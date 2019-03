RECENZE: HTC U12 Life má sebevědomí! Obzvlášť u ceny...

Plusy Slušná výdrž

redakce HTC U12 life představuje dostupnější alternativu k vrcholovému modelu U12+. Výbavou se přesně zapadá do střední třídy, a to bez kompromisů, nemusíte se tedy bát chybějícího NFC nebo zastaralého microUSB. Škoda, že se nedostalo i na zajímavé prvky, které předvedl předchůdce U11 life, zvýšená odolnost by dokázala stávající model odlišit a možná i trochu omluvit přestřelenou cenu. HTC u tohoto telefonu nezanedbalo žádnou funkci, kterou by dnešní telefon ve střední třídě měl mít. Dostatek výkonu, pěkný velký displej, a dokonce bez výřezu, slušná výdrž, USB-C, NFC, Bluetooth 5, kazí to snad jen průměrný fotoaparát a slabší výčet softwarových funkcí. Stačit to ale nebude, protože většina potenciálních uživatelů raději odpustí některému z konkurentů nějakou drobnost a sáhne po výrazně levnějších modelech. Devět tisíc je za toto HTC opravdu hodně. HTC U12 Life katalog | preview rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 8,3 mm, 175 g

displej: 6'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 160, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (600|75 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 600 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 636 (8× Kryo 260, 1,8 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 16MPx (4 608 × 3 456), video (3 840 × 2 160), blesk 78 %

vybavenost ?

Design Magnet na otisky. HTC U12 life sází konstrukčně na léty prověřené řešení. Záda a boky telefonu tvoří jednolitá vanička, do které jsou vsazeny veškeré útroby zařízení vše pěkně uzavře displej. Vanička je plastová, přesto je telefon dostatečně tuhý, neprohýbá se a ani při silném pokusu o ohnutí nevydá žádný zvuk.

Plastové unibody s originálním designem Absenci kovu nebo skla na zádech telefonu dohání HTC povrchovou úpravou. Celá plocha je zrcadlově lesklá, přičemž spodní dvě třetiny dozdobil výrobce jemným vroubkováním. Tato část přitahuje otisky prstů o něco méně než hladká horní třetina, častému otírání nejrůznějších otisků se ale bez krytu či pouzdra nevyhnete. Obzvlášť, když na zádech sídlí i čtečka otisků prstů. Ta by klidně mohla být o centimetr níže, aby na ni snáze dosáhli uživatelé s menšíma rukama.

Udržet nablýskaný telefon bez otisků není nic jednoduchého Bezdrátové dobíjení se ve střední třídě zatím ještě nestihlo výrazněji rozšířit a nad jeho absencí se asi málokdo pozastaví. Větším zklamáním je chybějící zvýšená odolnost proti vodě, protože předchůdce, HTC U11 life, se pyšnil krytím IP67. Škoda, ani toto není funkce v e střední třídě příliš častá a HTC mohlo mít zajímavý trumf v rukávu proti svým konkurentům.

Hmatově dobře odlišená tlačítka a hybridní slot na karty Tlačítka najdete na obvyklém pravém boku. Jsou dobře hmatově odlišena, hlavní vypínač má navíc vroubkovanou texturu. Při stisknutí poskytnou jasnou odezvu, snad jen odpor by mohly klást nepatrně větší. Šuplíček na karty na protější straně je bohužel hybridní, musíte si tedy vybrat, zda osadíte dvojici nanoSIM nebo místo sekundární použijete paměťovku.

USB-C zaslouží pochvalu a přítomnost konektoru sluchátek také Konektor sluchátek sídlí na horní straně, spodní je vyhrazena konektoru USB-C a hlasitému reproduktoru. Ten si pomáhá reproduktorem nad displejem (podobně jako třeba novější iPhony) a snaží se tak vytvořit alespoň dojem sterea. Výsledek je nepatrně lepší, než kdyby v tom byl hlasitý reproduktor sám, na opěvovaný boomsound starších HTC to ale ani zdaleka nestačí.

Bonusové příslušenství se omezuje na pecková sluchátka nevalné kvality V krabičce kromě několika manuálů, nabíječky a USB kabelu nenajdete žádný kryt (přestože by se to vzhledem k provedení zad více než hodilo) ani krycí sklo nebo fólii na displej. Jediným bonusovým příslušenství jsou nevalně hrající pecková sluchátka, která jsou v balení spíše do počtu, než aby představovala skutečnou přidanou hodnotu.

