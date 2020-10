RECENZE: Hodinky Fitbit Sense změří i co o sobě nevíte

Plusy Maximální výbava senzorů

Příjemná výdrž Minusy Zatím nefunkční reproduktor

Pokročilé měření jen v noci

Teplota měřená jen relativně ? 7 /10 Hodnocení

redakce

Hodinky Fitbit Sense jsou tak trochu unikátním zařízením. Fitbit do nich nacpal obrovské množství senzorů a další výbavy, přitom ale zatím není úplně vše tak použitelné, jak bychom chtěli. Kupujete si tedy více příslib věcí budoucích, než funkčně vybavené chytré hodinky.

Současně s hodinkami Sense se představily i hodinky Versa 3, které za nižší cenu nabídnou méně senzorů, ale v mnoha ohledech zcela stejný uživatelský zážitek. Musíte se tedy rozhodnout, zda si připlatíte za teprve v budoucnu dostupnou funkčnost, nebo se spokojíte s nyní dostupným základem.

Fitbit Sense Výbava: snímač tepu, snímač pro EKG, gyroskop, barometr, tříosý akcelerometr, kožní teploměr, snímač světla, GPS+Glonass ● vodotěsnost 5 ATM ● komunikace: Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n ● NFC platby Fitbit Pay ● mikrofon, reproduktor (zatím neaktivní) ● Výdrž 6 dní bez trvale zapnutého displeje, 12 hodin s trvale zapnutou GPS ● displej: AMOLED, 1,58", 336×336 ● rozměry: 40,5 × 40,5 × 12,4 mm cena: 9 190 Kč



Hodinky na ruce sedí příjemně a neruší. Nabíječka s magnetickým konektorem je výrazně lepší jak dřívější nacvakávací kolíbky

Fitbit Sense a Versa 3 sdílí nové vnější provedení. Navazují na zaoblený čtverec hodinek Versa 2, ale zlepšují design. Mnohem lepší je nyní nabíjení magneticky držícím adaptérem, který sám přiskočí ke spodní straně. Změnilo se i provedení pásků, které nyní snáze vyměníte, ale už si nemůžete jen tak koupit nějaké obyčejné v hodinářství. Používá se vlastní upevnění Fitbitu a nabídka pásků tak bude ze začátku užší.

​

Ač jde o nejdražší hodinky Fitbitu, pásek dostanete jen silikonový. Pásek snadno vyměníte, ale není už univerzální hodinkový jako dřív

Na hodinkách také zcela zmizela boční tlačítka. Pouze na levé straně je jen naznačená prohlubeň, která při stisku zavibruje hodinkami. Nic se tedy nepromačkává, ale o haptickou odezvu úplně nepřijdete. Funguje to podobně jako na stisk citlivé aktivní boky telefonů HTC a Google Pixel. Několik různých otvorů a mřížek pak naznačuje, že hodinky Sense mají nejen mikrofony, ale také reproduktor. Zatím ale reproduktor aktivní není, nelze jej použít při volání nebo buzení.

Fitbit připravuje podporu Google Assistenta s hlasovou odezvou, ale zatím to není k dispozici. Funguje zatím Amazon Alexa, která umí mluvené odpovědi zobrazit formou textu. Mikrofon využijete zatím jen u Alexy pro pokládání dotazů, nefunguje třeba diktování odpovědi na mail.



Tlačítko na boku je jen naznačené, „stisk“ indikuje vibrace. Na boku jsou mikrofony a mřížka reproduktoru, zatím jej ale Fitbit nezapnul

Zůstává OLED displej s nyní více zaoblenými okraji. Rozlišení 336 × 336 je na úhlopříčce dostatečně jemné, aby vás nerušila nějaká zubatost na hranách písmenek, toto maximální rozlišení je ale jen uprostřed displeje s tvarem někde na pomezí mezi čtvercem a kruhem. Displej kryje Gorilla Glass 3 a byť má displej docela výrazné zhruba 4mm rámečky, díky OLED a provedení uživatelského rozhraní to zásadně nevadí.



