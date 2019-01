RECENZE: Honor Magic 2 — sladká chuť nedostupného ovoce

Plusy opravdu minimální rámečky okolo displeje

redakce Hon za co nejmenšími rámečky můžete řešit výřezy různých tvarů v displeji, popřípadě tzv. průstřelem, tedy jen otvorem pro čelní kamerku. Také ho ale můžete řešit vysouváním kamerky z těla telefonu, nebo vysouvací konstrukcí celého displeje, což je případ právě dnes testovaného Honoru Magic 2. Tato recenze bude trochu neobvyklá, jelikož telefon není vůbec určen pro evropský trh a do budoucna se tu s ním ani nepočítá, ale u Honoru jeden nikdy neví. Sám o sobě je ale Magic 2 špičkově vybaveným telefonem. Pohání jej chipset Kirin 980 vlastní výroby společnosti Huawei, dostatek je i vnitřní paměti a paměti RAM, přičemž se vyrábí tyto kombinace: 6+128 GB, 8+128 GB a 8+256 GB. Námi testovaná byla první varianta a barevné provedení byl fialovo-červeno-růžový gradient. Fotoaparáty jsou tři na čelní a tři na zadní straně, baterie má kapacitu 3400 mAh a dle výrobce ji přiloženou nabíječkou dobijete za hodinu. Objevili jsme ale také nedostatky a nebylo jich málo. Nakolik je to ale vada a nakolik je to chyba demo vzorku, to nejsme schopni posoudit, jelikož ve smartphonech určených pro čínský trh mohou v demo vzorku prostě jisté věci fungovat jinak. Honor Magic 2 katalog rozměry a hmotnost: 157 × 75 × 8,3 mm, 206 g

displej: 6,4'', kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 3 500 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 980 (8× Cortex-A76, 2,6 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 24MPx (5 657 × 4 243), video (3 840 × 2 160), blesk 75 %

vybavenost ?

Design Slider zpět na scéně. Na první pohled je Magic 2 další smarphone, který se veze na vlně minimálních rámečků a gradientu na zádech. Jakmile ale rozsvítíte displej, uvědomíte si, že zde není žádný výřez a chybí zde čelní kamerka a veškeré senzory. Opak je však pravdou, stačí se palcem opřít do displeje, stáhnout ho dolů a hle, na asi centimetru místa na vás koukají hned tří čelní kamerky a hlasitý reproduktor. Mechanizmus je kovový, jedná se o klasické kolejnice, i když zvuk dojezdu do konečné polohy je jaksi mdlý. Pokud chcete, může se ale z reproduktoru ozvat zvuk umělý (ale o nic lepší).



Rozměry Honoru Magic 2 jsou 157 × 75 × 8,3 mm a váha činí 206 gramů, což je více, než jsme zvyklí, ale konstrukce slideru a poctivé kovové kolejnice jsou prostě znát. I když se Magic 2 v redakci přímo nepotkal s Xiaomi Mi Mix 3, kolega, který ho testoval, Honor chválil za naprosto minimální skulinu mezi posuvnými částmi i za jejich stabilitu v obou polohách, což sice o Xiaomi v recenzi uváděl taky, ale u Honoru je to prý ještě o dost lepší. U Honoru se obě dvě části vůči sobě ani nehnou a vysouvání jde příjemně ztuha. Může to být dáno tvarem obou částí. Zatímco u Mi Mix 3 je displej po celé délce tenký a základna tlustá, u Magicu 2 je tomu na obou koncích jinak. Nahoře je displejová část tenká, zato vespod je široká, i když ke krajům se ztenčuje.

Konstrukce slideru není klasická s tlustou základnou a tenkou displejovou částí, ale prolíná se. Displejová část je tenká nahoře a silná vespod, díky tomu se poloviny neviklají. Pokud se na telefon podíváme z hlediska klasického popisu, pak jsou všechny rámečky okolo displeje opravdu minimální. Trochu širší je pouze ten spodní, ve kterém se však ukrývá sotva znatelný průsvit, ve němž tušíme senzor pro regulaci jasu. Senzor přiblížení by na spodní straně nedával smysl, takže je buď řešen softwarově, nebo ulrazvukovým senzorem přímo pod panelem. Nad displejem je v červeném rámečku velmi tenká mřížka, jíž prostupuje zvuk z reproduktoru, který je umístěn v základnové části.

