RECENZE: HTC U12+ je superstar bez tlačítek a s průhlednými zády

V první řadě je třeba říct, že poloprůhledná záda, kterými vám dá výrobce nahlédnout do vnitřností telefonu, se týkají jen testované modré barvy. Černá a červená vypadají také skvěle, ale nakouknout dovnitř vám nedovolí. Chce to najít to správné světlo, ten správný úhel a pak se vám naplno tento kouzelný pohled otevře (ale uvidíte jen pár obvodů). Dá se žít i bez toho...



Barevných variant je více, ale průhledná je pouze modrá... HTC U12+ přišlo bez hlasitých fanfár, tiše a pokorně. Nebojí se ale změn a nemusí je balit do pozlátka. Tento přístup se mi na HTC líbí. Už loňské modely byly skvělé a letos to vypadá na podobnou jízdu. Přesto se výrobci dlouhodobě finančně nedaří a já si pořád říkám: "Jak je to možné, když dělají takhle skvělé telefony?" HTC U12+ katalog | preview rozměry a hmotnost: 157 × 74 × 8,7 mm, 188 g

displej: 6'', kapacitní S-LCD, 1 440 × 2 880, 537 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (400 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 3 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 2,8 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 79 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Samotná recenze HTC U12+ začíná na následujícím listu.

Design Nahlédněte dovnitř. Vzhled je věc, která mě na HTC oslovuje. Není nijak zvlášť extravagantní a možná se vám bude zdát až moc obyčejný. Přesto je na něm něco, co vás donutí si telefon přehazovat v ruce a kochat se. Mě to nepustilo ani po dvou týdnech testování. HTC dělá spoustu věcí jinak a dle mého s větším rozmyslem a s výhledem do budoucna.

Modrá varianta vás nechá nahlédnout pod správným světlem do svého nitra. Kovový rám plynule přechází do skleněných zad, která vám pod správným úhlem a světlem dovolí nahlédnout do vnitřností telefonu. Není toho sice vidět moc a z praktického hlediska to vlastně nevyužijete, nicméně vypadá to hodně dobře. Pochvalu si firma zaslouží za dvojici foťáků, která tvoří rovnou plochu, a telefon se tak ani přes zaoblená záda nehoupe na stole.

Tlačítka nejsou tlačítka, ale jen výstupky, o vše se stará systém Edge Sense 2. Ještě jednu specialitu musím zmínit: tlačítka nejsou tlačítka. HTC už u dřívějších modelů používalo systém Edge Sense, tedy citlivost rámu na stlačení. Letošní novinka disponuje Edge Sense 2, který mimo jiné zasáhl i tlačítka. Jsou to vlastně jen výstupky, které se nehýbou, ale díky haptické odezvě víte, že jste je zmáčkli. Je to pohodné jako Home Button u iPhonu 7 nebo 8. A také tady to funguje skvěle.

Design se prostě povedl, není extravagantní, ale je líbivý a nutí vás telefon pořád zkoumat. Telefon působí docela robustně, přitom je pocitově lehký, výborně zpracovaný, pevný a krásný. Pochopitelně i s krytím IP68. Drobnou chybičkou tak pro někoho může být absence 3,5mm jacku. Škoda také hybridního slotu na paměťovku, takže buď využijete dvě nanoSIM nebo nanoSIM a microSD kartu. Co je ale standardně skvělé jsou stereo reproduktory: jeden je klasicky dole vedle USB-C, druhý je kombinovaný s telefonním sluchátkem.

