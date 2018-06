RECENZE: Honor 10 drtí konkurenci nejen duhovými odlesky, ale i výbavou a cenou

Honoru 10 se daří zapůsobit hned prvním dojmem. Pokud totiž sáhnete po provedení Phantom Blue, Phantom Green nebo Glacier Grey, budou záda při naklánění a různém druhu osvětlení nabízet barevné přechody do fialové či modré. Černá barva má také svoje kouzlo, ale již bez odlesků. Vzhledem k tomu, že Honor 10 testuji ihned po Huawei P20, připadal jsem si, jak kdybych v ruce držel na chlup stejný telefon. Rozdílů je opravdu minimum, a to je pro Honor 10 vlastně dobře.

Duhově barevná zadní strana je narušena stříbrnými údaji o modelu a recyklaci, což je škoda, Huawei P20 použil méně výraznou barvu a nepozorné oko si ani nevšimlo. V horní části najdeme vystouplou dvojici čoček fotoaparátů, vedle jednodiodový LED blesk a ještě více vpravo potom nápis AI camera odkazující na umělou inteligenci ve fotoaparátu, avšak chybí zde otvory pro laserové ostření a prediktivní autofocus. Modul fotoaparátu vystupuje asi o 2 mm nad rovinu zad přístroje, ale k tíži to Honoru nepřičítáme, má to tak skoro každý. Pod zády má svoje místo NFC anténa, naopak chybí bezdrátové dobíjení.

Duhová záda se povedla. I Honor 10 se nese na moderní vlně displejů, které se snaží o minimalizaci rámečku a reproduktor a senzory umisťují do výřezu uprostřed horní části displeje. Oproti Huawei P20 je tu ale rámeček po obvodu značně tlustší a spíše připomíná odlehčený P20 Lite. Honor 10 je unibody smartphone se skleněnými zády a kovovým rámem, který po obvodu dělí čtyři plastové předěly. Do těla lícují zcela bezchybně, jen je jejich modrá barva dost jiná, než zbytek telefonu. Po konstrukční stránce je telefon zcela bez chyb a oproti Huawei P20 mu chybí alespoň základní stupeň odolnosti.

Položka Obrazovka je v nastavení zcela totožná, jako jediný bonus navíc oproti Huawei P20 je zde možnost zapnout sledování obličeje za účelem vylepšeného automatického otáčení displeje. Očekával jsem například otočení displeje na šířku i při orientaci telefonu na výšku pokud budu třeba ležet a koukat na displej z boku, ale takto to nefunguje a význam funkce je mi utajen. Honor k systémovému nastavení přidává možnost zvolit aplikace v menu nebo na plochách, dále regulovat, zda bude výřez v displeji černě podbarven po obou stranách, nebo bude tapeta dotažena do fyzických krajů displeje.

Hardware

To nejlepší od Huawei má i Honor. Honor 10 je poháněn stejným chipsetem, jako například Huawei P20 nebo P20 Pro. Jedná se o Kirin 970, nejlepší chipset samostatné výroby Huawei, který nabízí osm jader s taktem 4× 2,36 GHz a 4× 1,8 GHz, k tomu přidává 4 GB operační paměti a 64/128 GB vnitřního úložiště (dvě paměťové varianty, dvě cenovky), které nelze dále rozšířit. Není zde nic, co by vás zpomalovalo, kde by se Honor 10 zadýchával a co by mu dělalo problémy. Přítomnost takového chipsetu ve smartphonu za deset tisíc korun je poměrně zásadní plus, které budou potenciální zájemci určitě brát v potaz.

Výsledky benchmarku AnTuTu v7.0.9: celkové skóre: 204 579

CPU: 69 420

GPU: 76 436

UX: 44 963

MEM: 13 760

Nepřítomností slotu na microSD kartu i dalšími parametry se jedná v podstatě o Huawei P20. Stejnou operační paměť a úložiště (v dražší verzi) doplňuje baterie s kapacitou 3400 mAh, která dokáže telefon udržet v činnosti zhruba jeden a půl dne na jedno nabití. Dobíjení z nuly na sto zabere přibližně hodinu a čtyřicet minut, což je o 10 minut déle, než u Huaweie P20. Při zapnutí spořících režimů, případně trvalého snížení rozlišení displeje se výdrž může prodloužit daleko za dva dny na jedno nabití.



Systémových prostředků má Honor 10 více než dost, chipset Kirin 970 ze smartphonů o tisíce dražších zaručuje absolutní plynulost.

AnTuTu Battery Test: celkové skóre: 9 343

Z hlediska konektivity si Honor 10 bohužel nese to, co bylo vytýkáno i Huawei P20. Wi-Fi je přítomna ve standardech a/b/g/n/ac, Bluetooth bohužel jen ve verzi 4.2, na palubě je NFC, LTE, GPS, GLONASS i BeiDou, nedostalo se na FM rádio a bezdrátové dobíjení (i když to bývá výsadou spíše dražších modelů a nemá ho ani Huawei P20). Paradoxně navíc oproti Huawei P20 nabídne Honor 10 infraport a také si zachovává 3,5 mm Jack. Ze senzorů je dle výrobce přítomen akcelerometr, senzor přiblížení a senzor okolního světla, čtečka otisků prstů, gyroskop, kompas a Hallův senzor.