Displej je opravdu bezrámečkový, i když spodní brada je trochu silnější. Na levém boku najdeme šuplíček na dvojici nanoSIM, na pravém boku potom tlačítko zámku a dvojkolébku hlasitosti. Na horní hraně je v základnové části umístěn infraport a odrušovací mikrofon, zatímco na spodní hraně je v displejové části umístěn primární mikrofon, hlasitý reproduktor a USB-C konektor. Na těle chybí sluchátkový Jack, ale přechodka minimálně v našem testovacím balení byla. Na zadní straně potom najdeme vystouplé fotoaparáty a LED blesk. Čočky jsou celkem tři, i když jedna stojí v samostatném okruží.

Fotoaparáty na zadní straně vystupují z těla telefonu. I když chybí punc společnosti Leica, stále je na palubě přítomna AI. Než jsem viděl v reálu Samsung Galaxy A9, nechápal jsem, proč výrobci jeden snímač oddělují. Teď už tomu ale rozumím, čtyři kroužky pod sebou (i když jeden není snímač, ale blesk) vypadají o dost hůře (subjektivně). Pod zadní stranou, která je rovněž skleněná, se nachází NFC anténa. Kvůli vysouvací konstrukci chybí telefonu jakýkoliv stupeň odolnosti a rovněž si na něj nejspíše nedáte žádné pouzdro. Velmi mě potom zklamal fakt, že obě dvě skleněné strany se okamžitě poškrábou, a to ani telefon nemusíte mít v kapse se svazkem klíčů.

Displej Nádhera bez výřezu. Magic 2 mě opravdu nadchnul svým displejem. Líbí se mi trend minimálních rámečků, ale taky se mi líbím mít přehled o všech zmeškaných událostech. A smartphony, které mají velký notch a po stranách se vleze sotva čas a signál operátora, mi nedávaly úplně smysl. Zde je ale díky slider konstrukci displej opravdu od kraje ke kraji a je krása na něj pohledět. Navzdory některým dřívějším informacím je displej opravdu jen s Full HD+ rozlišením, jedná se o AMOLED panel s úhlopříčkou 6,39", mřížkou 1080 × 2340 obrazových bodů a jemnost tedy činí 403 PPI, což je na provoz mimo virtuální realitu akorát.

Možnosti nastavení displeje nabízejí úpravu barev a kontrastu, změnu velikosti textu a písma, ale také chytrou optimalizaci rozlišení pro úsporu baterie. Rozpětí jasu, jeho automatická regulace i čitelnost displeje za všech podmínek mi naprosto vyhovovala. Potěšující je také možnost dalšího přizpůsobení. Klasikou u Huaweie/Honoru je možnost korigovat barevné podání a kontrast, zapínat režim, který odfiltruje modré světlo, měnit velikost písma i prostředí či zapnout chytré rozlišení, které pro úsporu energie snižuje rozlišení v aplikacích, kde to maximální není třeba. Trochu mě překvapilo, jak neodladěné zde měl Honor nastavení škálování displeje. Nastavená hodnota se udržovala v nastavení, kde bylo písmo opravdu malé, ale třeba v kontaktech nebo zprávách bylo písmo velké, jak ve slabikáři.

Možnosti personalizace tapetami nebo motivy, aplikacemi v menu či na plochách a také možnost aktivovat always-on displej. Nechybí ani možnost zapnout always-on displej pro sledování času a notifikací. U displeje se zastavíme také u možností zabezpečeného odemykání. U Magicu 2 lze zvolit odemknutí rozpoznáním obličeje, ke kterému je nutné rozevřít telefon, což je vcelku praktické. Není třeba nic mačkat, otevřením se aktivuje displej a telefon rovnou snímá, během vteřinky je odemknuto. Za umělého osvětlení, nebo šera či noci to ale pořádně nefunguje. Druhá možnost je odemykání otiskem, přičemž čtečka otisků je v displeji a jedná se o řešení průsvitové. Funguje vcelku spolehlivě, i když pomaleji, než standardní čtečky. Pro odemknutí ale musíte rozsvítit displej, nebo ho zvednout ze stolu, teprve poté se zobrazí oblast přikládání prstu.