Displej Věrný až za hrob. O tom, že HTC dělá věci jinak, svědčí i použitá technologie panelu – firma je roky věrná Super LCD (až na několik výjimek), v tomto případě šesté generace. Displej je přímo pohádkově barevně naladěný a zamilujete se do něj na první pohled. Neposkytuje sice černou jako OLED, nicméně netrpí na zelené nádechy při pohledu z boku. Barvy vypadají stejně přirozeně jako na IPS panelech, zato černá je mnohem více černá. Nabízí moderní poměr stran 18:9 a celkově k němu nemám výtky, tohle je prostě fantastické. Pochopitelně podporuje široký barevný prostor DCI-P3 a HDR 10. Naměřené parametry displeje: minimální a maximální jas: 2/305 cd/m 2

2/305 cd/m gamma: 2,13

2,13 průměrná a maximální barevná odchylka (Δe): 1,18/2,65 Rozlišení 2 880 × 1 440 px na úhlopříčce 6" je naprosto dostačující, museli byste mít zrak orla, abyste našli rastr. Výrobce si také nachystal řadu nastavení pro uživatele, trochu překvapivě je tu něco jako Always on Screen, tedy zobrazení hodin a notifikací na vypnutém displeji. V základu se tyto informace zobrazí jen v okamžiku, kdy vezmete telefon do ruky. Ale můžete zapnout i trvalé zobrazení, vzhledem k použité technologii displeje, ale v noci uvidíte jemný svit panelu a počítejte také s o něco horší výdrží. V této disciplíně je OLED nenahraditelný. Dále jsou tu gesta na vypnutém displeji, snížení rozlišení na Full HD+ a třeba i noční režim.

Nastavení displeje je poměrně obsáhlé, pozor hlavně na Chytrý displeje, kvůli Super LCD6 si může trvalé zobrazení hodin na vypnutém telefonu vyptat značnou část baterie.

Software Klasika, co se nemění. Software je u HTC roky stejný, Android 8.1 je doplněný o klasickou nadstavbu od HTC, v níž je v podstatě jen výbava od Googlu a několik málo utilit výrobce. Především jde o skvělou aplikaci na údržbu telefonu Boost+ a aplikaci, která se stará o zvuk ze skvělých stereo reproduktorů a ze sluchátek USonic. Najdete zde ale i několik zbytečností: předinstalovaná aplikace Record od Under Armour, ke které potřebujete samozřejmě kompatibilní fitness náramek, nebo aplikace Viveport a Vive, které jsou vám bez VR brýlí Vive k ničemu. Naopak pozitivně hodnotím HTC BlinkFeed, což je agregátor novinek z webů a sociálních sítí, který si můžete libovolně přizpůsobit, a najdete jej na nulté ploše.

Prostředí HTC se už několik let prakticky nemění. Je jednoduché, můžete si vybrat z mnoha vzhledů a na nulté ploše stále najdete HTC BlinkFeed. Nejvíce na mě ale zapůsobil systém Edge Sense 2, tedy funkce, která reaguje na zmáčknutí rámu telefonu. Systém rozpozná krátké a dlouhé zmáčknutí, ke kterým můžete přiřadit akce. V základu krátkým stiskem spouštíte foťák, případně pak v aplikaci rovnou fotíte, dlouhý stisk aktivuje Google Asistenta. V nastavení však můžete přiřadit i jiné akce, třeba Edge Launcher, tedy jakási rychlá nabídka akcí. Hodně se mi líbí, že když poklepete palcem do rámu, obrazovka se zmenší na ovládání jedním prstem: tohle gesto je silně návykové a funguje spolehlivě. Systém totiž rozpozná, že telefon obepínáte prsty, takže náhodné spuštění nehrozí. A stejná detekce funguje i při zámku otáčení – pokud telefon obepínáte prsty a ležíte, obrazovka se neotočí a dokonce ani nezhasne. Tohle je prostě super.

Edge Sense 2 je hodně návyková záležitost, zapnutí jednoručního režimu jen klepnutí palce funguje velmi spolehlivě, stejně tak zámek otáčení, pokud si s telefon lehnete na bok. Pokud jste v poslední době měli v ruce telefon HTC, tak vás prostředí nepřekvapí, pokud ne, zorientujete se v něm velmi rychle. HTC třeba roky používá horizontální rolování v nabídce všech aplikací, což aktuálně přebírá stále více telefonů a i čistý Android už zapomněl na stránkování. Za zmínku u softwaru stojí i aplikace HTC Sense Companion, která zkoumá vaše zvyky a umí vám poradit, nebo dát tip. U mého osobního HTC U Ultra to funguje tak, že chodím každý večer na procházku a telefon mě třeba už odpoledne upozorní na to, že mám vyjít dřív, protože večer bude pršet. Aplikace by se měla učit společně s vámi, no v našich podmínkách je trochu bezzubá. Má radit také s dopravou do práce, ale tady bych se raději spolehl na Google.

