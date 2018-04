RECENZE: Honor 7X — povedená masovka s tenkými rámečky

Trochu mi vadilo i to, že mají oba vystouplé objektivy velmi ostré hrany, kterými snadno můžete po položení na stůl i něco poškrábat. Ale to už je zkrátka daň za tenkou konstrukci. Na zádech ještě dále můžeme najít přisvětlovací LED diodu, která slouží také jako blesk a velmi dobře umístěnou čtečku otisků prstů.

Rámečky stranou. Design Honoru 7X se celý točí kolem bezrámečkového stylu. Výrobce totiž dokázal spodní a horní bradičku zúžit tak, že do těla běžně 5,5” smartphonu dokázala vměstnat displej o úhlopříčce 5,93”. Díky kvalitně zpracovanému hliníkovém unibody tělu navíc telefon působí prémiovým, ale zároveň bytelným dojmem. Celý telefon je pěkně zaoblený včetně rohů i boků, takže pohodlně padne do ruky, ovšem má i velkou tendenci klouzat z rukou.

Uvnitř najdeme také 3 340mAh baterii, která Honor udrží naživu zhruba jeden a půl dne běžného provozu. To v mém provozu znamená aktivní využívání sociálních sítí a messengerů, surfování na webu a samozřejmě několik hodin přehrávání hudby skrze Apple Music s bezdrátovými sluchátky. Na telefonu proto byly neustále zapnutá Wi-Fi, mobilní data, Bluetooth a polohové služby. To vše při zapnuté automatické regulaci jasu. Pokud dáváte telefonu více zabrat, jste schopni jej vybít už za den, v opačném případě se ale dá výdrž bezpečně protáhnout i na 2 celé dny. Simulované testy navíc odhalili, že nadprůměrně dlouho vydrží při surfování na webu, ovšem například při přehrávání videa se odporoučí cca po 6,5 hodinách, na což je dobré například při dlouhém cestování pamatovat. Zamrzí i absence rychlého nabíjení, které takto trvá déle než 2 hodiny. Škoda také použití staršího micro-USB konektoru.

Telefon rozhodně není žádný trhač betonu, ale běžnou práci zvládá více než dobře. Přesto při větším multitaskingu musíte počítat s občasným zaváháním. Vnitřní úložiště má zde kapacitu úctyhodných 64 GB, což velmi chválím. Ačkoliv po prvním spuštění máte k dispozici jen necelých 49 GB, stejně si troufnu říci, že většině uživatelů to bude stačit. Pokud ne, tak lze vždy sáhnout po paměťové kartě o kapacitě až 256 GB. Jen počítejte s tím, že si s ní obsadíte druhý nano SIM slot.

Software

Čekání na Oreo. Honor 7X jsem měl možnost testovat s předinstalovaným operačním systémem EMUI 5.1 postaveném na Androidu 7.0 Nougat. Kdo telefony od Honor respektive Huawei zná, nebude ničím překvapen. Design prostředí je stejný a systém se stále spoléhá na plochy, na kterých máte všechny nainstalované aplikace. Je zde však možnost přepnout i do režimu s klasickou nabídkou aplikací.



Ukázka prostředí a nabídka nastavení systému

Bohužel se nezměnilo i to, že výrobce do telefonu kromě užitečných aplikací nacpe i spoustu balastu. Nechápu proč uživatel musí s telefonem dostat balík demoverzí her nebo odkazy na různé internetové obchody. Naštěstí je možné je v klidu odinstalovat. Vše naštěstí kompenzuje spousta užitečných aplikací jako je povedený hudební přehrávač, News Republic pro přehled aktuálních zpráv, aplikace Zdraví pro sběr vaší aktivity nebo Správce telefonu se spoustu funkcí ať už jde o čištění paměti či antivirovou kontrolu.



Ukázka předinstalovaných aplikací

Velmi mě potěšila také funkce Zdvojení, která umožní aplikaci naklonovat, abyste ji mohli naráz používat pod různými účty. Jde tak o ideální funkci pro někoho, kdo naráz používá soukromý a pracovní profil. Práci usnadní i další softwarové vychytávky jako je chytré kolečko s rychlými funkcemi, případně volitelné tlačítko pro stažení horní roletky.

Ačkoliv byl telefon dobře odladěn, dolů ho táhlo použití staršího operačního systému. Ovšem krátce po návratce byla pro Honor 7X vypuštěna i beta verze EMUI 8 postavená na Androidu 8.0 Oreo a brzy se dostane i ke všem uživatelům. Ovšem ze zkušeností například z nedávno testovaného Huawei P Smart víme, že hlavní nedostatek v podobě přebytečných aplikací se nezmění. Přibude však pár zajímavých novinek jako jsou třeba rychlé volby po přidržení ikonky aplikace.