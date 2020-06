RECENZE: Huawei MatePad Pro – pro práci i zábavu, ale Google chybí víc než u mobilů

Plusy Skvělá výbava

Lehký a dobře přenosný

Bezdrátové dobíjení (i reverzní)

LTE konektivita

Klávesnice i tužka v balení Minusy Absence Google služeb

Limitující práce s více okny

Nemá čtečku otisků prstů

Průměrný fotoaparát

Poněkud plastový zvuk ? 7 /10 Hodnocení

redakce Huawei má s telefony poslední měsíce velmi zkomplikovanou pozici kvůli absenci služeb od Googlu. U tabletů, kterých se i normálně prodá řádově menší množstí, je to však komplikace ještě větší. O to víc, když jde o dražší tablet s cílovou skupinou náročnějších uživatelů. Recenzovaný Huawei MatePad Pro má tedy nezáviděníhodnou startovní pozici, kterou se pokouší zvrátit špičkovou výbavou a bohatým příslušenstvím. Huawei MatePad Pro je 10,8" tablet s vysokým výkonem, kvalitním displejem a dlouhou výdrží, u kterého oceníte i optimalizované prostředí s případným desktopovým režimem. Za cenu 16 000 Kč však zatím budete muset oželit komplikace s nedostatkem aplikací a absencí služeb od Googlu. Zdarma k němu však dostanete klávesnici a tužku M-Pencil. Huawei MatePad Pro katalog rozměry a hmotnost: 246 × 159 × 7,2 mm, 460 g

displej: 10,8", kapacitní IPS LCD, 1 600 × 2 560, 280 PPI

sítě: přístroj nepodporuje telefonní sítě

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, NM Card (256 GB), RAM: 6 GB, baterie: 7 250 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 990 5G (4× Cortex-A76, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 13MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 62 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Celou recenzi Huawei MatePad Pro si přečtěte na následujících listech.

Design Lehkost, kov a velký průstřel. Špičkových tabletů najdeme na trhu pouze hrstku, jelikož se většina výrobců stáhla do nižší střední třídy. Huawei MatePad Pro je tedy výjimkou, kterou chce výrobce ukázat, jak by měl vypadat profesionální tablet s Androidem. To ostatně tablet dává vědět svou bytelnou konstrukcí ze slitiny hliníku, díky které je i poměrně lehký, váží totiž 460 gramů. Zaujme i jeho tenké tělo a zaoblený tvar včetně hran, díky kterému se pohodlně drží v ruce.

Tablet se může chlubit lehkým a tenkým kovovým tělem, tenkými rámečky a bohužel i poněkud zbytečným průstřelem v displeji. Trochu nešťastnou volbou mi však přijde výrazný průstřel v levém rohu displeje, který na mě jako „Pro” rozhodně nepůsobí. Narozdíl od telefonů, kde kvůli celkové kompaktnosti hraje roli každá desetinka milimetru bych u tabletu raději překousl širší rámeček bez průstřelu, který je praktičtější i při držení tabletu. Nicméně ztenčování je všudypřítomný trend a Huawei se ho zkrátka drží.

V prodejní balení kromě tabletu najdete i klávesnici a tužku M-Pencil. Ty ale bohužel nebyly součástí novinářského balení. Na čelní straně kromě displeje a kamerky najdete překvapivě i notifikační diodu, která není u tabletů tolik běžná a nechybí ani čidlo jasu. Na zadní straně najdeme vystouplý modul fotoaparátu včetně diody a mikrofonku. Výstupek je poměrně nepraktický, protože při psaní na stole nebo kreslení tužkou se tablet nepříjemně viklá. Na zádech také těsně pod povrchem najdeme integrovanou cívku pro bezdrátové nabíjení, které u tabletu vídáme velmi zřídka, kor když zvládá i reverzní nabíjení, za což tablet velmi chválím.