HTC Sense Companion se s vámi má učit a pomáhat vám při denní rutině, ale moc mu to nejde. Aplikace Boost+ hlídá kondici telefonu najde třeba náročné aplikace, které běží na pozadí.

Hardware Jen to nejlepší. Telefon sází na Snapdragon 845 a 6 GB RAM. Těžko tak hledat ve výkonu slabinu, výkonnější hardware aktuálně neexistuje. Standardně se u nás prodává 64GB varianta, což je u vlajkové lodi na pováženou, hlavně, když potřebujete používat dvě SIM. Existuje i 128GB verze, ale ta zatím není určená na náš trh. Zbytek výbavy samozřejmě odpovídá vlajkové lodi, takže tu najdete rychlou 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, navigaci včetně podpory Galilea a jediné, co tak chybí k úplné spokojenosti je FM rádio a IrDA port. Benchmark AnTuTu 7.0.9 Celkové skóre: 258 708 bodů

258 708 bodů CPU: 85 493 bodů

85 493 bodů GPU: 101 596 bodů

101 596 bodů UX: 54 723 bodů

54 723 bodů MEM: 16 896 bodů Baterie s kapacitou 3 500 mAh udrží telefon naživu asi den a půl, s trochou snahy to mohou být dva dny. Reálně ale počítejte s jedním dnem, alespoň první týdny, kdy budete zkoumat limity foťáku a hrát si s výkonem. Mrzí mě, že výrobce neintegroval Qi nabíjení, přestože má telefon skleněná záda a tloušťku 9,7 mm v nejtlustějším místě, nárůst dalších mm už by byl zanedbatelný. Výdrž baterie: Přehrávání Full HD videa, maximální jas: 11:46 h

11:46 h Obnovování web stránky každých 15 s, poloviční jas: 11:15 h

11:15 h Nabíjení z 15 na 90 %: 1:12 h V balení telefonu najdete mimo kabelu a nabíječky i poměrně dobrá USonic sluchátka do USB-C, která se stejně jako u minulých modelů pyšní aktivní potlačením hluku a schopností přizpůsobit svůj zvukový projev na míru danému uchu. A já musím stejně jako u jiných HTC konstatovat, že to jsou dobrá sluchátka, ale zázračný zvuk nečekejte. Softwarové parádičky kolem umí se zvukem pohnout, ale není to zase tak zásadní. V testovacím balení jsem bohužel nenašel redukci z USB-C na 3,5mm jack, jak tomu bylo u loňských modelů. Ale je možné, že novinářské balení není kompletní.

Foťák Čtyři foťáky v jednom těle. Standardně vynikající výsledky podává HTC také u foťáků a tady jsou hned čtyři. Přední 2× 8Mpx senzory budou bavit selfie maniaky kvůli rozostřenému pozadí a skvělým výsledkům, ale potěší i geeky, protože zvládají odemykání obličejem. Nejde však o tak pokročilou technologii, jako má Apple. Zadní senzory s rozlišením 12 a 16 Mpx dokáží pochopitelně také rozmazávat pozadí, ale nabízejí i 2× zoom. Obě čočky disponují optickou stabilizací a výsledky jsou dechberoucí. Jde o jeden z nejlépe fotících telefonů současnosti a co se mi líbí asi nejvíc, jsou přirozené barvy, které software nemá tendenci nijak zvýrazňovat.

Ukázkové fotografie U12+ umí nahrávat v rozlišení až 4K při 60 fps, které stejně jako u ostatních telefonů potřebuje hodně světla. Lepších výsledků dosáhnete při 30 fps. HTC trochu rezignovalo na nahrávání superpomalých záběrů a jediné, co využijete je poměrně standardních 240 fps při 1080p. I tak je ale třeba na video hlásat ódy. Je skvěle stabilizované, detailní a libí se mi i neutrální podání barev. Ukázkové video: