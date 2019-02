RECENZE: Honor 10 Lite — nemusí zářit, hlavně když se třpytí

Zajímavé však je, že stejně jako loni, i letos pokračuje bratrská bitva mezi Honorem a Huawei. Testovaný Honor 10 Lite jde do krvavého souboje s Huawei P Smart (2019) . Výbava je prakticky totožná, jen oba letos šetří na materiálech, přestože nepatrně podražily. Hlavním rozdílem design.

Čelní straně dominuje velký, zabírající více než 90% čelní plochy, s tenkými rámečky po třech stranách telefonu. Pouze spodní bradička zůstala o něco širší, což Honor využil k umístění notifikační diody, čidla jasu a proximity senzoru. Sluchátko se pak vměstnalo do tenkého horního rámečku. Líbí se mi, že Honor nešel cestou výrazných výřezů v displeji, ale zvolil raději konzervativní kapkový výřez pro selfie kamerku.

Plast je ale mnohem měkčí, takže už po několika dnech používání na telefonu můžete spatřit vlasové škrábance. I to je jeden z důvodů, proč Honor k telefonu přibaluje silikonový kryt, za což zaslouží pochvalu. Ani k samotné konstrukci telefonu nelze mít žádná výhrady. Tělo je pevné, nikde nic nevrže a vše je dobře slícované.

Září barvami, trpí materiály. Honor 10 Lite jde s designem osvědčenou cestou, kterou mu prošlapaly předchozí modely. Tedy třpytivý design a gradientní barevný efekt na zádech. Bohužel v případě Honor 10 Lite zůstávají pozadu materiály. Telefon je totiž kompletně plastový, ačkoliv se to výrobce snaží zakrýt. Lesklý rám totiž evokuje kov a lesklá záda se snaží, co nejvíce přiblížit sklu.

Myslelo se dokonce i na estetické funkce jako je skrytí výřezu. Pokud vám kapkový “notch” nesvědčí, můžete si celou horní lištu zabarvit do černé, čímž jej dokonale zamaskujete. Všechny důležité informace jako je název operátora, stav baterie, připojení k Wi-Fi a další zde přitom zůstanou, takže vám narozdíl od konkurenčních řešení nezmenší zobrazovací plochu.

Panel má ve výchozím stavu poměrně živé barvy, takže obsah působí více atraktivně. Naladěn je spíše do teplých tónů. Teplotu a sytost barev si však můžete široce přizpůsobit nastavení. Skvělé jsou samozřejmě i pozorovací úhly a skvělá čitelnost za slunci a za tmy, což je dáno dostatečně vysokým maximálním a nízkým minimálním jasem. Nechybí zde ani režim komfortní čtení, který má sloužit k filtrování modrého světla. Nastavit přitom jde i automaticky dle časového harmonogramu.

Hardware

Spousta výkonu, málo muziky. Uvnitř telefonu tepe osmijádrový procesor HiSilicon Kirin 710 s taktem 2,2 GHz. Po ruce mu jsou 3 GB operační paměti. Přestože tedy telefon spadá tabulkově do střední třídy, nemusíte mít o výkon strach. Spouštění či přepínání aplikací je rychlé, a telefon si hravě poradí s většinou her. Použitá grafika Mali-G51 podporuje tzv. GPU turbo, které u podporovaných her dovolí vytáhnou ze zařízení ještě vyšší výkon.

Testovaná verze obsahovala 64GB vnitřní úložiště, přičemž uživatelsky dostupných bylo cca 53. Pokud jste nenároční a chcete ušetřit, dá se sehnat i verze s polovičním úložištěm. V obou případech je možné rozšíření paměťovou kartou o dalších 512 GB. Pochválit zde musím i rychlost úložiště, které trumfuje často i dvojnásobně draží telefony.

Výkon - AnTuTu 7.1.4 Celkové skóre: 130 291 bodů CPU: 56 960 bodů GPU: 27 768 bodů UX: 35 075 bodů MEM: 10 448 bodů (RAM: 2 753 , ROM: 7 735 bodů)



Telefon samozřejmě podporuje všechny nutné LTE frekvence a nechybí ani Bluetooth 4.2 nebo Wi-Fi standardu 802.11 a/b/g/n/ac. Jen je škoda, že neoperuje v pásmu 5 GHz. Nechybí zde ani NFC, či FM rádio. Z drátové konektivity chválím přítomnost 3,5mm jack, ale na druhou stranu nechápu proč se Honor 10 Lite stále drží starého micro-USB konektoru.

Rychlost úložiště - AndroBench: Sekvenční čtení: 276,82 MB/s

276,82 MB/s Sekvenční zápis: 188,14 MB/s

188,14 MB/s Náhodné čtení: 42,52 MB/s (10 887,67 IOPS)

42,52 MB/s (10 887,67 IOPS) Náhodný zápis: 70,95 MB/s (18 163,98 IOPS)

Ze senzorové výbavy samozřejmě nechybí elektronický kompas či rychlá čtečka otisků prstů. Odemknutí telefonu je však možné i skenem obličeje pomocí čelní kamerky, ovšem počítejte, že s nedostatkem světla jeho spolehlivost značně klesá. Samozřejmostí je zde také podpora polohových služeb GPS a Glonass, ovšem alespoň v mém případě jsem se někdy setkal s pomalejší fixací polohy.

Uvnitř přístroje se nachází také 3 400mAh baterie, která zajistí dvoudenní výdrž při běžném používání. To v mém případě znamená několik minut hovorů, desítky minut poslechu hudby přes bezdrátová sluchátka, prohlížení sociálních sítí a chatovaní v messengeru a podobně. To vše s automatickým jasem, zapnutými daty a Wi-Fi. Telefon však zabodoval i v simulovaném testu výdrže. Nabití z nuly do plného stavu přitom trvá necelé 2 hodiny.

Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 7 hodin 18 minuty

7 hodin 18 minuty Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas): ​ 13 hodin 2 minuty

​ 13 hodin 2 minuty Doba nabíjení (0 - 100%): 1 hodina 56 minut

Kde však telefon selhává na plné čáře je zvuk. Použitý repráček má rezervy jak v maximální hlasitosti, tak hlavně v samotném projevu. Zvuk působí zastřeně až plastově, postrádá basy a zuby si vyláme prakticky na každém stylu hudby. Při vyšší hlasitosti je slyšet enormní množství šumu a zvuk hodně tahá za uši. Dokonce si troufnu říci, že jde o jeden z nejhroších repráčků za poslední měsíce testování. Pro poslech hudby tedy radši využijte sluchátka.