Krátce jsme si však mohli příslušenství osahat na jaře při představení a rozhodně působí použitelně. Zklamáním byla pouze anglická klávesnice, která bohužel přichází i ve finálním balení pro český trh. Levý a pravý bok zaujímá rovnou čtveřice repráčků Harman Kardon, na levé je doplní zapínací tlačítko, na té pravé pak USB-C konektor. Vzhledem k tenkosti tabletu se sem už bohužel nevešel 3,5mm sluchátkový konektor, ale ten už pomalu mizí i z jiných tabletů. Na horní straně najdeme tlačítko pro regulaci hlasitosti a rovnou čtveřici mikrofonů. Na spodní straně pak našel místo slot pro NMCard.

Displej Věrné barvy a chytré rozlišení. Hauwei MatePad Pro nabízí 10,8“ LCD displej s rozlišením 2 560 × 1600 pixelů, výrobce se tedy drží tradičního poměru stran 16:10. Tablet ale nabízí volbu chytrého rozlišení, kdy v nepotřebných situacích rozlišení uměle sníží za účelem prodloužení výdrže baterie. Líbit se vám bude jeho věrné podání barev díky 100% podpoře gamutu DCI-P3, ovšem v nastavení si můžete teplotu a živost bohatě přizpůsobit dle vašich preferencí.

Nastavení displeje Displej se může chlubit i slušným maximálním jasem kolem 540 nitů, což zajišťuje pohodlné použití ve dne. Bez problémů bude i minimální jas, ač z telefonů jsme zvyklí na jas ještě o něco nižší. Nicméně k celkovému komfortu zde dopomůže také filtr modrého světa a hlavně tmavý režim. Tablet lze kromě prstem ovládat také tužkou M-Pencil, kterou v ČR Huawei dokonce přibaluje zdarma v balení. Tužka by měla podporovat různé úrovně citlivosti, což se hodí třeba pro psaní a kreslení. K tabletu se připojuje bezdrátově, přičemž se magneticky dobíjí na horní straně tabletu. Bohužel tužka nebyla součástí novinářského balení, takže jsem ji neměl možnost vyzkoušet.

Hardware Výkon i energie na rozdávání. Jakožto od špičkového tabletu je očekáván vysoký výkon. Ten zde zajišťuje osmijádrový procesor HiSilicon Kirin 990 spolu s grafikou Mali-G76 a samostatnou dvoujádrovou jednotkou pro AI a neuronové sítě. Pro bezproblémový multitasking je zde připraveno také 6 GB operační paměti. Tablet je tedy špičkově rychlý, vše běhá bez zaváhání a výkonu je zde dost i pro hraní těch nejnáročnějších her nebo střih videa. Výkon - Antutu 8.3.4 Celkové skóre: 443 334 bodů CPU: 135 611 bodů GPU: 157 662 bodů MEM: 84 588 bodů UX: 65 483 bodů

Stran úložiště počítejte s kapacitou 128 GB, přičemž rychlostmi se řadí k tomu lepšímu na trhu. Koho by trápil nedostatek místa, může do tabletu přidat i paměťovou kartu NMCard o kapacitě až 256 GB. Tablet podporuje také Wi-Fi 5 (802.11ac), přičemž lze využít pásmo 2,4 i 5 GHz. Nechybí ani Bluetooth 5.1 a dokonce ani polohové služby jako GPS, Glonass a další. Pokud vlastníte ještě další zařízení Huawei/Honor bude se vám zde jistě líbit i funkce Huawei Share, která umožní snadné sdílení souborů či obrazu. Na obrazovku tabletu dokonce lze zobrazit i obrazovku s telefonu, přičemž ji lze přímo z tabletu ovládat, pomocí drag&drop z ní přetahovat soubory a text do tabletu nebo lze takto skrze tablet vyřizovat i SMS zprávy či hovory z telefonu. Rychlost úložiště - AndroBench: Sekvenční čtení: 1 448,69 MB/s

1 448,69 MB/s Sekvenční zápis: 228,69 MB/s

228,69 MB/s Náhodné čtení: 197,81 MB/s (50 641,27 IOPS)

197,81 MB/s (50 641,27 IOPS) Náhodný zápis: 188,29 MB/s (48 204,03 IOPS) Uvnitř tabletu se nachází silná baterie s kapacitou 7 250 mAh. Ta zvládne celý den intenzivnějšího používání. V simulovaném testu vydržel tablet přes 14 hodin surfování na webu a necelých 9 přehrávání videa. Počítejte však s poněkud delší dobou nabíjení, kvůli 20W adaptéru. Co mě však nejvíce překvapilo a zároveň udělalo velkou radost je podpora bezdrátového nabíjení, kterou u tabletů vidíme velmi vzácně. Navíc tablet zvládá i reverzní bezdrátové nabíjení, takže vám v nouzi dobije telefon, sluchátka, či cokoliv s podporou Qi. Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 8 hodin 49 minut

