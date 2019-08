RECENZE: Honor 20 Pro – když politika dovolí, může zazářit

Nakonec se, alespoň dočasně podařilo politické vztahy v tomto ohledu narovnat a Honor 20 Pro získal certifikaci od Googlu, a tedy i on může používat jeho služby Google Play. Na trhu tak s velmi výkonným čipsetem, výborným fotoaparátem, skvělou výdrží a zejména velmi agresivní cenovkou přitahuje oči mnoha uživatelů. Slabin má přitom jen pomálu.

Pokud budete hledat slot pro dvojici nanoSIM karet, najdete ho na levém boku. Nejedná se přitom o hybridní slot, což vzhledem k 256GB vnitřní paměti vlastně ani není potřeba. Absenci 3,5mm jacku pro připojení sluchátek však budou mnozí snášet hůře. Na místo 3,5mm jacku však na horní hraně najdete infraport k ovládání domácích spotřebičů. Problém je, že v současné podobně uživatelského prostřední chybí aplikace, prostřednictvím které by bylo možné infraport ovládat. Nepomohou ani aplikace třetích stran z Google Play.

Pokud necháte telefon častěji ležet na stole, zvládnete bez nabíječky i prodloužený víkend. Jakmile baterie dojde, lze ji dobít z 0 na 50 % za 30 minut (na 100% trvá dobití zhruba 1 hodinu a 20 minut), a to prostřednictvím přibaleného 22,5W adaptéru. V tomto ohledu proto zamrzí snad jen absence bezdrátového dobíjení.

Jen málo top modelů dokáže, i s ohledem na nejvýkonnější hardware a všemožné funkce, vydržet na příjmu bez dobití déle než jeden, resp. jeden a půl dne. Honor 20 Pro jde do tohoto souboje se 4 000mAh baterií - a je úspěšný. Energeticky úsporný procesor spolu s relativně nižším rozlišením displeje totiž umožňují telefonu vydržet na jedno nabití zcela bez problémů i dva náročné dny.

Výsledkem je bleskurychlé prostředí, v němž můžete rozjet sebenáročnější aplikaci, a přesto se telefon ani nezadýchá. Telefon nezpomalí ani poté, co se budete snažit zaplnit jeho vnitřní úložiště s kapacitou 256 GB. Vzhledem k velikosti paměti pak nebude vadit, že telefon nepodporuje její rozšíření skrze paměťové microSD karty.

Bez kompromisů a se skvělou výdrží. Po stránce hardwaru není modelu Honor 20 Pro téměř co vytknout. Ke svému chodu využívá osmijádrový procesor Kirin 980 (podobně jako Huawei P30 Pro), který se skládá z dvojice jader taktovaných na 2,6 GHz, další dvojici taktovanou na 1,92 GHz a konečně i čtveřici úspornějších jader taktovaných na 1,8 GHz. Tomu navíc dopomáhá grafický akcelerátor Mali-G76 MP10 a 8GB RAM paměť.

Software

Kouzelný systém. Honor 20 Pro přichází s předinstalovaným Androidem 9.0, který je obalený grafickou nadstavbou Magic UI. Mohlo by se proto zdát, že nové Honory dostaly přepracované prostředí. Realita je však o poznání nudnější. Prakticky se jedná o známou a dlouho užívanou nadstavbu EMUI, která byla pro letošní Honory pouze přejmenována.



Základní pohled do prostředí Honor 20 Pro

S novým názvem se ale ani tato grafická nadstavba nedokázala zbavit předinstalovaných aplikací třetích stran (Fortnite, Amazon, Booking). Současně je zde i několik zcela zbytečných „aplikací” typu Honor, která je de facto pouze rychlou zkratkou na webovou stránku Honor. Hračičky ale jistě potěší aplikace Motivy, kde lze částečně měnit vzhled celého systému, přičemž na výběr jsou stovky až tisíce takových motivů.



V nastavení naleznete i digitální zůstatek, který vám nastaví zrcadlo jak dlouho a jakým způsobem telefon používáte

Na druhou stranu však je nutno uvést, že nadstavba EMUI (v tomto případě Magic) již několik let přešlapuje na místě a nepřináší žádné výrazné změny ani novinky, ke kterým přistoupila většina ostatních výrobců. S ohledem na možné budoucí problémy s dostupnosti služeb od Google je navíc otázka, zda k nějakým takovým změnám dojde.



Pokud se vám nelíbí průstřel v displej, můžete si ho v nastavení skrýt

Co však ale této nadstavbě upřít nelze, to je její spolehlivost a bezvadné odladění systému. Můžete mít otevřených aplikací, kolik chcete, a přesto nenarazíte na žádný limit. Ani na chování telefonu to nenechá žádné následky.