RECENZE: Honor 9X Lite – reinkarnace s novým fotoaparátem, a to zatím stačí

Plusy Precizní a rychlá čtečka otisků prstů

Plná podpora Google služeb

Nechybí NFC, zachování sluchátkového konektoru

Slot pro dvě nanoSIM a microSD zároveň

Přítomnost silikonového pouzdra v balení

Kvalitní konstrukce, slušná výdrž, dobré odladění Minusy Starší microUSB konektor, pomalé dobíjení

Umělá inteligence je fotografiím na škodu

Starší Android 9 s mizivou vidinou updatů

Jedná se pouze o reinkarnaci dva roky starého modelu

Zbytečný 2 Mpx senzor, vystouplý modul fotoaparátu ? 6 /10 Hodnocení

redakce Dnes testovaný Honor 9X Lite jako by nebyl nijak ovlivněn obchodní a politickou třenicí mezi USA a Čínou, najdeme v něm totiž všechny standardní aplikace i služby spadající do Google Mobile Services, tedy Gmail, YouTube, Google Pay a další. Jenomže zdání klame. Právě aby vše bylo tak, jak byli všichni zvyklí, musel Honor sáhnout po již certifikovaném hardwaru, jinak by uživatelé museli spoléhat na alternativy od mateřského Huawei. Nijak netajenou předlohou je skoro dva roky starý Honor 8X, a to jak rozměry, tak použitým čipsetem a dalšími prvky výbavy. Rozdíly jsou v podstatě jen tři: lepší fotoaparát, dvojnásobek vnitřní paměti a novější, i když zdaleka ne aktuální verze Androidu. Ne, že by byl Honor 9X Lite špatný telefon. S aktuální cenovkou necelých 5 200 Kč spadá do kategorie, kde nové modely rostou jako houby po dešti a rozhodovat mohou i sebemenší detaily. Důležitý je vzhled, kvalita fotoaparátu, který zde v rámci dané cenové hladiny najdeme, plynulost a stabilita prostředí. Pro běžného člověka je Honor 9X Lite naprosto postačující smartphone, který mu dlouho a dobře bude sloužit. A na to výrobce u nižší třídy může ještě nějakou dobu hřešit, ale ani u těchto nejlevnějších smartphonů už to dlouho možné nebude, protože i zde nakonec ten pomalu se rozjíždějící vlak konkurence stejně ujede. Honor 9X Lite katalog rozměry a hmotnost: 160 × 77 × 8,0 mm, 188 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 340, 396 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 GB, baterie: 3 750 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 710f (4× Cortex-A73, 12nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 55 %

vybavenost 4,8/6

výhodnost cena: 5 115 Kč až 5 486 Kč Celou recenzi Honor 9X Lite si můžete přečíst na následujících listech.

Design Standardní sendvič a vystouplý fotomodul. Honor 9X Lite je standardní unibody konstrukce, kdy mezi čelní a zadní skleněnou stranu je vložen kovový rámeček se čtyřmi plastovými předěly, bohužel barevně neodpovídající zbytku přístroje. Vše je však pevné a nikde nic nevrže, sklo na obou stranách má tzv. 2,5D efekt, tedy miniaturní zahnutí směrem k bokům. Sklo na čelní straně narušuje pouze kulatá mřížka hovorového reproduktoru, která je spolu se selfie kamerkou, barevnou notifikační diodou a senzory ukryta v poměrně velkém výřezu displeje.

Při úhlopříčce displeje 6,5" má Honor 9X Lite rozměry 160 × 77 × 8 mm a váhu 188 gramů. Rámečky svojí šířkou zapadají do předminulého roku a nedivil bych se, kdyby celá čelní strana byla převzata z Honoru 8X, vždyť telefon má identické rozměry. Drobná výtka ještě míří k notifikační diodě. Je hezké, že tu je, ale kdyby byla trochu větší, třeba by byla vidět nejen v noci, ale i přes den. Sklo je od kovového šasi odděleno plastovou vložkou, která v případě pádu může pohltit nějakou energii a sklo tak hned nemusí prasknout.

