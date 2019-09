RECENZE: Huawei Mate 20 X (5G) – první vlaštovka předběhla operátory

Vedle 5G je pro Huawei Mate 20 X (5G) charakteristický opravdu velký displej s úhlopříčkou 7,2 palce a celková obří velikost zařízení. Pro někoho to může být na překážku, pro toho, kdo se nemůže dlouhodobě rozhodnout mezi používání smartphonu nebo tabletu, ideální zařízení. Telefon vychází z loňského Huawei Mate 20 (jenž se u nás tehdy neprodával), ale mnoho společného – např. fotoaparát – má i s oblíbeným modelem Mate 20 Pro.

Zřejmě si položíte logickou otázku – k čemu vám nyní bude 5G telefon, když u nás se technologie využít nedá? Možná se ale najdou tací, kteří cestují často do zahraničí a zde už se v některých zemích i v rámci Evropy (Finsko, Irsko, Itálie, Monako) s 5G můžete setkat. A hlavně – zařízení samozřejmě podporuje i veškeré starší síťové technologie (2G, 3G i 4G/LTE), takže 5G konektivitu můžete brát jako bonus a být připraveni mezi prvními na nástup nové technologie.

Tělo telefonu splňuje normu odolnosti IP53, což znamená, že mu nevadí stříkající voda, ale neměli byste ho do ní potápět. Jediný konektor na těle je USB-C, 3,5mm jack chybí. Modul fotoaparátu vystupuje nad povrch jen velmi nepatrně, zhruba 1 mm. Tělo telefonu je poměrně štíhlé (něco málo přes 8 mm), ale je opravdu velké, takže nepočítejte s tím, že přerostlý telefon ovládnete jednou rukou. I vzhledem ke hmotnosti zhruba 230 gramů lze zařízení chápat spíše jako malý tablet než telefon.

Hlavní roli hraje symetrie. Ať už je to celkový tvar těla se zaoblenými rohy, k okrajům se stejným poloměrem zakřivené sklo zad, symetrický modul fotoaparátu nebo rovnoměrné a zcela minimalizované rámečky okolo displeje. O preciznosti zpracování a barevném sladění kovového rámečku se zadním krytem netřeba dlouze diskutovat. Čtečka otisků u tohoto modelu (na rozdíl od Mate 20 Pro) leží v tradičním místě na zádech zařízení.

Vzhled, který nezastaral. Model Huawei Mate 20 X, z nějž je 5G verze odvozena, pochází z loňska. Proto je také design zařízení již dobře známý a nemůžeme říct, že by za těch necelých 12 měsíců zásadně zastaral. Naopak, všude se to teď hemží gradientem (duhový přechod zad), kdežto Mate 20 X (5G) sází na jednobarevná skleněná záda s jemnými diagonálními proužky, které velmi účinně maskují otisky a nečistoty. Telefon se prodává v jediné smaragdově zelené barvě.

Panel vyniká skvělým kontrastem a velmi dobrým podáním černé barvy. Je laděn spíše do chladnějších tónů, ale teplotu barev si můžete manuálně přizpůsobit v nastavení. Také hodnota maximálního jasu je dobrá. Na rozdíl od modelu Mate 20 Pro nemá testovaný telefon čtečku zabudovanou v displeji. Výřez v displeji je tentokrát kapkovitý, místo zde našla pouze 24Mpx selfie kamerka bez doprovodných senzorů. Odemykání obličejem tak nemusí být vždy úplně stoprocentní.

Dobrý a dostatečně hlasitý je zvuk do hlasitého reproduktoru na spodní hraně, jejž s přehráváním výšek podpoří i telefonní sluchátko, takže můžeme mluvit o stereofonním efektu. Klasické FM rádio přes anténu v telefonu není. Výrobce ovšem neopomněl na milou drobnost v podobě infraportu pro dálkové ovládání elektrických spotřebičů.