OLED displej vypadá skvěle i na slunci,

velké rámečky a zaoblení zdatně maskuje grafikou prostředí

Maximální výbava senzorů

Fitbit Sense a Versa 3 nabízejí akcelerometr a gyroskop pro detekci pohybu, tlakoměr pro počítání nastoupaných pater, GPS, snímač srdečního tepu, NFC pro platby a komunikují přes Bluetooth a Wi-Fi. Fitbit Sense k tomu navíc přidává teploměr, EKG a měření okysličení krve. Z těch jindy používaných chybí kompas.

Pro základní monitorování cvičení bohatě stačí základní výbava Versa 3, bonusová výbava Fitbit Sense má v budoucnu šanci zlepšit monitorování hrozících zdravotních problémů.

Zdrojem největšího zklamání z hodinek Fitbit Sense jsou přehnaná očekávání od velké nabídky senzorů ve stylu „Když to má toto, tak to bude nejspíš měřit takto“. Zatím se totiž senzory využívají jen velmi opatrně.

Okysličení krve, které lze na jiných hodinkách spustit dle potřeby, se tady měří jen automaticky během spánku a na hodinkách ho uvidíte jen v případě, kdy si nainstalujete jeden konkrétní ciferník od Fitbitu a necháte ho běžet přes noc. Teploměr neměří konkrétní absolutní hodnotu, ale jen odchylku od běžné teploty během spánku. Nedostanete tedy během dne automatické upozornění na vyšší teplotu nebo horší okysličení krve, nemůžete si tyto hodnoty ani průběžně kontrolovat, když vás jímá nějaké podezření. Dostanete je jen druhý den ráno po vyspání. Asi to časem spraví dodatečné aplikace, zatím ale v obchodě Fitbitu s aplikacemi takové chybí.



Před prvním měřením EKG musíte projít průvodcem,

pak stačí chytnout hodinky dvěma prsty

Teprve na začátku října dostaly hodinky podporu pro EKG a naštěstí Česká republika je v první vlně podporovaných zemí. Měření spočívá ve spuštění aplikace a chycení hodinek za protilehlé rohy. Po půl minutě měření se vyhodnotí vaše EKG a dozvíte se, zda je vše v pohodě. Naměřené EKG pak můžete v aplikaci exportovat do PDF pro vašeho doktora.

​

Dostaňte stress pod kontrolu s dvouminutovým měřením v klidu

Další využitím EKG senzoru je průvodce proti stresu. Druhou rukou přikryjete hodinky na ruce, počkáte v klidu dvě minuty a vyhodnotí se počet „stresových událostí“ a změna tepu. Reálně se nic hodnotného nedozvíte, ale sedět dvě minuty v klidu bez hnutí určitě sníží míru vašeho stresu (pokud tedy zrovna nepřistáváte s letadlem).

Jako chytré hodinky pro každý den

Od hodinek Versa a Versa 2 se zásadně nezměnil uživatelský zážitek. Můžete si vybírat ze záplavy různých ciferníků včetně těch placených, doinstalujete si podobně i doplňkové aplikace a hodinky zobrazují došlé notifikace s možností reakce, například poslání předpřipravené odpovědi na SMS.

Hodinky Fitbit jsou známé delší výdrží a to platí i tady. S úspornou podobou ciferníku na trvale rozsvíceném displeji vydrží zhruba tři dny. S vypínaným displejem, který probudíte jen tlačítkem nebo pohybem zápěstí, slibují výdrž něco přes pět dní. Stačí přitom zhruba patnáct minut nabíjení, aby bezpečně vydržely celý den. Plně se nabijí za přibližně 40 minut.



Ovládání hudby na telefonu, předpověď počasí a NFC placení pomocí Fitbit Pay

Fitbit Sense můžete využít pro ovládání hudby na telefonu, ale nemůžete si nahrát vlastní hudbu do hodinek. Podporovaný je pouze placený Deezer, ze kterého si můžete playlisty stáhnout do hodinek, nemůžete si ale nahrát vlastní skladby v MP3 nebo stáhnout Spotify playlist. Dřív, byť hodně komplikovaně, to šlo, u nových hodinek Versa 3 a Sense to ale zmizelo.