8 hodin 49 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas): ​ 14 hodin 34 minut

​ 14 hodin 34 minut Doba nabíjení (15 - 90 %): 1 hodina 16 minut

1 hodina 16 minut Doba nabíjení (0 - 100%): 1 hodina 51 minut Tablet nabídne rovnou čtveřici reproduktorů s vysokou maximální hlasitostí. Výkon reprákům rozhodně nechybí a přehluší dokonce i některé notebooky. Nicméně hudební ambice příliš nemá. Zvuk zní velmi zastřeně a má až nevýrazný projev, kterému chybí čisté výšky i středy. Naopak je zde poměrně výrazná basová složka. Při hraní her nebo sledování akčních filmů však bude spokojeni, ovšem pro poslech hudby doporučím sáhnout po sluchátkách.

Průběh a doba nabíjení Huawei MatePad Pro Sluchátkový jack zde bohužel chybí, nicméně výrobce alespoň přibalil redukci na USB-C. Samozřejmě je možné připojit USB-C sluchátka napřímo, případně sáhnout ně některých bezdrátových. Zde oceníte podporu kodeků AAC a LDAC.

Software S velkou berličkou i desktopovými ambicemi. Operačním systémem tabletu je EMUI 10 postavené na Androidu 10, ovšem hlavním problémem zde bude absence služeb od Googlu. Spolehnout se tedy musíte pouze na alternativy Huawei a třetích stran v čele s obchodem aplikací AppGallery. Pokud vás zajímá, co používání zařízení bez Google služeb obnáší, shrnuli jsme vše v samostatném článku. Zde jen shrnu, že to znamená věčný boj s nedostatkem aplikací, které do zařízení buď nedostanete vůbec a nebo skrze alternativní obchody, což může být potencionální bezpečnostní riziko.

Ukázka prostředí EMUI 10 uzpůsobené pro tablet. Co mě ale při používání zarazilo bylo to, že mě absence Google služeb u tabletu omezovala více než v případě telefonů. Tablety většina lidí totiž používá ke konzumaci mediálního obsahu, ať už jde o filmy, videa, hudbu, knihy a s tím zde tvrdě narazíte. Aplikaci YouTube sem totiž nijak nedostanete a i nainstalování Netflixu, HBO, Spotify nebo čtečky knihy Kindle zde bude velmi nepříjemný proces, které pro netechnicky zdatné uživatele skončí využitím webových verzí aplikací. Že tablet nahradí počítač? Objevili jsme hodně zajímavé vychytávky, ale ne, nenahradí Na absenci Google služeb stojí a padá i celý koncept „Pro” tabletu. Není to poprvé, co v recenzi zmiňuji, že tablety s Android i iPadOS naráží na omezenost mobilních aplikací, které se těm z tabletů s Windows pro profesionální práci nevyrovnají. Zde je však problém kvůli nedostatku i těch mobilních aplikací ještě palčivější. Na druhou stranu tablet může těžit s příkladného propojení s telefony Huawei ať už jde o sdílenou schránku, obsluha hovorů a sms či možnost ovládat telefon pomocí sdílené obrazovky na tabletu. ​

Tablet lze dokonce přepnout i do desktopového prostředí podobné počítači. Přesto Huawei myslelo i na ty, kteří mají v plánu tablet použít jako alespoň částečnou náhradu počítače. Tablet totiž lze přepnout do desktopového režimu, kdy se graficky velmi podobá Windows a aplikace spouští v rámci oken. Ať už zvolíte tento režim zobrazení či ten tabletový, v obou nechybí podpora myši i klávesnice včetně klávesových zkratek. Pro větší produktivitu lze i obrazovku rozdělit na dvě a na každé mít otevřené jiné okno. Bohužel, ale nelze mít v obou oknech otevřenou stejnou aplikaci.