Jak už jsme naznačili v kapitole o designu, telefon nemá 3,5mm jack. Huawei jej stejně jako ostatní výrobci nahrazuje USB-C, s tímto konektorem jsou i přibalená sluchátka. Pokud máte vlastní sluchátka s jackem, využijete přibalenou přechodku. Poslech do kabelových sluchátek je solidní, ale maximální hlasitost zvukového čipu mohla být trochu vyšší. Pro bezdrátový poslech slouží kodeky aptX a LDAC.

Zařízení se prodává v jediné paměťové variantě 8 + 256 GB, což znamená, že paměti je opravdu dostatek a nikdo strádat nebude. Případně je tu ještě možnost vložit místo druhé SIM karty do zařízení NM Card, tzn. vlastní typ paměťové karty Huawei. Systém neváhá, aplikace se pouští bleskově, zaváhání neexistují. Můžete hrát i ty nejnáročnější hry (Asphalt 9, PUBG, Fortnite) a telefon se nezadýchá, ani výrazněji nezahřeje.

Software

Osvědčené EMUI. Stejně jako všechna další zařízení Huawei, běží i Mate 20 X (5G) na nadstavbě EMUI z dílny Huawei. Její devátá generace je postavena nad Androidem 9 Pie, ale i u tohoto modelu se počítá s aktualizací na Android 10 + EMUI 10. Prostředí je dostatečně intuitivní, není ani příliš složité nebo naopak s nedostatkem uživatelského přizpůsobení. Na grafice už je vidět, že je trochu zastaralá – ikony i font by už vyžadovaly menší facelift, kterého se jim ovšem dostane v připravované verzi EMUI 10.



Pohotovostní plocha • složka s nativními aplikacemi Huawei • notifikační roleta s přepínači • multitasking • informace o telefonu

Škoda, že prostředí nedokáže tak úplně flexibilně pracovat s velikostí displeje zařízení a zcela využít obrovské zobrazovací plochy. Velikost textu lze sice v nastavení zmenšit, ale například více než matici 5 × 6 ikon na pohotovostní plochu stejně nedostanete. Další spíše praktickou výtkou je stále zbytečně košatá struktura nabídky Nastavení, kdy nevíte, co se v podúrovni nazvané jako „Další nastavení“ skrývá za položky. To ale do budoucna vyřeší již připravovaná finální verze EMUI 10.



Zvolit můžete všechny aplikace na plochách, nebo v „šuplíku“ • nabídka Nastavení se snaží o zjednodušení, ale stále je hodně košatá • v nabídce Baterie můžete zvolit úspornější tmavý režim, který prostoupí celým prostředím

Při přizpůsobení prostředí se můžete rozhodnout podle svých zvyklostí. Na výběr je zobrazení aplikací (buď všechny na plochách, nebo systém „šuplík“ – všechny aplikaci v samostatné nabídce a na ploše pouze zástupci vybraných aplikací) a způsob pohybu v prostředí. Zvolit můžete klasická tři androidová virtuální tlačítka, nebo ovládání gesty, které je poměrně návykové. „Pilulkové“ tlačítko jako v čistém Androidu 9 zde nenajdeme, ale podobné funkce supluje plovoucí Navigační tlačítko. Vše hledejte pod položkou “Pohyb po systému“.



Základní tři způsoby ovládání prostředí prsty • k ovládání se dají použít i nejrůznější pohybová gesta

Nesourodost v grafice je patrná mezi ikonami aplikací Googlu a Huawei. Výrobce používá klasický balík od tvůrce Androidu a třeba editor SMS zpráv je jeho primární aplikací. K většině aplikací má ale své více či méně povedené alternativy (internetový prohlížeč, e-mailový klient, galerie fotografií, hudební přehrávač, kalendář, vlastní market AppGallery a další). Ani Huawei se zcela nevyhnulo předinstalovaným aplikacím třetích stran, jako je Booking nebo Amazon – naštěstí se dají zcela odinstalovat. Jako primární virtuální klávesnici používá EMUI 9 SwiftKey, ale můžete doinstalovat jinou.



Digitální zůstatek ukazuje, jak moc času trávíte na smartphonu • telefon používá klávesnici SwiftKey • pomocí infraportu můžete ovládat nejrůznější spotřebiče