RECENZE: Honor 7A je dobrá volba, když nechcete utrácet

Dnes testovaný Honor 7A se na českém trhu prodává v dvojici výbavových provedení a trojici provedení barevných. Černou, zlatou na modrou variantu můžete mít v kombinaci 2 GB RAM + 16 GB paměti, nebo 3 GB RAM a 32 GB paměti. Rozdíl v ceně je pět set korun a nižší variantu rozhodně nedoporučuji. Těchto připlacených pět set vám totiž v budoucnu ušetří hodně trápení. Pokud máte pocit, že jste tento telefon už někde viděli a Honor to nebyl, máte pravdu. S minimem rozdílů se prodává Huawei Y6 Prime (2018), což je de facto stejný telefon, rozměry počínaje a ve většině shodnou výbavou konče. Honor 7A je smartphone nižší třídy, který bych označil za minimum, do něhož investovat peníze. Telefon se slabší výbavou, nižší hnací silou a operační pamětí se opravdu nevyplatí kupovat, pokud ho máte v plánu používat déle než rok. Honor 7A katalog rozměry a hmotnost: 152 × 73 × 7,8 mm, 150 g

displej: 5,7'', kapacitní IPS LCD, 720 × 1 440, 282 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 430 (8× Cortex-A53, 1,5 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk 69 %

vybavenost 4,2/6

výhodnost ?

žádanost cena: 3 800 Kč Samotná recenze Honoru 7A začíná na následujícím listu.

Design Plastové unibody drží, ale špiní se. Honor 7A je nerozebiratelný smartphone, který má plastový rám i záda a čelní stranu krytou odolným sklem. V prodávané modré a zlaté alespoň trochu vystupuje ze záplavy smartphonů nižší třídy, i když se jedná o klasickou konstrukci se čtečkou na zadní straně a oválným vystouplým fotomodulem. Není to ale na škodu, více než nucenou originalitu v této cenové kategorii určitě oceníme konstrukční pevnost a dobré lícování jednotlivých dílů.

Rozměry Honoru 7A jsou 152 × 73 × 7,8 mm a váha činí 150 gramů. Tvrzené sklo na čelní straně je narušeno pouze výdechem hovorového reproduktoru, jinak kryje celou plochu. Nahoře najdeme ještě barevnou notifikační diodu, čelní kamerku a potřebné senzory, pod displejem se nachází pouze logo výrobce. Tlačítka jsou zobrazena na displeji, který má moderní poměr stran 18:9 a lze ho tak rozdělit na dva čtverce. Na displeji je z výroby aplikována ochranná folie, což rozhodně oceňujeme. Co už se bude líbit méně, to je obrovská špinivost otisky jak na folii, tak na zadní straně.

Na spodní hraně opět imitace sterea, jedna perforace však ukrývá hovorový mikrofon. Na straně horní sluchátkový konektor, který se v nižší třídě ještě naštěstí drží. Po obvodu se jedná rovněž o zavedenou klasiku. Levá strana ukrývá šuplíček na dvě nanoSIM a jednu paměťovou kartu, což je řešení, které vidíme mnohem raději, než slot hybridní. Na pravém boku najdeme dvojkolébku hlasitosti a tlačítko zámku. Horní hrana ukrývá sluchátkový konektor, zatímco na té spodní je systémový microUSB konektor a pod vyfrézovanými otvory hlasitý reproduktor a hovorový mikrofon.

Na jednom boku dvojkolébka hlasitosti a tlačítko zámku, na druhém slot na dvojici nanoSIM a ještě microSD kartu navíc. Mikrofon odrušovací se tentokrát ukrývá na zadní straně v jednom z falešných stříbrných předělů. Na této linii najdeme i vystouplý oválný modul fotoaparátu, který ukrývá jeden 13 Mpx snímač, velkou LED diodu a drobným písmem vyvedené informace o snímači. Otvor je univerzální, na některých trzích se tento telefon prodává se dvěma snímači. Níže najdeme spolehlivou, ale docela pomalou čtečku otisků prstů a ve spodní části potom logo výrobce a recyklační informace.

Snímač s rozlišením 13 Mpx je sice na zádech Honoru 7A jediný, ale za málo peněz dostanete hodně muziky. Povinné informace o recyklaci pod logem výrobce jsou ve skutečnosti vidět mnohem méně.

Displej Staré rozlišení, moderní poměr stran. Honor 7A nabídne displej technologie IPS s úhlopříčkou 5,7" a poměrem stran 18:9 a rozlišením 720 × 1440 obrazových bodů. To ve výsledku dává jemnost 282 PPI, což je v dnešní době docela málo, ale je potřeby říct, že toto rozlišení používají i o dost dražší smartphony. Tento fakt se ale pozitivně projeví na výdrži a vzhledem k ostatním parametrům displeje, které jsou velmi dobré, hrubší rastr rádi přejdeme. Velmi chválím hodnotu minimálního jasu, která je v noci absolutně nerušivá pro okolí. Na opačném extrému bych trochu přidal, ale dojem může zkreslovat aplikovaná folie. Změny jasu jsou bleskové, čitelnost na slunci dobrá, barvy při náklonu neměnné.

V nastavení obrazovky si každý může nastavit vlastní vyvážení barev. Hodit se bude také pomocník pro odfiltrování modrého světla. V nastavení obrazovky najdeme možnost uživatelsky regulovat barevné podání displeje, zapnout režim potlačující modrý nádech displeje, dále populární volbu mezi všemi ikonami na ploše, nebo ukrytými v menu a standardní možnost škálování velikosti obsahu a písma. Lze zde také zapnout možnost snížit rozlišení displeje pro šetření baterie, ale nezdá se mi, že by tato volba nějakou změnu provedla. Ostatně by mě i zajímalo, na jaké rozlišení by se kleslo.

