RECENZE: Honor View 20 je zatím nejdražší a suverénně nejlepší Honor

redakce Telefony Honor se vždy profilovaly jako ty s dobrou výbavou za rozumné peníze. Výbava je v tomto případě velmi lákavá: telefon má stejný procesor jako Huawei Mate 20 Pro (oba patří k absolutní výkonové špičce) a testovaná verze má dokonce 256GB úložiště a 8 GB RAM. A tuhle nálož se Honoru povedlo zabalit do velmi hezkého těla. Jedním z trumfů Honoru je ToF kamera. Co to je a k čemu je to dobré: Každopádně profilování Honoru jako výrobce dostupných telefonů začíná v tomto případě kulhat na obě nohy. Model View 20 v testované konfiguraci překonává i (pro značku dosud rekordní) cenu Honoru 8 Pro v době uvedení na trh. Na druhou stranu, když si vyberete View 20 s menší porcí RAM a polovičním úložištěm, dostanete se pod tuto cenu. Honor View 20 256GB katalog |recenze rozměry a hmotnost: 157 × 75 × 8.1 mm, 180 g

displej: 6.4", dotykový IPS LCD, 1 080 × 2 310, 398 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 192 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 980 (8× Cortex-A76, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 48MPx (8 000 × 6 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 79 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Samotná recenze Honor View 20 začíná na následujícím listu.

Design Křiklavá rudá. Lakování zad je nepřehlédnutelné. Výrazný tvar písmene V je vidět s každým drobným odleskem světla, čím více světla, tím silnější je odlesk a tohle vypadá jednoduše skvěle. Přiznám se, že se mi tato úprava, obzvlášť v testované červené, líbí asi víc než modrý gradient, který používá Huawei. Proč se nedělá víc červených telefonů, když jim to tak sluší? Každopádně nemá smysl polemizovat nad kvalitou, zpracování je špičkové. Ale je třeba pamatovat na to, že toto není malý telefon. Rozměry: 157 × 75 × 8,1 mm a hmotnost 180 g mluví za vše.

Telefonu to v červené barvě neskutečně sluší a lakování ve tvaru písmena V je prostě parádní. Modrá verze ale také není škaredá. Záda jsou skleněná a zaoblená, takže musíte počítat s tím, že budou klouzat a mastit se a že budete-li chtít ty hezké odlesky ještě někdy vidět, připravte si hadřík na neustálé leštění. Nebo můžete sáhnout po přibaleném průhledném pouzdře. Záda navazují na kovový rám, který je také lakovaný do červena, ale je matný. Tím pádem tolik neklouže a působí i trochu kontrastně k zádům. Jinak na rámu najdete nečekaně také IrDA port pro ovládání televize, což je věc, která mě v telefonu fakt baví. Najdete zde i 3,5mm jack a na spodní straně USB-C port.

Na kovovém rámu je vidět, že se barevně trochu liší. Je to dáno jinou povrchovou úpravou, která je na rozdíl od zadního skla matná, a díky tomu se telefon docela dobře drží. Trochu překvapivě má Honor jen jeden reproduktor, který se sice snaží, co se týče přednesu i hlasitosti, ale protože stereo reproduktory už jsou vybaveny mnohem levnější telefony, beru to jako velké minus. Zajímavý je také šuplík, který má jen dvě pozice na nanoSIM, ale žádný slot pro paměťové karty, což vzhledem k tomu, že jsou nabízeny úložiště 128 a 256 GB, nepředstavuje takový problém.

Bohužel takhle hezký bude telefon jen chvilku, lesklá záda jsou magnet na otisky prstů a mastnotu. Takže buď použijete průhledný obal, který je v balení, nebo s sebou budete pořád nosit kapesník. Velký displej pokrývající celou přední stranu stranu s sebou nese i několik omezení. Telefonní reproduktor se do malého prostoru mezi sklo a rám ještě vmáčkl, ale třeba senzor přiblížení, který vypíná displej, když přiložíte telefon k uchu, je netradičně nahoře na rámu, ale funguje spolehlivě. Nižší cena a výborná výbava mají vždy nějakou slabinu. V tomto případě je to jen základní odolnost vůči vodě a prachu, což je velká škoda. A druhý nedostatek spočívá v absenci bezdrátového nabíjení, které by u skleněných zad dávalo smysl. To nej z pařížské tiskovky. Honor ukázal telefon, který metá blesky a snímá 3D

Displej Hole-in-one. První co vám při pohledu na displej padne do oka je určitě ta podivná díra v levém horní rohu. Tímto „průstřelem“ na vás pohlíží selfie kamera s rozlišením 25 Mpx. Je to úlitba tomu, že displej může zabírat tak velkou část přední strany. Že chybí kousek displeje mi celkem nevadí, ale to umístění je trochu podivné, když se podíváte pozorně je patrné, že kamera není přesně vsazena do rohu: nalevo od kamery vidíte více displeje než nad kamerou.