Displej Bez výřezu a s minimem nastavení. Šestipalcový IPS panel má poměr stran 18:9 s rozlišením 2 160 × 1 080 (FHD+). Nabídne široké pozorovací úhly, dostatečný jas, slušnou čitelnost na slunci i pěkné podání barev. HTC zvolilo provedení bez výřezu, nad i pod displejem tedy počítejte se zhruba centimetrovým okrajem.

Displej se obešel bez výřezu, počítejte tedy s většími okraji nad a pod dipslejem V horním okraji najdete obvyklou sestavu reproduktoru, čelní kamerky, senzorů a notifikační diody. Její svit je přiměřený, zbytečně neoslňuje, její chování ale nastavíte jen minimálně – funguje vždy, pouze na při vypnuté obrazovce, nebo vůbec. Obdobná situace panuje u tlačítek pod displejem, kde vás čeká standardní rozložení (zleva Zpět, Domů, Poslední spuštěné aplikace). Změnit pořadí ani přidat další tlačítka nebo funkce nelze.

Nastavení displeje • Úprava barev • Notifikační dioda Kromě automatického jasu můžete upravit barevné podání. Tím bohužel možnosti úprav zobrazení končí. Chybí filtr modrého světla, HTC nenabídne ani změnu velikosti zobrazení (zmenšení plochy displeje na menší úhlopříčku, kterou lze snadněji obsloužit palcem držící ruky), ani jiné přizpůsobení chování zobrazovací jednotky.

Hardware Velmi slušná výbava bez zásadních přešlapů. Telefon pohání osmijádrový Qualcomm Snapdragon 636 ve spolupráci se 4 GB RAM. Dostupná je běžně zhruba polovina. Ze 64GB úložiště je po prvním spuštění dostupných 54 GB. Jakmile provedete prvotní aktualizaci všech aplikací a případně i systému, obsazené místo vzroste z 10 lehce přes 12 GB, což dává uživateli k využití necelých 52 GB.

Dostupná paměť RAM • Vnitřní úložiště • Úložiště po prvotní aktualizaci HTC rozhodně netrpí nedostatkem výkonu. Běžné každodenní úkony zvládá s dostatečnou rezervou, nezadýchá se ani při intenzivnějším multitaskingu. Náročné hry lze hrát plynule a většinou bez nutnosti výrazně ubírat na detailech. Při zátěži se telefon nezahřívá. Výsledky benchmarku AnTuTu: celkové skóre: 117 067

CPU: 56 376

GPU: 21 287

UX: 33 195

MEM: 6 209 HTC boduje se slušnou výbavou. U Wi-Fi lze využívat i 5GHz pásmo, Bluetooth je ve verzi 5, nezapomnělo se na NFC a přítomno je i USB OTG. Pokud oželíte sekundární SIM, můžete úložiště rozšířit o paměťovou kartu, rychlá data lze využívat na obou SIM. Pochvalu zaslouží USB-C, konektor sluchátek také není k zahození. Postesknout by se dalo nad chybějícím infraportem, bezdrátovým nabíjením, hlavně ale nad chybějící zvýšenou odolností, kterou předchůdce měl.

LTE na primární SIM • LTE na sekundární SIM • USB OTG Čtečka otisků prstů na zádech telefonu si zapamatuje maximálně pět různých prstů. Pracuje téměř bezchybně, počet nerozpoznaných čtení se drží na zanedbatelném minimu. Čtečka je svižná, na rychlost těch nejlepších ale ztrácí. Po přiložení zaznamenáte nepatrnou prodlevu, ta se ale ani zdaleka neblíží půlsekundě a nijak neovlivňuje uživatelský zážitek. Škoda, že čtečku nelze využít i k dalšímu ovládání telefonu (např. zobrazení oznamovacího panelu) nebo zabezpečení jednotlivých aplikací.

Čtečka otisků prstů Baterie má kapacitu 3 600 mAh. Telefon s ní při běžné zátěži atakuje hranici dvoudenní výdrže, to ale mnohdy se zcela nulovou rezervou. Méně nároční uživatelé se na dva dny budou dostávat pravidelně, s intenzivním využíváním počítejte spíše s jednodenní jistotou, kterou lze protáhnout na den a půl. Dodávaná nabíječka s 2A výstupem doplní energii zhruba za hodinu a tři čtvrtě.

Software Chudý příbuzný. Systém Android je ve verzi 8.1.0 a doplňuje ho nadstavba HTC Sense. Ta už ale ani zdaleka neupravuje vzhled a chování systému, jak tomu bylo dříve zvykem, nyní telefon působí spíše dojmem čistého systému s drobnými kosmetickými úpravami. S tím se bohužel pojí i poměrně chudá funkční výbava – podpora gest či přizpůsobení je výrazně slabší než u konkurentů.