Upozornění na e-mail zobrazí jen začátek předmětu a odesílatele, velikost písma nezměníte

Zatím nefunguje reproduktor, byť jej Fitbit slibuje pro volání a Google asistenta. Volání tedy spočívá v přijetí hovoru a vyřízení hovoru přes telefon nebo k němu připojená sluchátka. Hodinkám zatím plná funkčnost hovorů chybí.

Jako sportovní měřič pro zdravý život

Mezi různými značkami chytrých hodinek a náramků se Fitbit specializuje především na zlepšování kondice a kvality života. Nepřipojíte tedy k němu snímače kadence nebo hruďák pro přesnější měření tepu. Cílem nejsou podrobné statistiky pro výkonnostní trénink. Spíše dostanete čtyři hvězdičky a barevný odznáček za splnění kroků či minut ve vyšší tepové frekvenci. Naměřené hodnoty tu slouží hlavně pro motivaci k dalšímu zlepšování a pro porovnávání se s kamarády.



Denní přehled plnění cílů, které si sami nastavíte

Přístup ke kompletní statistice a především trendům v průběhu času je bohužel možný jen s předplatným Fitbit Premium. Přímo s hodinkami dostanete půlroční předplatné zdarma, ale každý další měsíc stojí 270 Kč. Jen potom získáte třeba zdravotní zprávy ke zjištění tendencí v rámci vašeho zdraví, podrobnější personalizované denní přehledy, analýzy zvládání stresu a další.

Abyste tedy plně využili všech možností, které hodinky Fitbit Sense nabídnou za 8,8 tisíce korun, budete si muset po půlroce započítat i 270 Kč měsíčně za přístup ke kompletní analýze dat.

​

Fitbit Premium vám zpřístupní podrobnější statistiky a trendy

Zaměření na holistický přístup ke zdraví a spojování dat z více senzorů do podoby nějakého snadno viditelného čísla mi rozhodně nevadí. Spíš to, co v této cestě zatím chybí. Hodinky nemají senzor pádu s automatickým přivoláním pomoci. Dokáží upozornit jen na příliš vysoký nebo příliš nízký tep, ale nevarují při změně okysličení krve nebo podezřelé změně teploty. Automatické měření pak probíhá jen v noci během spánku, ne během dne v průběhu běžných aktivit.

Fitbit Sense nebo Fitbit Versa?

Aktuální nabídka hodinek Fitbit na našem trhu sahá od hodinek Versa první generace po letošní třetí generaci. Upřímně Fitbit Versa 2 s cenou pod čtyři tisíce korun pořád dokáží nabídnout stejnou výdrž a nechybí jim základní funkčnost pro měření sportovních aktivit a běžný život s chytrými hodinkami. Letošní Versa 3 mají hlavně lepší nabíjení a zabudovanou GPS, ale to navýšení ceny o 2,4 tisíce na nich není moc vidět.

Hodinky Fitbit Sense za 9 190 korun s plnou palbou senzorů jsou už pak jasným symbolem důvěry do budoucna. Hardware toho dokáže změřit spoustu, ale Fitbit zatím spíše sbírá vaše data pro budoucí rozšíření funkčnosti. Tomu nasvědčuje plné měření jen v noci při spánku, kdy kolísání naměřených hodnot nebude tolik zasahovat do měření. Hodinky mohou v klidu měřit opakovaně bez otravných výzev ke klidu a postupně se učit. Spíše si tedy kupujete budoucí hodinky, které Fitbit někdy časem dodělá.

Už před rokem se ale novým majitelem Fitbitu stal Google a zatím probíhá schvalování u antimonopolních úřadů. Budoucnost platformy Fitbitu je tedy zahalena nejistotou, jak moc Google nechá jet Fitbit samostatně a zda jej nebude začleňovat do svého Google Fit. Fitbit Sense samozřejmě ještě nějakou funkčnost dostanou, hlavně ten zatím nevyužitý reproduktor vypadá ostudně, ale výhled na dva a více roků dopředu není úplně křišťálově čirý.