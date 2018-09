RECENZE: Honor Play — splněný sen pro mobilní hráče

1. Design

Notch, zase. Po stránce vzhledu jsou si oba telefony opravdu velmi podobné. Upřímně, vlastně jsou podobné i mnoha jiným telefonům ze současnosti. Mají totiž velmi úzké rámečky a notch v horní části displeje, v něž se nachází čelní fotoaparát, sluchátko a nezbytné senzory, a malou bradu ve spodní části displeje.



Honor Play se prodává v černé, modré a fialové barvě

Zadní strana je kovová, což je vítanou změnou v záplavě telefonů se skleněnými zády. To však ale současně znamená, že ani nemusíte uvažovat nad tím, že by Honor Play podporoval bezdrátové dobíjení. Přes kovová záda se jednoduše energie, která by byla schopna dobíjet telefon, nedostane.



Duální fotoaparát vystupuje nad povrch zad a je tak náchylnější k mechanickému poškození

Vzhledem ke kovové konstrukci bylo u modelu Play také nezbytné vyřešit propustnost obalu k anténám ukrytým pod viditelnou částí. Proto jsou na horní i spodní hraně plastové proužky. Mladší generaci pak jistě potěší, že Honor Play má 3,5mm jack pro připojení sluchátek a samostatný USB-C konektor, do kterého lze připojit napájecí kabel od powerbanky, aniž by bylo potřeba používat všemožné redukce.



Telefon má pouze jediný hlasitý reproduktor. Jeho výstup je velmi dobrý, byť by mohl být v maximu hlasitější

V horní části zad je dále kromě duálního fotoaparátu s umělou inteligencí také čtečka otisků prstů. Ta funguje opravdu velmi spolehlivě a rychle a není tak třeba přikládat prst k čtečce opakovaně nebo na delší dobu. To je konec konců pro telefony značky Huawei/Honor standard.



Tlačítka na pravé straně jsou usazeny v horní polovině telefonu, což může být pro mnohé až příliš vysoko

Oproti Huawei Nova 3 je Honor Play trochu větší, vzhledem k celkovým rozměrům zařízení však tento rozdíl patrně vůbec nepoznáte. Zatímco Huawei Nova 3 měří 157 × 73,7 × 7,3 mm, tak Honor Play má na výšku, šířku a tloušťku 157,9 × 74,3 × 7,5 mm. Hmotnost modelu prodávaného pod značkou Honor je 176 gramů.



Fialová varianta se bude vyjímat zejména v dámských kabelkách

Po stránce konstrukce nemáme výhrady, jelikož tato působí na první pohled bytelně a veškeré její součásti k sobě přiléhají bez sebemenších mezer. V prodejním balením výrobce navíc přikládá průhledný silikonový obal, který může razantně prodloužit životnost telefonu v rukou náruživých hráčů.