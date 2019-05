RECENZE: Honor Watch Magic – o pár milimetrů menší, o pár dnů kratší

Vnitřnosti hodinek by měly být totožné. Některé zdroje uvádí odlišný čip pro určení nadmořské výšky, v praxi jsem však rozdíl v měření nepozoroval. Na oko zůstal stejný i software LiteOS, který jsem dříve kritizoval, nicméně právě tady je za půl roku znát posun. Hodinky sice stále neumí česky, ani do nich nedostanete aplikace, zato se naučily měřit další sportovní aktivity, chod softwaru se značně zrychlil, animace jsou plynulejší.

Osičky s páčkou pro výměnu řemínků bez nástrojů tu jsou, ale chvilku to přece jen zabere a hádám, že vás to před a po každém cvičení příliš dlouho bavit nebude. Mimochodem v téhle disciplíně je etalonem Garmin a jeho systém QuickFit, který je na rychlé výměny přímo stavěný.

Huawei jsme chválili za povedený design a pro Honor platí to samé. U kovové verze trochu kazí dojem černé plastové dýnko a gumová vrstva uvnitř koženého řemínku. Černou verzi tenhle rozpor netrápí, tělo je černé celé, takže přechod mezi kovem a plastem prakticky nevnímáte a řemínek v kombinaci červeného podkladu a černého svršku působí šmrncovně.

V noci mě občas rušilo nechtěné rozsvícení displeje, který svým jasem ve tmě dokáže nepříjemně píchnout do očí, ale naučil jsem se to řešit nastavením režimu Nerušit, který odstaví jak aktivační gesto, tak vibrace u příchozích notifikací, zůstane pouze budík. Jinak k rozsvícení displeje lze použít i tlačítka.

Displej se rozsvítí vždy jen na sedm sekund, což na přečtení informací stačí a baterii zásadně neublíží. Displej probudíte klasickým gestem „kolik je hodin?“, tedy zvednutím hodinek před obličej. Je citlivější a aktivace displeje rychlejší než u konkurence (Samsung Gear Sport, Fitbit Versa), takže se displej občas rozsvítí, i když nechcete. Považuji to však za lepší řešení, než když máte gesto opakovat s větší razancí, protože jej automatika napoprvé nezachytila. Zní to jako drobnost, ale při každodenním životě s hodinkami je právě tohle věc, která člověku dokáže dlouhodobě pít krev.

Velký důraz je u ciferníků kladen na srdeční tep, který podle mého názoru má větší smysl sledovat až při sportovním výkonu. Informaci o atmosferickém tlaku nedokážu zužitkovat vůbec. Přepočet aktivity na spálené kalorie mě také nezajímá, naopak bych chtěl vidět na aktuální stav baterie, ale ten je pouze na třech watch faces, datumovka na čtyřech, takže to řeším stahováním vrchní roletky, kde oba tyto ukazatele jsou.

Huawei jsem peskoval za 11 ciferníků, v Honoru je jich 9. Verze se značkou Huawei od té doby dostala nové ciferníky, do Honoru se mi je nedaří dostat, update podle appky není k dispozici.

Video vydá za tisíc slov, pusťte si ho, uvidíte na něm, jak se hodinky ovládají, jaké mají funkce. Až při jeho natáčení jsem si uvědomil, v kolika případech se k jedné funkci dostanete vícero způsoby. Kdyby byla ke každé obrazovce jen jedna cesta, prostředí by se tím zjednodušilo, menu mohlo být kratší. Na druhou stranu z uživatelského pohledu mi to nějak nevadí, prostě si zaběhnete způsoby, jak se dostat k informaci a tu používáte.

Informací je hodně, grafy jsou pěkně zpracované, dlouhodobé statistiky také, ale zásadně mi vadí, že je problém dostat data ven. Připravené je sdílení s platformami UP by Jawbone (po kliknutí se dozvíte, že druhá strana spolupráci ukončila), Google Fit (mám nastavené, ale spojení nefunguje) a MyFitnessPal (nezkoušel jsem). Opět budu doufat, že se situace zlepší s updatem.