Čočka selfie kamery je pod krycím sklem, takže ji pohmatem nenajdete. Jestli na fotkách nějaký přechod uvidíte, tak to je krycí fólie, která je nalepená z výroby. Kamera v displeji jistě evokuje spoustu otázek, takže se pokusím odpověď na ty zásadní. Pohmatem kameru nenajdete, krycí sklo je v kuse a kamera je pod ním. Ani plně rozsvícený displej nemá vliv na kvalitu fotek, žádné „přelévání“ světla do kamery se neděje. Ano, kamera je zřetelně vidět u filmů i u her. Systém nijak neřeší problém, pokud se vám ve hře objeví ovládací prvek v místě foťáku. Stisk prvku tak spíše neproběhne a jediným řešením je omezit spuštění hry v poměru stran 16:9, kdy sice nevyužijete celý panel, ale bezpečně dostanete ovládací prvky mimo selfie kameru. Naměřené parametry displeje: minimální a maximální jas: 1/402 cd/m 2

1/402 cd/m gamma: 1,70

1,70 průměrná a maximální barevná odchylka (ΔE): 3,15/5,00 6,4" panel používá technologii IPS a nabízí rozlišení 2 310 × 1 080 px. Má velmi dobré barevné odchylky a výborné pozorovací úhly, ale třeba čitelnost na slunci by mohla být lepší, to vnímám jako drobnou slabinu. Celkově jsem z displeje trochu rozpačitý, správně mířené boční světlo umí na displeji udělat film s šedým nádechem, ale tohle je spíš otravné než omezující. A nízká gamma způsobuje slévání tmavších odstínů šedé a černé. V tmavých scénách videa se tak budete o něco hůře orientovat. Displej je další část, kde je znát, že View 20 nemůže být srovnáván s těmi nejlepšími, zobrazovač je kvalitní, ale na špičku nemá.

Hardware Kirin 980 jako v Mate 20 Pro. Ze sesterské značky Huawei si View 20 půjčil procesor. A půjčil si rovnou to největší zvíře ve stáji – Kirin 980. Máte-li 256GB verzi, sekunduje mu 8 GB RAM. Pokud vám stačí jen 128 GB, budete mít pouze 6 GB RAM, ale také 2 000 Kč k dobru. Tak či tak o výkon se nemusíte být, procesor má síly na rozdávání a výsledné skóre v AnTuTu mluví za vše. Je jedno jestli chcete pracovat nebo hrát, tady vás nikdo brzdit nebude. Výkon - AnTuTu 7.1.4 Celkové skóre: 277 069 bodů CPU: 102 052 bodů GPU: 100 595 bodů UX: 61 493 bodů MEM: 12 929 bodů

S procesorem pochopitelně přichází Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac a také podpora Galilea. GPS, GLONASS a BeiDou jsou samozřejmostí. Nechybí ani NFC a jediné, co snad může chybět je FM rádio. Na zádech telefonu najdete klasickou čtečku otisků prstů, která funguje parádně, navíc máte možnost odemknout telefon i pomocí obličeje. I tady se to daří Honoru rychle a spolehlivě, jakkoli je potřeba říct, že jde jen o 2D skenování, nikoli o biometriku. Takže je bezpečnější používat otisk, ale vzhledem k ceně rozumím, že tu není 3D skener tváře. Výdrž baterie: Přehrávání Full HD videa, maximální jas: 8:58 h

8:58 h Obnovení web stránky každých 15 s, poloviční jas: ​ 16:17 h

​ 16:17 h Nabíjení z 15 na 90%: 0:49 h Poslední důležitý údaj z hardwaru je kapacita baterie: rovných 4 000 mAh. Telefon díky tomu vydrží dva dny, klidně i malinko více, a navíc podporuje i rychlonabíjení. S trochou snažení se ale celkem v pohodě přiblížíte i třem dnům. Na druhou stranu stačí natáčet a fotit a můžete hledat nabíječku už druhý den na oběd.

Software Magic UI = EMUI. Honor vsadil na Android 9, který je opatřený nadstavbou Magic UI 2. Jestli si škrábete hlavu, proč hned druhá verze softwaru, o kterém patrně slyšíte poprvé, netřeba propadat panice. Je to v podstatě EMUI 9, ale v Honoru ji z nějakého důvodu přejmenovali. Možná je za tím snaha více se odlišit od Huawei, který používá stejnou nádstavbu, ale drží se označení EMUI. Nebo se skutečně vývoj oddělí a Honor půjde více méně vlastní cestou.

Prostředí, které Honor nazval Magic UI, svou příbuznost s EMUI rozhodně nezapře. EMUI je prostředí telefonů Huawei, které Honor ještě do nedávna běžně používal. Tak či tak jde o hezký a přehledný software, který je prakticky stejný jako u Mate 20 Pro a většiny dalších nových strojů od Honoru nebo Huawei. Musím pochválit Honor ze velmi dobrou optimalizaci, protože systém běhá naprosto precizně a hlavně stabilně. A když dáte telefonu hodně zabrat není znát žádné zpomalení nebo zadrhnutí.

