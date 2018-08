RECENZE: HTC Desire 12+ je tak trochu jiné HTC

Pokud se dříve HTC řadilo k těm výrobcům, kteří si telefony dělají tak trochu po svém a zaběhlé trendy je nezajímají, pro testovaný Desire 12+ už to ani zdaleka neplatí. Osobitý rukopis HTC Sense upravuje systém jen minimálně a ani cenovka už nepatří do segmentu „úplně mimo“. Pořád je ale ještě na čem pracovat.

Telefon je konstrukčně zpracován velmi dobře. Odolává pokusu o ohnutí i při použití poměrně velké síly a zůstává při tomto procesu zcela zticha. Tenká tlačítka na pravém boku jsou zřetelně hmatově odlišena, hlavní vypínač nese navíc jemnou vroubkovanou texturu. Při stisku kladou přiměřený odpor, zpětná odezva by mohla být zřetelnější.

Bez chladného skla a kovu. HTC Desire 12+ místo kovu sází na zadní straně na akrylátové sklo. Materiál je sice lesklý, otisky na něm ale neulpívají tak jako na klasickém skle nebo vyleštěném kovu. Zaoblené hrany a rohy nikde netlačí, telefon dobře sedne do ruky a nemá sklony vyklouznout. Záda telefonu nejsou na omak nepříjemně studená a ve srovnání se sklem méně klouže po nerovných podložkách.

Nižší rozlišení jako plus. Šestipalcový IPS displej má slušné podání barev, široké pozorovací úhly, i když při větším natočení zaznamenáte mírné ztmavnutí, a rozumnou čitelnost na slunci. Displej má poměr stran 18:9 a obešel se bez výřezu, nedostal ale zakulacené rohy, které by telefonu slušely víc.

Čtečka otisků prstů si zapamatuje maximálně pět otisků a kromě odemykání ji nevyužijete k ničemu jinému (jako je třeba zobrazení oznamovacího panelu). Úspěšnost rozpoznávání se pohybuje na vysoké úrovni, počet nesprávně rozpoznaných čtení je zanedbatelný. Výrazně horší je to už s její rychlostí, prodleva mezi přiložením prstu a odemknutím trvá déle než půl sekundy a nebezpečně se blíží ještě akceptovatelné hranici.

Výkon telefonu postačuje na běžnou každodenní agendu. Díky nižšímu rozlišení nemusí HTC pracovat s tolika obrazovými body a spustíte tak i leckterou z náročných her. Místy budete možná muset ubrat na detailech, herní zážitek tím ale výrazně neutrpí.

Software

Funkčně by to chtělo přidat. Nadstavba HTC Sense upravuje Android 8.0.0 mnohem méně, než tomu bývalo dříve zvykem. Zároveň však nečekejte zástupy drobných vylepšení a rozšíření funkčnosti, které jsou u konkurence poměrně běžné.



Informace o systému • Dostupná aktualizace • Plocha • Úprava plochy

Systém reaguje svižně, prostředí je dobře odladěné. Ani při intenzivnějším multitaskingu se nesetkáte se zpomalováním nebo zasekáváním. Pokud nebudete na telefon klást nepřiměřené nároky, nenarazíte na problém nedostatku výkonu. Zamrzí snad jen rozvážnější čtečka a odemykání obličejem, které kromě zapnutí displeje vyžaduje i gesto.



Motivy • Úprava motivu • Hlavní nabídka • Poslední spuštěné aplikace

Ploch můžete mít až devět, mohou být prázdné, hlavní lze nastavit kteroukoliv, cyklické procházení ale HTC neumí. Veškeré aplikace najdete v hlavní nabídce, přičemž na plochy si umístíte jen ty nejčastěji používané. Variantu bez hlavní nabídky (se všemi aplikacemi přímo na plochách) Desire nenabídne. Vizuální podobu prostředí lze změnit pomocí motivů.



Oznamovací panel • Přepínače • Výběr přepínačů • Nastavení

Oznamovací panel zobrazuje v horní části šest zástupců bezdrátových přepínačů. Opětovným stažením je zobrazíte v plné velikosti a vodorovně přecházíte na případné další stránky – pořadí přepínačů lze měnit a volíte je z 16 dostupných. Seznam posledních spuštěných aplikací postrádá zobrazení obsazené paměti.



Telefon • Zprávy • FM rádio • Správce souborů

Nad rámec běžné aplikační nabídky od Googlu přidal výrobce FM rádio, počasí, správce souborů, svítilnu a diktafon. Funkci poznámek plní předinstalovaná aplikace Keep. Z aplikací, které byste si mohli sami stáhnout z Google Play, je připraven Facebook, Messenger a Instagram, odinstalovat je bohužel nelze. Na optimalizaci chodu systému je určena aplikac Boost+.



Počasí • Diktafon • Svítilna • Boost+

Z funkčního hlediska budete u HTC pracovat s čistým systémem. Desire 12+ postrádá to, co je u konkurentů zcela běžné – chybí pohybová gesta, čtečka otisků prstů slouží pouze k zabezpečení, nenabídne možnost zmenšit zobrazení. Telefon neoslní ani možnostmi detailnějšího nastavení chování systému a přizpůsobení. Pracuje svižně, prostředí se nezadýchává, místy ale budete mít pocit, že by toho telefon mohl umět víc.