pořád dost silný, fotek si můžu do cloudu uložit kolik chci, displej je také stále špičkový a 2× přiblížení klidně oželím. A hlavně, Pixel 3 stojí aktuálně asi 16 000 Kč. Google Pixel 4 katalog |preview rozměry a hmotnost: 147 × 69 × 8,2 mm, 162 g

žádanost cena: až Stran konkurence to má Pixel 4 hodně těžké, hlavně proto, že je u nás cena o něco vyšší než v zahraničí, protože na sebe importéři berou druhý rok záruky. Jednoznačně se ale může měřit s Apple iPhone 11, kde je zásadní rozdíl v tom, že iPhone nabízí jako druhý foťák ultraširokáč namísto 2× přiblížení, jinak jde o velmi podobné telefony. Své má co říct stále skvělý Samsung Galaxy S10, který aktuálně dostává upgrade na Android 10. Za zmínku určitě stojí i Huawei P30 Pro, ale uvažovat můžete i o Pixelu 3, který je bohužel konkurence nejsilnější. Apple iPhone 11 64GB katalog |recenze rozměry a hmotnost: 151 × 76 × 8,3 mm, 194 g

displej: 6,1", kapacitní IPS LCD, 828 × 1 792, 324 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: Lightning, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 4 096 MB, baterie: 3 110 mAh

procesor: Apple A13 Bionic (2× Lightning, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Apple iOS 13

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost 2/6

výhodnost ?

žádanost cena: až Samsung Galaxy S10 128GB Beyond1 katalog |preview rozměry a hmotnost: 150 × 70 × 7,8 mm, 157 g

displej: 6,1", kapacitní Dynamic AMOLED, 3 040 × 1 440, 551 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 8 192 MB, baterie: 3 400 mAh

procesor: Samsung Exynos 9820 (2× Exynos M4, 3 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 16MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost 5/6

výhodnost ?

žádanost cena: až Huawei P30 Pro 128GB katalog |recenze rozměry a hmotnost: 158 × 73 × 8,4 mm, 192 g

displej: 6,5", kapacitní OLED, 1 080 × 2 340, 396 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (1400|600 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 4 200 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 980 (8× Cortex-A76, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 40MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost 2/6

výhodnost ?

žádanost cena: až Google Pixel 3 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 146 × 68 × 7,9 mm, 148 g

displej: 5,5", kapacitní OLED, 1 080 × 2 160, 439 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (1024|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 4 096 MB, baterie: 2 915 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (4× Cortex-A75, 3 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 70 %

vybavenost 2,3/6

