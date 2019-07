RECENZE: Honor 20 – když politika vtrhne do technologií

Plusy Hezký design

Honor se znovu pouští do boje agresivní cenou, a přitom si zachovává spoustu technických vychytávek z mnohem dražších telefonů. Tentokrát má ale cestu o něco složitější. Stále aktuální pře mezi Huawei a USA, u které se nějaké rozuzlení dá jen věštit, má vliv také na značku Honor. Už jsem to psal mockrát, ale pro zopakování: přestože Honor vystupuje jako samostatná firma, své spojení s Huawei nezapře. Název mateřské firmy najdete na nabíječce, na zádech telefonu i v softwaru. Veškeré těžkosti, které na Huawei dopadaly a dopadají, se bezezbytku týkají i značky Honor. Honor 20 vstupuje na globální trh. Známe jeho evropskou cenu Představení Honoru 20 a vyššího modelu Honoru 20 Pro přišlo bohužel přesně v době, kdy Američané dali Huawei na černou listinu a americké firmy nesměly Huawei (potažmo Honoru) dodávat technologie. Nicméně na již certifikované modely by to nemělo mít vliv. Honor 20 tento termín dle všeho stihl, Honor 20 Pro dostal razítko až dodatečně. Na prodej modelu Pro tak budeme muset ještě počkat a i Honor 20 nabral dost velké zpoždění. Dlouhé čekání firma kompenzuje velmi lákavou cenou u předobjednávky, která činí 9 990 Kč. Je možné, že finální prodejní cena půjde ještě nahoru. V Německu se telefon prodává za oznámenou evropskou cenu 499,90 €, v hrubém přepočtu tedy asi 12 500 Kč. Každý telefon Honor má předobraz u telefonu Huawei a ani tady tomu není jinak. Honor 20 je takový nevlastní brácha Huawei P30 a analogicky se dá rozklíčovat příbuznost také u modelů s přídomkem Pro. Rozdíl mezi Honorem 20 a Huawei jsou tisíce korun, které musí být někde znát a musí být někde vidět. Naštěstí nejsou ale úsporná opatření nikterak drastická.

Design Prst přiložte prosím na pravý bok. Ta již zmiňovaná příbuznost je znát i na designu: v jednoduchosti jsou to dvě skla a mezi nimi kovový rám. Tedy klasika, na kterou jsem si od Honoru / Huawei už zvykl. Je celkem bez překvapení, že telefon mířící do vyšší střední třídy je perfektně zpracovaný a slícovaný, že nikde nic nevrže a všechno je pevné. Spíš by mě zarazilo, kdyby tomu bylo jinak. Ale několik změn proti předloze se tu přeci jen událo.

Trojice čoček je jeden z hlavních poznávacích znaků, které dává Honor hodně na odiv. Příbuznost s řadou Huawei P30 netřeba zpochybňovat. Zbytečně tu budete hledat nějaký výřez, zákus nebo něco podobného. V Honoru sáhli po díře v displeji, podobně jako u modelu Honor View 20. Mě osobně přijde výřez trochu sympatičtější, protože je uprostřed displeje a v zásadě mě neruší při používání telefonu. Díra v displeji možná působí více minimalisticky, ale mně připadá, jako by tam bylo něco navíc. Posouzení už nechávám na vás, bude to hlavně o zvyku.

Záda jsou tentokrát vyřešena zase trochu jinak. Při správném nasvícení si všimnete prostředního světlého pruhu, které mění své odlesky podle dopadajícího světla. V reálu to to působí nečekaně decentně a telefon na sebe nestrhává tolik pozornosti. Přední krycí sklo má lehce zaoblené kraje, které lícují s kovovým rámem, a na ten zase lícuje zadní sklo, opět s lehce zaoblenými kraji. Celek působí jako oblázek; hladký, hezký, ale bohužel také klouzavý. Na zádech najdete hned čtveřici snímačů, přičemž tři jsou společně s bleskem v bloku a společně vystupují nad úroveň zad tolik, že se telefon nedá při položení na stůl používat. Trochu škoda je, že i Honor vypustil 3,5mm jack, takže jediný port, který na telefonu najdete, je USB-C. Naštěstí je součástí balení také redukce, takže můžete použít svá oblíbená sluchátka, k telefonu totiž žádná nedostanete.

Čtečka otisků prstů našla své místo v zapínacím tlačítku, což je dle mě výborné rozhodnutí. Škoda ale, že výrobce rezignoval na 3,5mm jack a podporu microSD karet. Honor 20 používá jediný hlasitý reproduktor a svůj výstup má na spodní straně. Repráček hraje sice nahlas, ale zvuk je značně plastový a nepříliš muzikální. Co možná někoho potěší, je IrDA port, kterým se dá ovládat třeba televize. Líbí se mi docela velké zapínací tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů, které se dá krásně nahmatat i poslepu, ale ta titěrná regulace hlasitosti mi k tomu nepasuje. Poslední, co stojí za zmínku, je šuplík na karty, který má pozice jen na dvě nanoSIM. Nepodporování microSD karet u 128GB úložiště až tolik nemrzí.

