RECENZE: Honor 8A je základ, který splní očekávání

Společnost Huawei má opravdu dlouhou historii s velmi levnými telefony. Ve skutečnosti ze segmentu low-endů Huawei vyrostl až do dnešní velikosti. Je proto logické, že v těchto stopách půjde i jeho sesterská společnost Honor a jelikož se loňský model Honor 7A setkal s pozitivními ohlasy, bylo jen otázkou času, kdy se dočkáme jeho nástupce.

Čím víc pruhů, tím ... víc Honor. Svým vzhledem může Honor 8A připomínat jiný model této značky, a to Honor 8X. Nejviditelnějším shodným prvkem je designové provedení zadní strany telefony, když je v její většině vyvedena v lesklém provedení, přičemž zhruba 1cm pruh pak má matnou povrchovou úpravu. V tomto proužku je v horní části usazen 13Mpx fotoaparát.

V oblasti pokročilejších funkcí displeje není téměř co zmínit. Honor 8A sice umožňuje defaultní zakrytí výřezu displeje nebo režim komfortního čtení (tj. potlačení záření modrého světla), avšak to je dnes již běžnou součástí drtivé většiny modelů. Potěší tak alespoň možnost změny zobrazení s většími ikonami.

Po prvním spuštěním mě trochu zklamalý vybledlější barvy displeje a bohužel nepomohla ani úprava teploty barev v displeji. Pokud tedy máte rádi syté barvy, displej Honoru 8A vás nepotěší. Nevylepší to ani chování (resp. čitelnost) displeje na přímém slunci, která není kvůli nižšímu maximálnímu jasu displeje příliš dobrá, a tedy si často budete muset displej zastínit rukou.

Je samozřejmě možné dosáhnout i dvoudenní výdrže, ale to se podaří spíše ve dnech, kdy ho příliš využívat nebudete. Bohužel hodnocení baterie nevylepší ani doba dobíjení, která při dobíjení z 0 na 100 atakuje hranici tří hodin. O bezdrátovém nabíjení snad nikdo ani nepřemýšlí.

Telefony se slabším procesorem a nižším rozlišení zpravidla bodují v testech výdrže. Honor 8A se svou baterii o kapacitě 3 020 mAh ale bohužel mezi tyto případy nepatří. Ne, že by jeho výdrž byla vyloženě špatná, ale při běžném používání vystačí jeho baterie pouze zhruba na jeden a půl dne. To znamená, že budete muset dobíjet zřejmě každý večer.

Pokud nevyužíváte streamovací služby pro poslech hudby, je pro vás připraven i FM tuner se zabudovanou anténou, což znamená, že k poslechu rádia není nutné připojovat k telefonu sluchátka. Pokud rádi vyrážíte do přírody, oceníte A-GPS lokátor s GLONASS, který má sice občas problémy s fixací satelitů, ale poté funguje přesně.

Jmenový hardware umožňuje telefonu poměrně plynulý chod softwaru vč. možnosti využívání méně náročných aplikací. Na hraní graficky náročnějších her to však rozhodně není. Přitom paměti pro instalaci množství aplikací a ukládání stovek fotek telefon má, když disponuje 32GB uložištěm (reálně k dispozici zhruba 25,5 GB). V prodeji je (za nepatrný příplatek ve výši 300 Kč) dokonce i 64GB varianta.

S ohledem na současné politické dění je nicméně otázka, jakou má Honor 8A budoucnout, a to jak po stránce bezpečnostních a jiných aktualizací systému, tak po stránce dostupnosti služeb od společnosti Google.

To znamená, že otočením telefon ztlumíte a jeho zvednutím zase rozsvítíte obrazovku. Výčet chytrých gest pak rychle končí u možnosti pořídit snímek obrazovky potažením třech prstů na obrazovce dolů. Honor 8A dále obsahuje chytrého správce telefonu, který vám z jednoho místa umožní pročistit paměť telefonu, regulovat mobilní data, ovlivňovat výdrž baterie nebo scanovat telefon anitivirem z dílny společnosti Avast.

