RECENZE: Honor 9X Pro je jako šikovný hokejista na trestné lavici

Plusy Dostatečná porce výkonu

Dlouhá výdrž baterie

Perfektní čtečka otisků prstů

Kvalitní hlavní snímač

Fólie na displeji a obal v balení Minusy Absence Google Mobile Services

Starší Android i bezpečnostní záplaty

Pomalé přeostřování videa

Pomalé nabíjení akumulátoru

Absence notifikační diody ? 6 /10 Hodnocení

redakce Značení smartphonů Honor zůstává dále záhadou. Honor 9X jsme testovali před více než půlrokem, ve skutečnosti je to ale převlečený Huawei P Smart Z. Nedávno testovaný Honor 9X Lite je zase nástupcem Honoru 8X s minimem vylepšení. No a dnes testovaný Honor 9X Pro je z nich bez debat nejlepší, ale přídomek Pro rozhodně neznamená nějaký vlajkový počin. Umí v mnohém překvapit, a to jak pozitivně – třeba výkonem či výdrží, tak negativně – především chybějícími Google Mobile Services (GMS). Je opravdu s podivem, jak je Honor 9X za cenovkou 6 990 korun povedený telefon. Některými parametry dokonce nenápadně nakukuje do vod, kde se pohybují jen vlajkové lodě. Samozřejmě, jako koule na noze tonoucího to všechno stahují chybějící GMS, ale to pro spoustu lidí nemusí být negativum, což si v praxi denně ověřuji. Takže, pokud pro teď budeme „apolitičtí“, Honor 9X Pro zaujme především dlouhou výdrží, dostatkem výkonu a krásným displejem bez jakéhokoliv narušení. Výborná je čtečka otisků prstů, fotografie z hlavního snímače jsou hodně povedené a silikonový obal v balení je příjemný bonus. Zklame hodně pomalé nabíjení, dlouhé ostření u vide, zamrzí chybějící notifikační dioda. Honor 9X Pro 6GB/256GB za ceny od 5 870 Kč na HLEDEJCENY.cz nabízí 8 obchodůna Porovnat ceny Honor 9X Pro katalog rozměry a hmotnost: 163 × 77 × 8,8 mm, 206 g

displej: 6,6", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 340, 390 PPI

sítě: GSM, WCDMA, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 8 GB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 810 (2× Cortex-A76, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 65 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Celou recenzi Honor 9X Pro si můžete přečíst na následujících listech.

Design Displej, kam se podíváš. Honor 9X Pro má sklo čelní i zadní strany hezky zasazené do rámečku, který je plastový. Poznat je to podle chybějících plastových předělů po obvodu, které jsou nedílnou známkou kovového šasi. Není to žádným způsobem na škodu, telefon je příkladně pevný, bez vrzání či prohýbání, jen se to prostě sluší poznamenat. Zajímavé je také dvojí zahnutí: zatímco zadní strana má zahnutí velké a postupné, u čelní strany najdeme tzv. 2,5D sklo, tedy rovinu co to jde a zahnutí až na závěr. Jinak tvarovaná záda napomáhají dobrému držení v ruce.

Honor 9X Pro váží 202 gramů při rozměrech 164 × 77 × 8,8 mm. Čelní strana je hezky nerušená, protože selfie kamerka se nám zde opět schovala do vyjížděcího modulu přezdívaného periskop. Rámečky okolo displeje nejsou nejtenčí, ale pořád mají rozumnou hodnotu cca. 2 mm. Jedině pod displejem je rámeček širší, což je dán jednak tím, že je v něm ukryta senzorová výbava, druhý důvod je potom ergonomický, abyste si při stisku systémových tlačítek na displeji nezalomili palec. Hovorový reproduktor je ukryt nad displejem v jemném výřezu krycího skla, notifikační diodu zde nenajdeme.

Škoda, že v tak velikém přístroji nezbylo místo na plnohodnotný dualSIM slot. Veškerá muzika se u Honoru 9X Pro přesunula na obvod přístroje. Spodní hrana ukrývá hlasitý reproduktor, hovorový mikrofon, systémový USB-C konektor a sluchátkový 3,5mm Jack. Levý bok je holý, na pravém najdeme standardní dvojkolébku hlasitosti a poté tlačítko zámku přístroje, ve kterém je rovněž integrována čtečka otisků prstů. Toto je dle mého snad nejlepší umístění pro čtečku a i když je tlačítko poměrně tenké, čtečka byla téměř stoprocentní. Na horní hraně potom najdeme odrušovací mikrofon, periskop selfie kamerky a hybridní slot na jednu nanoSIM a druhou NanoSIM/microSD paměťovou kartu.