Honor označuje Watch Magic jako sporttester, já si myslím, že to lehké zneužití pojmu. Sportovní funkce tu jsou, ale spíše v jednoduché formě, špičkové sporttestery jsou dál. Nicméně co tu je, funguje spolehlivě.

Horší už je to s notifikacemi samotnými. Poznáte, která aplikace se ozývá, zpravidla uvidíte začátek sdělení, v některých případech se na políčko dá kliknout a můžete si přečíst trochu více textu, ale to je vše. Aplikace, které mohou poslat notifikace do hodinek, můžete jednoduše vybrat v seznamu. Reagovat se na notifikace nedá, snad s výjimkou příchozího hovoru, který lze odmítnout. V tomto směru tedy hodinky plní pouze informační funkci, ale na to základní zjištění, zda je nutné vytahovat mobil z kapsy, to stačí.

Na Androidu jsou to první hodinky, u kterých notifikace fungují tak rychle a spolehlivě, že jsem u telefonu kompletně vypnul zvuky a spoléhám pouze na vibrace hodinek. Třeba v domácnosti, když se pohybuji po více místnostech, většinou platí, že Bluetooth dosáhne dál, než zvuk z vyzvánějícího mobilu. Lehce kuriózní je, že se hodinky zpravidla ozvou o zlomek sekundy dříve, než telefon. Skvělé!

Celkové hodnocení

Chytré hodinky jsou o vyvážení kompromisů a je jen na vás, zda daný mix vyhoví vašim potřebám. Nepovažuji tedy za chybu, že do Honor Watch Magic nedostanete aplikace, je to prostě jejich vlastnost. Klidně jim kvůli tomu říkejte fitness náramek. U Huawei výměnou dostanete skvělou výdrž baterie, u Honoru jsme na polovičních hodnotách a nadšení není na místě. Obdobnou výdrž konkurence umí s bohatějšími fukcemi.

Hodně mi vadí vlastně jen slabý výběr ciferníků a uzavření sportovních dat v platformě Huawei. Zlepšit by šla grafická a informační podoba notifikací, snad by bez zásadního dopadu na výdrž baterie šlo přidat i jednoduché akce (smazání příchozího mailu, přednastavené odpovědi na zprávy apod.). Ale to jsou nářky, které jsem měl už před pár měsící u Huawei a s tím, jak hodinky v produktové řadě stárnou, naděje na zásadnější změny ochabují.

Líbí se mi design, ale setkal jsem se i s názorem, že černá verze vypadá levně. Tohle je na vás, než nakoupíte, rozhodně se zajděte na obě verze hodinek podívat do prodejny. Skvělý je displej a citlivost jeho aktivace gestem zvednutí ruky. Snad jen jediná poznámka: Jak energeticky náročné by bylo permanentní zobrazení času a základních stavových informací tak, jak to umí někteří konkurenti? Jednou tu je technologie AMOLED a je škoda ji tímto způsobem nevyužít.

Jdeme na cenu. 4 700 Kč za černou variantu, o tři stovky více za kovově lesklou. To je v obou případech o tisíc korun méně, než stojí Huawei. Jestli je rozdíl odpovídající, záleží hlavně na tom, jak důležitá je pro vás výdrž baterie. A konkurence? Jsou tu nové Apple Watch s maximem funkcí, ale dvoudenní výdrží za 12 tisíc. Jsou tu špičkové sporttestery od Garminu s dvoutýdenní výdrží (tentokrát však se zapnutým sledováním tepu) a cenou, která hravě překonává 20 tisíc. Je tu Xiaomi Mi Band 3 s dumpingovou cenou kolem 700 Kč. A je tu nespočet dalších možností. Volba je na vás...