Hardware Ultrarychlé nabíjení. Honor Magic 2 je osazen chipsetem Kirin 980 z vlastní výroby Huawei. Jedná se o osmijádrový procesor vyrobený 7nm procesem se čtyřmi jádry na taktu 2,6 GHZ a čtyřmi na taktu 1,8 GHz, který pracuje spolu s 6 nebo (v našem případě) 8 GB operační paměti a grafickým akcelerátorem Mali-G76 s taktem 750 MHz. Jedná se o dostatečně výkonný chipset, který v tuto chvíli podává v benchmarku AnTuTu nejlepší výkon mezi Android smartphony, i když konkrétně u našeho Magicu 2 tomu výsledek neodpovídá. V zařízení jsme vůbec nenašli herní mód (který přidá cca. 10 000 bodů) a i přes nižší rozlišení displeje jsme se vůbec nepřiblížili hranici 300 000 bodů. Provoz zařízení, multitasking a veškerá další činnost byla bez problémů, mluvíme zde pouze o skóre AnTuTu. Výsledky benchmarku AnTuTu v7.1.4: celkové skóre: 275 092 bodů

CPU: 102 011

GPU: 98 439

UX: 61 563

MEM: 13 079 Osm GB operační paměti, stejně jako vnitřní úložiště 256 GB, z něhož systém ukousne cca 15 GB, jsou dostatečné hodnoty pro bezproblémový chod zařízení. Stejně tak baterie s kapacitou 3 400 mAh zde vydrží opravdu dlouho, minimálně jeden a půl dne provozu. Mnohem více zajímavý je ale fakt o rychlém dobíjení. Přiložený adaptér dokáže nabíjet 40W (značeno jako 5A při 10V) a celá baterie je nabita za něco přes hodinku, za půl hodiny byste se měli dostat z nuly na 85 %. Bohužel, koncovka byla určena pro čínské zásuvky, takže v tomto musíme věřit výrobci. Pro ilustraci, dle rozborky jsou k baterii vedeny namísto obvyklého jednoho dva flexikabely.

Monitoring spotřeby energie. Konektivita Magicu 2 zmiňuje Wi-Fi standardů a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, geolokační systémy GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo a japonský korekční systém QZSS. Chybí FM rádio a bezdrátové dobíjení. Ze senzorů je zde ke klasickému akcelerometru, gyroskopu, senzoru okolního osvětlení a senzoru přiblížení, magnetickému kompasu a Hallovu senzoru také infraport. Kromě nám známých a obvyklých frekvencí pracují antenní moduly také na frekvencích čínských sítí TD-SCDMA/TD-LTE.

Software Mraky aplikací. Magic 2 aktuálně běží na Androidu 9 spolu s EMUI rovněž ve verzi 9. Co se týče dalšího nastavení, najdeme zde klasiku, na kterou jsme zvyklí od jiných smartphonů Huawei nebo Honor. Ovládat telefon lze gesty, systémovými tlačítky, nebo skrze jedno plovoucí tlačítko. na telefonu lze psát písmena pro spuštění přiřazených aplikací, dělat screenshoty kloubem nebo třemi prsty, měnit tapety nebo celé motivy, aplikace mít na plochách nebo v menu a používat funkce, jako otočením odmítnout či přiložením k uchu začít volat nebo přijmout hovor. Také je zde asistent pro sledování, v jaké aplikaci trávíte kolik času. To není nic, co bychom neznali.

Huawei App Gallery a překvapivě i Google Play. Zajímavý je v pojetí tohoto telefonu termín bloatware. Neumím posoudit, jaké jsou v Číně zvyklosti a kolik aplikací je opravdu nutných k fungování, ale po spuštěný telefonu jich zde bylo dobrých třicet, jejichž aktualizace znamenala stažení více než 2 GB dat. A to se ještě v Huawei App Gallery vesele nabízely další. A během používání telefonu neustále taky. Nerozuměl jsem jedinému slovu (vlastně znaku), ale telefon se vždy tvářil, jako že tu novou aplikaci je životně důležité si stáhnout. Zavítal jsem tedy do Huawei App Gallery ve snaze někde zkusit vypnout doporučení a návrhy aplikací, a světe div se, najednou na mě koukala možnost stáhnout Google Play.

Ukázka prostředí Androidu 9 a EMUI 9. Spoustu dalších screenshotů najdete ve Fotogalerii na posledním listu. Původně jsem uvažoval, že zkusím do telefonu nahrát APK, ale nevěděl jsem, jak to bude s dalšími navázanými službami atd. Google Play se ale normálně nainstaloval a po spuštění si dostahoval veškeré další věci, takže ho šlo normálně používat. Důkazem je stažený a provedený benchmark AnTuTu. Jediné, co v telefonu logicky nebylo a bohužel nešlo ani stáhnout, byly jakékoliv aplikace od Googlu (Chrome, Gmail, Hudba Play a další). Nedokážu říci, zda se jedná o normální možnost, nebo Honor nějakým způsobem upravil novinářský vzorek, každopádně, pokud člověk nemá nakoupenou hudbu u Googlu a nepoužívá Google Disk, šlo s Magicem 2 fungovat, jako kdyby byl zakoupen v ČR.

Možnosti ovládání telefonu tlačítky, gesty nebo jediným, plovoucím tlačítkem.

Fotoaparát Někde se stala chyba. Papírové specifikace fotoaparátů působí u Magicu 2 velmi přívětivě. Na zadní straně se nachází hlavní 16 Mpx snímač se světelností f/1.8, 16 Mpx širokoúhlý snímač se světelností f/2.2 a 24 Mpx černobílý snímač se světelností f/1.8, což je kombinace, která není žádnou novinkou. Novinkou jsou po vysunutí tři člení kamerky, z nichž ta hlavní má 16 Mpx a dvě doprovodné po stranách, každá s rozlišením 2 Mpx, slouží k hrátkám s hloubkou ostrosti. I když na zadní straně chybí certifikace společnosti Leica a nemáme zde ani jeden opticky stabilizovaný snímač, stále zde najdeme umělou inteligenci pro rozpoznání scény a lepší nastavení parametrů fotoaparátu.

Ukázka fotoaplikace z Honoru Magic 2. Zásahy AI jsou zde hodně mírné, dobře dochází k aktivaci HDR. Lze fotit v režimu přiblížení 1×/2×/0,6×. Ovšem postprocessing, práce s daty získaných ze snímačů, to je v některých případech opravdu katastrofa. U dobré poloviny fotografií jsem měl pocit, že (hodně nadneseně) fotím s VGA kamerkou. Magic 2 umí předvést krásné výsledky, ale umí zahodit i fotografii, která se prostě musí povést. Není možné, aby za naprosto jasného dne byla blízká statická scéna rozmazaná, na části fotky neostrá a detaily splývaly, o barevné věrnosti ani nemluvě. Troufám si říci, že zde ani náhodou nebyla produkční verze softwaru. Názor si udělejte sami. Ukázkové fotografie:

Další snímky najdete ve Fotogalerii na následujícím listu. U videa je to potom ještě horší, než u fotografií. Maximem je 4K video při 26 fps, které je však díky absenci jakékoliv stabilizace značně roztřesené a bohužel, dosti špatné. Po shlédnutí několika mnou pořízených videi jsem na počítači dokonce zkoumal, zda je skutečně formát obrazu 3840 × 2160 pixelů. Je, ale kvalita videa tomu neodpovídá. Scéna je mdlá, neostrá, video je trhané, špatně ostří, takové výsledky prostě telefon této výbavy podávat nemůže. Ukázkové video (4K, 26 fps): Zvětšit video

Závěr Honor Magic 2 byl zpestřením recenzí. Jako smartphone, který je oficiálně v Evropě nedostupný (i když se to může změnit), a navíc má slider konstrukci, která dává smysl, se používal velmi dobře. O to lépe, že se do něj podařilo dostat Google Play a vzhledem k tomu, že cloudem a dalšími službami jsem zakotven u Microsoftu, nedělala mi absence Google aplikací žádný problém. I když jsem se snažil telefon hodnotit klasickým formátem recenze, jednalo se opravdu čistě o demovzorek. A tak například problémy se škálováním prostředí mohou být dány tím, že čeština sice v Androidu zůstala, ale v čínských znacích by se problém nevyskytoval. Proto je tuto recenzi třeba brát jako závan exotiky.

Hlavní konkurent: Xiaomi Mi Mix 3 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 158 × 75 × 8,5 mm, 218 g

displej: 6,4'', kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 3 200 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 2,8 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 75 %

