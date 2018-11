RECENZE: Honor 8X — obr téměř bez chyb

Honor 8X pokračuje v zaběhlém trendu, který nastolili jeho předchůdci. Je to telefon s větším displejem, vyváženými parametry odpovídajícími střední třídě a už od svého uvedení na trh má nastavenou adekvátní cenovku. Nečekejte žádnou revoluci, najdete zde spíše jen drobná vylepšení a úpravy v duchu aktuálních trendů, jako je třeba velký displej s minimálními rámečky a výřezem. Telefon není žádný střízlík, přesto se ve skutečnosti ani zdaleka nejedná o takového obra, jak byste podle velikosti úhlopříčky nejspíš čekali. Poté, co jej vyzkoušíte, si možná také položíte otázku, jaký je asi jeho sourozenec 8X Max. U něj narostl displej na více než sedm palců, u nás se s ním ale oficiálně nepočítá. Škoda, zájemce by určitě našel. Honor 8X (64 GB) katalog |recenze rozměry a hmotnost: 160 × 77 × 7.8 mm, 175 g

displej: 6.5", dotykový IPS LCD, 1 080 × 2 340, 396 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (400 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 750 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 710 (8× Cortex-A73 + A53, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 20MPx (5 120 × 3 840), video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 79 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Samotná recenze telefonu Honor 8X začíná na následujícím listu.

Design Na první pohled jasný Honor. Honor 8X pokračuje v zaběhlém designu, který najdete na mnoha modelech této značky už nějaký ten pátek. Přesto však nepůsobí tuctově. Kovová konstrukce v matné povrchové úpravě je znatelná na bocích, na zádech najdete sklo. Telefon se u nás prodává v černé, modré a červené, přičemž zejména u posledních dvou zmíněných variant můžete počítat s efektními odlesky.

Příslušnost ke značce je zřejmá již na první pohled Materiál zad zcela pochopitelně přitahuje otisky a nijak výrazně tomuto stavu nepomůže ani gumové pouzdro, které najdete v balení. Čtečka otisků by na zádech mohla být klidně i o dva centimetry níž, stávající umístění je poměrně vysoko i pro uživatele s většíma rukama. Duální fotoaparát je rozdělen do dvou segmentů, každá čočka vystupuje nad úroveň zad samostatně.

Skleněná záda • Poměrně vysoko umístěná čtečka • Vystupující duální fotoaparát Konstrukčně je Honor zpracován výborně. Tělo drží a odolává pokusům o ohnutí i zkroucení zcela bez hnutí. S matnými kovovými boky, zaoblenými hranami a rohy padne telefon dobře do ruky a nemá sklony vyklouznout. To se bohužel nedá říct o skleněných zádech, jakmile zařízení položíte na ne úplně rovnou podložku, rádo se po chvíli vydá na cestu.

Boky telefonu a šuplíček na trojici karet Tlačítka na pravém boku mají jasné hmatové odlišení a poskytují zřetelnou zpětnou vazbu. Mohla by být umístěna o kousek níže, jejich pozice ale nevadí tolik jako u čtečky. Šuplíček na karty najdete tradičně na protilehlé straně a osadit můžete rovnou tři: ke dvěma nanoSIM lze přidat i paměťovku.

Chybějící stereo zamrzí, microUSB naštve, ale konektor sluchátek dokáže potěšit Sluchátkový konektor se přesunul na spodní stranu do levého rohu. V pravém najdete hlasitý reproduktor a mezi nimi asi největší zklamání, microUSB. V krabičce s telefonem je připraveno běžné příslušenství v podobě několika manuálů, USB kabelu, nabíječky s 2A výstupem a již zmíněného průhledného gumového pouzdra.

Jednoduché balení s minimem příslušenství

Displej Velká plocha s širokými možnostmi přizpůsobení. Téměř celou čelní plochu zabírá obrovský displej s úhlopříčkou 6,5“ a rozlišením 1 080 × 2 340. Údaj o úhlopříčce může leckoho vyděsit, pomalu se blíží tomu, co jsme dříve nacházeli u nejmenších tabletů, skutečnost ale není ani zdaleka tak hrozivá. Honor 8X je jen o nějakého půlcentimetru vyšší než telefony s 5,5“ úhlopříčkou s poměrem stran 16:9.

Velký displej nemusí nezbytně znamenat neskladného obra Stále ještě rozumné rozměry má telefon díky tenkým rámečkům – boční jsou minimální, nad a pod displejem okraj narostl na několik milimetrů, pořád ale není nikterak výrazný. Telefon má na horní straně displeje výřez, ten je zabírá sotva třetinu strany a vedle něj zůstává dostatek prostoru pro informace.

