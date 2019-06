RECENZE: Honor 20 Lite – přebarvené dvojče s větší pamětí a foťákem

To záleží na vašich prioritách. Ve výsledku jde za cenu 7 000 Kč o velice příjemný stroj, který sází zejména na trojitý fotoaparát se slušnými výsledky, velkou porci paměti a dobrou výdrž baterie. Designem se snaží odkazovat na vyšší modely, ovšem sráží jej hlavně plastové zpracování, slabší konektivita, přímo strašný hudební projev a strašákem může být i nejistá aktualizace na nový Android.

Podobnost s jinými telefony však nekončí. Honor 20 Lite je totiž také velice věrným dvojčetem Huawei P30 Lite , se kterým sdílí vzhled i většinu výbavy. Huawei sice nabídne dvojnásobné rozlišení foťáku, ale Honor to dohání s o 2 000 Kč levnější cenovkou. Bude tento argument stačit a jak si povede proti dalších telefonům?

Do redakce nám doputoval Honor 20 Lite, který se na první pohled tváří jako nejdostupnější model nové řady 20. Ve skutečnosti jde však jen o přebarvený a mírně vylepšený model 10 Lite , který přišel na trh teprve v lednu. Ostatně ne nadarmo se novinka na některých trzích prodává pod označením 10i. Telefony jsou totiž až na počet fotoaparátů a velikost paměti naprosto stejné včetně detailů, které si rozebereme blíže v recenzi.

Design

Známý vzhled v levnějším podání. Honor 20 Lite jako by svému předchůdci s číslovkou 10 z oka vypadl. Až na atraktivnější modro-fialový gradient na zádech je totiž naprosto totožný. Má stejný tvar, stejné bezrámečkové provedení s kapkovitým výřezem a naprosto totožné rozměry. I na váze přibral pouhé 2 gramy, což bude vinou jediné inovace v podobě třetí čočky hlavního fotoaparátu.



Designově se telefon velmi povedl, celkový dojem však kazí levnější materiály.

Z mé strany je tak stejná i kritika směrem k plastovému tělu. Plastová jsou totiž znovu záda imitující sklo, tak i rám. Všechno naštěstí dobře lícuje a konstrukce působí vcelku pevně. Ačkoliv na pohled telefon působí překvapivě dobře, na dotyk se lacinější materiály projeví, a to zejména u zad, kde je plast tak tenký, že se dá mírně promáčknout. Trochu mi přijde, jako by se Honor vrátil s kvalitou zpracování o pár let dozadu. Ještě nedávno totiž na materiálech šetřit nepotřeboval.



Telefon má zaoblené okraje a dobře se drží v ruce. Ocení také tenké rámečky kolem displeje. Výřez je zde pouze decentní kolem čelní kamerky.

Pochválit musím alespoň to, že se navzdory trojitému fotoaparátu na zádech telefon nijak nekývá na stole. Kromě foťáku na zádech samozřejmě nechybí ani blesk a čtečka otisků prstů. Čelní strana je pak naprosto totožná jako u předchůdce, tedy velký displej s výřezem pro čelní kamerku a nad ní, v samotné hraně vložené sluchátko. Ostatně kvůli nedostatku prostoru se i zde musely senzory přesunout na spodní bradičku a na notifikační diodu bohužel opět nezbylo místo.



Hlavní inovací je zde trojitý fotoaparát pro oddálené snímky a bokeh. Nechybí ani čtečka otisků prstů.

Pravý bok nabídne tradičně zapínací tlačítko a regulaci hlasitosti, na tom horním se pak znovu vměstnal mikrofonek a hlavně duální hybridní slot. Druhý mikrofon najdeme na straně spodní spolu s repráčkem a 3,5mm sluchátkovým konektorem. Bohužel stále nerozumím, proč se zde Honor zarytě drží starého micro-USB konektoru.



V balení najdete kromě telefonu také napájecí adaptér, micro-USB kabel a špendlíček na vysunutí hybridního slotu.