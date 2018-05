RECENZE: Huawei Mediapad M5 — výkonný tablet o krůček blíž počítači

Řada MediaPad M patří už roky k tomu nejlepšímu co Huawei mezi tablety nabízí. Letošní generace s číslem pět v názvu po mezigenerační pauze znovu přichází ve dvou velikostech, a to 8,4” a 10,8”. V této recenzi se zaměříme na větší z dvojice, který má sice prakticky totožnou výbavu, ale lze k němu připojit i klávesnici a používat jej v režimu desktopu.

Boky tabletu jsou téměř prázdné pouze na pravém tenčím boku se vedle ovládacích tlačítek našlo místo pro USB-C konektor a v případě námi testované verze ještě navíc šuplíček pro slot na nanoSIM kartu, kterou lze použít jak pro data, tak k volání. Kvůli tenké tloušťce se do děla už bohužel nevešel sluchátkový 3,5mm jack konektor.

Hned kousek od tlačítek se na čelní straně nachází rychlá čtečka otisků prstů, která zabírá většinu šířky poměrně tenkého rámečku, který s výrobci podařilo zanechat stejně široký po všech stranách kolem displeji, a to dle našeho měření cca 12 mm. Kvůli zaobleným hranám s tzv 2,5D efektem však působí ještě tenčím dojmem. V černých okrajích kolem displeje výrobce schoval také ještě čelní kamerku, čidlo pro adaptivní jas a notifikační diodu.

Pochvalu si zobrazovač zaslouží za špičkové pozorovací úhly a také za vynikající hodnoty minimálního a maximálního jasu, které zpříjemní používání za tmy i na přímém slunečním světle. Barvy displeje jsou živé, líbivé přesto to zařízení se sytostí nijak nepřehání, navíc si živost barev můžete v nastavení přizpůsobit.

Kde tablet vyloženě exceluje je jeho zvukový projev. Po obou delších stranách se totiž nachází stereo reproduktory od Harman/Kardon. Ty mají velice kvalitní zvuk s hudební ambicemi. Mají velmi sytý zvuk s vyrovnanými středy a kvalitními výškami, nechybí dokonce ani výrazné basy. Pochvalu i zaslouží jeho maximální hlasitost, která dokáže ozvučit i větší místnost aniž by byl nějak výrazně patrný šum. K drátovému poslechu pak poslouží USB-C konektor, ale v balení najdete také redukci na 3,5mm jack.

Pokud vám však má sloužit pouze jako nástroj, který si jen občas pustíte kvůli čtení zpráv, knih nebo si pustíte krátké video před spaní, počítejte s několikadenní výdrží. Huawei to shrnuje pod hodnotou 12 hodin aktivního používání, jak ale ukázali naše testy, vydrží v reálu ještě o trochu déle. V případě pouhé Wi-Fi verze se navíc výdrž ještě o něco málo prodlouží. Nabíjení díky 18W adaptéru trvá krátce přes dvě hodiny, což je vzhledem k vysoké kapacitě baterie skvělý výsledek.

Do těla tabletu se navzdory tenkému tělu podařilo vměstnat baterii se skvělou kapacitou 7 500 mAh. Pokud jej budete používat aktivně jako já, což v mém případě znamenalo zapnutá mobilní data, Wi-Fi a sledování minimálně jednoho filmu denně, několik hodin čtení webu, elektronických knih a pravidelné chatování na sociálních sítích, vydrží vám na jedno nabití bez problému dva dny.

Nekompromisní výkon s hudebními ambicemi . Tablet se může chlubit prvotřídní výbavou jelikož jeho výkon obstarává osmijádrový procesor HiSilicon Kirin 960s s taktem 2,1 GHz, což je vlastně jen mírně vylepšená verze procesoru z loňského vlajkového telefonu Huawei P10. Tablet tedy zvládne i ty nejnáročnější operace jako je hraní her či stříhání videa.

Software

Sušenka Oreo si hraje na desktop. Huawei MediaPad M5 běží na operačním systému EMUI 8.0 postavené na Androidu 8.0 Oreo. Nástavba Huawei se stále v mnohém od čistého Androidu liší, přesto je proti starším verzím více očištěná a dokonce uživateli nabízí, zda si vybere mezi aplikacemi zobrazenými pouze na ploše nebo zda preferuje centralizovanou nabídku aplikací.



Prostředí systému EMUI jak jej dobře známe i z minulosti. Ve složkách na ploše se ovšem stále ukrývají užitečné, ale bohužel i zbytečné aplikace či hry.

Když už jsem ale zmínil aplikace, tak je nutno podotknout, že Huawei si stále nedalo říci a tablet stejně jako telefony plní zbytečným balastem. Nástroje od Huawei, kancelářské balíky, Netflix, Facebook či Instagram dokážu pochopit a mnozí jejich přítomnost jistě ocení, ale sadu předinstalovaných demo her si výrobce přeci jen mohl odpustit. Naštěstí lze všechno z těchto zbytečností odinstalovat.

Přesto ale musím Huawei za systém pochválit za dobře povedený multitasking. Systém totiž umožňuje rozdělit plochu na dvě (ne)stejnoměrné části, takže můžete na jedné části číst web či sledovat video a na druhé polovině můžete tvořit poznámky v poznámkovém bloku, předinstalovaném WPS Office nebo v čemkoliv, co si sami nainstalujete. Škoda jen, že mezi okny nelze obsah přesouvat přetažením jako to umí například Apple iPad.



Prostředí nabízí možnost rozdělení plochy na dvě (ne)stejnoměrné části.

Jak už jsem zmínil v úvodu, MediaPad M5 10 je koncipován tak, aby se používal zejména v režimu na šířku. Pro to je zde i možnost přepnout EMUI do desktopového režimu, které vypadá a také funguje podobně jako to známe u Samsung Dex. Vzhledově lehce připomíná klasické rozvržení Windows z nabídkou aplikací v levé dolním a notifikační lištou a stavovými informacemi v pravém dolní rohu.



EMUI lze přepnout také do desktopového prostředí podobnému tomu, co známe například na počítačích s Windows.

V tomto prostředí je možné spouštět aplikace v oknech a mít jich můžete otevřít hned několik naráz. Je tu ovšem malý háček. Tento režim totiž musí aplikace nativně podporovat, ale ve většině případů fungují. Trochu mě překvapilo, to že kromě aplikací od Huawei tento režim další předinstalovaný software jako Facebooku, Instagram a další výše zmíněné aplikace neumožňuje. Paradoxně je však stačí odinstalovat a nainstalovat znovu z Play Store a zázrakem fungují.



Myslelo se také na děti, pro které je zde připraven speciální režim, který se automaticky pustí pokud tablet dítě odemkne přednastaveným otiskem prstu.

Je tedy stále ještě co ladit, ale vcelku je software na tabletu velmi dobře použitelný a dá se použít, jak ke konzumaci tak i k tvorbě obsahu, což můžete ještě podpořit přikoupením hardwarové klávesnice, kterou připojíte ke trojici pinů na zádech tabletu.