201 Úprava barev • Filtr modrého světla • Nastavení rozlišení IPS panel má slušné barevné podání, široké pozorovací úhly, dostatečný jas a ani s čitelností na slunci nemusí zápasit. Upravit můžete teplotu a režim barev, zapnout filtr modrého světla výřez lze skrýt (tedy podbarvit jej černou) a kromě již zmíněného rozlišení FHD+ můžete zvolit úspornější HD+, případně nechat volbu na automatice.

Skrytí výřezu • Notifikační dioda • Odemknutí zvednutím Displej lze kromě hlavního vypínače zapínat i zvednutím telefonu, což oceníte při odemykání obličejem. Hodilo by se ještě zapínání poklepáním na displej, to bohužel Honor neumí. Ve výřezu najdete kromě reproduktoru, čelní kamerky a senzorů ještě miniaturní notifikační diodu. Její svit je poměrně nevýrazný, ve dne ji snadno přehlédnete.

Nastavení navigace • Tlačítka • Navigace tlačítkem • Plovoucí tlačítko Tlačítka pod displejem jsou řešena softwarově a máte k dispozici široké možnosti přizpůsobení. Tlačítka (zleva Zpět, Domů, Poslední spuštěné aplikace) můžete poskládat opačně, doplnit o další, kterým aktivujete oznamovací panel, celý panel s tlačítky se může skrývat. Nebo jej zcela nahradíte gesty, případně plovoucím tlačítkem.

Hardware Nadstandardní výbava s jedinou vadou na kráse. Osmijádro Kirin 710 spolupracuje se 4 GB RAM, z nichž je po spuštění dostupná necelá polovina. Základní verze Honoru nabídne 64GB úložiště, můžete ale sáhnout i po vybavenější variantě s dvojnásobkem. Po prvním vybalení se volný prostor 128GB varianty pohyboval kolem 115 GB, prvotní aktualizace ukousla další dva. Odinstalováním nepotřebných aplikací lze více než gigabajt ušetřit.

Dostupná paměť RAM • Vnitřní úložiště • Úložiště po prvotní aktualizaci Výkonově se Honor 8X řadí do poctivé střední třídy. Zahrajete si na něm i náročné hry a to mnohdy bez nutnosti snižovat detaily. V zátěži se nezahřívá, nezalekne se ani intenzivního multitaskingu. Velký displej jej přímo předurčuje ke hraní her, hernímu zážitku by výrazně pomohlo audio ve stereu, to se však u Honoru nekoná.

LTE na primární SIM • LTE na sekundární SIM • USB OTG Telefon vás nezklame z hlediska konektivity. Wi-Fi si poradí i s 5GHz pásmem, k dispozici máte NFC, data kromě vnitřní paměti a případné paměťovky můžete skladovat i na nejrůznějších klíčenkách připojovaných přes USB OTG. LTE můžete provozovat na obou SIM. Telefon postrádá infraport, nepočítejte se zvýšenou odolností proti vodě ani s bezdrátovým nabíjením.

Čtečka otisků prstů Čtečka otisků prstů na zádech telefonu zvládne pracovat s maximálně pěti uloženými otisky. Reaguje okamžitě s naprostým minimem chyb, jak je u telefonů Honor/Huawei zvykem. Kromě čtečky můžete odemykat telefon i obličejem – stačí zapnout displej (hlavním vypínačem nebo zvednutím telefonu, je-li toto gesto aktivní) a pokud Honor zaznamená naučený obličej, odemkne se.

Odemykání obličejem Prodleva při rozpoznávání obličeje je delší než u čtečky, ale ani v tomto případě nijak nezdržuje a počet nesprávných čtení se drží na nízkých hodnotách. V obou případech telefon drží poměrně vysoko nastavenou laťku svých předchůdců, obě technologie zvládá nadstandardně dobře. Výsledky benchmarku AnTuTu: celkové skóre: 140 248

CPU: 66 752

GPU: 22 619

UX: 37 910

MEM: 12 967 Baterie telefonu má kapacitu 3 750 mAh. S dodávanou nabíječkou s 2A výstupem ji nabijete do dvou hodin a zajistíte si tak výdrž na většinou dva dny. Pokud budete používat telefon opravdu intenzivně a necháte aktivní plné rozlišení, možná se po nabíječce budete muset poohlédnout o něco dříve. S běžným používáním zvládal Honor dva dny bez nabíječky s rezervou. Zamrzí zastaralý nabíjecí konektor (microUSB), USB-C, rychlonabíjení a/nebo podpora bezdrátového nabíjení by mu více než slušela.

Software Odladěné prostředí se spoustou zbytečností. Systém Android ve verzi 8.1.0 rozšiřuje nadstavba EMUI 8.2.0. Pokud jste za poslední dva roky měli v ruce telefon Honor nebo Huawei, model 8X vás po softwarové stránce zřejmě těžko něčím překvapí. Systém je odladěn velmi dobře, reaguje svižně, nezpomaluje se, ani při intenzivní zátěži se nesetkáváte se zasekáváním nebo zamrzáním.