Správce telefonu je pořád dost jedovatá a tvrdohlavá aplikace. Vlastní obchod s aplikacemi je možná trochu zbytečný a aplikace pro ovládání televize IrDA portem vypadá stejně už dlouhá léta. Kromě výbavy od Googlu tu najdete i aplikace od Huawei, jako je správce telefonu, nebo vlastní obchod s aplikacemi. Správce je pořád trochu jedovatý, těžko se mu vysvětluje, že tahle aplikace fakt může běžet na pozadí bez omezení, nebo to, že při tak obrovské paměti není potřeba čistit cache každou chvilku, aby pak prohlížeč s načtenými panely všechny stránky načítal znovu. Myslím si, že by spousta zkušených uživatelů uvítala u této aplikace tlačítko pro vypnutí. Na druhou stranu chápu, že běžnému uživateli může takovýto dohled dost zjednodušit život.

Telefon je možné přímo odemknout skenováním obličeje, nejde ale o biometriku, jen o porovnání obrazových dat. Co musím kvitovat s povděkem je chování systému v notifikační části. U Mate 20 Pro, kde je výřez v displeji, se notifikační ikony a symboly bezdrátových sítí chovaly dost podivně. Podle čeho se řadí, a proč vidím v tom malém koutě ikonu Bluetooth, ale zprávu za Swarmu ne, jsem nevypozoroval. Každopádně u průstřelu se chová systém trochu předvídatelněji a prostý pohled na obrazovku prozradí víc, než u Mate 20 Pro.

Fotoaparát 48 Mpx a ToF kamera. Pojem ToF je u mobilních telefonů docela nový, ale už na MWC bylo vidět, že výrobci budou chtít s touto novinkou koketovat. ToF neboli Time of Flight je systém měření hloubky scény, nebo jinak, velmi jednoduchý lidar. Na zádech vidíte jednu samostatnou čočku, což je 48Mpx hlavní foťák. A hned vedle v oválném výstupku je umístěna ToF kamera, LED blesk (který nemá s ToF nic společného) a mezi nimi není vidět LED, která svítí ve spektru blížící se infračervenému. A odraz tohoto světla pak zaznamená ToF kamera. Honor vás donutí poskakovat před televizí. Co je a co umí ToF kamera Díky tomu může rychle měřit pohybující se objekty a pomocí UI je rozpoznat, dokáže změřit hloubku scény atd. ToF je zde hlavně pro portrétní režim, můžete si hrát v AR nebo vlastním tělem ovládat hry, přičemž aktuálně existují jen dvě. U hraní je ale potřeba připojit telefon kabelem k monitoru, protože jinak neuvidíte na displej.

Aplikace na fotografování nabízí hromadu režimů, můžete si hrát v AR nebo třeba malovat světlem. Dovolí vám také pořizovat snímky s nativním rozlišením 48 Mpx, což ale není úplně dobrý nápad. Jedna jsou obrovské a jedna na nich zbytečně vystoupí vady. ToF kamera pomáhá 48Mpx senzoru s rozostřením pozadí, což se celkově docela daří a díky vysokému rozlišení můžete sáhnout i po 2× zoomu, kdy vypadá portrét o něco přirozeněji. Standardně totiž mají snímky 12 Mpx, takže zoom je technicky bezztrátový. Pokud chcete, můžete si nechat i původní 48Mpx rozlišení, ale moc si nepomůžete, downscaling schová hodně vad. Honor má podobně jako Mate 20 Pro možnost pomoci si při focení umělou inteligencí, která rozpozná scénu a pomůže se správnou expozicí. UI funguje výborně, ale na rozdíl od Mate 20 Pro mám dojem, že se nesnaží tak moc nahánět hranovou ostrost. Fotky pak působí měkčeji a přirozeněji. Celkově je View výborný na focení, ale na špičku mu kousek chybí.

Ukázkové snímky S chválou ale budu šetřit u videa: stabilizace je horší, expozice se také chová podivně a barvy jsou bledé až nevýrazné. Full HD ještě nevypadá tak špatně, ale 4K je hodně podprůměrné. Nicméně tohle bych viděl spíše na softwarovou záležitost, protože podle fotek telefon na dobré video hardware má. Ukázkové video (1080p, 60 fps):

výhodnost cena: až Verdikt: View 20 je velmi zajímavý telefon, který nabídne super výkon a fotky za cenu menší než ti nejlepší. Není to ale jejich konkurent, na to mu ještě něco chybí. To mu ale vůbec neubírá na atraktivitě. Plusy: Hezký systém

Povedený design

Kvalita fotek

Vysoký výkon

Obrovské úložiště Minusy: Chybí bezdrátové nabíjení

Jen mono reproduktor

Jen základní odolnost

Kvalita 4K videa

Nepodpora microSD karet