Šuplík, nebo ikony na ploše, to je, oč tu běží. U Honoru 7A je to na vás.

Hardware Rozumný výkon za rozumnou cenu. Hnacím ústrojím Honoru 7A je osmijádrový Qualcomm Snapdragon 430 s jádry 4x 1,4 GHz Cortex-A53 + 4x 1,1 GHz Cortex-A53, kterému vypomáhají 3 GB operační paměti a grafika Adreno 505. Tento mix je zajistí klidné a nerušené používání přístroje ve srovnání se smartphony, které se v této cenové hladině uchýlily ke konkurenčnímu MediaTeku. I benchmark AnTuTu ukazuje o přibližně 20 tisíc bodů více. Výsledky benchmarku AnTuTu v7.1.0: celkové skóre: 59 497

CPU: 27 448

GPU: 9 001

UX: 17 109

MEM: 5 939 Z přídělu vnitřního úložiště 32 GB zůstane po startu volných zhruba o deset méně, což je na jednu stranu děsivé, že si systém a předinstalované aplikace ukousnou třetinu vnitřní paměti, ale tato skutečnost je všude stejná, takže je zbytečné hořekovat. Kdo chce, koupí si paměťovou microSD kartu do maximální velikosti 256 GB. Baterie má kapacitu 3000 mAh a jedná se o jednodenní klasiku s rezervou okolo 20 % energie k večeru. Dodávanou nabíječkou si energii doplníte za lehce přes dvě hodiny.

Honor 7A nabízí dva režimy šetření baterie a detailní náhled na spotřebu energie jednotlivými aplikacemi. Z konektivity jmenujme Wi-Fi standardů b/g/n, Bluetooth ve verzi 4.2, podporu pro GPS, GLONASS a BeiDou, podporu LTE cat. 4 (150/50 Mb/s), systémový microUSB konektor, zapomenout nesmíme ani na setrvávající sluchátkový konektor a dnes už hojně vymizelé FM rádio. V senzorové výbavě se nachází akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, čidlo intenzity okolního osvětlení, elektronický kompas a čtečka otisků prstů.

V nakládání s pamětí Honoru 7A může pomoci vestavěný program pro správu a čištění úložiště.

Software Oreo a EMUI ve stejné verzi. Honor 7A běží na Androidu 8.0.0 Oreo, k čemuž výrobce dodává svoji grafickou nadstavbu EMUI rovněž ve verzi 8.0.0. K této symbióze nemám až na dvě drobnosti žádných výtek, vše je hezky plynulé a sladěné, nikde žádné nedodělky. Každopádně, aktualizace zabezpečení systému z 5. května už by mohla povýšit a za druhé, Honor by si mohl odpustit předinstalovávání tolika aplikací. Najdeme zde šest her a pět aplikací, u kterých se naštěstí každý může svobodně rozhodnout, zda si je nechá, nebo odinstaluje.

Ukázka z prostředí nadstavby EMUI 8.0.0 postavené na Androidu Oreo. Více ukázkových snímků z prostředí najdete na posledním listu. Z vychytávek a možností přizpůsobení kvituji možnost zapnout na plochách matici ikon 5×6, přičemž ještě jedna pětice zástupců je společná pro všechny plochy. V nastavení dále najdeme možnost de/aktivovat displej dvojitým poklepáním, zmenšit displej k jedné straně a zrovna tak pro pohodlnější psaní přichytit ke krajům i klávesnici. Nechybí možnost překlopením ztišit vyzvánění či budík a tahem třech prstů pořídit screenshot. V nastavení najdeme také možnost odemčení obličejem, které je ale snadno prolomitelné a čtečka otisků prstů tak zůstává lepší volbou.

Nabídka chytrých gest u Honoru 7A dokáže udělat používání pohodlnějším.

Fotoaparát Nesuďte podle náhledu na displeji. Honor 7A si na nic nehraje a nabídne pouze jediný, 13 Mpx snímač se světelností f/2.2. Tomu vypomáhá jedna velká LED dioda a mezi podporovanými funkcemi najdeme softwarový prediktivní autofocus a podporu HDR. Režimy jako panorama a další už patří ke standardní výbavě a pokud by vás zajímalo video, to umí Honor 7A ve Full HD rozlišení při 30 fps. Čelní kamerka má stejnou světelnost, jako hlavní snímač, rozlišení ale kleslo na 8 Mpx a chybí automatické ostření.

Prostředí fotoaparátu na Honoru 7A. Papírově se Honor 7A fotografickými přednostmi nijak nechlubí a první náhledy na displeji smartphonu vypadají dost bídně. Opak je ale pravdou! Nízké rozlišení displeje nedá vyniknout kvalitě fotografií, která samozřejmě odpovídá cenové hladině, ale jinak je nutno říct klobouk dolů. Velmi dobrá kresba barev i zachování detailů, nízká deformace objektů při krajích snímku a ostření, které sice déle trvá, ale zato ostří tam, kde mu řeknete. Ukázkové fotografie v rozlišení 13 Mpx:

Pro více snímků zavítejte na poslední list do Fotogalerie. Ano, pokud se sešeří nebo budete v místnosti s umělým osvětlením, okamžitě se objeví spousta šumu a detaily budou ty tam, ale to je u všech nejlevnějších smartphonů zcela běžné. Jinak si tento kousek poradí i s makrem za denního světla a tak mu nedostatek v podobě dlouhého ukládání fotografií rádi prominete. Stejně dobře hodnocení vyznívá pro video, však posuďte sami. Musím říct, že na poli fotoaparátu Honor 7A překvapil. Ukázkové video (Full HD, 30 fps):