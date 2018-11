RECENZE: Honor 7S — když je kompromisů až příliš

Dle názvu by mohli mnozí dovozovat podobnost či dokonce nástupnictví veleúspěšného modelu Honor 7. Obě zařízení však spolu mají jen pramálo společného. Nový Honor 7S má totiž moderní vzhled s minimálními rámečky, procesor od výrobce MediaTek a jeho vnější konstrukce je z plastu. Rozdílné je také zaměření obou telefonů, když letošní novinka patří do segmentu nejlevnějších chytrých telefonů na trhu.

Zatímco přítomnost 3,5mm jacku na horní hraně telefonu kvitujeme s povděkem, tak použití nabíjecího konektoru typu microUSB je spíše pozdravem z minulosti. Celkově v nás však design a zpracování telefonu Honor 7S zanechal pozitivní dojmy, a to proto, že si tento model na nic nehraje, ale svou práci zvládá výborně.

Jemné linky po obvodu telefonu by mohly naznačovat, že zadní kryt telefonu je odnímatelný. To však není pravda, když se jedná pouze o designový prvek. Jak jsem totiž již uvedl výše, zadní kryt je vyroben z jednoho kusu plastu, a tudíž přístup k baterii není uživatelsky možný. Z tohoto důvodu je také na levém boku telefonu zasouvací šuplík pro 2 nanoSIM karty a paměťovou microSD kartu.

S ohledem na své zaměření nelze očekávat, že se Honor 7S zařadí mezi designové skvosty současnosti. Jeho místo je však jinde a sám to dobře ví. Navíc je na svoji práci připraven. Svým zpracováním míří zejména na praktičnost. Jeho zadní obal je z jednoho kusu plastu, díky čemuž vydrží i neopatrnější zacházení. Tlačítka na boku mají zcela patrný zdvih, což zajišťuje jednoduché ovládání.

Pokud by vám defaultní nastavení nevyhovovalo, můžete si v nastavení upravit teplotu barev. Na žádné jiné speciální vlastnosti a funkce se ale nedostalo. Rozhodně zde nelze očekávat např. always-on displej. K upozornění na zmeškané notifikace tady slouží notifikační LED dioda v pravém rohu nad displejem.

Spatřit v současnosti na trhu telefon, který by neměl displej s alespoň 5,5palcovou úhlopříčkou, je téměř zázrak. Honor 7S je ale právě takový telefon, i když jeho IPS displej s poměrem stran 18:9 je jen o chloupek menší. Jeho úhlopříčka totiž měří 5,45 palce. HD+ rozlišení (720 × 1 440 pixelů) je v této třídě lepší než průměr, což je jemnost displeje dosahující 295 ppi. I další vlastnosti displeje nás poměrně příjemně překvapily, a to vč. čitelnosti na přímém slunci.

Jinak Honor 7S zvládá vysokorychlostní přenos dat LTE, přičemž pokud nechcete plýtvat svá data z FUP limitu, můžete se připojit i přes Wi-Fi adaptér (802.11 b/g/n). Z další běžné výbavy pak mohu jmenovat Bluetooth 4.2, A-GPS čip s podporou GLONASS nebo FM tuner. NFC by bylo samozřejmě příjemným benefitem, avšak někde se šetřit muselo.

Kéž by, podobně jako jeho displej, byl nadprůměrný také výpočetní výkon Honor 7S. Ten reprezentuje čtyřjádrový procesor MediaTek MT6739 s taktem 1,5 GHz, grafický čip PowerVR GE8100 a 2 GB RAM. Pro představu mohu uvést, že stejný procesor využívá také Alcatel 3V, který prošel naším redakčním testem v květnu letošního roku. A bohužel stejně jako Alcatel 3V, tak i Honor 7S má velké problémy s výkonem. Každá, byť i sebejednodušší akce, znamená vteřiny čekání.

Je v něm totiž předinstalována hned šestice her. Kromě nich v telefonu po prvním spuštění najdete také aplikace Booking.com, Ebay a Netlix. Další aplikace jsou již běžnou součástí EMUI 8. Za zmínku jistě stojí Správce zařízení. To je aplikace, z níž můžete čistit úložiště, kontrolovat a upravovat nastavení baterie, skenovat telefon kvůli virům nebo blokovat některé kontakty.

Jedním z lákadel tohoto modelu byl v době uvedení nejnovější Android 8.1 Oreo. Nyní se už sice v některých telefonech zabydluje devítková verze systému Pie, ale pro cílové uživatele bude instalovaná verze systému zcela postačující. Pokud jste někdy používali telefony s logem Huawei nebo Honor, budete po spuštění Honoru 7S jako doma, a to díky grafické nadstavbě EMUI ve verzi 8.0.

5. Fotoaparát

V čem jsou telefony Honor tradičně trochu slabší, to je fotoaparát. V tomto případě je však situace mírně odlišná, jelikož od telefonu za cenu pod 3 tisíce Kč nikdo nečeká zázraky. Honor 7S je vybaven 13Mpx snímačem s hybridním PFAD ostřením. V horších světelných podmínkách se bude snažit pomoci přisvětlovací LED dioda.



Modul s fotoaparátem může z dálky vyvolávat dojem, že má telefon dva snímače

Čelní kamerka má 5Mpx rozlišení. Aplikace fotoaparátu je jednoduchá a uživatelsky přívětivá pro ovládání. K dispozici je dokonce režim HDR, avšak vzhledem k celkovým schopnostem fotoaparátu nebude zřejmě tolik využíváný.

Honor 7S totiž dokáže pořídit obstojné snímky pouze za zcela ideálních světelných podmínek. Jakmile se venku trochu zatáhne, nebo fotíte-li v interiéru, okamžitě si všimnete digitálního šumu. Dalším nedostatkem pak je ostření, když dostupná technika je schopna ostřit jen na střed. V noci je pak focení spíše utrpením.

Telefon je schopný natáčet také video. Kamera dokáže pořídit video nejvýše ve FullHD rozlišení, kvalitnějšího záznamu se ale dočkáte v HD režimu. U videa však platí téměř to stejné co u fotoaparátu. To znamená, že přijatelné výsledky lze získat jen v ideálních podmínkách.