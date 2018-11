RECENZE: Huawei Mate 20 Pro — génius s hromadou technologií, které si zamilujete

Huawei to ovšem s útokem na piedestal výrobců chytrých telefonů myslí vážně, a tak se rozhodlo, že nepoleví. Segmentovat vlajkové produkty v portfoliu je přitom čím dál těžší – podle velikosti displeje v době bezrámečkových panelů už nemá smysl řadu Mate od P odlišovat, a tak musí přijít zásadnější inovace. Nutno říct, že Huawei ji do testovaného modelu Mate 20 Pro dodalo kopec.

Design

Ve znamení symetrie. Loňský Mate 10 Pro dosud patří k designově nejpovedenějším smartphonům od Huawei. Byť jarní P20 Pro nabídla zajímavá duhová záda, celkový dojem v čistotě designu Mate 10 Pro nepřekonala. Před výrobcem proto stála velká výzva – a dokázal ji zdolat na výbornou. Hlavní mantrou nového designu je symetrie, na kterou se dbá ve všech ohledech.

Ať už je to celkový tvar těla se zaoblenými rohy, k okrajům se stejným poloměrem zakřivené sklo displeje i zad, symetrický modul fotoaparátu nebo rovnoměrné a zcela minimalizované rámečky okolo displeje. O preciznosti zpracování a barevném sladění kovového rámečku se zadním krytem asi netřeba dlouze diskutovat.

Barevné varianty opět stojí za pozornost. Na našem trhu lze zakoupit celočernou, fialovou s barevným gradientovým přechodem a elegantní modrou. Poslední jmenovaná má navíc speciální povrchovou úpravu skla s velmi jemnými vroubky, díky kterým na zádech nejsou tolik patrné otisky prstu. Vroubkovaná je ještě čtvrtá zelená varianta, která se prodává na některých evropských trzích.

K designové čistotě přispěla integrace čtečky otisků přímo do plochy displeje. Jejímu fungování se podrobněji věnujeme v kapitole Displej. Tělo telefonu splňuje normu odolnosti IP68, jediný konektor na těle je USB-C. Modul fotoaparátu vystupuje nad povrch jen velmi nepatrně, zhruba 1 mm. Tělo telefonu je tak mnohem tenčí a příjemnější do ruky než u modelu P20 Pro. Šířka i velikost je tak akorát, větší rozměry už by mohly být do menší dlaně nepříjemné.