RECENZE: Honor 10X Lite – velká baterie a rychlé dobíjení svět nespasí

Zadní straně dominuje v levém horním rohu umístěný obří fotomodul, který vystupuje zhruba jeden milimetr nad rovinu zad. Najdeme v něm čtveřici čoček fotoaparátu, LED diodu a údaj o rozlišení hlavního snímače a přítomnosti AI na palubě. Zhruba uprostřed zad se nachází NFC anténa, kterou kvůli absenci GMS nelze použít k bezkontaktnímu placení, ale alespoň k párování příslušenství, práci s NFC tagy nebo třeba interaktivními výstavami či prohlídkami poslouží. U spodní strany potom najdeme logo výrobce a přímo do zadního krytu vyryté informace o modelu, výrobci a recyklaci, což, nezlobte se na mě, působí, jak kdyby to vyškrábal nějaký učeň jehlou. Tohle se opravdu nepovedlo.

Displej na čelní straně zabírá 90,3 % plochy čelní strany, rámečky jsou sice trochu širší, ale nic, co by nebylo v nižší třídě standardem. Selfie kamerka je v průstřelu uprostřed, displej je ničím nerušený a s folií aplikovanou z výroby, chválíme! Hovorový reproduktor se nachází nad displejem, potřebné senzory jsou zde přítomny také a jejich umístění napovídá skoro nepovšimnutelný výkus v ochranné folii. Notifikační diodu bychom zde hledali marně.

Je to macek. Honor 10X Lite je telefon postavený okolo baterie. Alespoň tak na mě působí veškeré propagační materiály, webová prezentace atd. A protože baterie s kapacitou 5 000 mAh není úplně malá a lehká, jedná se o kus telefonu. Do svojí velké ruky ho uchopím bez problémů, ale pro malé ruce nebude. Celoplastová konstrukce je bytelná, dobře slícovaná a bez pazvuků, ale zadní strana se hodně jednoduše škrábe. Na lesklé černé je to obzvláště vidět, zelená varianta s odlesky bude neduhy skrývat lépe. Rámeček je taktéž plastový, ale matný a mnohem méně klouzavý.

Obřích 6,67". Extrémní u Honoru 10X Lite není jen baterie, ale také displej. Použitý zobrazovací panel technologie IPS má úhlopříčku 6,67" při Full HD+ rozlišení, což znamená 1080 × 2400 obrazových bodů a výslednou jemnost 395 PPI. Zobrazení displeje je naprosto v pořádku, hodnota minimálního i maximálního jasu taktéž, čitelnost na slunci by mohla být lepší, ale na tom může mít svůj podíl aplikovaná folie. Pozorovací úhly jsou příkladné a barvy jsou hodně realistické. Komu by to i tak přišlo moc, může si v nastavení zapnout „normální“ režim barev, z výroby totiž Honor nastavil hodnotu „živý“. Upravit si lze také nastavení teploty barev zcela dle svého.

Hardware

Baterie hraje prim. Jak jsem psal už výše, z celkové komunikace značky, produktového videa či stránek výrobce je patrné, že se Honor 10X Lite má dostat do podvědomí veřejnosti jako telefon s dlouhou výdrží a rychlým dobíjením. V reálu tomu není jinak, dvoudenní výdrž je zde zlatým standardem a nabíjení přiloženým adaptérem zabere z nuly na sto necelou hodinu a půl. Zde je potřeba výrobce znovu pochválit. Nejen, že do nižší třídy přináší velkou baterii a rychlé dobíjení, ale potřebný adaptér je přímo v balení, ne jak u jiných značek, že adaptér pro rychlé dobíjení musíte kupovat zvlášť nebo že v balení není vůbec žádný.



Baterie je opravdu držák a ani s vnitřní pamětí to není zlé.

Hnacím ústrojím Honoru 10X Lite je chipset Kirin 710A vlastní výroby, což je 14nm procesem vyrobené osmijádro v sestavě 4× 1,7 GHz + 4× 2 GHz s grafickým akcelerátorem ARM Mali-G51 MP4. Operační paměť má hodnotu 4 GB a i když se papírově nejedná o nějaký extra výkon, pro chod telefonu by měl být dostatečný. Měl píšu proto, že telefon je hodně uloudaný a často se na různé věci čeká. Ťuknete na ikonu a aplikace se otevře za pět vteřin, z fotoaparátu chcete přejít do galerie a opět to trvá, odemknete telefon otiskem, zobrazí se tapeta a ikony a widgety naskočí až po chvíli atd. Ne vždy, ale děje se to dost často na to, aby vám to začalo vadit.

Výsledky benchmarku AnTuTu v8.5.0: celkové skóre: 160 163 bodů

CPU: 63 061

GPU: 26 464

MEM: 36101

UX: 34 537

Kapacita vnitřního úložiště je 128 GB, z nichž je pro uživatele dostupných lehce přes 110 GB. Pokud by vám to bylo málo, dle informací výrobce si telefon poradí s microSD kartou až do velikosti 512 GB. Z hlediska konektivity je zde zastoupena Wi-Fi standardů b/g/n, Bluetooth ve verzi 5.0, NFC, podpora pro GPS, GLONASS a BeiDou. Nechybí FM rádio, ale budete potřebovat vlastní sluchátka, v balení žádná nejsou. Podle aplikace AnTuTu zde najdeme akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení a okolního osvětlení a elektronický kompas.