Informace o systému • Plocha • Úpravy plochy • Poslední spuštěné aplikace Prostředí telefonu se podařilo dobře odladit, reaguje svižně, nezadýchává se. Ploch můžete mít až devět, hlavní lze zvolit kteroukoliv z nich a mohou být i prázdné. Veškeré aplikace jsou připraveny v hlavní nabídce, režim se všemi aplikacemi přímo na plochách HTC bohužel neumí. Oznamovací panel nese v záhlaví šestici přepínačů bezdrátových modulů, opětovným stažením panelu se jich zobrazí devět. Počet i pořadí lze upravit, k dispozici jich je čtrnáct.

Oznamovací panel • Nastavení přepínačů • Hlavní nabídka • Správce souborů Počet aplikací nad rámec standardní výbavy od Googlu není velký, HTC vás ale nenechá žádnou odinstalovat. Facebook, Instagram a Messenger jsou v telefonu jako pevná součást aplikační nabídky. Doplňují je užiteční pomocníci jako správce souborů, diktafon, FM rádio nebo Boost+, která slouží k optimalizaci chodu systému.

Telefon • Zprávy • FM rádio • Diktafon Z vizuálního hlediska můžete využít motivy, jinak se ale HTC s možnostmi přizpůsobení nepředalo. U displeje chybí filtr modrého světla, telefon neumí změnit velikost zobrazované plochy, tlačítka pod displejem nelze konfigurovat vůbec, čtečka otisků prstů slouží pouze k zabezpečení a gesta se omezují na jediné, kdy dvojitým stisknutím vypínače spustíte fotoaparát. Místy narazíte i na nedotaženou lokalizaci, když na vás vykoukne anglický popisek vybrané funkce.

Motivy • Boost+ • Dostupná aktualizace • Svítilna Někdo by mohl namítnout, že výše uvedené není problém, když má systém blízko k čistému Androidu. Má, ale jen vizuálně. U12 life není zařazeno do programu Android One, ve výsledku tak sice systém může vypadat, postrádá ale tu nejdůležitější funkci – pravidelné aktualizace. Spoustu funkcí lze doplnit specializovanými aplikacemi, systém pracuje dobře, nezasekává se, jen při prvním setkání budete nejspíš zklamaní, že toho moc neumí.

Fotoaparát Dobrý jen v ideálních podmínkách. V prostředí fotoaparátu jsou některé volby k dispozici u okraje displeje, další pak v krátkém nastavení. Jeho nabídka se vždy vztahuje k aktuálně zvolenému režimu. Mezi focením a natáčením je potřeba se vždy přepnout. Při focení telefon rychle ostří, prostředí reaguje svižně, bez prodlev.

Prostředí fotoaparátu • Nastavení fotoaparátu Duální fotoaparát (16 + 5 MPx) je při focení hodně náladový a vyžaduje co nejlepší světelné podmínky. Za jasného slunečného letního dne budou snímky ostré, se slušnými detaily, barevně možná mírně světlejší než ve skutečnosti, celkově to ale bude povedený výsledek. Jakmile se ovšem podmínky zhorší, byť jen nepatrně (což znamená například téměř celou zimu), jde to s kvalitou poměrně razantně dolů. Snímky jsou neostré, s rozmazanými detaily, spoustou šumu a trápí je i přepaly. Ukázkové fotografie:

Další fotografie pořízené telefonem najdete na následujícím listu Po ne zcela přesvědčivém výsledku s fotkami dokázal telefon překvapit u videa. Kromě běžného full HD s 30 fps zvládá i dvojnásobnou snímkovací frekvenci a poradí si i s natáčením ve 4K. Videa jsou ostrá, nechybí jim detaily, barevně by mohla být přesnější a neuškodila by ani stabilizace. Při natáčení nemá HTC sklony přeostřovat. Ukázkové video (full HD, 30 fps): Ukázkové video (full HD, 60 fps): Ukázkové video (4K, 30 fps):

výhodnost cena: až Verdikt: HTC U12 life je dobře vybavený zástupce střední třídy, kterému kazí dobré hodnocení průměrný fotoaparát a hodně přestřelená cenovka. Specifická funkce, kterou by se odlišil, by zde byla více než na místě, nedostalo se ale ani na zvýšenou odolnost, kterou předchůdce měl. Plusy: NFC a USB-C

Slušná výdrž

Displej bez výřezu

Zajímavý design

Kvalitní konstrukce

Svižná čtečka otisků prstů Minusy: Magnet na otisky prstů

Průměrný fotoaparát

Slabá funkční výbava

Bez zvýšené odolnosti

Hybridní slot

Vysoká cena