Displej Žádný OLED a vlevo nahoře je díra. Honor používá „jen“ IPS panel, což je jeden z důsledků cenových ústupků, který má také za příčinu to, že pod displej už nebylo možné dát čtečku otisků prstů. Na boku telefonu je ale úplně v pohodě. Musí se nechat, že i v Honoru umí panel naladit. Barevné odchylky jsou příjemně nízké, čitelnost na slunci je vynikající a celkově se na displej moc hezky dívá. OLED panel by ale telefonu slušel mnohem více, asi by měl i lepší gammu a dalo by se hezky blbnout se schováváním čočky do černé tapety, což u IPS moc nejde.

Na díru v displeji si budete muset zvyknout. Občas se na místo kamery přimotá nějaký ovládací prvek, s kterým pak už nic neuděláte. Stejně tak se obtížně kamera schovává do tmavé tapety, protože IPS panel neumí tak dobře podat černou. Rozlišení 2 340 × 1 080 px na úhlopříčce 6,26" znamená finální jemnost 412 ppi. Na co si budete muset zvyknout, je průstřel: při sledování videa na celou obrazovku ruší, občas se vám přímo do místa kamery připlete nějaký ovládací prvek ze hry, který pak nejde zmáčknout, ale to je minimum případů, jde opravdu hlavně o zvyk při pohledu na černou díru na levém horním rohu. Není to sice nic omezujícího, ale je to neobvyklé. Naměřené parametry displeje: minimální a maximální jas: 1/398 cd/m 2

1/398 cd/m gamma: 1,79

1,79 průměrná a maximální barevná odchylka (ΔE): 2,51/4,29 Stran nastavení máte k dispozici klasické možnosti: noční režim, kdy se posune bílá barva do žluta a omezí se produkce modrého světla. A pak samozřejmě i drobné ladění barev, do kterého se stejně asi nepustíte. Regulace jasu funguje rychle a spolehlivě, takže celkově nemám k displeji žádnou zásadní připomínku. Vzhledem k ceně a směřování zařízení se takovéto výsledky u panelu daly očekávat.

Hardware Hromada výkonu, ale bez podpory microSD. Celkem bez překvapení najdete v telefonu procesor HiSilicon Kirin 980, který tepe třeba i v Huawei P30 Pro, Honor 20 View atd. Z pohledu výkonů v AnTuTu už nejde o absolutní špičku, ale pořád je to velmi výkonný procesor. Problematiku bych spíš otočil: „Dokážete procesor využít naplno?“ A dovolím si odpovědět za vás, že asi nevyužijete. Jestli máte telefon 350, 300 nebo 260 tisíc bodů v AnTuTu, je z uživatelského hlediska těžko rozpoznatelné. Ano v renderování 4K videa bude výkon znát, ale při běžné práci a hraní Asphalt 9: Legends to poznáte těžko. Výkon - AnTuTu 7.2.2 Celkové skóre: 266 367 bodů CPU: 100 367 bodů GPU: 93 168 bodů UX: 60 715 bodů MEM: 12 117 bodů

Honor 20 se bude nabízet v jedné kombinaci úložišť: 6 GB RAM a 128 GB pro uživatele. V podobnou porcí RAM si vystačí i P30 Pro, takže tady asi není třeba hledat nějakou záludnost, nicméně 128 GB úložiště bez možnosti rozšíření microSD kartou už nemusí být pro každého výhra. Drtivé většině bude těch 116 GB, která máte finálně k dispozici stačit, ale mohou se najít jedinci, kterým to bude málo a ti musí ne nerozšiřitelnost myslet. Telefon si přirozeně poradí se všemi moderními bezdrátovými standardy: zvládá LTE, Bluetooth 5.0 i NFC. U navigace se můžete spolehnout na GPS, GLONASS a BeiDou a navíc je tu také IrDA port pro ovládání televize. FM rádio budete u telefonu hledat marně. Výdrž baterie: Přehrávání Full HD videa, maximální jas: 8:53 h

8:53 h Obnovení web stránky každých 15 s, poloviční jas: ​ 30:24 h

​ 30:24 h Nabíjení z 15 na 90%: 0:57 h Baterie s kapacitou 3 750 mAh celkem v pohodě zvládne obsluhovat telefon dva dny. Počítat můžete se 22,5W nabíječkou, díky které je nabíjení dostatečně rychlé. Drobným omezením je absence Qi nabíjení, které si pro sebe nechává Huawei a dává jej jen do svých vyšších modelů. Jinak Honoru 20 v zásadě nic nechybí.

Software Magic UI; nový název, známý software. Vizuální podobnost s EMUI od Huawei není nijak náhodná. Honor své prostřední u několika posledních modelů přejmenoval na Magic UI, ale to jen o drobný slovní klam. Technicky jde o naprosto stejný software jako používají moderní telefonu Honor a Huawei. Hodnocení grafiky systému nechávám na vás, vím, že někomu připadá barevné ladění nepatřičné, jiní s ním problém nemají. Můžete vyzkoušej i některé z desítek grafických témat dostupných v aplikaci, nicméně si asi moc nepomůžete.

Prostředí Magic UI je naprosto totožné s EMUI od Huawei. Honor se jej rozhodl jen přejmenovat, to je celé. Softwarová výbava je také stále stejná: pořád je tu tvrdohlavá utilita Správce telefonu, která si vypíná aplikace na pozadí, jak chce, a je potřeba každou aplikaci, kterou chcete nechat běžet na pozadí, přidávat do seznamu výjimek. A bohužel se sem dostaly také nějaká dema her a aplikace, které jsou jinak volně ke stažení. Obchod s aplikacemi Huawei je také celkem k ničemu, ale jinak je to v zásadě takový zdravý mix užitečných aplikací a zbytečností.

Správce telefonu je asi ta nejzarputilejší aplikace na hlídání kondice systému, jakou jsem kdy viděl. Ze softwarové výbavy dále stojí za zmínku aplikace pro výběr témat do systému a celkem zbytečný obchod s aplikacemi přímo od Huawei. Chválu si nechávám pro finální optimalizaci systému, která je na vynikající úrovni, což je u tohoto výrobce standard. Hodně tomu pomáhá i velmi rychlý procesor, ale telefon prakticky nemáte možnost dostat na limit. Ani náročnější uživatelé nebudou mít s telefonem problém. Tady je vidět kus dobře odvedené práce.

Pokud jste někdy v posledních dvou letech viděli telefony od Huawei nebo Honor, bude vám prostředí vlastní. Těch změn se tu děje jen velmi málo a to je možná škoda. Co mě ale mrzí, je neochota výrobce systém někam posunout. Prostředí Magic UI (EMUI) vypadá už několik let prakticky stejně. A mezi jednotlivými telefony se skutečně liší jen v drobnostech. Na druhou stranu, když se podíváte, jak se svým prostředím pohnul Samsung u One UI, jak zamakal Asus a jak minimalisticky umí s grafikou pracovat LG, je Honor (Huawei) možná až příliš konzervativní, pro někoho možná až zpátečnický. Nezbývá než doufat, že se to změní.

Fotoaparát 48 Mpx hraje prim. Ušetřené peníze se nepodepsaly jen na displeji, ale také u fototechniky. Hlavní slovo má 48Mpx čip s elektronickou stabilizací, který pak data downsampluje na 12Mpx snímky, technicky tak máte k dispozici 2× zoom a je skoro bezztrátový. A fotky tomu odpovídají, za horšího světla je ale u přiblížení vidět, že začíná ztrácet detaily, za denního světla to však nepoznáte. Dále můžete počítat s 16Mpx čipem s ultraširokou čočkou, který také fotí velmi dobře a vůbec mu nevadí protisvětlo. V šeru jsou však výsledky horší a je vidět podstatný rozdíl v kvalitě oproti Huawei P30. Udělat dobrou širokou čočku je kumšt a jediné opravdu dobré najdete v těch nejlepších telefonech. A pak je tu 2Mpx čip pro určení hloubky scény a druhý čip se stejným rozlišením pro makro fotografii, což je dle mého krok vedle. Když totiž zkusíte pořídit makro fotku a pak si uděláte digitální výřez z primárního snímače, získáte mnohem více detailů než z dedikované čočky. Celkově jsou ale snímky na velmi dobré úrovni, a pokud necháte zapnutou podporu umělé inteligence, můžete se těšit na velmi hezké fotky i za šera. Stejně tak umí kouzlit i speciální režim pro noční focení. S ohledem na cenu fotí Honor velmi dobře, Huawei P30 je ale o notný kus dál, ale také je dražší. Ukázkové video z Honoru 20: Nakonec mám ještě osobní vsuvku – v poslední době se u mě sešlo více telefonů, které používají 48Mpx čip a dělají z něj výsledné 12 Mpx fotky. Technika je jedna věc a software je věc druhá. Jsou telefony, které část zpracování dat a vytvoření finálního snímku prostě nezvládají a fotky jsou vyloženě špatné. Honor toto zvládá s naprostým přehledem a ze stejného čipu umí i za asistence výkonného procesoru vytáhnout maximum.