Při pohledu z boku je dobře vidět vystouplý fotomodul, díky němuž se telefon při položení na záda dost významně houpe. Po obvodu se jedná o klasiku se vším všudy. Tedy na levém boku šuplíček na dvě nanoSIM a microSD kartu, na pravém tlačítko zámku a dvojkolébka hlasitosti. Na horní hraně pouze odrušovací mikrofon, na spodní sluchátkový konektor, hovorový mikrofon, hlasitý reproduktor a starší microUSB konektor. Kovové šasi má zaoblený profil, takže se telefon příjemně drží v ruce. Ať už to na fotografiích vypadá jakkoliv, tahle barva se jmenuje Emerald Green (druhá varianta je Midnight Black) a v reálu je spíše modrá, než zelená. Na zádech ale nehledejte žádný gradient ani vzory, tahle měňavost je jedinou zvláštností. I když se jedná jistě o designový počin, osobně hodnotím alespoň 2 mm vystouplý fotomodul spíše jako negativum, protože telefon se při položení na záda opravdu hodně kývá, umístění v rohu je v tomto nešťastné. Do fotomodulu se schovaly dva snímače a LED blesk, vedle něj se potom nachází ještě čtečka otisků prstů. Je precizní a přesná minimálně v 90 % případů. Vespod zadní strany sedí logo výrobce, pod ním jen lehce viditelné recyklační údaje a další informace. Honor 9X Lite je vybaven NFC anténou, která je umístěna zhruba uprostřed zad.

Potěšující je rozhodně možnost vložit dvě nanoSIM a paměťovou microSD kartu zároveň, stejně jako zachování sluchátkového konektoru.

Displej Obyčejné Full HD+ s notchem. Honor mu sice říká FullView displej, každopádně jedná se o zcela standardní 6,5" IPS panel s rozlišením 1080 × 2340 obrazových bodů (397 PPI), který dle webu výrobce zaujímá 91 % čelní strany telefonu. Jak jsem již zmiňoval, velká část u horního okraje je zabrána výřezem a při větším počtu notifikací se vám tak do stavové lišty všechny nemusí vejít. Pozorovací úhly jsou dobré, špinivost otisky trochu větší (ale to díky aplikované fólii), čitelnost také dobrá, jen vyšší jas by snesl vyšší hodnotu pro čtení na slunci.

Nastavení obrazovky je opravdu klasika od Huawei/Honoru. Skrytí výřezu, škálování velikosti textu a ovládacích prvků i korekce barevného podání. Nastavení displeje obsahuje vše, na co jsme u Huawei/Honoru zvyklí. Tedy možnost nastavit režim podání barev a nastavit teplotu barev, dále škálovat velikost textu i prvků v prostředí, možnost odfiltrovat modré světlo, navolit rozlišení mezi HD+ a Full HD+ (nebo to nechat na automatice), skrýt výřez zobrazením černého pruhu při horním okraji a v neposlední řadě zobrazit nebo skrýt název operátora a rychlost datového toku. Užitečná je také možnost schovat procenta nabití baterie přímo do jejího symbolu, nebo zapnout pouze grafické vykreslování zbývající energie.

Aplikace na plochách, nebo v Šuplíku (čti menu), několik tapet a motivů, to je rovněž standardní výbava.

Hardware Reinkarnovaný Honor 8X. Hnacím ústrojím Honoru 9X Lite je chipset Kirin 710F vyrobený 12 nm technologií, což je osmijádrový procesor s kombinací jader 4× 2,2 GHz + 4× 1,7 GHz, grafickým akcelerátorem ARM Mali-G51 (650 MHz) a 4 GB RAM k tomu. Jak jsem psal již v úvodu, pro plynulý chod telefonu je to dostačující, prostředí je dobře optimalizované, ale žádný trhač asfaltu to rozhodně není. Výsledek benchmarku AnTuTu vidíte níže, stejně jako úsměvný fakt, že i dle AnTuTu se jedná o Honor 8X. Výsledky benchmarku AnTuTu v8.4.0: Celkové skóre: 172 671 bodů

CPU: 73 926

GPU: 22 690

MEM: 41 106

UX 34 949

Skóre přes 170 tisíc bodů v AnTuTu je stále ještě odpovídající dané cenové kategorii, vtipné je ale potvrzení mých slov o reinkarnaci Honoru 8X z důvodu přístupu ke GMS. Z vnitřní paměti 128 GB (dvojnásobek oproti Honoru 8X) je pro uživatele po startu dostupných zhruba 110 GB, což je standardní hodnota. Komu by bylo paměti málo, může bez ztráty funkce dualSIM vložit standardní microSD kartu až do velikosti 512 GB. Kapacita vestavěného akumulátoru činí 3750 mAh, což je lehce podprůměrná hodnota v takto velkém těle, ale Huawei má dobře zvládnutou optimalizaci spotřeby energie a tak se výdrž pohybuje v mezích konkurence, zhruba jeden a půl dne. Proces úplného nabíjení zabere zhruba dvě a čtvrt hodiny.