Informace o systému • EMUI • Plocha • Nastavení plochy Jako u jiných modelů tohoto výrobce můžete počítat s nemalými možnostmi přizpůsobení a úprav chování systému. Aplikace lze mít všechny přímo na plochách, nebo používat hlavní nabídku. Ploch lze mít až 18, mohou být prázdné, lze jimi procházet cyklicky a hlavní lze nastavit kteroukoliv z nich. Oznamovací panel nese v záhlaví přepínače bezdrátových modulů, přičemž upravit můžete nejen jejich počet (z 19 dostupných) i pořadí.

Oznamovací panel • Bezdrátové přepínače • Poslední spuštěné aplikace • Hlavní nabídka Vizuální podobu prostředí upravíte pomocí motivů a spolehnout se můžete i na podporu gest. Zobrazení lze zmenšit, upravit můžete ovládání systému tlačítky (nahradit je gesty), vybrané akce můžete ovládat i pomocí čtečky otisků prstů. Trochu zde ale chybí nějaká zásadní inovace, téměř vše najdete i ve dva roky starém modelu 6X.

Motivy • Úprava motivu • Změna zobrazení • Nabídka gest Honor 8X se bohužel řadí do té skupiny modelů tohoto výrobce, která je doslova prolezlá zbytečnostmi. Her i klientů nejrůznějších služeb a sociálních sítí se můžete zbavit, kdyby v telefonu tyto aplikace nebyly vůbec, asi by se nikdo nezlobil. Když odinstalujete z telefonu vše, co vám povolí, ušetříte více než gigabajt místa.

Telefon • Zprávy • Správce souborů • FM rádio Mezi aplikacemi ale najdete i užitečné kousky. Kompas, poznámky, správce souborů, zálohování, diktafon, nebo třeba uživatelská příručka se mohou hodit. Přítomen je i správce telefonu, kterým optimalizujete chod systému nebo se zbavíte nepotřebných souborů.

Poznámky • Kompas • Diktafon • Správce telefonu

Fotoaparát Svižný vizuální záznamník. V prostředí fotoaparátu máte k dispozici několik rychlých voleb hned u okraje záběru, všechny další jsou pak v nastavení. Jeho skladba se liší podle aktuálně zvoleného režimu, mezi nimiž se přepínáte vodorovným přejetím přes pruh nad spouští.

Prostředí fotoaparátu • Nastavení fotoaparátu Duální fotoaparát kombinuje dvacetimegapixelový a dvoumegapixelový snímač. Za dobrých světelných podmínek s nimi vytvoříte nadprůměrné snímky s dostatečnou ostrostí, prokreslením detailů i živými barvami. Když nejsou světelné podmínky ideální, narazíte na občasné přepaly a vyšší šum. Ukázkové fotografie:

Další fotografie pořízené telefonem najdete na následujícím listu Ojediněle se můžete setkat s drobným problémem při ostření, kdy je potřeba telefonu pomoct ručně, jinak jsou snímky rozmazané. Některé fotky mohou na displeji telefonu vypadat výrazně tmavší, než ve skutečnosti jsou. Správný odhad, jak bude výsledek vypadat na monitoru počítače, ale získáte poměrně rychle. Ukázkové video (full HD, 30 fps): Video ve full HD je pěkně ostré, s dostatkem detailů, barevně možná nepatrně bledší než fotky. Pořád se ale jedná o nadprůměrný výstup. Telefon se nesnaží při natáčení přeostřovat, vzhledem k chybějící stabilizaci výrazně videím pomůže použití stativu.

displej: 6,3'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 340, 409 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 750 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 970 (8× Cortex-A73 + A53, 2,4 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), blesk 81 %

vybavenost 3,1/6

výhodnost ?

žádanost cena: až Huawei Nova 3i katalog rozměry a hmotnost: 158 × 75 × 7.6 mm, 169 g

displej: 6.3", dotykový IPS LCD, 1 080 × 2 340, 409 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 340 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 710 (8× Cortex-A73 + A53, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 80 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Verdikt: Honor 8X je velmi dobře vybavený telefon střední třídy s velkým displejem, slušným výkonem, fotoaparátem i výdrží, jehož jediným výraznějším nedostatkem je použití microUSB. Ke všem pozitivům navíc přidává i odpovídající cenovku. Plusy: Kvalitní zpracování

Velký displej s malými rámečky

Slot na dvě SIM a paměťovku

Nadprůměrný fotoaparát

Solidní výkon

Slušná výdrž

Rychlá čtečka otisků prstů

NFC Minusy: MicroUSB

Zbytečné aplikace a hry

Nevýrazná notifikační dioda

Minimum odlišností od sourozenců