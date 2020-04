RECENZE: Huawei Mate Xs – ohýbání naruby má své kouzlo, ale i nástrahy

V zavřeném stavu je zařízení o poznání tlustší než většina klasických smartphonů, na druhou stranu údaj 11 mm není nijak hrozivý. Při rozložení zůstává po celé délce pravého boku brada, v níž jsou osazeny fotoaparáty, dobíjecí USB-C konektor a také zamykací mechanismus, který představuje jeden zámeček s tlačítkem na jeho otevření. V kloubu umístěná pružina tlačí obě křídla od sebe do zhruba pravého úhlu, při skládání zařízení do velikosti smartphonu tak musíte překonat její odpor. Škoda že mezi složeným a rozloženým stavem nejsou žádné stabilní mezipolohy, díky kterým by se dalo třeba kratší křídlo použít jako podstavec.

Baterie má kapacitu 4 500 mAh. Člověk by řekl, že v zařízení, které je velké jako osmipalcový tablet, by to klidně mohlo být víc, ale je třeba pamatovat na to, že tloušťka v rozevřeném stavu je zhruba 5 mm a že přes ohebný kloub žádnou baterii položit nelze, proto ji bylo potřeba rozdělit na dvě poloviny – v každém křídle hybridu je jedna.

Výkon dodává nejnovější čipset Kirin 990 z dílny Huawei a vzhledem k integrovanému 5G modemu nabízí tohle zařízení kompletní konektivitu po straně podpory mobilních operátorských sítí. Zařízení je Dual SIM, 5G funguje pouze na primární nanoSIM kartě. Vložit do hybridního slotu lze i paměťovou NM Card, ale vzhledem k 512GB vnitřnímu úložišti to nebude potřeba. Podle syntetického benchmarku Antutu dosahuje zařízení výkonu 473 tisíc bodů.

Software

EMUI s handicapem. Prostředí telefonu/tabletu EMUI 10.0.1 je založeno na Androidu 10, jakékoli viditelné stopy po aplikacích nebo službách Googlu bychom v něm ale hledali marně. Telefon byl totiž uveden v době, kdy už byly v platnosti sankce americké vlády na obchodování amerických firem s Huawei a Google (na rozdíl například od Microsoftu) dosud nezískal výjimku.



Hlavní plocha s widgety a aplikacemi ve smartphonovém a tabletovém režimu

V zařízení jsou tedy instalovány pouze nativní aplikace Huawei a běží zde služby Huawei Mobile Services (např. Huawei ID, Huawei Cloud a další). Oficiální cestou lze doinstalovat aplikace třetích stran dostupné v marketu Huawei AppGallery. Zde ale stále mnoho oblíbených aplikací chybí – nenajdeme zde logicky žádné aplikace Googlu, ale ani Facebook, Instagram, Whatsapp nebo Messenger. Huawei se snaží nabídku aplikací rozšířit, jde ale o postupný proces.



Předinstalované nástroje • lišta s přepínači • informace o telefonu • nabídka nastavení v tabletovém a smartphonovém rozestavění

Částečným řešením může být přenesení aplikací pomocí funkce Phone Clone. Pokud máte starý telefon Huawei (nebo Honor), můžete si pomocí účtu Huawei ID zkopírovat veškerý obsah starého telefonu. Přenesou se všechny aplikace kromě těch od Googlu a většina z nich bude funkční – jen je nebude možné v Mate Xs aktualizovat. Pro tento účel byste je museli vždy aktualizovat ve starém telefonu a poté znovu přenést. Další řešení získání aplikací mimo AppGallery už jsou neoficiální a zahrnují instalaci APK souborů na vlastní riziko každého uživatele. Budeme se jim věnovat v samostatném článku.



Market s aplikacemi Huawei AppGallery • motivy prostředí • e-mailový klient • fotogalerie

Nutno dodat, že až na výjimky se dá většina chybějících aplikací Googlu zastoupit. Přímo v telefonu je předinstalovaný vlastní internetový prohlížeč, e-mailový klient (Gmailový účet do něj lze vložit), prohlížeč fotografií a kalendář. Google mapy nahradí české Mapy.cz, které už jsou v AppGallery. Ze známých komunikačních aplikací je k dispozici Snapchat, TikTok a Telegram. Citelně chybí YouTube (ten si ale lze pustit v méně komfortní webové verzi v prohlížeči) a platební služba Google Pay, kterou Huawei zatím nahradit neumí.



Úložiště • kalendář • správce souborů • tipy • telefon

Samotné prostředí EMUI je v desítkové verzi opět o něco přehlednější a graficky konzistentnější. Huawei se snaží zjednodušit nabídku nastavení, je to ale za cenu podnabídek „Další“, ve kterých přesně nevíte, co máte očekávat. Líbí se nám ovládání prostředí pomocí tahových gest ne nepodobných těm z iOS, díky nim se zbavíte archaických tří androidových tlačítek na displeji. Nový je také Always On displej, který nabízí i decentní obrázky a animace.



Aplikace v tabletovém a smartphonovém rozložení: editor SMS a internetový prohlížeč

Pro tabletové zobrazení jsou uzpůsobené některé nativní aplikace (např. e-mail, editor SMS, internetový prohlížeč), jiné se jen obyčejně roztáhnou do šířky a nevyužívají plně potenciál větší plochy displeje. To je docela škoda. Také práce s více okny není ještě úplně dotažena – tabletová plocha by zasloužila rozdělení alespoň na tři segmenty, nyní jsou na výběr pouze dva a jedno plovoucí okno. Hodí se funkce přenášení obsahu mezi okny – například můžete přenést fotku z galerie do těla e-mailu.



Aplikace v tabletovém a smartphonovém rozložení: multiwindow a plovoucí okno

Celkově není prostředí v Mate Xs vůbec špatné, ale momentálně trpí velkým handicapem, kterým je zákaz používat aplikace a služby Google. Zatím není jasné, zda je embargo trvalé, nicméně pokračující snahy Huawei většinu aplikací nahradit vlastním řešením určitě zaslouží uznání.