Nakládání se systémovými prostředku u Honoru 9X Lite. Rovněž konektivita je převzatá z Honoru 8X. Najdeme zde tedy Wi-Fi standardů a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, microUSB konektor v2.0, NFC, FM rádio, sluchátkový konektor, GPS, GLONASS a BeiDou, ze senzorů standardně akcelerometr, gyroskop, elektronický kompas, senzor přiblížení a okolního jasu.

Software Kdo ví, co bude dál? V současnosti běží Honor 9X Lite na Androidu verze 9 s grafickou nadstavbou EMUI 9.1. Objevují se informace, že by telefon měl dostat update na Android 10, ale oficiální potvrzení nikdo nevydal a i kdyby, mělo by váhu? Znamená odepření přístupu ke GMS stopku jen pro nové telefony, nebo i pro aktualizace těch stávajících na vyšší verze operačního systému? Vůbec bych se nedivil, kdyby byla správně druhá varianta, a úroveň bezpečnostních záplat s datací 1. února 2020 mě v tom jenom utvrzuje.

Android 9, EMUI 9.1 a bezpečností záplaty z 1. února 2019. Dle mého názoru je to pro Honor 9X Lite konečná, další aktualizace už nejspíše nebudou. Respektive, povýšit může verze EMUI, tu výrobce může od závislosti na OS odprostit. Předinstalované aplikace jsou zde Booking.com, Microsoft Zprávy a další, jako Obchod Honor, tipy pro používání telefonu atd. Zbytek už je opravdu několik měsíců stejná klasika: ikony na plochách nebo v menu, ovládání systému gesty, navigačním tlačítkem nebo výchozí trojicí, režim pro jednu ruku a podpora základních gest, jako je převrácením ztišit nebo screenshot třemi prsty. Nechybí sekce Digitální zůstatek, kde se monitoruje využívání smartphonu a čas strávený koukáním na displej.

Prostředí Androidu 9 a nadstavby EMUI 9.1 je již důvěrně známé.

Přítomna je i obvyklá sada chytrých gest pro jednodušší ovládání telefonu.

Fotoaparát Druhá čočka a AI jen do počtu. Je moderní mít více čoček, tak má Honor 9X Lite dvě. Je moderní mít v aplikaci Fotoaparát k ruce AI, tak ji Honor 9X Lite má. Mimo hlavní snímač s rozlišením 48 Mpx a světelností f/1.8 je však druhý 2 Mpx snímač (f/2.4) k rozpoznání hloubky ostrosti opravdu jen do počtu a mnohem přínosnější by bylo osazení širokoúhlého snímače. Stejně tak AI na palubě - vyfotil jsem s ní asi tři fotky a výsledek byl tak mimo realitu, že jsem ji nadobro vypnul.

Prostředí aplikace Fotoaparát na Honoru 9X Lite. Výsledné fotografie jsou nad očekávání dobré. Standardně jsou pořizovány 12 Mpx fotografie ve formátu 4:3 a zapínat maximální rozlišení je opravdu zbytečné. Fotografie mají dobrý dynamický rozsah, odpovídající barevnou věrnost a solidní úroveň detailů. Makro je rovněž povedené, protisvětlo zvládá snímač obstojně a noční režim sice neumí zázraky, jako vlajkové lodě, ale mít ho po ruce se hodí. Selfie kamerka si oproti Honoru 8X nepochopitelně pohoršila na poloviční rozlišení 8 Mpx při stejné světelnosti f/2.0 a pevném ohnisku. Ukázkové fotografie:

Kompletní sadu ukázkových fotografií najdete na posledním listu Fotogalerie. Video umí Honor 9X Lite pořizovat maximálně ve Full HD rozlišení při 60 snímcích za vteřinu. Výsledné video je na jednu stranu barevně věrné a s rozumnou porcí detailů, na druhou stranu je strašně znát absence jakékoliv stabilizace a ostření je kapitolou samo pro sebe. Přeostřování je vcelku rychlé, co ale činí telefonu problém, to je správně scénu zaostřit a hlavně potom toto zaostření držet. Neustálé přeostřování tam a zpět kazí jinak dobrý potenciál. Ukázkové video (Full HD, 60 fps):