Obrazovku tabletu lze rozdělit na dvě a pracovat s dvěmi okny paralelně, bohužel však na obou polovinách nelze spustit okna stejné aplikace. Pokud si odmyslím všechny nevýhody zmíněné výše, tak pochvalu Huawei zaslouží rozhodně za minimum předinstalovaného bloatwaru. Aplikací je zde totiž minimum a téměř všechny jsou praktické. Tím mám na mysli například Správce pro čištění úložiště, diktafon nebo aplikaci PhoneClone pro přenos aplikací a dat z jiného zařízení.

Ukázka některých předinstalovaných aplikací. Myslelo se i na děti, pro které je zde nachystána výuková aplikace dětský koutek. Dostal se sem ale i praktický poznámkový blok Nebo a pokročilý kalkulačka MyScript Calculator, přičemž obě jsou zde nainstalovány hlavně z důvodu podpory tužky M-Pencil.

Fotoaparát Jeden do nouze a druhý k odemykání. Fotoaparáty nikdy nebyly silnou stránkou tabletů a bohužel ani Huawei MatePad Pro není výjimkou. Na jeho zádech najdeme pouze jeden fotoaparát s rozlišením 13 Mpx a světelností f/1.8 od něhož závratnou kvalitu rozhodně nečekejte. Příjemným bonusem však je přítomnost blesku, který u tabletů nebývá tolik běžný. Hlavní fotoaparát: 13 Mpx, clona f/1.8, fázové ostření, blesk

13 Mpx, clona f/1.8, fázové ostření, blesk Selfie kamerka: 8 Mpx, clona f/2.0 Kvalita fotek se dá při nejlepším označit za průměrnou, a to mluvím o situaci za denního světla. Fotky jsou sice na první pohled poměrně ostré, ovšem i při malém zazoomování je znát nedostatek detailů. Fotoparátu dělá velký problém i protisvětlo a při snímání objektů na blízko mohou nastat i problémy s automatickým ostřením. Fotografie ve výchozím stavu vypadají i poměrně vybledle, ale to lze výrazně vylepšit povolením režimu AI v aplikaci.

Ukázkové fotografie U nočních fotek pak bude vaším společníkem všudypřítomný šum, který je daní za menší velikost senzoru. Nicméně i zde si lze trochu vypomoci přepnutím do nočního režimu, kde za pomoci delší expozice a skládání snímků už fotky vypadají poměrně použitelně, nicméně stále daleko za kvalitou podobně drahých telefonů.

Srovnání scény s vypnutým a zapnutým nočním režimem. Čelní kamerka zde má rozlišení 8 Mpx při světelnosti f/2. S ohledem na její výsledky zde taky nemějte fotografické ambice, nicméně pro sváteční selfie případně videohovory postačí skvěle. Nicméně ve výchozím stavu mi hodně vadil opravdu extrémní zkrášlující režim, který váš obličej až nepřirozeně vyhladí. Naštěstí se dá tento režim vypnout.

Ukázkové selfie Kromě focení má však čelní kamerka v průstřelu displeje ještě jednu funkci - odemykání tabletu. Přístroj totiž postrádá čtečku otisků prstů, takže kromě neustálého kreslení gest či vyplňování PINů budete odkázáni právě na tuto kamerku. Za dobrého světla tato optická metoda funguje vcelku spolehlivě, ale s ubývajícím světlem začne zlobit a v noci si s ní neodemknete vůbec. Co se týče aplikace fotoaparátu, počítejte zde se starou známou aplikací z Huawei telefonů, jen přizpůsobenou většímu displeji. Ani zde tedy nechybí spousta fotografických režimů jako je manuální režim, slow-mo, HDR či populární malování světlem. Aplikace dokonce zvládá i focení do RAW formátu.

Aplikace fotoaparátu Huawei MatePad Pro umožňuje také natáčet video, a to až ve 4K rozlišení při 30 fps. Nechybí naštěstí ani populární Full HD při 60 fps. Nicméně na videu je vidět vyšší komprese, nedostatek detailů a značné rezervy má i elektronická stabilizace. Pro nouzové natáčení však budete spokojeni. Fotografie v plné kvalitě najdete na úložišti Microsoft OneDrive.