Trefuje se to celkem těžko, ale odlesky na zadní straně umí vytvořit písmeno X. Zadní strana na první pohled vypadá jako zleva doprava fialovorůžový gradient, avšak při šikovném pootočení se barvy přelévají do písmena X tak, jaké má tento Honor v názvu. Kromě výrazného loga a umě skrytých informací o modelu a recyklaci je hlavním prvkem zadní strany modul fotoaparátu s trojicí čoček, který jen mírně vystupuje nad tělo přístroje a tak nedochází k nežádoucímu kývání při položení na stůl. Mimo modul je údaj o rozlišení hlavního snímače a LED diodový blesk, zhruba uprostřed zad je pod sklem skryta NFC anténa.

Fotomodul ze zad vystupuje naprosto minimálně a telefon se tak zbytečně nekývá. Čtečka na pravém boku nenutí telefon zvedat pro odemknutí a je naprosto spolehlivá.

Displej Žádný výřez ani průstřel, ale čistých 92 % čelní strany. Díky umístění selfie kamerky do periskopového modulu je displej Honoru 9X Pro opravdu ničím nerušený. Na úhlopříčce 6,59" si tak můžete vychutnat Full HD+ displej technologie IPS, tedy rozlišení 1080 × 2340 obrazových bodů (391 PPI). I díky použité technologii panelu zde čekejte dobré barevné podání, skvělé pozorovací úhly i dostačující rozpětí jasu. Displej se trochu více špiní, respektive naněm více ulpívají otisky prstů, ale to díky z výroby aplikované ochranné folii. Ano, každá mince má dvě strany. Výhoda absence průstřelu či výřezu je i dostatek místa na piktogramy ve stavové liště.

Honor 9X Pro nabízí standardní možnosti úpravy, na které jsme již léta zvyklí: škálování velikosti textu a ovládacích prvků, korekce barevného podání, filtr modrého světla i volba zobrazovaného rozlišení. V nastavení displeje najdeme klasiku obvyklou pro Huawei/Honor. Tedy regulaci velikosti písma i škálování obsahu, možnost si navolit zobrazované rozlišení manuálně či automaticky, regulaci režimu a teploty barev, nastavení režimu spánku, možnost odfiltrovat modré světlo včetně časovaného vypnutí a zapnutí, v dalším nastavení potom najdeme nastavení pro zobrazení na celou obrazovku, spořič obrazovky a také volbu pro trvalé zobrazení operátora a rychlosti datového přenosu ve stavové liště. Trochu bokem, v nastavení baterie, se potom ukrývá volba zobrazení kapacity akumulátoru pouze graficky, procenty uvnitř nebo vně symbolu baterie.

Aplikace na plochách, nebo v Šuplíku (čti menu), několik tapet a motivů, to je rovněž standardní výbava.

Hardware Skoro samá chvála. Hnacím ústrojím Honoru 9X Pro je chipset Huawei Kirin 810 vyrobený 7 nm technologií. Najdeme zde osm jader procesoru s taktem 2× 2,7 GHz a 6× 1,88 GHz, grafický akcelerátor Mali-G52 a k tomu 6 GB operační paměti RAM. To je na smartphone s cenovkou do sedmi tisíc korun poměrně slušné, výkonová rezerva je v prostředí znát a náročná činnost nedělá telefonu žádné problémy. Jenom ve standardním režimu spotřeby baterie jsme naměřili přes 300 tisíc bodů v benchmarku AnTuTu, který paradoxně zmizel z obchodu Google Play, ale v Huawei App Gallery jej najdeme bez problémů. Výsledky benchmarku AnTuTu v8.4.2: celkové skóre: 323 098 bodů

CPU: 104 723

GPU: 85 141

MEM: 75 522

UX: 57 712

Rozdíl mezi standardním režimem a režimem výkonu činí v AnTuTu zhruba 20 tisíc bodů. Skóre přes 300 tisíc bodů je však u smartphonu za necelých sedm tisíc slušná porce výkonu. Velmi bohatý je i na tuto cenovou kategorii příděl paměti. Vnitřní úložiště má kapacitu 256 GB a i když si systém ukousne lehce přes 20 GB, místa je tu pořád více než dost. Pokud oželíte jednu SIM kartu, můžete přidat dalších 512 GB skrze standardní microSD paměťovou kartu. Ve chvále pokračujeme i u akumulátoru, který má kapacitu 4000 mAh. To sice v dnešní době není kdovíjaká hodnota, ale Huawei i Honor umí s baterií skvěle pracovat a energie vám tak nemusí chybět klidně i celé dva dny náročného používání. V kontrastu pak zamrzí pomalé nabíjení, které zabere přiloženou nabíječkou lehce přes dvě a půl hodiny.