Zakousněte se do koláče. Jednoznačně pozitivním faktem je předinstalovaný systém Android ve verzi 9.0 Pie. V rámci firemní politiky je dle očekávání doplněn grafickou nadstavbou EMUI rovněž ve verzi 9. Oproti jiným modelům značky je však i grafická nadstavba na funkci mírně zdrženlivější.

Kvalita snímků odpovídá použitém snímači a cenové relaci telefonu. To znamená, že při dostatku světla fotoaparát dokáže vyprodukovat poměrně dobré snímky, s přirozenými barvami, přiměřeným dynamických rozsahem. I tak ale mírně trpí na nedostatek detailů a nižší ostrost. Se slábnoucím světlem pak rychlé slábne i výkon fotoaparátu, když i v méně osvětleném interiéru je na fotkách ihned zřetelně patrný digitální šum. K nočnímu focení pak telefon opravdu není.

Nečekejte zázraky. Honor 8A zvolil na rozdíl od některých konkurentů mono snímač s rozlišením 13 Mpx, světelností F1,8 a hybridním PDAF ostřením. Ve tmě dokáže přisvítit scénu LED blesk. Aplikace Fotoaparátu je velmi jednoduchá, když obsahuje základní video a foto režim. Pod položkou Další je trochu zastrčena trojice dalších režimů, a to panorama, Pro režim s možností nastavení jednoltlivých parametrů a HDR.

Závěr

Honor 8A je telefon patřící do nižší střední třídy, který svému uživateli dá přesně to, co od něj očekává. Nic navíc. Procesor MediaTek ve spojení s 3GB RAM poskytuje dostatečný výkon pro plynulý výkon prostředí bez většího počtu aplikací, displej sice neohromí, ale dívat se na něj dá. Slabšími místy telefony jsou výdrž a špatný fotoaparát.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že uživatelé, kteří s chytrým telefonem začínají, mohou být s Honorem 8A spokojení. Na druhou stranu však nevidím žádný důvod, proč dát tomuto modelu přednost před jinými, i levnějšími modely jiných výrobců, kteří uživateli poskytnout podobný, ne-li lepší uživatelský komfort.

Hlavní konkurenti:

Xiaomi Mi A2 Lite katalog rozměry a hmotnost: 149 × 72 × 8,8 mm, 178 g

displej: 5,8'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 280, 435 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSD, RAM: 3 072 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 625 (8× Cortex-A53, 2,2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 76 %

vybavenost ?

výhodnost cena: až

Huawei P Smart (2019) katalog | recenze rozměry a hmotnost: 155 × 73 × 7,8 mm, 160 g

displej: 6,2'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 340, 416 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (128 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 400 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 710 (8× Cortex-A73 + A53, 2,2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 13MPx (4 125 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk 78 %

vybavenost 3,9/6

výhodnost cena: až

Huawei Y6 (2019) katalog | preview rozměry a hmotnost: 156 × 74 × 8 mm, 150 g

displej: 6,1'', kapacitní IPS LCD, 720 × 1 560, 282 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (300|10 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 020 mAh

procesor: Mediatek MT6761 (Helio A22) (4× Cortex-A53, 12nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk 68 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz

Doogee Y7 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 151 × 74 × 8,9 mm, 180 g

displej: 5,8'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 280, 435 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11, Bluetooth, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (64 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 360 mAh

procesor: Spreadtrum SC9863A (8× Cortex-A55, 1,6 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (1 920 × 1 080), blesk 70 %

vybavenost 4,8/6

výhodnost cena: až

Verdikt: Honor 8A je telefonem pro začátečníky, kteří chtějí okusit výhody chytrého telefonu. Oproti jiným ale poskytuje nižší výdrž a horší fotoaparát.

Plusy:

nízká cena

dostatečný výkon

přesná a rychlá čtečka otisků prstů

plnohodnotný slot pro 2 nanoSIM a 1 microSD kartu

Android 9.0 Pie s nadstavbou EMUI 9

Minusy: