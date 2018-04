RECENZE: Honor View 10 — prvotřídní výkon za polovic

Hodně zmiňovaným parametrem je v případě tohoto telefonu umělá inteligence. Ta by měla dělat uživatelský zážitek lepším v nejrůznějších směrech. Zda je příjemné používání jejím dílem, nebo by se choval telefon i bez této moderní funkce nelze určit, každopádně ať už se na výsledku podílí nebo ne, výsledek je povedený. Velmi povedený.

Všechny hrany i rohy jsou zaoblené, telefon dobře padne do ruky, nemá tendenci vyklouznout. A to i přesto, že hostí šestipalcový displej a nepatří mezi kompaktní zařízení. Díky displeji s poměrem stran 18:9 a menším rámečkům není Honor nijak výrazně velký – snese srovnání s běžnými telefony s 5,5“ displejem (16:9), možná je o pár milimetrů vyšší.

Čtečka otisků prstů sídlí pod displejem. Zapamatuje si až pět otisků prstů a pokračuje v zaběhlém trendu čteček tohoto výrobce. Je rychlá, počet nerozpoznaných čtení se drží na naprostém minimu. Vzhledem k možnosti odemykat zařízení i obličejem by možná mohla být na zádech, kde by šlo nasadit i další funkce reagující na gesta, jak je tomu u jiných Honorů (zobrazení oznamovacího panelu, listování v galerii), tady můžete zase nahradit čtečkou tlačítka pod displejem.

Výrobce u tohoto zařízení zmiňuje umělou inteligenci, která (soudě dle marketingových materiálů) nemá daleko k tomu, aby jej ovládala místo vás. Optimalizuje chování systému, aby se postupem času nezpomaloval, mění nastavení fotoaparátu pro nejlepší možný výsledek, kontroluje spotřebu, jinými slovy snaží se z telefonu vyždímat maximální uživatelský zážitek. Jedná se o integrální součást Honoru, kterou nevypnete ani neupravíte její chování. Zůstává tedy otázkou, jak moc jsou dobré výsledky v jednotlivých oblastech dílem vysokého výkonu, dobré optimalizace, slušného fotoaparátu, nebo za všechno může zmíněná jednotka neuronových sítí. V obou případech je to ale vlastně jedno, protože uživatele zajímá pozitivní výsledek to, jak se k němu telefon dopracoval uvnitř, je jen technický detail.

Telefon by se určitě obešel bez předinstalovaných aplikací v podobě her a klientů sociálních sítí, naštěstí je můžete odinstalovat a ušetřit tak více než gigabajt vnitřního úložiště. V telefonu najdete i několik nástrojů jako jsou kompas, diktafon, poznámky, správce souborů nebo dálkové ovládání využívající infraport.

Fotoaparát

I bez stabilizace solidní výsledky. V prostředí fotoaparátu máte několik voleb hned po ruce u okraje displeje, další pak najdete v seznamu nastavení. Jeho položky se mění podle aktuálně zvoleného režimu. Mezi focením a natáčením je potřeba se přepnout, dvojice spouští se zde nekoná.



Prostředí fotoaparátu • Nastavení fotoaparátu

Duální fotoaparát kombinuje 16MPx hlavní snímač s 20MPx monochromatickým. I zde se do hry zapojuje umělá inteligence, která přizpůsobí parametry fotoaparátu focené scéně, aby byl výsledek co nejlepší. Bez ohledu na to, do jaké míry jsou finální fotky dílem právě umělé inteligence, fotí Honor velmi dobře.

Ukázkové fotografie:



Další fotografie pořízené telefonem najdete na následujícím listu

Snímky mají pěkné, syté a věrné barevné podání. Jsou ostré, s prokreslenými detaily, minimem šumu a přepaly se jim také vyhýbají. Podobného výsledku možná dosáhnete i s levnějšími zařízeními, bude to ovšem vyžadovat trochu znalostí. S Honorem zvládne pořídit solidní fotky i naprostý začátečník v automatickém režimu.

Ukázkové video (full HD, 30 fps):

Ukázkové video (full HD, 60 fps):

Ukázkové video (4K, 30 fps):

Videa jsou na tom podobně. Barvy mají o něco méně saturované, pořád je to ale na míle daleko tomu označit je jako vybledlé. Zapracovat by šlo na ostrosti a detailech, ale i zde se řadí Honor k nadprůměru. Kromě klasiky v podobě full HD ve 30 fps můžete využít i dvojnásobnou snímkovací frekvenci, sáhnout lze případně i po natáčení ve 4K (30 fps). Na videích je nejvíce znát absence stabilizace, s ní by byly výsledky výrazně lepší. I bez ní se ale za to, co natočíte, nebudete muset po kvalitativní stránce muset stydět.