Výdrže i místa k ukládání má Honor 9X Pro víc než dost. Konektivitou Honor 9X Pro nezklame, ani neoslní. Najdeme zde Wi-Fi standardů a/b/g/n/ac, Bluetooth ve verzi 4.2, USB-C konektor v2.0, FM rádio, z pozičních systému potom GPS a GLONASS. NFC anténu pak výrobce na produktovém webu ani nezmiňuje, pravděpodobně kvůli nízké využitelnosti, samozřejmě ale potěší zachování sluchátkového konektoru. Senzorové osazení výrobce na produktovém webu vůbec nezmiňuje, ale dle používání telefonu (a aplikace AnTuTu) je určitě osazen akcelerometr, gyroskop, senzor okolního osvětlení, senzor přiblížení a elektronický kompas.

Software Multimedia super, práce vůbec, zbytek tak napůl. Mohli bychom to rozebírat pořád dokola, můžeme hodnotit, zda je to dobře či špatně, můžeme za to někoho vinit, výsledek je ale pořád stejný: nová zařízení Huawei a Honor v tuto chvíli nemají přístup ke Google Mobile Services. Tedy operační systém Android ano, ale cokoliv, co ke svému běhu potřebuje Google služby, už ne. Rozloučit se tedy člověk musí s aplikacemi, jako je YouTube, Google Pay, Gmail, absentuje ale také spousta dalších, např. Facebook, Instagram a veškeré další aplikace s úzkou profilací. Podrobně jsme se tématu věnovali v článku níže.

Honor 9X Pro běží na opensource Androidu 9, grafické nadstavbě EMUI 9.1.1 a s bezpečnostními záplatami datovanými bohužel pouze k 1. lednu 2020. Telefony Huawei bez Googlu. Dobrodružství, do kterého se jednoduše nechcete pustit Ve svém zaměstnání se denně setkávám s lidmi, kteří chtějí „telefon na volání, SMS zprávy, aby mohli na internet a aby to dobře fotilo“. Žádné sociální sítě, žádné speciální aplikace, žádné placení telefonem ani žádný YouTube, středobodem internetu je pro ně Seznam.cz a cokoliv na internetu dělají, dělají přes prohlížeč. Vyzvedávají poštu, hledají zprávy a výsledky různých sportů a slovo aplikace nebo slovní spojení Google účet jsou pro ně jako pytel neštěstí. Tihle lidé absenci GMS neřeší a nikdy řešit nebudou. Nedovolím si uvádět nějaká procenta, ale telefony Honor i Huawei bez GMS nejsou nutně odsouzeny k neúspěchu. Huawei našlo partnera. Aplikace Googlu nahradí v telefonech český Seznam Situace se zlepšuje, aplikace v Huawei App Gallery přibývají, oznámena byla spolupráce se společností Seznam a pokud se Huawei podaří pod vlastními křídly zajistit vše potřebné, nezávislost na službách Google může být obrovská zbraň. Huawei není malý hráč, což je vidět i na významných přibývajících aplikacích. Objevují se česká internetová bankovnictví, aplikace operátorů, obchodních řetězců, konkrétně také třeba aplikace Českých drah Můj vlak, aplikace Letiště Václava Havla, Česká pošta Online, benefitní portál Benefit Plus, dostupný už je i kecálek Viber, a to jen namátkově vybírám, co jsem na první pohled v obchodě App Gallery viděl.

Takto vypadá Android bez GMS. Není zde žádný bloatware, ale své místo tu zaujímá Microsoft – najdeme tu jeho Zprávy, Bing, Translator a kancelářský balík Office. Chci tím říci, že i pro trochu náročnější používání nemusí být absence GMS překážkou. Problém ale nastane, pokud se bavíme o využití v zaměstnání, specifické aplikace chybí a z bezpečnostních důvodů se nemusí nikdy objevit. Z osobní zkušenosti mohu jmenovat například aplikaci pro virtualizaci karty zaměstnance, která otevírá dveře atd., nebo aplikaci pro dvoufaktorové ověřování při přihlašování do různých systémů.

Své místo tu mají i dobře známá gesta pro usnadnění používání smartphonu. Druhý problém vidím ve specifických aplikacích, které však používá tak malé procento uživatelů, že jejich publikování v Huawei App Gallery nemusí být ekonomicky či jinak výhodné. A je jedno, jestli se jedná o dálkové ovládání domácí klimatizace, aplikaci pro palubní kameru do auta, aplikaci k nositelné elektronice, aplikaci pro komunikaci s automobilem, tiskárnou, pračkou, fotoaparátem, sluchátky, ... Názor na absenci GMS si prostě musí udělat každý sám, jen prosím automaticky neaplikujme svůj názor plošně na ostatní.